S novým seriálem nás napadlo, že je to ideální čas podívat se, jaké hry ze Středozemě vlastně vyšly. Podívejte se na jejich vývoj napříč dlouhými roky. Najdete zde i svou oblíbenou?

The Hobbit Vůbec první hra ze Středozemě, která vyšla dávno před vydáním filmů (když tedy nepočítáme tu sovětskou šílenost). Jedná se o textovou adventuru od studia Beam Software, které vydalo mnoho většinou menších her. Příběh vám sice dotváří jednoduchá grafika, nicméně ke splnění je třeba hodně fantasie, díky které zadáte správné příkazy. Hra pak prochází celý nádherný příběh Hobbita. Platformy: Amstrad CPC, Apple II, BBC Micro, Commodore 64, Dragon 64, IBM PC, Macintosh, Oric, MSX, ZX Spectrum

Žánry: textová adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Melbourne House

Vývojář: Beam Software

Datum vydání: listopad 1982

Lord of the Rings: Game One Vůbec první hra přímo z prostředí Pána Prstenů, jehož příběh však nedokončuje, která vyšla v návaznosti na Hobbita opět od Beam Software. Opět se jedná o textovou adventuru, kvůli horší AI a puzzlům je však byla považována za méně kvalitní z těchto dvou her a nedosáhla tak velkého úspěchu. Platformy: Amstrad CPC, Apple II, BBC Micro, Commodore 64, Dragon 32/64, Macintosh, MSX, ZX Spectrum, Amstrad PCW, MS-DOS

Žánry: textová adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Melbourne House

Vývojář: Beam Software

Datum vydání: 1984

The Shadows of Mordor Pokračování Lord of the Rings: Game One, které se zaměřuje na druhou část příběhu Pána Prstenů. Hra se dočkala značných vylepšení a navázal na ni The Crack of Doom. Platformy: Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC, Apple II, MS-DOS, Macintosh

Žánry: textová adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Melbourne House

Vývojář: Beam Software

Datum vydání: 1984

War in Middle Earth První strategická hra z prostředí Pána Prstenů běžící v reálném čase. Hra kombinuje jak boje velkých armád na velké mapě, tak přímé střety s detailnějšími kresbami jednotek. V bitvách se můžete rovněž setkat s hrdiny jako je Gandalf. Hra byla hodnocena celkem dobře, především s důrazem na věrnost příběhu. Platformy: DOS, C64, ZX Spectrum, Amstrad CPC, MSX, Amiga, Atari ST, Apple IIGS

Žánry: real-time strategie

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Melbourne House

Vývojář: Synergistic Software

Datum vydání: 1988

The Crack of Doom Dokončení textové adventury od Beam Software se nyní věnuje Samovi v závěrečných částech příběhu o jednom prstenu. Postupně se podíváte do Gorgothu, Cirith Ungul, kde potkáte i děsivou příšeru, která ji střeží. Platformy: Apple II, Commodore 64, DOS, Macintosh

Žánry: textová adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Melbourne House

Vývojář: Beam Software

Datum vydání: 1989

J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, Vol. I RPG hra od slavného Interplay Productions, ve které se ujmete role Froda Pytlíka a postupně získáváte do týmu nejrůznější členy Společenstva. Vedle hlavního příběhu si můžete užít také nespočet vedlejších úkolů, přičemž je důležité umět využít odlišných vlastností členů společenstva. Hra se dočkala úspěchu, byla často vychvalovaná jako "dosud nejlepší hra z prostředí Pána Prstenů" a dočkala se pokračování. Platformy: MS-DOS, Amiga, PC-98, FM Towns

Žánry: RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Interplay Productions

Vývojář: Interplay Productions

Datum vydání: 1990

J. R. R. Tolkien's Riders of Rohan Strategie podobná zmíněnému War of the Ring, nicméně příběhově a hlavně zasazením se soustředí pouze na Rohan. Hráč kontroluje síly dobra a snaží se přemoci hordy Sarumanových orků. Hru vytvořilo Beam Software a byla všeobecně hodnocena jako jednodušší leč příjemná taktická hra. Platformy: MS-DOS, Amiga, PC-98, FM Towns

Žánry: real-time strategie

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Konami, Mirrorsoft

Vývojář: Beam Software

Datum vydání: 1991

J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, Vol. II Pokračování již zmíněného Vol. I odehrávající se krátce poté a začíná v temnotách lesa Fangorn. Příběh se rozdělí na několik odlišných větví (rozdělení společenstva), díky čemuž budete hrát za několik odlišných skupin. Cílem je dosáhnout Hory Osudu, což se bohužel nepodaří. Bylo totiž původně zamýšleno dokončit příběh ve zrušeném pokračování. Platformy: MS-DOS, PC-98, FM Towns

Žánry: RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Interplay Productions

Vývojář: Interplay Productions

Datum vydání: 1992

J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, Vol. I Akční RPG exkluzivně pro Nintendo Entertainment System. Ve hře začínáte jako Frodo Pytlík a postupně přibíráte další členy Společenstva. Těmi mohou být i vaši přátelé a hra podporuje až 8 hráčů na jednom zařízení. Příběh hry končí po boji s Balrogem. Měl být dokončen pokračováním, které bylo kvůli špatným prodejům zrušeno. Platformy: NES

Žánry: RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Interplay Productions

Vývojář: Interplay Productions

Datum vydání: říjen 1994

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring První 3D hra ze světa Pána Prstenů a ačkoli vyšla krátce po filmu, stále z něj nevychází. Je to proto, že vývojáři neměli práva na filmovou licenci. Je to všeobecně spíše průměrná akční hra, kde hrajete za Froda, Aragorna a Gandalfa, kdy každý má odlišné schopnosti. Hra se dočkala smíšených hodnocení, kdy bylo chváleno zasazení, boj byl však repetitivní a grafika i na svou dobu slabší. Hodnocení recenzentů: 59 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 60 % (z 51 hodnocení) Platformy: PC, PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox

Žánry: akční hra, akční adventura, střílečka, fantasy, hra z pohledu třetí osoby

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Black Label Games

Vývojář: Surreal Software

Datum vydání: 22. 10. 2002 (pro PC)

The Lord of the Rings: The Two Towers Výrazně úspěšnější než předchozí hra a ačkoli název může klamat, nemá s ní moc společného. Two Towers vyšlo pod hlavičkou EA, které mělo práva na filmy, ale už ne na knihu. Hra shrnuje první a druhý film a opět se v roli postav společenstva utkáváte s hordami skřetů. Velmi pozitivní recenze chválily věrohodnost k filmu a epické bitvy, mezi kritizované body se obvykle řadila krátká herní doba a repetitivní hratelnost. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 123 hodnocení) Platforma: PlayStation 2, PC, Game Boy Advance, Xbox, GameCube

Žánry: akční hra, mlátička

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Vydavatel: EA Games

Vývojář: Stormfront Studios

Datum vydání: 21. 10. 2002

The Lord of the Rings: The Return of the King Pokračování na předchozí díl končící bitvou o Helmův žleb a shrnující celý třetí díl. The Return of the King operoval opět jen s filmovými právy a za práci s nimi se dočkal velmi pozitivní kritiky. Velmi se podobá předchozímu dílu, ale přidal více příběhových linií, možnost kooperace v některých misích a interaktivnější prostředí. Kritika padala hlavně na krátkou herní dobu a horší práci s kamerou. Zubu času odolala celkem dobře a stále je fajn si ji zahrát. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 77 % (z 124 hodnocení) Platformy: PC, PlayStation 2, Game Boy Advance, GameCube, Xbox

Žánry: akční hra, mlátička, akční RPG, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 6 h (hlavní příběh)

Vydavatel: EA Games

Vývojář: EA Games

Datum vydání: 31. 10. 2003 (pro PC)

The Lord of the Rings: War of the Ring První plnohodnotná 3D hra ze světa Pána Prstenů, která vypráví příběh knih a s filmy nemá moc společného. Hra je velmi podobná Warcraft 3, ale vývojáři ze studia Liquid Entertainment se inspirovali zejména svou předchozí hrou Battle Realms. Ve hře získáváte suroviny, cvičíte a vylepšujete jednotky a soupeříte s nepřáteli. Recenze však označily hru spíše za mírně průměrnou, často mluvící o tom, že je jednoduchá a spíše pro občasné hráče. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 70 % (z 41 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, fantasy

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Sierra Entertainment

Vývojář: Liquid Entertainment

Datum vydání: 4. 11. 2003

The Hobbit Akční adventura od studia Inevitable Entertainment, The Hobbit vychází čistě z knižní licence a děje se drží celkem věrně. Jedná se o plošinovku s prvky hack and slash. Hrajete za Bilba, snažíte se přeskákat přes úrovně, občas řešíte logické hádanky, vedlejší úkoly nebo bojujete s nepřáteli. Přestože hráči je The Hobbit hodnocen celkem dobře, recenze se držely spíše v mírném nadprůměru a často si stěžovaly na to, že pro děti je hra moc složitá, dospělé zase nezaujme komiksový styl grafiky. Hodnocení recenzentů: 59 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 32 hodnocení) Platforma: PlayStation 2, Game Boy Advance, GameCube, PC, Xbox

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sierra Entertainment

Vývojář: Inevitable Entertainment

Datum vydání: 11. 11. 2003

The Lord of the Rings: The Third Age RPG hra podobná Final Fantasy X vycházející z filmů. Ve hře procházíte prostředím všech tří filmů LOTR, plníte úkoly a porážíte skřety v tahových soubojích. Hru vytvořilo dnes již zaniklé EA Redwood Shores (později známé jako Visceral Games), které se proslavilo sérií Dead Space. Hra byla všeobecně hodnocena celkem dobře, často dosahující až 8/10. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 71 % (z 26 hodnocení) Platforma: Nintendo GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox

Žánry: RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: EA Games

Vývojář: EA Games

Datum vydání: 2. 11. 2004

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth Velmi povedená a dnes již ikonická strategie, kterou vytvořilo studio EA Los Angeles, stojící také za sérií Medal of Honor. Jedná se o real-time strategii podobnou Warcraft 3, popřípadě Command and Conquer. Ve hře jsou k dispozici čtyři frakce, dvě na straně dobra (Gondor a Rohan) a dvě na straně zla (Mordor a Isengard). Vedle Skirmishe je k dispozici také kampaň, a to jak za dobro, která následuje příběh Společenstva, tak za zlo, která prezentuje alternativní historii, kde ti špatní vyhrají. Za zmínku také stojí, že se chysta fanouškovský remake. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 42 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 311 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, fantasy

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA LA

Datum vydání: 6. 12. 2004

The Lord of the Rings: Tactics Spíše menší taktické RPG, které vyšlo exkluzivně pro PSP. Ve hře můžete hrát za 12 hrdinů a záporáků a porážet své soupeře v taktických bitvách. Hra se dočkala spíše mírně nadprůměrných hodnocení. Ačkoli díky nejrůznějším možnostem úprav postav, a díky tomu odlišným strategiím, mnohé hráče oslovila. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 28 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 82 % (z 29 hodnocení) Platforma: PSP

Žánry: strategie, tahová hra, fantasy, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: EA Games

Vývojář: Amaze Entertainment

Datum vydání: 8. 11. 2005

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth II Bezpochyby jedna z nejlepších LOTR her vůbec. Bere si to nejlepší z prvního dílu a ještě ho modernizuje. Zároveň přidává nové frakce a můžete si zahrát také za trpaslíky, elfy či gobliny, přičemž příjemným dodatkem je možnost vytvořit vlastního hrdinu. Vedle Skirmishe velmi potěšil příběh, který dokumentuje méně známý konflikt na severu a obranu trpaslíků z Ereboru. Případně můžete nastoupit na alternativní příběh v kampani za zlo. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 36 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 78 % (z 511 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: strategie, hra v reálném čase, fantasy

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: EA Games

Vývojář: EA LA

Datum vydání: 2. 3. 2006 (pro PC)

The Lord of the Rings Online Vynikající MMO a diskutabilně nejlepší hra z prostředí Pána Prstenů. LOTR Online má pouze knižní licenci, takže známé vizuály z filmu nenajdete. Dostanete však možnost zahrát si za lidi, trpaslíky, hobity a elfy, přičemž každý nabízí dost odlišnou příběhovou kampaň. Vydáte se radši na dobrodružství nebo s přáteli na bojovou výpravu? Hra je díky obrovskému množství obsahu doslova rájem pro fanoušky LOTR. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 16 086 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, MMO, fantasy

Herní režimy: více hráčů, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Midway

Vývojář: Turbine Inc.

Datum vydání: 24. 4. 2007 Digitální distribuce: Steam

The Lord of the Rings: Conquest V podstatě Battlefield ve světě Pána Prstenů. Ve hře si vyberete jednu ze tříd (válečník, skaut, lučištník a mág) a bojujete proti ostatním hráčům v různých herních módech jako například Deathmatch nebo Capture the Flag. Zároveň můžete vlézt do trolla, enta, oliganta nebo dostanete možnost hrát za hrdinu. Hra obsahuje všechny známější lokace filmů a také příběhovou kampaň jak za dobro, tak za zlo, kdyby Frodo prsten nedonesl. Zápory jsou hlavně v nevyváženosti a těžkopádnější hratelnosti. Hodnocení recenzentů: 57 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 68 % (z 71 hodnocení) Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Pandemic Studios

Datum vydání: 13. 1. 2009 (pro PC)

The Lord of the Rings: Aragorn's Quest Samvěd Křepelka vypráví dětem o skvělých úspěších nového krále Gondoru Aragorna. Se zaměřením na mladší publikum, Aragorn's Quest je zjednodušenou a nenásilnou hrou. Hodnocení jsou spíše rozporuplná. Hra se dočkala pochvaly za grafiku, level design a ovládání, zato však kritizovali repetitivnost, komolé vyprávění a přehnanou jednoduchost hry. Hodnocení recenzentů: 58 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 82 % (z 11 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Nintendo Wii, Nintendo DS

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Headstrong Games

Datum vydání: 14. 9. 2010

The Lord of the Rings: War in the North Polozapomenutá a dle mého názoru nedoceněná hra z LOTR universa. War in the North sleduje příběh trojice - hraničář, trpaslík a elfí čarodějnice, v podstatě menšího společenstva, kteří bojují proti zlu na severu. Podíváte se tak do míst, které v době války o prsten filmy zcela opomněly... třeba do Ereboru. Hratelností se jedná o klasický hack-and-slash, kde každá postava má trochu jinou specializaci a zdolat tuto relativně obtížnou hru dokážete jen díky využití všech výhod a ideálně v kooperaci s přáteli. Hodnocení recenzentů: 66 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 8 794 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Snowblind Studios

Datum vydání: 1. 11. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

LEGO The Lord of the Rings Návštěva LEGO světa se povedla na jedničku. Nejen že hra převedla všechny filmy do kostičkové podoby, ale také přidala mnoho ujetého humoru a parodie. Ve hře budete bojovat s nepřáteli, řešit logické hádanky a hledat skryté předměty. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 5 867 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360

Žánry: akční adventura, fantasy, lineární hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 16 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: TT Games

Datum vydání: 13. 11. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Guardians of Middle-Earth Dnes bohužel již nefungující MOBA hra z prostředí Pána Prstenů, kterou nám bylo líto alespoň nezmínit. Jednalo se o celkem typickou hru svého žánru, kde obsazujete body, soupeříte s hráči, kteří na vás vysílají armády slabších nepřátel a využíváte výhod nejrůznějších hrdinů ze Středozemě. Bohužel méně obsahu a slabší technické problémy způsobily, že LoL a Dota 2, které měly už v té době silnější hráčskou základnu, byly až příliš silnou konkurencí. Hodnocení recenzentů: 56 % (z 12 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: strategie, hra v reálném čase, MOBA

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Monolith Productions

Datum vydání: 29. 8. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

LEGO The Hobbit Další LEGO hra ze Středozemě už slavila menší úspěch, stále však pobavila mnoho fanoušků. LEGO The Hobbit vychází primárně z filmů a shrnuje příběh všech tří dílů. Zápory se dají najít hlavně v tom, že ačkoli pár věcí hra modernizovala, nic nového vlastně nepřinesla. Opět procházíte příběh s ujetým humorem, sbíráte kostičky a řešíte občasné jednoduché logické hádanky. Ve výsledku to pak je velmi průměrná LEGO hra. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 3 591 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: TT Games

Datum vydání: 8. 4. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Middle-earth: Shadow of Mordor Vynikající hra od studia Monolith je v podstatě variací na sérii Assassin's Creed. Prvním rozdílem je zasazení ve Středozemi a druhé, že z toho vychází magické schopnosti vaší postavy. Hlavní hrdina Talion byl od smrti zachráněn duchem elfa Celebrimbora, tvůrcem prstenů moci. Ten Talionovi zapůjčil různé speciální schopnosti, včetně ovládání skřetích myslí, což mu umožní začít budovat armádu. Pomocí toho se Talion snaží porazit samotného Saurona. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 48 374 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Žánry: fantasy, akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 63 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Monolith Productions

Datum vydání: 30. 9. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Middle-earth: Shadow of War Jedna z největších LOTR her vůbec. Shadow of War navazuje na předchozí díl Shadow of Mordor a ačkoli není revolucí, všechny prvky zlepšuje. I nyní budujete svou armádu skřetích následovníků, tentokrát však napříč různými mapami. Se skřety teď nejen vraždíte nepřítele, ale také dobýváte pevnosti a postupně se snažíte dobýt celý Mordor. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 58 091 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 19 h (hlavní příběh), 50 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Monolith Productions

Datum vydání: 9. 10. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

The Lord of the Rings: Adventure Card Game Karetní hra podobná Hearthstone, až na to, že se zaměřuje čistě na singleplayer nebo kooperaci. Sestavíte si balíček karet, vyberete si hrdiny a porážením nepřátel procházíte skrz napínavý příběh. Narativní stránka je opravdu důležitá, ostatně DLC tento příběh rozvíjí. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (76 % od 1 048 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: strategie, tahová hra, karetní bojovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Asmodee

Vývojář: Fantasy Flight Games

Datum vydání: 5. 11. 2019 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam

The Lord of the Rings: Rise to War Ačkoli mobilních her LOTR vyšlo víc, tahle je největší a nejaktivnější. Jedná se o variaci na hry jako Goodgame Empire nebo Travian. Vyberete si frakci, můžete být na straně dobra nebo zla, staráte se o svou základnu a ovládáte jednotky na mapě. Oficiální web hry

Platforma: iOS

Žánr: strategie

Herní režim: MMO

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Netease Games Global

Datum vydání: 23. 9. 2021 Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store