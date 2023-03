Jestli čekáte na Diablo IV, budou se vám líbit i tyto hry

Po malé ochutnávce z Diabla IV musíme na vydání plné verze počkat do 6. června. Je tady ale několik her, které v mezičase ukojí váš hlad po pořádné akci.

Lost Ark Lost Ark akční fantasy MMOARPG držící se těch nejlepších tradicí, které vás navíc nebude stát ani korunu. Pokud tedy nechcete samovolně investovat do nějakých těch oblečků. Titul nabízí propracovaný příběh o hrdinovi, který jako jediný může zvrátit blížící se pohromu a soustředí se převážně na PvE obsah. Nechybí tu ale ani tradiční PvP prvky pro hraní s kamarády jako v každém jiném MMO. Hráči si tak vytvoří svou postavu v propracovaném editoru, vyberou jedno z mnoha povolání s unikátní sadou schopností a vydají se na dobrodružnou cestu napříč mutanty, nadpřirozenými bytostmi a bandity. Čeká vás tradiční leveling, kdy se vám po dosažení 50. úrovně odemkne klasický endgame s celou řadou dungeonů, raidů a dalších radovánek. Ostrovů, kde najdete dodatečný obsah, jsou tady desítky Hodnocení recenzentů: 81 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 190 607 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, MMO

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Amazon Game Studios

Vývojář: Smilegate

Datum vydání: 11. 2. 2022 Digitální distribuce: Steam

Diablo II: Resurrected Legendární akční RPG a notorický ničitel myší. Díky těmto a spoustě dalších věcí je druhé Diablo stále tak oblíbenou hrou a platí to i pro tento povedený remaster. Na přelomu tisíciletí se zrodil fantasy příběh, na který stále hráči vzpomínají hlavně díky výbornému provedení akce, vývoje postavy a rozmanitosti způsobů, jak můžete kostlivce a démony rozmetat na kousky. Tenhle požitek se ještě násobí s datadiskem Lord of Destriction, který je rovnou v Resurrected zakomponovaný. Do hry přibyl hromada obsahu. Nejen nový příběh a prostředí, ale hlavně dvojice nových hratelných tříd - asasín a druid - které jsou stejně propracované jako ty původní. K tomu si připočítejte i nové zbraně a vybavení. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 31 % (z 2 198 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh), 214 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Activision

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 23. 9. 2021 (pro PC)

Path of Exile Vydáte se na temný kontinent Wraeclast, vyberete si z šesti různých hrdinů a započne dlouhá cesta za mocí a novými schopnostmi, díky kterým pořádně zesílíte a zkazíze den zlořádům, kteří vám v minulosti podkopli nohy. Úroveň upravitelnosti nezná mezí a dává hráčům naprostou volnost v tom, jak bude vypadat bojový styl jejich hrdiny. Samozřejmostí je hardcore nátura hry, která sedne oldschool hráčům. Spousta lootu a brutální souboje a nepřeberné množství kombinací různých schopností. A pokud náhodou budete chtít utratit nějaký ten peníz, k mání je celá řada prémiových balíčků a kosmetických předmětů. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 197 302 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční RPG, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Grinding Gear Games

Vývojář: Grinding Gear Games

Datum vydání: 25. 1. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Last Epoch Last Epoch přihazuje do žánru akčních RPG cestování časem. Navštívíte různé časové úseky světa Eterra a pokusíte se tak zachránit jeho budoucnost. K tomuto cíli ale vede dlouhá cesta, na které svého hrdinu můžete vycepovat podle svého v každém směru. Začínáte výběrem jedné z pěti herních tříd, přičemž postupem hrou se dostanete k dalším specializacím. Vedle toho si tvůrci připravili i více než 100 stromů schopností, díky kterým máte úpravy herního stylu pevně v rukách. Než se budete moci postavit těm nejsilnějším nepřátelům, nebude chybět ani nutnost získat legendární vybavení, na které rozhodně nenarazíte na každém kroku. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 15 117 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Eleventh Hour Games

Vývojář: Eleventh Hour Games Digitální distribuce: Steam

Titan Quest Spolupráce mezi lidmi a bohy po dlouhých staletích ustala. Této příležitosti se chopily síly zla a zaplavily lidská obydlí. Příběh našeho hrdiny začíná v malé vesnici Helos se vydává do Delf, aby zjistil, co se stalo a pomohl opět do světa přinést rovnováhu. Na své cestě bude muset porazit řadu monster, které velmi dobře můžete znát z různých mytologií. I když původně Titan Quest vyšel v roce 2006, tak stále drží krok s dobou. V roce 2016 vyšel znovu v Anniversary edici, která zahrnuje i jeho rozšíření Immortal Throne. Aby toho nebylo málo, tak v roce 2019 vyšel úplně nový datadisk s podtitulem Ragnarök, který nás zavede do severských zemí. Přídavky pak pokračovaly i v následujících letech. Mezi DLC tak najdete i Atlantis a Eternal Embers. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 20 879 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Android

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: THQ

Vývojář: Iron Lore Entertainment

Datum vydání: 26. 6. 2006 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Torchlight II I když se Torchlight dočkal dalších pokračování, druhý díl stále zůstává tím nejlepším. K úspěchu přitom vývojáři nepotřebovali přijít s žádnou velkou revolucí. V jejich komiksově laděném světě jste se se čtveřicí postav s unikátními schopnostmi mohli vyřádit v desítkách jeskyní, dolů nebo doupat, kde kromě krvelačných potvor čekala hlavně šťavnatá kořist. Delší životnost hře zajistila také podpora mutliplayeru a modifikace od fanoušků. Příběh se odehrává několik let po prvním díle. Alchymista, který byl v jedničce hratelnou postavou, propadl síle temného stvoření jménem Ordrak. Následkem toho bylo zničení města Torchlight. Náš nový hrdina se vydává porazit zlořáda, který této síly neprávem využívá ke svému prospěchu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 67 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 30 169 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 19 h (hlavní příběh), 51 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Runic Games

Vývojář: Runic Games

Datum vydání: 20. 9. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Victor Vran Ve městě Zagoravia a jeho okolí se začaly objevovat zástupci síly zla. Obyčejný člověk toho proti nim moc nezmůže, proto jsou tady lovci démonů jako Viktor Vran. Spolu s ním se vydáme vyčistit město a snad i zjistíme příčinu této pohromy. I když při každém průchodu bude hlavní postavou Viktor Vran, může pokaždé mít jiné schopnosti. Sice tady nenajdete klasické rozdělení na herní třídy, ale nic vám nebrání v tom, aby se Viktor zaměřoval na boj zblízka, na výrobu bomb nebo využíval démonické magie. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 42 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 3 431 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: EuroVideo Medien, Haemimont Games

Vývojář: Haemimont Games

Datum vydání: 24. 7. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Grim Dawn Válkou zmítaný svět Cairn býval prosperující říší. Nyní je ale zahalený temnotou a lidstvo je na pokraji vyhynutí. Ani jedna z válčících stran si přitom nepřeje jejich záchranu. Jedna je chce použít jako zdroj, druhá je oproti tomu hodlá rovnou vyhubit. V Grim Dawn uvidíme, jestli se tohle nepřívětivé směřování osudu dá ještě zvrátit. Jak dopadne tenhle příběh, záleží i na vašich rozhodnutích. Skrz desítky questů tak můžete dění značně ovlivnit. Stejně jako v každé dobrém akčním RPG jde ale i tady hlavně o pořádnou řežbu. Vaše postava ovládá schopnosti dvou herních tříd, které mezi sebou může kombinovat. To nabízí obrovské množství variací. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 68 593 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC, Xbox One

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Crate Entertainment

Vývojář: Crate Entertainment

Datum vydání: 25. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Univerzum Warhammer 40 000 navštívilo žánr akčních RPG nejednou a Martyr je jedním z těch povedenějších kousků. V něm se vydáváme do Caligari sektoru, který zaplavili poskoci bohů Chaosu. My se do těchto končin vesmíru podíváme jakožto inkvizitora Impéria, který má tuto škodnou vyčistit. Otevřený svět můžete prozkoumávat vlastním tempem. Kromě hlavní dějové linky vás čekají i vedlejší úkoly, hromada dungeonů a hlavně spousta nového vybavení, díky kterému váš inkvizitor s lehkostí rozmetá celou hordu. Magii, která je ve hrách tohoto žánru běžnou záležitostí, tady střídají hlavně těžkotonážní zbraně, kterými se Impérium proslavilo v celé galaxii. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 28 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 14 627 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: strategie, hra v reálném čase

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Games Workshop

Vývojář: NeocoreGames

Datum vydání: 5. 6. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut Příběhy s Van Helsingem v žánru akčních RPG původně vyšly ve třech samostatných hrách. Final Cut všechny předchozí díly spojuje do jednoho balení a navíc vylepšuje jejich grafiku. Gotické prostředí Borgovie tak vypadá o něco lépe, ale tím hlavním je porcování monster všeho druhu. K tomu využijete jak chladné zbraně, tak výdobytky zdejší vědy. Váš lovec démonů si hned na začátku hry vybírá jednu z šesti herních tříd, přičemž každá z nich se v boji s temnotou specializuje trochu jiným způsobem. Vedle klasických čepelí a pistolí se můžete zhostit role odborníka na již zmíněnou vědu. Nebo si vypůjčíte vědění od temných sil a stanete se učedníkem magie. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 1 608 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: NeocoreGames

Vývojář: NeocoreGames

Datum vydání: 6. 11. 2015 Digitální distribuce: Steam, GOG