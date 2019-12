12 tipů na nejlepší deskové hry: od párty her až po náročné strategie

Marvel Champions Cena: 1439 až 1517 Kč, počet hráčů: 1–4, herní doba: 45–90 min. Fanoušci komiksů a filmů od Marvelu si letos přijdou na své. Firma Fantasy Flight Games totiž vydala karetní hru Marvel Champions, ve které budete bojovat za pomoci oblíbených hrdinů proti podlým padouchům. V češtině hru vydává Blackfire, pokud tedy neholdujete angličtině, můžete sáhnout po lokalizované verzi. Dejte si ale pozor – jedná se o LCG, tedy živou hru, pro kterou budou vycházet další rozšiřující balíčky. V češtině se s nimi prozatím nepočítá, i základní krabice ale poskytne dostatek zábavy.

V Marvel Champions budete bojovat se svými hrdiny proti zlotřilým padouchům Každý hráč si zvolí jednoho hrdinu, za nějž a jeho alterego hraje. Všichni bojují proti společnému nepříteli a vzájemně si pomáhají. Vyhrávají tedy buď všichni, nebo nikdo. V základním balení hry najdete tyto hrdiny a padouchy: Black Panther, Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, She-Hulk / Rhino, Klaw a Ultron. Pokud se vám vše podaří, padouch je poražen a svět zachráněn, v opačném případě se zlotřilý plán podaří a vy prohráváte. Pro fanoušky komiksů se jedná o skvělou záležitost, jak prožít hodiny a hodiny zábavy s oblíbenými hrdiny.

Star Wars: Vnější okraj Cena: až , počet hráčů: 1–4, herní doba: 120–180 min. Ve hře Star Wars: Vnější okraj se ujmete rolí lovců odměn, pašeráků a žoldáků. Budete s nimi cestovat po vnějším okraji galaxie. Zde si budete najímat postavy a pokusíte se stát tím nejslavnějším psancem v galaxii.

Fanoušky Star Wars potěší Vnější okraj, kde objeví oblíbené hrdiny i lokace Díky licenci na celý svět Star Wars se v ní setkáte s většinou oblíbených postav, nechybí třeba ani Han Solo. Co přitom ve hře budete dělat, je čistě na vás – můžete lovit lidi pro Hutty, pašovat zboží atd. Hra má přitom poměrně jednoduchá pravidla a tak je dostupná i pro méně zkušené hráče. Partie zabere od hodiny a půl až po dvě hodiny; zde bude záležet, v kolika hráčích hrajete. Když je vás víc, trochu si na svůj tah počkáte, nejedná se ale o nic strašného. Vše vyváží příběhy, které hra dokáže vykládat.

Nemesis Cena: až , počet hráčů: 1–5, herní doba: 90–120 min. Nemesis byla jedna z nejočekávanějších her už jen kvůli vydavatelství, které za ní stojí. Awaken Realms totiž doposud vytvořily pecky jako je This War of Mine či Lords of Hellas. V češtině tuto hru vydává Mindok. Ve velké krabici najdete hromadu figurek a obsahu. I když se může zdát, že hra bude jen pro náročné hráče, užijí si ji i ti méně zdatní. Hlavní prim zde totiž hraje příběh.

Musíte přežít na porouchané lodi, ve které na vás útočí vetřelci. Ti ale nejsou jediný problém Všichni se probouzí z umělého spánku na lodi, se kterou je očividně něco špatně. Jeden ze členů posádky je totiž mrtvý a vy si nepamatujete, co kde na lodi je. Úkolem je loď prozkoumat, zjistit, zda letí na Zemi a případně se zachránit. Aby to nebylo jednoduché, loď je zamořená vetřelci a boj s nimi je extrémně obtížný. Nejsou přitom jediný váš problém. Každý z hráčů má jeden tajný úkol, který musí splnit a je možné, že má za cíl vás zlikvidovat. Nemůžete vůbec nikomu věřit. Nemesis je skvělá neoficiální předělávka Vetřelce. Vyniká hutnou atmosférou, kdy nikdy nevíte, kde na vás jaká příšera vyskočí. I když všichni hráči spolupracují na záchraně lodi, je možné (a velmi pravděpodobné), že se celé snažení někdo snaží sabotovat. Každá partie je jiná a vždy zaručí, že se u stolu rozhodně nudit nebudete.

Arkham Horror 3. edice Cena: až , počet hráčů: 1–6, herní doba: 120–180 min. Zběhlejším hráčům není třeba sérii Arkham Horror představovat, pro všechny ostatní je její třetí edice ideální vstupenkou do tohoto světa, v češtině od Blackfire. Hra je postavená na událostech a charakterech z děl H. P. Lovecrafta, setkáte se tak s nejrůznějšími monstry a temnou magií. Na svět se totiž snaží dostat Prastarý – mocná bytost toužící přinést zkázu. Vaším cílem je všemu zabránit a zachránit nejen město Arkham, ale i celý svět.

Nová edice Arkham Horroru přináší variabilní hrací plán a nové scénáře Na modulárním plánu běháte městem a snažíte se vyřešit příběh, který hra předkládá za pomoci karet. Vše se navíc odvíjí od toho, jak moc se vám daří zadané úkoly plnit a tak každý průběh hrou může být zcela jiný. V základním balení přitom najdete hned několik různých scénářů, o zábavu je vystaráno na dlouhé večery. Arkham Horror totiž umí i s jednoduchými pravidly přinést děsivou atmosféru i příběh.

Na křídlech Cena: až , počet hráčů: 1–5, herní doba: 90–120 min. S vizuálně zajímavými hrami se letos roztrhl pytel a mezi takové rozhodně patří i Na křídlech, které v češtině vydává Mindok. Ve hře je úkolem získat co nejvíce bodů za pomoci karet ptáků, které postupně skládáte v rámci vaší desky. Na každé kartě se nachází unikátní opeřenec, který přináší nejen jiný počet bodů, ale hlavně snáší jiný počet vajec, hnízdí v konkrétním typu hnízda, má svou oblíbenou potravu a patřičné rozpětí křídel.

Ve hře Na křídlech budete sbírat karty ptáků, snášet vejce a snažit se získat více bodů, než soupeři Největší kouzlo hry tkví nejen v nádherných ilustracích, ale hlavně v tom, že všechny údaje jsou založené na reálných zvířecích zástupcích a navíc na každé kartě je i drobný text se zajímavostmi o konkrétním druhu. Jedná se přitom o povedenou a poměrně jednoduchou rodinnou hru, kde stačí pro jednotlivé efekty sledovat ikony na kartách, které jsou díky tomu velmi přehledné. A kromě dobrého pocitu ze hry se můžete i něco naučit.

Architekti Západního království Cena: 1 000 Kč, počet hráčů: 1–5, herní doba: 60–80 min. Od tvůrců Nájezdníků ze severu přichází novinka s názvem Architekti Západního království, které v češtině vydává TLAMA Games. Stejně jako jejich předchozí počin, i Architekti jsou jednoduchým worker-placementem – tedy jednotlivé akce provádíte za pomoci figurek, které pokládáte na hrací plán pro vykonání konkrétních akcí.

Architekti jsou pěkná hra typu worker-placement Úkolem je být co nejlepším architektem, ostatní hráči se ale snaží o to stejné – budou se vám snažit kazit akce a vy jim to samé. Hra přitom velmi pěkně ubíhá a stejně, jako Nájezdníci vyniká jednoduchou ikonografií, díky které víte, co jednotlivé akce dělají. Snadno tak vplujete do pravidel a ještě se na hru pěkně dívá, ilustrace se totiž povedly. Velkou výhodou je také počet hráčů – oproti většině podobných her ji můžete hrát až v pěti!

Azul: Vitráže Sintry Cena: až , počet hráčů: 2–4, herní doba: 30–45 min. Původní Azul se velmi rychle stal klasikou a celosvětově jednou z nejprodávanějších her celosvětově. Není tak divu, že i v češtině vyšel jeho druhý díl – Azul: Vitráže Sintry, který opět vydává Mindok. Znovu umisťujete z vitrín barevné kameny na desku na patřičné pozice a snažíte se zaplnit celé sloupce. Jakmile se vám to povede, získáváte body a celý sloupec otočíte. Pokud se vám to povede i podruhé, zahazujete jej zcela.

První Azul je dnes již klasikou a druhý díl je stejně tak povedený Oproti první hře je zde dynamická hrací deska, kdy musíte více plánovat, jaké barevné kameny si vezmete. Díky tomu hra působí dostatečně jinak, takže když máte původní Azul a baví vás, s druhým dílem neprohloupíte. A pokud nemáte, vězte, že se jedná o jednoduchou, leč strategickou, rodinnou hru na pár desítek minut, která zabaví náročnější i začínající hráče.

18Lilliput Cena: až , počet hráčů: 1–4, herní doba: 90–150 min. Série 18XX je skvělá ekonomická série z prostředí vlaků. Její velkou nevýhodou, kromě opravdu obsáhlých pravidel, je i herní doba, která neklesne pod šest hodin a není problém dostat se ani na osm. Tento problém řeší právě přírůstek 18Lilliput od Fox in the Box. Zjednodušuje pravidla a herně se dostanete přibližně na dvě hodiny.

Karetní vláčková hra pro náročnější hráče zaujme provedením a relativně krátkou herní dobou V průběhu hry stavíte železnici a provozujete vlaky za společnosti, jejichž akcie vlastníte. Cílem hry je nasbírat co největší jmění. Hrací plán je variabilní, tvořený kartami, každá partie tak bude jiná. Nechybí ani pravidla pro hru jednoho hráče či předpřipravené scénáře, které přidávají již postavené dílky železnice či okolí. Je to skvělá zábava pro všechny fanoušky vláčků a ekonomických her. Díky jednodušším pravidlům a kratší herní době než u větších kolegů si ji užijí i hráči, kteří podobným hrám příliš neholdují. Vše je navíc doplněno přehlednou ikonografií a jednotlivé herní akce je snadné se naučit.

Ex Libris Cena: až , počet hráčů: 1–4, herní doba: 60 min. Ex Libris je stejně jako zmínění Architekti Západního království worker-placement. Ve hře se z karet, které máte k dispozici, snažíte vybudovat co nejlepší knihovnu. V češtině ji vydávají REXhry. Své pomocníky budete vysílat na jednotlivé lokace, aby vám získávali další karty či umožňovali je řadit do své knihovny. Jako v opravdové knihovně, i tady musí být vše správně seřazeno a také si musíte dávat pozor, jaké svazky máte. Některé vám body přidají, jiné naopak uberou.

V Ex Libris se snažíte mít tu nejlepší knihovnu ze všech Hra Ex Libris je výjimečná jednotlivými kartami s knihami. Překladatelé se totiž opravdu snažili a u nejednoho názvu svazku se zasmějete. Nechybí knihy jako Hrnečku, zmař! či Řemdihy a koblihy (srovnání). Hra také vypadá skvěle a tak potěší nejednoho milovníka knih.

Vítejte ve svém vysněném domově Cena: až , počet hráčů: 1+, herní doba: 20 min. Z jednodušších her jsme vybrali titul Vítejte ve svém vysněném domově od REXher. Jedná se o flip'n'write hru, kdy každé kolo otočíte tři karty, které vám udávají, co můžete zakreslit. Jste plánovači a vaším cílem je vytvořit co nejlepší maloměsto. Zakreslujete jednotlivé domy s čísly popisnými, ale jako v reálném městě se na jedné ulici čísla nesmí opakovat a zároveň musí jít popořadě vzestupně.

Vítejte je flip'n'write hra, kde zakreslujete na svůj plán domy, které stavíte Z jednoduchého úkolu se brzy stane pořádný bolehlav, který ale odehrajete za pár minut a budete se u toho bavit. Hra neobsahuje žádné prvky škození mezi protihráči, vyniká jednoduchými pravidly a hrát ji může neomezený počet lidí. Stačí, aby viděli na vyložené karty a každý měl svůj papír. Díky tomu je tak skvělá i pro ty, kteří běžně deskovým hrám neholdují.

This War of Mine a Příběhy města sutin Cena: až , počet hráčů: 1–6, herní doba: 1,5–3+ hod. This War of Mine je loňská hra připravené podle stejnojmenné počítačové hry. Stále se ale řadí mezi velmi oblíbené tituly a to hlavně tématem a silným příběhem, který vypráví. Hra je kooperativní a všichni hráči se tak snaží s přidělenými postavami přežít ve válkou zničeném městě, dokud konflikt neustane.

Hra vyniká skvělým ponurým zpracováním a Knihou příběhů, ve které se postupně dočtete, co se vašim postavám přihodilo Ve hře budete neustále hledat jídlo a suroviny pro přežití, bojovat s mrazem a nečekanými návštěvníky zvenčí. Hra je unikátní v použití Knihy příběhů, která obsahuje téměř dva tisíce různých střípků příběhu, na něž vás bude v některých fázích odkazovat. Na každém vašem rozhodnutí ale záleží a každá partie je díky tomu jiná. V deskovce This War of Mine prožijete válku z pohledu civilistů. A není to nic veselého This War of Mine určitě není deskovka, kterou budete hrát na Štědrý večer, rozhodně ale stojí za vyzkoušení. Takový zážitek a silný příběh vám každá hra nedá. Ke hře navíc vyšlo rozšíření s podtitulem Příběhy města sutin ( až ), které přidává nové scénáře a výzvy. Součástí jsou i zalepené obálky s tajným obsahem, který si můžete postupným hraním odemknout!

Gloomhaven Cena: až , počet hráčů: 1–4, herní doba: 120+ min. Gloomhaven je legenda a monstrum, které konečně vychází česky. Se svou družinou postupně procházíte příběhovou scénářovou hrou a zažíváte dobrodružství, které mění herní mapu i bytosti, které se v ní nachází. Jedná se tak o hru ve stylu legacy, tedy na jedno zahrání, scénářů je zde ale přes 70, a tak nabízí desítky a desítky hodin zábavy. S touto krabicí se rozhodně nudit nebudete.

Gloomhaven je monstrum nabízející desítky hodin zábavy Pravidly se nejedná o složitou hru a dost tomu pomáhá i to, že jde o kooperaci – tedy všichni hráči hrají proti hře. Gloomhaven je ale pořádný těžký cvalík našlapaný obsahem, ocení jej tak hlavně náruživí hráči se stálou herní skupinou. Pro ně se jedná dárek na opravdu velmi dlouhou dobu.