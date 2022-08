Vybrali jsme nejlepší exkluzivní hity, které zůstaly věrné platformě. Nechybí kultovní Starcraft II či opěvovaný Metal Gear Solid

Některé platformy vás dokážou překvapit neopakovatelnou herní peckou, kterou nenajdete nikde jinde. Vybrali jsme ty, které se zapsaly zlatým písmem do herní historie.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Nekonečné boje začínají Solid Snakea už pořádně vyčerpávat. 5 let po událostech Sons of Liberty se vydává na svoji misi s cílem zlikvidovat jeho nemesis - Liquid Snakea. Stejně jako v minulosti má i tentokrát ve výbavě to nejmodernější vybavení včetně technologie OctoCamo, díky které dokáže dokonale splynout s prostředím. Celá mise ale má větší rozsah než je osobní pomsta. Svět se nachází v chaosu a konec ekonomických válek je v nedohlednu. Soukromé společnosti poskytující žoldáky jsou stále žádanější, přičemž 5 největších spadá pod jednu mateřkou společnost. Ta nyní soustředí všechny své síly na to, aby dostala pod kontrolu celé Spojené státy. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 82 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 4 251 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 3

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Konami

Vývojář: Kojima Productions

Datum vydání: 12. 6. 2008

Animal Crossing: New Horizons Chtěli jste si někdy vybudovat vlastní tropický ráj? V Animal Crossingu máte možnost splnit si svůj sen. Společně s několika dalšími residenty se nastěhujete na neobydlený ostrov a upravit si ho můžete do posledního detailu. Pokud máte dost akčních her, New Horizons je výbornou volbou pro odpočinek. Velmi důležitým prvkem v hratelnosti je čas. Nové budovy se nepostaví hned, musíte počkat pár dní reálného času. Stejně tak se mění i den a noc nebo roční období. V průběhu celého roku probíhají tematické události. Od vydání hry do něj přibyla hromada obsahu včetně plavání, nových postav nebo možností, jak si své věci můžete upravit. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 111 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 56 % (z 6 445 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: simulace, virtuální hra, virtuální život

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 45 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 20. 3. 2020

Dreams Dream jsou více platformou pro tvoření her než hrou jako takovou. Studio Media Molecule s LittleBigPlanet 2 dokázalo, že editory a tvorba modifikací může fungovat i na konzolích, a tak kolem této myšlenky postavili celý jejich nový projekt. Nejen, že si sami můžete jednoduše tvořit vlastní hry různých žánrů díky intuitivním nástrojům. Velmi jednoduše je pak také můžete sdílet s dalšími hráči nebo si zahrát výtvory ostatních. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 80 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 1 405 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční adventura, sandbox

Vydavatel: SCEE, SCEA, Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Media Molecule

Datum vydání: 14. 2. 2020

Until Dawn Výlet s partou kamarádů na chatu do lesů daleko od civilizace zní jako parádní odpočinek. Tak to zprvu vypadá i v Until Dawn. Netrvá ale dlouho a zdejší osazenstvo bojuje o holý život. Jakmile se setmělo, začaly se kolem chaty dít podivné věci a parta rychle zjistí, že ve zdejších lesích rozhodně nejsou sami. Until Dawn je jednou z her, kde záleží na vašich volbách. I když může v některých momentech působit spíše jako interaktivní film, tak je na vás, kolik členů party nakonec přežije noc. Stačí jeden špatně provedený quick-time event a může být s vaším oblíbencem amen. Postavám ve hře propůjčili obličeje i známí herci jako je Rami Malek. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 103 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 3 504 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: horor, hra o přežití, adventura, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 12 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání: 25. 8. 2015

Age of Empires II K této hře nelze mít téměř žádné výčitky a vše v ní funguje tak, jak má. Středověké bitvy doprovází mnoho typů různých jednotek a výzkumů. Vaši základnu je nutné zabezpečit, k čemuž slouží různá opevnění. Také je nutné zajistit přísun všech zdrojů, o které se často vedou souboje. Prostě vrchol pojetí real-time strategiích tak, jak ně bylo nahlíženo na konci devadesátých let. Hra potěší jak multiplayer hráče, tak i milovníky singleplayeru. Kolem hry stále existuje početná komunita a určitě tak nehrozí nedostatek spoluhráčů a protihráčů. Navíc se jedná o velmi přátelskou komunitu, která vám ochotně pomůže. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 91 % (z 1 313 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, historická hra, příkazová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Ensemble Studios

Datum vydání: 30. 9. 1999

Bloodborne V Yharnamu zase jednou přichází noc a to znamená jediné - chystá se další lov. Vy jakožto nově zrozený lovec se vydáváte do ulic nejen tohoto tajemného města, kde se vše točí kolem krve pradávných stvoření. Lov to nebude jednoduchý. Jak to mají hry od FromSoftware ve zvyku, nepřátelé vás zvládnou poslat k zemi pár ranami. I když se nedá říct, že by byl Bloodborne klasickou hororovkou, rozhodně nám do tohoto žánru zapadá. Kromě výborné atmosféry třeba designem monster. Pokud se navíc zavrtáte do příběhu, který je stejně jako v Dark Souls zaobalený v tajemstvích a popiscích předmětů, tak poznáte, že historie Yharnamu je ještě temnější, než to na první pohled vypadá. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 12 249 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: fantasy, RPG, akční adventura, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 39 h (hlavní příběh), 65 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: FromSoftware

Datum vydání: 24. 3. 2015

Gears of War 3 Ještě před tím, než Epic Games začalo být známé jako vydavatel a provozovatel digitálního obchodu, ho hráči znali jako vývojáře výborných akcí. V éře Xboxu 360 zabodovalo se sérií Gears of War, přičemž třetí díl je považovaný za její vrchol. Vyvrcholení příběhu doprovodila pořádná akce s Marcusem Fenixem v hlavní roli, který společně s jeho bratry ve zbrani do poslední chvíle bojují o záchranu celého lidstva. I když ve své době do žánru nepřinesly Gears of War 3 nic převratného, za svoje kvality sklízely perfektní hodnocení. K tomu přispěla třeba i kooperace, ve které jste si mohli projít celou kampaň. Na rozdělené obrazovce ve dvou hráčích a nechyběla ani možnost online hraní, kdy se do průchodu zapojili až čtyři hráči. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 96 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 1 963 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Epic Games

Datum vydání: 20. 9. 2011

Fable II Od dnes již zaniklého studia Lionhead, Fable II nám přineslo báječný a velmi originální sandbox. Snad žádná hra tak dobře nereflektuje akce vaší postavy téměř na všem, co děláte, co jíte, jaká rozhodnutí činíte. Začnete jako sirotek v království Albion, kterému vládne zlý panovník. Příběh následně není pouze bojem se zlem, je to o vašem vývoji. Ve hře si můžete najít práci, mít děti, vlastnit hromady obchodů a nemovitostí, být zlý, být hubený, být tlustý, chytit pohlavní nemoc, hrát hazardní hry. Možností je tu habaděj! Vše navíc doplňuje vynikající anglický humor. Fable je velmi vtipná hra s unikátní atmosférou a navíc chytlavou hratelností. Jedná se o akční hru z pohledu třetí osoby, kde kombinace bojů na blízko, střelby a kouzel odemyká různé možnosti. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 67 % (z 2 639 hodnocení) Platforma: Xbox 360

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh), 40 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Lionhead Studios

Datum vydání: 21. 10. 2008

Metroid Prime Trilogy Kromě výborných 2D akcí má série Metroid na kontě také trojici stříleček z pohledu třetí osoby. Kompletně jsme si ji mohli zahrát v Metroid Prime Trilogy, která vyšla na Nintendo Wii. První dva díly, které původně vyšly na GameCube, nejsou jen obyčejné porty. Vývojáři do nich přidali i prvky, které se poprvé objevily ve třetím díle. Celkově se muselo přizpůsobit hlavně ovládání pro potřeby pohybového ovladače Wii Remote s Nunchukem. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 457 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Wii

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Retro Studios

Datum vydání: 24. 8. 2009

Guitar Hero Guitar Hero je jednou z legendárních rytmických her. S ovladačem představující kytaru si můžete zahrát desítky rockových pecek a sami se stát rockovou hvězdou. V playlistu se objevila jména jako Ozzy Osbourne, David Bowie nebo Red Hot Chili Peppers. Stačilo se do rytmu trefovat stiskem tlačítek, které jste viděli na obrazovce. Čím déle jste to zvládali bez chyby, tím vyššího skóre jste mohli dosáhnout. Každá skladba je k dispozici v několika obtížnostech, přičemž na dokončení některých z nich na Experta to chtělo chvíli poctivě trénovat. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 65 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 221 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 2

Žánry: rytmická hra, hudební hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: RedOctane

Vývojář: Harmonix Music Systems

Datum vydání: 7. 11. 2005

Super Smash Bros. Ultimate Nintendo se s dílem Ultimate rozhodlo, že vytvoří tu nejobsáhlejší bojovku, kterou jste do té chvíle mohli na herním trhu najít. To se týká hlavně složení postav. V soupisce najdete nejen desítky hrdinů z her Nintenda, ale své legendy do Smash Bros. propůjčila i spousta dalších velkých studií. Do akce se tak můžete pustit třeba se Snakem z Metal Gear Solid, Sephirothem z Final Fantasy a skrz DLC se do hry podíval třeba i Joker z páté Persony. Na první pohled může Smash Bros. klamat, ale ve skutečnosti je to docela náročná záležitost, pokud se chcete vyrovnat hráčům na vysoké úrovni. Díky desítkám hratelných postav si vhodný bojový styl najde každý, protože všechny postavy se liší útoky i speciálními schopnostmi. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 3523 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: akční hra, bojová hra, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: HAL Labs

Datum vydání: 7. 12. 2018

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds Link se zase jednou pokouší nastolit mír v království Hyrule. Několik let po A Link to the Past přichází na scénu zlý kouzelník Yuga, který unesl princeznu Zeldu do paralelního světa Lorule. Jeho cílem je s pomocí Zeldy a dalších mudrců probudit Ganona, krále démonů. Link ho tedy do tohoto neprobádaného světa pronásleduje a získává neobvyklé magické schopnosti. Magie je tady propojená s hratelností. Poté, co Link získá tajemný náhrdelník, může se "přilepit" ke zdi jako 2D postavička, což mu umožňuje dostat se na doposud nepřístupná místa a vývojáři tuto mechaniku chytře využívají i při řešení hádanek. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 81 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 1 626 hodnocení) Platformy: Nintendo 3DS

Žánry: akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 16 h (hlavní příběh), 23 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 22. 11. 2013

Resistance 2 Ještě před tím, než se Insomniac Games vrhli na Spider-Mana a další projekty, pracovali na sérii akčních sci-fi stříleček Resistance. Ve druhém díle se vydáváme do Spojených států, kde dojde k poslednímu vzdoru lidstva. V hlavní roli je seržant Nathan Hale, který i přes nepříznivé podmínky zvládá ustát útoky Chimery, což je mimozemský druh pocházející z neznámé planety. Kromě příběhové kampaně je součástí Resistance 2 i několik multiplayerových módů. Mezi ně patří kooperační kampaň, do které se mohlo zapojit až 8 hráčů. Nechyběl ani tradiční kompetitivní multiplayer zahrnující až 60 hráčů, což na tu dobu bylo vysoké číslo. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 62 % (z 2 016 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 3

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 4. 11. 2008

Vagrant Story V dobách, kdy japonským RPG vládlo Final Fantasy, vzniklo několik dalších skvělých her spadajících do tohoto žánru a Vagrant Story patří mezi ty nejlepší. Na svědomí ho má tým, který stál za Final Fantasy Tactics. Během vyšetřování spojitosti mezi vůdcem fanatického kultu a jedním z vévodů sedícím v parlamentu zdejšího království je hlavní hrdina Ashley Riot obviněn z vraždy onoho vévody. Rozjíždí se tak zápletka plná konspirací a špionáže. Jde ale hlavně o očištění Ashleyho jména a zjištění, kdo na něj vraždu hodil. Na rozdíl od ostatních japonských RPG té doby tady necestujete v partě. Ashley se do akce pouští sám. Soubojový systém si bere inspiraci od další legendy tehdejšího studia Square - Parasite Eve. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 19 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 236 hodnocení) Platforma: Playstation

Žánry: akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Square EA

Vývojář: SquareSoft

Datum vydání: 15. 5. 2000

Starcraft II: Wings of Liberty Real-time strategie, která se neustále hraje i přes to, že má za sebou už více než dekádu. Je zasazená do sci-fi světa, kde si můžete zahrát za trojici frakcí - Protoss, Terran a Zerg. I když obsahuje i příběhovou kampaň, tak má hlavně aktivní komunitu hráčů online multiplayeru. Stejně jako u prvního Starcraftu hrají důležitou roli rychlé reakce a správná stratgie, která se liší podle toho, za kterou frakci zrovna hrajete. Liší se totiž nejen jednotkami, ale i struktura základny je úplně jiná. Od roku 2017 se do hraní můžete pustit zdarma. To se týká kampaně Wings of Liberty a kompetitivního multiplayeru. Blizzard ale k základní hře vydal také dvojici datadisků rozšiřující příběh zbývajících dvou frakcí. Ty se ale stále prodávají za plnou cenu. V multiplayeru ale můžete využívat i jednotky, které do hry přibyly až s datadisky, takže nebudete nijak omezeni ani bez placení. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 82 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 3 672 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, sci-fi, příkazová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 27. 7. 2010

Silent Hill Příběh se točí okolo Harryho Masona, který hledá svoji ztracenou adoptivní dceru ve fiktivním městečku Silent Hill. Během průchodu hrou kromě střetů s nepřáteli řeší také hádanky. Příběh jste mohli zakončit čtyřmi různými způsoby. Kromě temnoty a neznámé hrozby se pro Silent Hill stala ikonickou také mlha, kterou se prodíráte v exteriérech. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (814 hodnocení) Platforma: PlayStation

Žánry: akční adventura, horor

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Konami

Vývojář: KCET

Datum vydání: 23. 2. 1999

Castlevania: Dawn of Sorrow Tenhle díl legendární Castlevanie se dostal pouze na kapesní Nintendo DS. Pokračuje v příběhu Aria of Sorrow, kdy byl Drákula opět poražen za pomoci své vlastní inkarnace, kterou je Soma Cruz. Ten se za pomoci svých spojenců nestává novým pánem temnot. S tímhle výsledkem ale není ale spokojený úplně každý. Dává se dohromady nový kult, který chce zabít Somu, aby podsvětí opět mělo svého vládce. Dawn of Sorrow využívá spoustu herních mechanik, jako jeho předchůdce, ale přidává pár nových, které jsou pro Nintendo DS jedinečné. S Magic Seal musíte na dotykovou obrazovku kreslit obrazce, abyste mohli použít mocná kouzla. Součástí hry je také multiplayer, kde spolu s dalším hráčem soupeříte o to, kdo nejrychleji projde danou úroveň. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 241 hodnocení) Platforma: Nintendo DS

Žánry: akční hra, RPG, plošinovka, akční RPG, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Konami

Vývojář: Konami

Datum vydání: 4. 10. 2005

Xenoblade Chronicles X Xenoblade Chronicles X vypráví příběh z nezmapované planety Mira. Po zničení Země během války mimozemšťanů se lidstvo pokouší uniknout a najít nový domov. Jedna ze zbývajících lodí ztroskotá na Miře a oddělí se od ní část, ve které se nachází několik přeživších. Společně s členy týmu BLADE se pak hlavní hrdina vydává zjistit, jaká tajemství tato planeta ukrývá. Na rozdíl od ostatních dílů série Xenoblade Chronicles si v X můžete hlavního protagonistu upravit podle svého gusta. V příběhu je to bezejmenný přeživší, který při pádu lodi ztratil paměť. Celkově je tento díl chválený za velikost světa, možnost dostat se kamkoliv díky mechovi a kvalitě příběhu. V prodejích se mu ale moc nevedlo, což bylo způsobeno hlavně celkovým neúspěchem konzole Nintendo WiiU. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 87 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 91 % (z 1 769 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Wii U

Žánry: akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 100 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Monolith Soft

Datum vydání: 4. 12. 2015

God of War Ještě předtím, než Kratos vyrazil na sever, porcoval řecká božstva Olympu. Jakožto bývalý spartský válečník se vydává na nelehkou cestu. I když slíbil věrnost bohu války, tak se nyní svému bohu vzbouřil. Ares má totiž na svědomí smrt Kratovy ženy a dítěte. Poháněný hněvem a pomstou se tedy pouští do boje nejen proti Areovi, ale proti všem olympským bohům. Ve výbavě má čepele chaosu, které získal díky Areovu slibu. Teď je ale hodlá použít proti svým dosavadním pánům. Kromě běžných poskoků, kteří Krata nemají šanci zastavit, se mu do cesty postaví i další stvoření z řecké mytologie. Poměří síly třeba s Medusou, Kyklopem nebo Hydrou. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 2 144 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 2

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: SCE Santa Monica

Datum vydání: 22. 3. 2005

World of Warcraft S posledními expanzemi se pohled na World of Warcraft hodně změnil, ale v době vydání šlo o něco jedinečného. Hráči nadšeně běhali po Azerothu, který do té doby znali pouze z trilogie strategií. V roli hrdinů plní spoustu rozmanitých questů. WoW nabízí spoustu možností. Od zakládání gildy, získávání toho nejlepšího vybavení až po PvP souboje, které se v dalších expanzích dočkali mnohých vylepšení. World of Warcraft se velmi rychle stal nejhranější MMORPG, která i do dnešních dní drží několik rekordů. S expanzemi se hra ještě mnohonásobně rozrostla. V komunitě mezi ty nejoblíbenější patří Burning Crusade a Wrath of the Lich King, se kterými přibyly i jedny z nejlepších raidů v celé historii této hry. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 74 % (z 3 346 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, MMO, fantasy

Herní režimy: více hráčů, MMO

Průměrná doba hraní: 600 h (hlavní příběh), 6600 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 23. 11. 2004

Ratchet & Clank: Rift Apart Hlavním záporákem tohoto dobrodružství dvojice od studia Insomniac Games je opět doktor Nefarious. Ten se dostane ke zbrani schopné tvořit portály mezi alternativními realitami. Ratchet měl s její pomocí najít další jedince jeho druhu. Nefarious s ní má ale jiné plány a budeme se s ním muset potýkat v realitě, kde se stal císařem. Ratchetův původní plán do jisté míry vyjde. Během jeho putování realitami se potká s Rivet, která také patří mezi Lombaxy. V některých částech hry hrajeme právě za ni. Schopnosti má s Ratchetem velmi podobné, takže vypořádat se se zástupy poskoků doktora Nefaria není problém. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 127 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 2 165 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 5

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 14 h (hlavní příběh), 17 h (kompletní obsah)

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 11. 6. 2021

Halo 5: Guardians Kolonizované světy se znenadání dostaly pod útok. Tentokrát tady ale není Master Chief, aby situaci zachránil. Největší hrdina lidstva je k nenalezení, a tak se další člen spartanských jednotek vydává na misi, aby zjistil, co se s ním stalo a zároveň odhalil tajemství, které ohrožuje budoucnost celé galaxie. Páté Halo bylo chválené za kampaň i multiplayer. Příběh si můžete projít v kooperaci a nechybí ani tradiční módy pro více hráčů. Guardians se vrací ke stylu starších dílů a odklání se tak od některých změn, které přišly se čtyřkou. Mezi oblíbené novinky patří třeba mód Warzone, ve kterém se proti sobě postaví dva čtyřčlenné týmy, které bojují o cíl bráněný umělou inteligencí. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 101 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 64 % (z 3 627 hodnocení) Platforma: Xbox One

Žánry: sci-fi, akční hra, střílečka FPS

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: 343 Industries

Datum vydání: 27. 10. 2015

Concrete Genie Vžijete se do role chlapce jménem Ash, který rád kreslí. Když byl mladší, žil ve městě Denska, které ale už má časy své největší slávy za sebou. Jediné, co tam nyní najde, jsou ostatní děti, které nemají nic lepšího na práci, než ho šikanovat. Cílem hry je Densku zase rozzářit. Toho docílíte pomocí kouzelného štětce, který Ash získá nedlouho po startu hry. Ve většině případů máte naprostou volnost, jaké malby z dostupné palety prvků vytvoříte. Systém je navržený tak, že i výtvor naprostého amatéra vypadá nádherně. Hra je vhodná i pro mladší hráče díky kompletní české lokalizaci. Kromě titulků obsahuje i český dabing. Sice bychom si dokázali představit, že by Concrete Genie mohl být o něco delší, ale jeho kratší rozsah je ospravedlněný sníženou cenou, za kterou se prodává už od vydání. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 83 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 443 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, 3D hra, hra z pohledu třetí osoby

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Pixel Opus, Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Pixel Opus

Datum vydání: 8. 10. 2019

Super Mario Odyssey Tohle Mariovo dobrodružství poskytuje hráči doposud největší volnost i přes to, že se neodklání od svých základů. Drak Bowser si opět umanul, že se ožení s princeznou Peach. Unese ji tedy na svou létající loď a Mario jde po jeho stopách. Projde řadu království, každé z jinou tematikou. Chvíli jste na písečné poušti, pak se zase proháníte v ulicích města. Každá oblast je jeden velký otevřený level a je na vás, jestli se půjdete přímo za hlavním cílem nebo prozkoumáte každý kout. Novinkou v hratelnosti je v Odyssey Mariova oživlá čepice. Používá ji nejen k útoku, ale pomůže mu i při přeskakování širokých propastí. S její pomocí se také může Mario vtělit do některých stvoření. Stačí hodit čepicí a rázem hrajete za malou žabku nebo obrovského dinosaura. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 113 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 6 839 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh), 45 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 27. 10. 2017