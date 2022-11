Nejlepší sluchátka, myši, klávesnice… Vybíráme osvědčený herní hardware pod stromeček

Svým zvukovým projevem jsou to typicky herní sluchátka. Výrazná V charakteristika dá vyniknout výbuchům, střelbě a dalším efektům ve hře. O další úroveň zážitku se postará podpora DTS X. Pokud ale patříte mezi fanoušky tvrdší či elektronické hudby, Alphy vás potěší i při poslechu. Povedl se i mikrofon, který rovněž patří v herní kategorii ke špičce. Hlas je příjemně čistý, nezkreslený a šum se objevuje až při výrazné hlasitosti.

Nesvítí, neblikají, a přesto si sluchátka HyperX Cloud Alpha Wireless v posledním testu Computeru vysloužila ocenění. Svým vzhledem si drží tradiční designový jazyk značky a jediným výraznějším prvkem je červená barva kovové konstrukce hlavového oblouku. Ten je velkoryse polstrovaný a ani po několika hodinách tak nebude headset na hlavě výrazněji tlačit. To stejné platí i o mušlích, kde je polstrování z paměťové pěny opět výrazné a povedl se i boční přítlak. Sluchátka tak netlačí, zároveň ale na hlavě dobře drží.

Mírnou slabinou tady je mikrofon, kdy záznam obsahuje nepatrné množství šumu. Nejde ale o úroveň, která by při běžné komunikaci rušila.

Model Arctis Nova 7 ale nabídne i velmi povedený zvuk. I zde je laděn do herní V charakteristiky, není ale tak výrazná jako v případě HyperX. Od sluchátek sice stále nelze čekat analytický hudební projev, využití ale bude přeci jen o kus univerzálnější. Hry a filmy jim ale samozřejmě budou svědčit nejvíc. Na Playstation 5 si užijete i Tempest 3D Audio.

JBL Quantum 100: Hlavně levně

Cena: 849 Kč až 1 090 Kč

Při omezeném rozpočtu na pořízení sluchátek se budete muset rozloučit s bezdrátovou konektivitou. Dalším kompromisem bude balancování mezi zpracováním a kvalitou zvuku.

U JBL najdete především to druhé. Zvuk je tady s přihlédnutím k ceně velmi povedený. Sice nelze očekávat takový rozsah a přesnost jako u několikanásobně dražších modelů, ve hře ale JBL Quantum 100 poslouží velmi dobře. Basy i výšky tady jsou výrazné, byť nijak zvlášť přesné. Střední frekvence jsou tady samozřejmě výrazněji zkreslené, takže rozhodně nejde o sluchátka pro poslech hudby. To ale v této cenové kategorii do tisícovky nelze čekat.

Největším zádrhelem bude zpracování sluchátek a s ním spojená životnost. Konstrukce je kompletně plastová a při používání tak bude třeba zvýšené opatrnosti a šetrnosti, aby sluchátka přežila alespoň několik let. Trpět budou především klouby a plasty na mušlích. Ideálně by se tak častěji nemělo manipulovat s vysunutím oblouku a odkládat by se headset neměl na desku stolu, ale ideálně na věšák nebo sluchátkový stojan.