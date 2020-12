10 nejlepších herních sluchátek: Skvělý zvuk, prostor, ale i dobrý mikrofon

G Pro X potěší kvalitními materiály, minimalistickým designem s trochou kovového luxusu na náušnících. Konstrukce je odolná a pohodlná, někomu by mohla vadit snad jen o něco větší hmotnost daná pevnou a robustní konstrukcí. Sluchátka nemají žádné rušivé elementy, RGB podsvícení ani jiné ozdoby. Působí jako vyspělý hi-fi model.

Jinak se tu vše řídí stejnými pravidly jako v případě dalších headsetů výrobce. Nový design sjednotil vše do minimalistického černého vzhledu, konstrukce je výborná a s otáčivými náušníky velmi přizpůsobivá hlavě. Na jednom z náušníků se navíc schovávají programovatelná tlačítka.

HyperX letos přešel na nový design, do kterého se postupně oblékly všechny nové produkty včetně modelu Cloud Flight . Bezdrátová herní sluchátka se kromě vylepšeného designu dočkala i nových funkcí v čele s bezdrátovým nabíjením standardu Qi.

Bohužel chybí jakékoliv dodatečné technologie, jako je například prostorový zvuk nebo naladění zvuku podle jednotlivých her, ale svou základní funkci sluchátka splní. Hry, které si na prostorovém vnímání zvuku zakládají, si sice moc neužijete, ale zato jsou sluchátka univerzální a cenově dostupná. Pro občasné hráče jde o skvělou volbu do začátku.

Bezdrátové provedení, kvalitní konstrukce, prostorový zvuk, rádiové spojení, Bluetooth, v nouzi i klasický analogový kabel, dlouhá výdrž, výborný zvuk, kvalitní mikrofon... Těmto sluchátkům opravdu nic nechybí, ale je to znát na ceně.

Steelseries Arctis 9 Wireless: vysoká kvalita, co provětrá kapsu | Recenze

Jedním z lákadel je duální připojení, takže si sluchátka můžete díky 2.4Ghz adaptéru a Bluetooth připojít víceméně k čemukoliv, od konzoli po PC až mobilní telefony. Můžete mít připojeny i dva zdroje najednou. Využitelnost je tedy extrémně široká, a to vše je doplněno skvělým zvukem s prostorovou technologií DTS. Výrobce hlásí také 20 hodin výdrže na jedno nabití, při využití Bluetooth to může být ještě víc.

Novinka od Steelseries láká na bohatou výbavu i kvalitní zpracování. Jsou to už poměrně drahá sluchátka, ale splňují asi všechny požadavky, které by i náročný hráč mohl na sluchátka klást.

Po stránce zvuku nejsou sluchátka nijak výjimečná oproti jiným bluetoothovým headsetům v této cenové kategorii. Proč si tedy vysloužila naše doporučení? Více než doporučení je to spíše upozornění, že existují i mobilní sluchátka zaměřená na hráče, třeba už jen svým barevným provedením nebo záštitou herní značky. Za danou cenu nejsou vůbec špatná, takže pokud na mobilu převážně hrajete, mohou vás taková sluchátka nadchnout. Samozřejmě přehrají i písničky ze Spotify, zvuk nemají nijak agresivně zkreslený.

Sluchátka fungují podobně jako tradiční hudební pecky. Mají 14mm měniče, tři druhy nástavců do ucha, integrovaný mikrofon a ovládání hlasitosti či asistenta. Jsou bezdrátová a připojují se k zařízením pomocí technologie Bluetooth. Pochopitelně tedy nejvíce sedí právě pro hraní na mobilním telefonu či tabletu, ale bez problémů je připojíte i k jiným zařízením. Na jedno nabití vydrží cca 10 hodin.

Pojďme ale trochu odbočit. Mobilní hraní se za posledních několik let neuvěřitelně rozmohlo a ne všichni rádi nosí klasická sluchátka přes uši. Právě od toho tu jsou nejnovější pecky od HyperX, které jsou díky svým malým rozměrům ideálním společníkem do autobusu.

Sluchátka doplňují zvukové vjemy vibracemi. Obzvlášť v akčních hrách s výbuchy a jinými hlasitými projevy je to zážitek. Sílu efektu můžete upravit podle svého vnímání přímo na sluchátku, aby haptické efekty nebyly příliš slabé, nebo naopak nepůsobily příliš agresivně.

Z vizuálního hlediska jde rozhodně o zajímavější sluchátka, která kombinují pěkné textury s barevným tématem. Nechybí ani hliníková konstrukce a kožený náhlavní most. Potěší odepínací mikrofon, který tak nemusí překážet při obyčejném poslechu hudby. Zvukově jsou sluchátka obdařena 50mm měniči a podporují Windows Sonic Surround. Zvuk je tedy výborný, hutný a bohatý na detaily, které se neztrácí v přehnaných basech a jiných šumech.

HyperX Cloud Orbit S: prostorový zvuk z jiné dimenze

Cena: 7000 Kč

Sluchátka Cloud Orbit S nejsou pro každého, ale jsou natolik unikátní, že si zaslouží pozornost. Jde totiž o sluchátka, která doplňují prostorový zvuk o technologii snímání pohybu hlavy, takže se zvuk v prostoru ukotví přesně tak, jak by působil i v realitě. Když před vámi někdo ve hře mluví a vy otočíte hlavou doleva, začnete zvuk vnímat jakoby zprava. Je to velmi přirozené, ale musíte si zvyknout – paradoxně je to totiž ve výchozím stavu mozek naučen, že se po nasazení sluchátek prostorové vnímání zvuku ustálí a stane se nezávislé na otáčení hlavy.

Jsou to sluchátka s kvalitními magneto-planárními měniči, které uspokojí i po zvukové stránce. Kvalitní je i záznam zvuku skrze odpojitelný mikrofon s funkcí filtrování okolního ruchu.

Při dané ceně je nevýhodou absence bezdrátové technologie. Přitom v sobě sluchátka mají akumulátory, aby mohl být napájen systém prostorového snímání hlavy i při připojení přes běžný analogový kabel. Díky tomu sluchátka připojíte nejen k počítači, ale také k jakékoli herní konzoli. Jen je trochu obtěžující, že si musíte sluchátka zapínat, i když nejsou bezdrátová.

Prostorové vnímání zvuku je zde ale na špičkové úrovni, navíc umocněno 3D vyrovnáním podle reálného natočení hlavy.