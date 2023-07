Nejlepší hry o druhé světové válce. Přepište dějiny v Hearts of Iron IV, velte jednotce v Hidden & Dangerous 2

Největší válečný konflikt v historii byl hlavním tématem pro celou řadu her. Poradíme vám, které jsou nejlepší pro připomenutí druhé světové války.

Company of Heroes 3 Mnozí stratégové by raději volili druhý díl Company of Heroes, ale novější přírůstek do série má také co nabídnout. Obzvlášť pokud vás zajímají bitvy v oblasti severní Afriky, kde se odehrává jedna z příběhových kampaní. Vedle toho je tady dynamická kampaň v Itálii, jejíž podoba je s každým průchodem trochu jiná. Pokud chcete mít více volnosti při plánování, tenhle sandboxový styl hraní by měl být něco pro vás. Na rozdíl od řady dalších strategií se v Company of Heroes 3 nezabýváte stavbou a vylepšováním základny. Tím hlavním je správa vašich jednotek, zajištění zásobování a správně využít musíte i své prostředí. V městských oblastech spíš pochodíte s pěchotou, zatímco na otevřenějších prostředích se budou hodit některé kousky z vozového parku. Do svého strategizování musíte ale i v těchto momentech započítat terén a jeho vlastnosti. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (53 % od 10 921 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: strategie, hra v reálném čase

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: SegaSoft, Sega

Vývojář: Relic Entertainment

Datum vydání: 23. 2. 2023 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Call of Duty: WWII Po několika letech moderního válčení se série Call of Duty zase jednou vrátila do období druhé světové války a v párhodinové kampani nás ukázala její stěžejní momenty včele s vyloděním v Normandii v Den D. Společně s naší jednotkou ale navštívíme i další částí Evropy. Zapojíme se třeba do bitvy v Hürtgenském lese nebo v Ardenách. Jako obvykle je hlavní součástí hry multiplayer, který je po vzoru moderních dílů zaměřený na rychlou a nekompromisní hratelnost. V tomto díle také nechybí kooperační zombie mód, kde se spolu s partou kamarádů musíte vypořádat s hordami nacistických zombíků. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (67 % od 25 076 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Activision

Vývojář: Sledgehammer Games

Datum vydání: 3. 11. 2017 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam

Hidden & Dangerous 2 Taktická střílečka od Illusion Softwork, ve které se stanete velitelem speciální jednotky. Během druhé světové války se budete vydávat na mise do různých částí světa. Kromě Evropy zamíříte i do Afriky nebo na Myanmar. Jedna z misí vás zavede i do Čech do smyšlené obce Liptákov, což je odkaz na divadlo Járy Cimrmana. Stejně jako průběh mise je důležitá i příprava. Sami rozhodujete, co členové jednotky budou mít ve výbavě. Musíte být připraveni na každou situaci. Pokud narazíte na tank, tak se bez protitankových min nebo raketometu zkrátka neobejdete. Během hraní si můžete volně přepínat mezi pohledy z první a třetí osoby. Pro Hidden & Dangerous 2 vznikl také datadisk Sabre Squadron, který přidává 9 nových misí ve Francii, Africe nebo na Sicílii. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 611 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, taktická hra, historická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: dabing, rozhraní, titulky

Vydavatel: Gathering

Vývojář: Illusion Softworks

Datum vydání: 21. 10. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hearts of Iron IV Myslíte si, že vaše strategické umění je dost dobré na to, abyste dokázali změnit průběh druhé světové války? Přesně to si můžete vyzkoušet ve této velkolepé válečné strategii. Akční hratelnost byste tady hledali marně. V Hearts of Iron je to hlavně o taktizování, diplomacii a správném načasování, kdy rozjedete své plány. Můžete se držet historických reálií, ale nic vám nebrání v tom, abyste běh dějin změnili k obrazu svému. Stejně jako většina ostatních velkolepých strategií mají i Hearts of Iron IV řadu placených rozšíření. La Résistance přidává možnost využívat tajné agenty a značně rozšiřuje špionáž. No Step Back zase přidává více detailů zemím východní Evropy. Jedním z nejnovějších je By Blood Alone, které se zaměřuje hlavně na historickou Itálii a okolní země. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 172 082 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: historická hra, strategie, hra v reálném čase

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Paradox Development Studio

Datum vydání: 6. 6. 2016 Digitální distribuce: Steam

Enlisted Enlisted je svým zaměřením skupinová střílečka z druhé světové války v režimu MMO, který láká na stovky hráčů na masivních bitevních polích. V plánu je vydat několik oddělených her nesoucích tento titul v hlavičce, kde se tvůrci pokryjí specifickou válečnou kampaň. Vše začne v roce 1944 Dnem D, tedy invazí do Normandie. Titul se postupně aktualizuje a doplňuje. Hráčům nabízí možnost ovládat celé čety AI spolubojovníků s realistickým zpracováním a využitím dobových zbraní, stejně jako pilotování a řízení tanků. Kromě rychlého režimu Domination se zabíráním kontrolních bodů na mapě je k mání také trochu propracovanější Assault, který připomíná Rush ze starších dílů Battlefieldu. Hodnocení hráčů: 54 % (z 20 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Vydavatel: Gaijin Entertainment

Vývojář: Darkflow Software

Datum vydání: 8. 4. 2021 (pro PC)

Hell Let Loose Hell Let Loose je další z historických her, které lákají na bitvy stovky hráčů na velkých bojištích. V tomhle případě se akce odehrává na devíti mapách, které jsou do detailu vymodelované podle satelitních dat. Na nich se proti sobě staví 50 hráčů na každé straně konfliktu a za pomoci všech dostupných prostředků bojují o strategicky důležité body. Spolupráce je v Hell Let Loose klíčem k úspěchu. I v rámci party to bez dobrého plánu nepůjde. Jelikož máte na výběr ze 14 různých herních tříd, přičemž každá z nich má jinou výbavu, není od věci, aby vaše jednotka byla dobře namíchaná. Pokud všichni vojáci budou pochodovat plnou parou vpřed s lehkým kulometem v ruce, tak jsou šance na úspěch docela mizivé. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 67 788 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra, arkáda

Herní režim: více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Team17

Vývojář: Black Matter

Datum vydání: 27. 7. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

War Thunder War Thunder vsází podobně jako World of Tanks na bitvy z období druhé světové války. Tady to ale není jen o pozemním boji. Kromě tanků a dalších vozidel se s ostatními hráči utkáte i v kokpitech bojových letadel nebo na vlnách jakožto kapitáni válečných lodí. Modelů, které si můžete osahat, nabízí War Thunder přes 2000. Zabere to ale obrovské množství času, pokud se chcete dostat ke každému z nich nebo nechcete do hry investovat ani korunu. Utkáváte se pak na stovce různých map, které jsou inspirované významnými bojišti druhé světové války. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 380 270 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, simulace, letecká hra, dopravní hra, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Gaijin Entertainment

Vývojář: Gaijin Entertainment

Datum vydání: 15. 8. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Commandos 2: Men of Courage Zatímco na velkých bojištích proti sobě stojí obrovské armády, vy se se svojí partou vydáváte na misi přímo do nitra nepřátelského území. Commandos 2 je propracovaná taktická tahovka, ve které se musíte proplížit k cíli mise někdy až nesmyslně střeženým prostředím. Není ale nic, co byste díky schopnostem svých svěřencům nemohli zvládnout. Commandos 2: Men of Courage jsou už sice starší záležitostí, ale není problém si je zahrát i dnes díky HD remasteru z roku 2020. Ten přináší starou známou hratelnost ve vyšším rozlišení, upraveným ovládáním a uživatelským rozhraním. Pro nováčky pak přibyl také tutoriál s vysvětlením herních základů. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 2 101 hráčů) Platformy: PC, PlayStation 2

Žánry: strategie, hra v reálném čase, Military

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Eidos Interactive

Vývojář: Pyro Studios

Datum vydání: 20. 9. 2001 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad Pokud jsou pro vás klasické střílečky moc rychlé, Red Orchestra 2 by mohla sedět vašemu tempu. Její autoři do válčení přidávají trochu víc realističnosti, než je v tomto žánru zvykem. V několika multiplayerových módech společně s dalšími hráči prožijete mimo jiné i bitvu o Stalingrad a operace, které se odehrály v období mezi červnem 1942 a únorem 1943. I když od vydání uplynula už více než dekáda, Red Orchestra 2 se v průběhu let rozrostla o další obsah v čele s novými zbraněmi, vozidly i celými mapami. Postupně narostl i počet herních módů, mezi kterými najdete vedle klasického válčení třeba i search & destroy, který je populární v konkurenčních sériích. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 23 261 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, historická hra, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Tripwire Interactive

Vývojář: Tripwire Interactive

Datum vydání: 13. 9. 2011 Digitální distribuce: Steam

Men of War: Assault Squad Oproti předchozím dílům ze série Men of War se tvůrci v Assault Squad rozhodli více se soustředit na práci s pěchotou. Možností, jak ji využít, je tady celá řada a každý z pětice národů má i svoje unikátní prvky. Můžete se postavit na stranu USA, Ruska, Německa, Spojenců a poprvé v sérii bylo na výběr také Japonsko. Situací na bojišti značně mohou zahýbat hrdinské jednotky, které jednotkám dodávají určité bonusy. Bez správné taktiky a dostatečného počtu jednotek to ale ani tak nepůjde. Men of War se také od ostatních strategií odlišuje tím, že každou jednotku můžete ovládat přímo tlačítky WSAD místo toho, aby vše zastávala myš. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 3 486 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, Military, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 1C, 1C Entertainment

Vývojář: THQ, 1C, 1C Entertainment

Datum vydání: 25. 2. 2011 Digitální distribuce: Steam, GOG

Sniper Elite 5 Karl Fairburne se svojí odstřelovačkou v sérii Sniper Elite navštívil už několik různých částí světa. V pátém díle jeho kroky míří na francouzský venkov, kde se přidává ke zdejšímu odboji, aby zase jednou překazil nacistické plány. Tentokrát je jeho cílem operace Kraken, o které sice není známo moc informací, ale jestli ho dotáhnou do konce, určitě to bude znamenat problémy pro spojenecké jednotky. Sniper Elite 5 staví na stejných základech jako jeho předchůdci. Tichý postup je preferovaný, ale Karl se zvládne prostřílet i z větší potyčky. Novinkou v pětce je asymetrický multiplayer, kdy se vám do hry může připojit další hráč v roli nacistického odstřelovače. I vy sami se můžete napojit k dalším hráčům a pokusit se ulovit svého protivníka. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 28 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 9 609 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Rebellion

Vývojář: Rebellion

Datum vydání: 26. 5. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Wolfenstein: The New Order Stejně jako Doom se znovuzrodil i B.J. Blazkowicz. Spolu s ním se vydáme do alternativní minulosti, kdy druhá světová válka neskončila a i v roce 1946 stále pokračují boje. Technologie se ubrala docela jiným směrem, a tak mezi nacistickými vojáky jsou i obří roboti a mechaničtí psy. Po nehodě se B.J. vzpamatovává až o 14 let později. Válka je u konce, ale vítěznou stranou je v této realitě Německo. Blazkowicz nehodlá nečinně sedět. Přidává se k odboji a snaží se zachránit, co ještě nebylo úplně ztraceno. Odbojářů je sice málo, ale i to stačí k tomu, aby pořádně zavařili vysoce postaveným členům nacistické armády. Zejména generál Strasse přezdívaný Deathshead z úspěchu jejich misí nemá radost. Nakonec přijde řada i na něj. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 35 735 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, historická hra, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh), 31 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: MachineGames

Datum vydání: 19. 5. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

The Saboteur Do 40. let minulého století se vracíme v roli Seana Devlina, irského závodníka a rváče, který je uvězněný za nepřátelskou linií v nacisty okupované Francii. Skrz pařížské ulice se Sean probojovává kvůli své osobní pomstě a snaží se překazit svým nepřátelům vše, k čemu dostane i tu nejmenší příležitost. Společně s francouzským odbojem a britskou rozvědkou se postará o to, aby němečtí vojáci neměli ani jeden den klidu. Postupně s tím, jak se odporu daří, se k němu přidávají další Pařížané a do města se vrací barvy. A to doslova. The Saboteur používá mechaniku Will to Fight, díky které je na začátku hry grafika téměř černobílá, ale postupně získává na barvách. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 78 % (z 349 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční adventura, historická hra, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 35 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Pandemic Studios

Datum vydání: 8. 12. 2009 (pro PC) Digitální distribuce: GOG

Attentat 1942 U některých historických her se setkáváme s názorem, že by je měli hrát žáci na školách v rámci výuky. Attentat 1942, který vzniknul ve studiu založené Karlovou univerzitou, je pro to jako dělaný. Zabývá se jednou z největších událostí druhé světové války, která se stala na našem území. V této historicky přesné adventuře se seznámíte s okolnosti atentátu na Reinharda Heydricha. Hráč tyto příběhy prožívá skrz příběhy pamětníků. Hlavní představitel hry se totiž snaží dopátrat osudu svého dědy, který po zatčený gestapem skončil v koncentračním táboře. Není ale známý důvod, proč by to s ním takhle mělo dopadnout. Skrz interaktivní vzpomínky se vracíte do minulosti, abyste zjistili pravdu. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 313 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch

Žánry: adventura, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Charles University

Vývojář: Charles University

Datum vydání: 31. 10. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

World of Tanks Wargaming to se zpracováním válečných bitev opravdu umí. Doby, kdy součástí World of Tanks byly pouze tři národy, jsou dávnou minulostí. V současnosti je počet historicky věrných modelů tanků mnohem rozmanitější. Najdou se tady i české kousky. Nechybí ale ani některé tanky, které se nedostaly přes fázi prototypu. Pokud budete chtít mít v garáže silnou sestavu tanků, budete muset do hraní investovat nemalé množství času a některé modely bez prémiové měny nemáte šanci získat. Každou chvíli ale do World of Tanks přicházejí festivaly, skrz které se můžete dostat k nejrůznějším odměnám. Poslední Vánoce například svět tanků navštívil Arnold Schwarzenegger. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 67 208 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox 360, Xbox One

Žánry: střílečka FPS, akční hra, simulace, střílečka, dopravní hra, hra z pohledu třetí osoby, bojová hra, taktická hra, historická hra

Herní režimy: více hráčů, MMO

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Wargaming.net, Navarre Corp, IGS Software Publishing

Vývojář: Wargaming.net

Datum vydání: 12. 4. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

UBOAT UBOAT je simulátor německé ponorky z dob druhé světové války. Jakožto kapitán se musíte starat o vše do posledního detailu. Není to jen o správném chodu ponorky, bez dobrého velení se neobejde ani každý z členů posádky. Rychle tak poznáte, že udržet ponorku v chodu není žádná legrace, což je jasně více znát v momentech, kdy se střetnete s nepřátelskými jednotkami. Hra je od svého vydání v roce 2019 stále ve fázi předběžného přístupu. Postupně se rozrostla o nový obsah a vylepšení, ale stále je na čem pracovat. Dle slov vývojářů by k vydání plné verze mělo dojít v průběhu roku 2023. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 14 708 hráčů) Platformy: PC, iPhone/iPad

Žánry: simulace, Marine, bojová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: PlayWay

Vývojář: Deep Water Studio

Datum vydání: 30. 4. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Brothers in Arms: Hell's Highway Brothers in Arms je dnes už docela zapomenutá týmová série. V díle Hell's Highway se společně se členy 101. výsadkové divize zapojíme do operace Market Garden, což je největší výsadková operace ve válečných dějinách. V této taktické střílečce jste mohli akci vidět z pohledu první i třetí osoby. Podtitul hry je odvozený od dálnice 69, která si vysloužila přezdívku Hell's Highway, kde každá strana utrpěla nemalé ztráty. V Brothers in Arms jejich počty můžete sami ovlivnit svými rozhodnutími. Kampaň jste si navíc mohli projít i v kooperaci s dalšími dvěma hráči. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 1 685 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, historická hra, taktická hra, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Gearbox Software

Datum vydání: 7. 10. 2008 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Panzer Corps 2 Autoři Panzer Corps 2 se chlubí tím, že jejich válečná strategie je velmi jednoduchá pro nováčky, ale ostřílení hráči si v ní dokáží najít dostatečnou hloubku, aby je vtáhla na desítky hodin. Ještě, než se vůbec pustíte do multiplayeru, zaberou dost času i kampaně. Obsahují totiž přes 60 scénářů, které vás provedou skrz ty nejdůležitější události druhé světové války. A pokud by vám to bylo málo, je tady vedle toho také skirmish mód, ve kterém si donekonečna můžete generovat nové mapy. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 2 647 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, tahová hra, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Slitherine

Vývojář: Flashback Games

Datum vydání: 19. 3. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Battlefield V Podobně jako Call of Duty se i Battlefield jednou za čas vrací do druhé světové války, kde původně začínal. Singleplayerová kampaň vás provede několik příběhy z různých částí světa. DICE tentokrát dává prostor méně profláknutým událostem. S jedním z příběhů uvidíme z první ruky, jak fungoval odboj v Norsku během sabotáže německého výzkumu atomové bomby. Další z nich zase vypráví o bojích v severní Africe. Kampaň vám ale vydrží všehovšudy na pár hodin. Jako vždy je v Battlefieldu tím hlavním multiplayer, který se nese v podobně rychlém a zběsilém duchu, jako předchozí moderní díly. Během bojů můžete usednout i do historických bojových vozidel či letadel. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (70 % od 138 438 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA DICE

Datum vydání: 15. 11. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic