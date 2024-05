Nejlepší deskovky podle počítačových her. Je libo Assassin's Creed, Zaklínač nebo Minecraft?

Assassin's Creed: Brotherhood of Venice vás zavede do Benátek roku 1509, kde budete pomáhat se založením místní buňky Bratrstva. Čeká na vás celkem 26 misí rozdělených do 4 kapitol. Úvodní scénáře jsou výukové a postupně se v nich naučíte pravidla hry. Přestože se Assassin's Creed prezentuje jako kampaňová hra, nečekejte zde žádná klíčová příběhová rozhodnutí. Kouzlo této kampaňovky totiž (mimo jiné) tkví v postupném odemykání herního obsahu – každá mise vám přinese nějaké nové karty, ať už je to vybavení, události nebo další postavy. A pozor, těšit se můžete i na otevírání zapečetěných obálek!

Wolfenstein: The Boardgame

Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 14+ ● Herní doba: 90 minut ● Jazyk: angličtina

Wolfestein: The Boardgame od polských Archon Studio vychází z nových her s B. J. Blazkowitzem v hlavní roli, tedy z Wolfenstein: The New Order a Wolfenstein: The New Colossus. Časově se tedy přeneseme do 60. let minulého století, do alternativního světa, v němž Německo vyhrálo druhou světovou válku. Dokážete v roli B. J. a jeho souputníků nacisty porazit?

Základní krabice obsahuje 10 scénářů, v nichž si užijete především spoustu střílení. Obtížnost misí postupně roste a některé z nich jsou opravdovou výzvou. Základním klíčem k úspěchu je vybrat si pro daný úkol co nejvhodnější partu. Kromě B. J. coby hlavního bijce tady máme sniperku Anyu Oliwu, vědce Seta Rotha, bývalého nacistu Klause Kreutze, silného a obrovského Maxe Hasse a Bombateho. Proti vám pak budou stát nejen obyčejní vojáci, ale také zarputilí důstojníci, obrovští mecha psy, vesmírní mariňáci nebo übersoldati. Těšit se můžete také na souboje s bossy včetně mecha Hitlera.

Přestože se Wolfenstein: Boardgame hlásí k novějšímu zpracování této videoherní legendy, herně se podobá spíše stařičkému Wolfensteinovi 3D, v němž jste procházeli místnosti a kosili nepřátele. Jen tak hloupá střílečka to ovšem není, jak už bylo zmíněno, některé mise vám dají pořádně zabrat a budete si muset pečlivě promyslet postup. Pakliže by vám základní krabice nestačila, jsou k dispozici také dvě rozšíření nabité obsahem. All Stars přináší pět nových misí, nové postavy (spřátelené i nepřátele), Old Blood zase prequelovou kampaň ze 40. let minulého století.