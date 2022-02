Resident Evil Village Hlavní roli sehrál Ethan Winters, který se po událostech Resident Evilu VII stáhl společně s jeho ženou a dcerou do ústranní a doufá, že si konečně budou moci užít klidného života. To jim ale nevydrží moc dlouho. Po návštěvě Chrise Redfielda, kterého také můžete dobře znát z předchozích dílů, se všechno zvrtne a Ethan se po chvíli ocitá v prapodivné vesnici, kde hledá svoji dceru. Zatímco v předchozích dílech se objevily různé formy zombíků, tady se Capcom vydal trochu jiným směrem. Ethan se bude muset postavit upírům a vlkodlakům. Čekají ho ale střety i s jinými druhy potvor. Bude se nicméně muset dostat skrz všechna nebezpečí, aby zjistil, co se děje s jeho rodinou. Village také odhaluje pár zásadních informací v rámci celého lore série Resident Evil. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 839 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 11 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 7. 5. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Alan Wake Spisovatel Alan Wake už má za sebou několik bestsellerů, a tak přišel čas na pauzu. Jeho dovolená ale neprobíhá tak, jak by si představoval. Nedlouho po jeho příjezdu do na první pohled klidného městečka Bright Falls je jeho přítelkyně unesena a zdejší obyvatele začíná pohlcovat temnota. Alan po cestě sbírá stránky příběhu, který předpovídá, jaké události budou následovat. Sice si toho není vědom, ale sám je autorem těchto textů. Není to ale jen o sbírání stránek. Alan Wake zahrnuje i akci, kdy pomocí baterky musíte nejdříve z nepřátel sejmout temnotu a až následně je můžete zranit. Baterií a nábojů ale není nekonečně, takže musíte dobře mířit. Na ovládání hry je znát, že byla vyvíjena hlavně pro hraní na ovladači. Přeci jen se původně jednalo o exkluzivitu pro Xbox 360. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 2 049 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: akční adventura, horor, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh), 40 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Remedy Entertainment

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 14. 5. 2010 (pro Xbox 360) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Little Nightmares V roli dívky Six se musíte dostat z lodi The Maw. Úkol je jednoduchý, ale jeho provedení už je o něco náročnější. Na lodi jsou totiž také zlý duchové, kteří shánějí něco k snědku a Six se jim jeví jako šťavnatá svačinka. Čeká vás řešení logických hádanek a obcházení nenasytných nepřátel pěkně potichu. Pokud si vás všimnou, tak nezbyde nic jiného, než se pokusit o útěk. Six je proti nim totiž bezbranná. Ke hře vyšla také čtveřice DLC rozšíření, ve kterých si projdete další kapitoly příběhu ve zcela novém prostředí. Ve většině z nich vystřídá Six v hlavní roli nová postava Runaway Kid. Tento chlapec se také snaží vypořádat s nástrahami tajemné lodi Maw. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 510 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Namco Bandai Games

Vývojář: Tarsier Studios

Datum vydání: 28. 4. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play

Until Dawn Výlet s partou kamarádů na chatu do lesů daleko od civilizace zní jako parádní odpočinek. Tak to zprvu vypadá i v Until Dawn. Netrvá ale dlouho a zdejší osazenstvo bojuje o holý život. Jakmile se setmělo, začaly se kolem chaty dít podivné věci a parta rychle zjistí, že ve zdejších lesích rozhodně nejsou sami. Until Dawn je jednou z her, kde záleží na vašich volbách. I když může v některých momentech působit spíše jako interaktivní film, tak je na vás, kolik členů party nakonec přežije noc. Stačí jeden špatně provedený quick-time event a může být s vaším oblíbencem amen. Postavám ve hře propůjčili obličeje i známí herci jako je Rami Malek. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 103 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 3 504 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: horor, hra o přežití, adventura, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 12 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání: 25. 8. 2015

Bloodborne V Yharnamu zase jednou přichází noc a to znamená jediné - chystá se další lov. Vy jakožto nově zrozený lovec se vydáváte do ulic nejen tohoto tajemného města, kde se vše točí kolem krve pradávných stvoření. Lov to nebude jednoduchý. Jak to mají hry od FromSoftware ve zvyku, nepřátelé vás zvládnou poslat k zemi pár ranami. I když se nedá říct, že by byl Bloodborne klasickou hororovkou, rozhodně nám do tohoto žánru zapadá. Kromě výborné atmosféry třeba designem monster. Pokud se navíc zavrtáte do příběhu, který je stejně jako v Dark Souls zaobalený v tajemstvích a popiscích předmětů, tak poznáte, že historie Yharnamu je ještě temnější, než to na první pohled vypadá. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 11 696 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: fantasy, akční adventura, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 39 h (hlavní příběh), 67 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: FromSoftware

Datum vydání: 24. 3. 2015

Amnesia: Rebirth Tasi Trianon se probouzí hluboko v alžírské poušti. Nepamatuje si, co se během posledních dní událo ani to, proč se do těchto nehostinných krajin vůbec vydala. Vybavuje si, že na výpravě nebyla sama, ale po jejím probuzení není v jejím okolí žádná živá bytost. Je tedy jasné, co musí dělat. Najít ostatní, zjistit, o co tady jde, a najít způsob, jak se dostat zase domů. Nedlouho po jejím probuzení objeví podzemní komplexy, které skrývají mnohá tajemství. Kromě architektury, která vypadá, jako by ji vybudovala mimozemská civilizace, Tasi také čeká řešení hádanek a skrývání se před monstry. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 54 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 64 % (z 207 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Frictional Games

Vývojář: Frictional Games

Datum vydání: 20. 10. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Dead Space (2008) Občas je práce běžného opraváře pěkně náročná. To na vlastní kůži poznal inženýr Isaac Clarke, který má za úkol opravit obrovskou těžařskou vesmírnou loď, která se porouchala na vzdálené planetě. Kromě toho, že se tak stalo po nalezení neznámého artefaktu, vůbec neví, co ho čeká. Rychle ale pozná, že tady něco nehraje. Část posádky je zmasakrovaná a zbytek se infikoval záhadnou nákazou přetvářející ji v nekromorfy. Isaac má naštěstí dobré opravářské náčiní, díky kterému má proti nekromorfům šanci. Obzvlášť ikonický se pro celou sérii stal jeho řezák. S ním není problém nepřítele nakrájet na malé kousky. S některými druhy jsou ale souboje delší a nemůžete si dovolit udělat jedinou chybu. Zdrojů navíc také není zrovna mnoho, takže nemůžete plýtvat s municí a vybavením, jak se vám zachce. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 28 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 82 % (z 1 705 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 14 h (hlavní příběh), 38 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Redwood Shores

Datum vydání: 20. 10. 2008 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

SOMA Poslední zásoby jídla se tenčí, z vysílačky vám nikdo neodpovídá a zdejší roboti si o sobě začínají myslet, že jsou lidé. V podvodní základně PATHOS-II budete muset učinit spoustu rozhodnutí, které ovlivní váš osud. Postupně odhalíte nejen tajemství vodních hlubin, ale také účel této základny. Nejste tady ale sami, takže se musíte mít na pozoru na každém kroku. V chodbách základny můžete narazit nejen na roboty, ale i na členy výzkumného týmu, kterým už mysl neslouží. Cestu vám zkříží i pokroucené mořské potvory ve všech možných formách. Ke každé hrozbě budete muset přistupovat trochu jinak a překonat nebezpečí spolu s hádankami, abyste odhalili všechna podvodní tajemství. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 1 250 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: horor, akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 12 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Frictional Games

Vývojář: Frictional Games

Datum vydání: 21. 9. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Outlast V pohledu moderních hororových her je Outlast mezi těmi nejlepšími díky své hutné atmosféře a temnému prostředí. Společně s hlavním hrdinou zavítáte do hor v Coloradu, kde se nachází ústav pro mentálně choré. Dlouho byl zavřený, ale momentálně opět otevřel své brány pacientům. Nestará se ale o ně tak, jak byste nejspíš čekali. V hlavní roli je novinář Miles Upshur, který dostane tip z anonymního zdroje. Vydává se tedy do této záhadné oblasti, která už od první chvíle působí nepříjemně. Tento pocit se ještě zvýší, když se dostane dovnitř a uvidí, co se v těchto horách vlastně děje. Jelikož máte u sebe jen kameru s nočním viděním, tak se musíte všude plížit pěkně potichu. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 1 790 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: horor, akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Red Barrels

Vývojář: Red Barrels

Datum vydání: 4. 9. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Silent Hill 2 James Sunderland je vdovec, který se do městečka Silent Hill vydává poté, co dostal dopis od své mrtvé manželky Mary. Píše mu, že tady na něj čeká. Jelikož smrt Mary je opletena tajemstvími, James se vydává na průzkum. Nic příjemného ho tady ale nečeká. Se vstupem do Silent Hill začne odhalovat nejen tajemství tohoto místa, ale i svoji vlastní minulost. Jelikož se jedná o survival horor klasického střihu, tak zdrojů není mnoho. Se vším musíte nakládat s rozmyslem, ať už je to munice nebo léčení. Ulice Silent Hillu zalila hustá mlha, ve které na Jamese čeká celá řada podivuhodných stvoření, takže se musí mít neustále na pozoru. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 1 208 hodnocení) Platforma: PlayStation 2

Žánry: akční adventura, horor

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Konami

Vývojář: KCET

Datum vydání: 24. 9. 2001

Alien: Isolation Za celou herní historii vznikla spousta her, kde jsme se museli vypořádat s vetřelci. Isolation je bezesporu jedna z těch vůbec nejlepších. Zdejší příběh se odehrává 15 let po filmovém Alienovi. V hlavní roli je Amanda, dcera Ellen Ripley, která se vydává na misi, aby zjistila, co ve skutečnosti stálo za zmizením její matky. Spousta novodobých vetřelců proti vám posílala hordy těchto nebezpečných stvoření. Alien: Isolation ale stačil jeden jediný k tomu, abyste z něj měli respekt na každém kroku. Skrz vesmírnou základnu se musíte potichu plížit nejen kvůli vetřelci, ale narazíte třeba i na androidy. Vetřelec navíc není úplně hloupý, takže vás občas dokáže nemile překvapit. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 41 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 2 143 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, sci-fi, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 25 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 6. 10. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Layers of Fear Layers of Fear od studia Bloober Team patří mezi typické moderní hororovky z pohledu první osoby. Od ostatních se ale liší svým designem prostředí, které se neustále mění. Stačí se otočit a místnost za vámi se může proměnit k nepoznání. Je tady jasná inspirace P.T., které jsme zmiňovali v minulé kapitole. Projdete si tedy proměnlivým sídlem narušeného malíře, který se snaží dokončit svoje mistrovské dílo. V příběhu nenarazíte na žádnou akci. Layers of Fear jsou hlavně o prozkoumávání a řešení hádanek. Malování ale není lehké, protože hlavní postava trpí schizofrenií a na každém rohu vidí přeludy. Jeho snahy o dokončení pak doprovází příběh o tom, co se stalo se zbytkem jeho rodiny. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 74 % (z 411 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, 3D hra, FPS

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Bloober Team

Vývojář: Bloober Team

Datum vydání: 16. 2. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Phasmophobia V týmu s dalšími třemi hráči se stanete vyšetřovateli paranormálních jevů. Navštívíte různorodá prostředí, kde na vás čekají různé druhy duchů a nadpřirozených bytostí. Musíte využít veškeré svoje vybavení a zvolit ten správný postup, abyste mohli zachytit důkazy o jejich existenci. Každý člen týmu má svoji roli. Zatímco někdo se může vydat hledat ducha přímo, další spoluhráč se posadí ke kamerám a má tak větší přehled o celkové situaci. Čím déle vám bude práce trvat, tím budou duchové agresivnější, takže si úplně nemůžete dávat načas. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 1 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 97 % (z 326 842 hodnocení Steam) Platforma: PC

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Vydavatel: Kinetic Games

Vývojář: Kinetic Games

Datum vydání: 18. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam

Resident Evil 2 Remake Kompletní remake druhého dílu série Resident Evil předvedl, jak se mají dělat předělávky starších her. Společně s Leaonem Kennedym a Claire Redfield se opět vydáváme do Raccoon City, jejíž obyvatelé se začali transformovat do zombíků. Jejich hlavním úkolem je přežití a eventuálně také odhalení dalších informací ohledně záhadné nákazy. Oproti originálu remake už nevyužívá statických kamer, ale zvolil tradiční pohled z třetí osoby. I přes změny ale Resident Evil 2 stále působí tím správným dojmem, kdy budete poznávat okolní prostředí, zatímco se po vás budou sápat zombíci. Munice a další výbavy opět není mnoho, takže si ji nemůžete dovolit plýtvat na každého, koho potkáte. Někdy ale není jiné monžosti. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 85 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 4 046 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 11 h (hlavní příběh), 42 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom R&D Division 1

Datum vydání: 25. 1. 2019 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Visage Objevte tajemství neustále měnícího se domu. Zpočátku vypadá jako klasický příbytek, ale postupně začnete odhalovat, že jeho chodby vedou na tajemná místa, která vypadají, jako by ani nepatřila do našeho světa. V hlavě se vám mihotají záblesky vzpomínek na rodiny, které tady dříve žily. Abyste se jich zbavili, musíte odhalit tajemnou minulost tohoto místa. Páchání sebevražd, dohnání k šílenství a brutální vraždy. S takovými událostmi se museli vypořádat dřívější majitelé domu. Ani po své smrti ale nenašli klid a zatímco se snažíte zjistit, co za tím vším stojí, se vás snaží z tohoto místa vypudit. Není jiná možnost, než se snažit být co nejvíce potichu a nepřitahovat jejich pozornost. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 73 % (z 74 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh), 15 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SadSquare Studio

Vývojář: SadSquare Studio

Datum vydání: 30. 10. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

The Evil Within Šindži Mikami se podílel nejen na vzniku Resident Evilu, ale má na svědomí další výbornou hororovou sérii. Evil Within patří mezi ty novější počiny a vznikla pod záštitou Bethesdy ve studiu Tango Gameworks. Oproti klasickým survival hororům přidává více akce, ale bez problému dokáže navodit hutnou atmosféru. V hlavní roli je tady detektiv Sebastian Castellanos, který společně s jeho parťákem vyšetřuje případ masové vraždy. Během pátrání se jim ale do cesty připletou nadpřirozené síly a od té chvíle to jde pěkně z kopce. Sebastian se dostane do pokrouceného světa plného monster a teroru. Původně dělaly hře vadu na kráse černé okraje, kterých se nedalo zbavit. V nových verzích ale už máte možnost jejich odstranění. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 65 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 77 % (z 1 884 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One

Žánry: horor, akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Tango Gameworks

Datum vydání: 14. 10. 2014 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, GOG

System Shock 2 Probouzíte se z kryospánku s kybernetickými implantáty přidělanými k vašemu tělu. Posádka vesmírné lodi Von Braun byla vyvražděna. Tuto tragédii má na svědomí umělá inteligence SHODAN. Nehodlá nechat naživu ani vás, takže proti vám posílá svá nemyslící monstra. System Shock 2 není klasickým hororem, kdy proti svému nepříteli nemůžete nic dělat. Máte spoustu možností, jak se mu postavit. Máte volnost ve výběru vlastností a unikátních skillů, které následně ještě můžete vylepšit. Esenciálním prvkem hry je také hackování. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 91 % (z 678 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: FPS, sci-fi, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 13 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Looking Glass Studios

Vývojář: Looking Glass Studios, Irrational Games

Datum vydání: 11. 8. 1999 Digitální distribuce: Steam, GOG

Dead by Daylight V hororové hře se jeden z hráčů ujme role zlotřilého zabijáka. Ostatní čtyři hrají za přeživší, snaží se uniknout a vyhnout dopadení. Přeživší hrají z pohledu třetí osoby a mají tak o situaci lepší přehled. Zabiják vidí svět z první osoby a lépe se tak může soustředit na svou kořist. Cílem přeživších je uniknout v každém střetnutí ze zabijákova území, aniž by je chytil. Zní to jednoduše, jenže prostředí se při každé hře mění. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 58 % (z 823 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Vydavatel: Starbreeze

Vývojář: Behaviour Interactive

Datum vydání: 14. 6. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Doki Doki Literature Club! Z pohledu tuzemského hráče jsou grafické romány z Japonska stále bizarním žánrem. Do něj v základu spadá i Doki Doki Literature Club, i když vůbec nepochází od japonských tvůrců. Na svědomí ho má americký Team Salvato a vypráví příběh o studentovi, který se nově přidal do literárního kroužku a snaží se seznámit s jeho stávajícími členy. Doki Doki Literature Club ale není tak obyčejný grafický román. Po úvodu poznáte, že tady něco není úplně v pořádku. Tvůrci si chytře pohrávají s bořením čtvrté stěny, což příběhu, který pěkně nabere na obrátkách, dodává ještě o něco větší napětí. Na první dojem byste vůbec nečekali, že se simulátor školáka promění v psychedelický horor. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 652 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X

Žánry: adventura, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Team Salvato

Vývojář: Team Salvato

Datum vydání: 6. 10. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic

F.E.A.R. Ještě několik let před tím, než se horory transformovaly do podoby, jak je známe dnes, tady byl F.E.A.R., který kombinuje hororové napětí s akcí z pohledu první osoby. F.E.A.R. je zkratka pro speciální jednotku vypořádávající se s nadpřirozenem, jejíž součástí se stanete i vy. Musíte přijít na to, co je zač záhadná entita Alma, která se objevuje i v následujících dílech série. Autoři ze studia Monolith Productions se nijak netajili inspirací japonskými horory. Místo klasických lekaček, kdy na vás zpoza rohu vyskakuje nepřítel, se snažili spíše o to, aby se hráči dostali pod kůži a neustále navozovali pocit nebezpečí. Nemalou částí hry je ale také akce, kde kromě klasických zbraní přijde vhod i mechanika “reflex time”. S ní můžete zpomalit okolní svět a lépe se tak vypořádáte s nepřáteli. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 1 071 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, FPS, horor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 17 h (kompletní obsah)

Vydavatel: VU Games

Vývojář: Monolith Productions

Datum vydání: 17. 10. 2005 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

BioShock Jack se v 60. letech minulého století dostává do podvodního města Rapture, které vybudoval Andrew Ryan. Společně s ostatními obyvateli se snažil vytvořit utopiji a po založení města se mu to i docela dařilo. Technický pokrok v Rapture oproti zbytku světa značně pokročit, a to hlavně díky objevení materiálu ADAM, který dokáže modifikovat DNA. Pro Rapture to byl ale začátek konce. ADAM může dát člověku nadlidské schopnosti jako je telekineze nebo pyrokineze. Jack také tuto látku okusí a využije ji při odhalování tajemství Rapture a boji proti zbytku zdejšího obyvatelstva. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 5 483 hodnocení) Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, FPS, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Irrational Games, 2K Marin

Datum vydání: 21. 8. 2007 (pro PC)

Dying Light Ve městě se začal šířit virus, který z lidí dělá nemyslící zombíky bažící po lidských mozcích. Vy se sem vydáváte na tajnou misi, abyste prověřili, co se tady děje a hlavně jak šíření nákazy zastavit. Čeká vás spousta rozhodnutí. Postavíte se proti svým nadřízeným nebo upřednostníte životy posledních přeživších obyvatel města? Během dne jsou nakažení pomalý a nepředstavují značné nebezpečí. Jakmile ale zajde slunce, musíte se mít na pozoru. Nejenže jsou za tmy agresivnější, ale také ze svých úkrytů vylezou odlišné druhy nakažených, které už vám dají zabrat více než obyčejní zombíci. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 1 955 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: horor, FPS, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 26 h (hlavní příběh), 36 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Techland

Datum vydání: 27. 1. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam,GOG

The Last of Us Po světě se začíná šířit nákaza způsobená houbou cordyseps. V Last of Us si projdeme několik částí Ameriky pár let po jejím začátku. Města jsou zdevastovaná, lidé žijí v omezených oblastech nebo v malých uprchlických skupinách. Hlavní hrdina Joel ale najde společně s dívkou Ellie naději na nalezení léku proti nákaze, a tak začíná jejich výprava za hledáním skupiny Fireflies. Cestou se musí vypořádat s řadou nástrah. Nakažení toho vydrží více, než by se na první pohled mohlo zdát, takže je lepší mít připravenou taktiku, než se do konfliktu vrhnout po hlavě. Navíc musíte dávat pozor i na ostatní přeživší. Nikdy nemůžete vědět, komu se dá věřit. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 98 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 13 219 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 3

Žánry: akční adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 48 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 14. 6. 2013

INSIDE Logická hororovka od tvůrců Limbo vypráví příběh chlapce, který musí přežít v dystopickém světě. Skrz řešení hádanek se budete snažit vyhnout jisté smrti. V neustále nepříjemně působícím prostředí na vás čekají bizarní nepřátelé, kteří vás neváhají potrestat hned jak vejdete do jejich zorného pole. A to jen proto, že jste si dovolili vybočit z řady. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 1 072 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 3 h (hlavní příběh), 4 h (kompletní obsah)

Vydavatel: PLAYDEAD

Vývojář: PLAYDEAD

Datum vydání: 7. 7. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store