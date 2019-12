Nejlepší herní cosplay roku: od Spider-Mana k amazonkám

Femoném cosplaye, neboli přestrojování do svých oblíbených hrdinů a hrdinek z filmů, her a komiksů, se za posledních několik let neuvěřitelně zvedl a začíná už hraničit s profesionální kariérou. A jelikož posledních několik speciálů se setkalo s velmi pozitivními ohlasy, rozhodli jsme se zahrabat do nejlepších cosplayů i letošního roku. A že je o co stát.

Opět se ve většině případů snažíme držet cosplayů videoherních, nechybí tak Cyberpunk 2077, Spider-Man či Mortal Kombat. Rozhodně ale neobcházíme stranou i další povedené projekty z branže filmové a anime.

Pojďme si ale mimo jiné také shrnout, co to ten cosplay vlastně je. Pojem v sobě kombinuje propojení anglických slov costume a play, což můžeme volně přeložit jako kostýmovou hru, hru kostýmů. Je však třeba upozornit, že se nejedná o pouhý maškarní bál, kdy si na sebe tzv. cosplayer, neboli osoba provozující cosplay, navlíkne koupený kostým a vyrazí do společnosti. Jde o přesvědčení, o filosofii.

Cosplayer není pouze nastrčená loutka, ale svým způsobem i herec, který se snaží do ztvárňované postavy proniknout co nejhlouběji. Jde tedy o stylizaci, chování, pohyby, mluvu, zvyky apod. Cosplayerství tak lze chápat jako celistvé uchopení ztvárňované postavy v celé její komplexnosti.

V jádru tohoto fenoménu nenacházíme pouze postavy z videoher, ale pochopitelně též i dalších audiovizuálních forem, především potom filmu jako takového. Výjimkou ovšem rozhodně nejsou ani postavy z komiksů či knih. V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na hudební kapely.

Samotný cosplay má silné kořeny především v asijských zemích, proto asi nikoho nepřekvapí velká oblíbenost právě postav z anime či mangy. Jen zde ovšem nezůstal a postupně expandoval do celého světa.

Již téměř samozřejmostí se stala nejrůznější menší či větší dostaveníčka, festivaly či soutěže. Z těch větších, které jsou s cosplayerstvím propojeny to jsou např. světoznámý Comic-Con v San Diegu, Comiket či německý Gamescom, nechybí samozřejmě ani E3. Z tuzemských potom zmiňme například Advík, Animefest či Festival fantazie.

Přestože komunita českých cosplayerů rozhodně nemůže svou početností konkurovat např. asijské či té z USA, i u nás registrujeme několik zajímavých úspěchů. Mezi nejznámější české cosplayery patří např. Alžběta Trojanová.

V neposlední řadě je tu nutná schopnost „DIY“, neboli udělej si sám. Ne vše se dá koupit, a proto si cosplayeři ve většině případů své kostýmy vytvářejí svépomocí. Svou roli zde hraje designerství, šití, barvení, lakování, malování, truhlářství, líčení apod.

A ani to stále není vše, neboť do hry nakonec vstupuje element nejdůležitější, a to je vlastní sebeprezentace spojená s hereckým výkonem mající základ v dokonalém nastudování ztvárňované postavy. K čemu vám je super reálný oblek, když se neumíte prodat či neznáte svou vlastní postavu, její chování či původ.

Cosplayersví ale v žádném případě nemusí znamenat pouze hodiny a hodiny mravenčí práce a mnoho vynaložených peněz, neboť se dá praktikovat i na amatérské úrovni, prostě jen tak pro zábavu. A pokud ani tohle není pro vás, neváhejte navštívit nějakou z tuzemských akcí a obdivujte talent ostatních. Obdiv a respekt je totiž právě to, co si cosplayři rozhodně zaslouží.