Nejlepší plošinovky pro PC a konzole. Legendární Rayman, Spyro, Sonic … a Metroid

Plošinovky patří mezi nejlegendárnější herní žánry. Za desítky let prošly solidní proměnou. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší!

Hollow Knight Pod městečkem Dirtmouth leží kdysi prosperující království. Časy své největší slávy má ale už dávno za sebou. Teď už jsou to jen ruiny obývané potvorami všeho druhu, které se k případným návštěvníkům nechovají zrovna vlídně. Vy se do těchto míst vydáte nalézt tajemství zapomenutého království. Hrajte to nejlepší! Pečlivě vybíráme špičkové hry v různých žánrech a tyto články pravidelně aktualizujeme. Podívejte se na další výběry, které jsme vydali: Nejlepší akční adventury

Nejlepší hororové hry

Nejlepší RPG

Nejbizarnější hry

Nejlepší gaučové multiplayerovky

Nejlepší strategické hry Známe také nejoblíbenější hry: Pro PC | Pro PlayStation 4 I když Hollow Knight může působit jako hra pro mladší hráče, tak dokáže prověřit i schopnosti ostříleného veterána. Ne nadarmo se mu přezdívá 2D Dark Souls. Soubojů s bossy je tady více než dost a podzemní komplexy království jsou mnohem větší, než se na první pohled zdá. Jelikož Hollow Knight spadá také do žánru metroidvania, tak máte celý herní svět otevřený už od samotného začátku. Do některých jeho částí se ale bez určitých schopností nedostanete, takže hra vás schválně vybízí, abyste prohledali každý její kout. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 190 670 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, akční adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 38 h (hlavní příběh), 88 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Team Cherry

Vývojář: Team Cherry

Datum vydání: 12. 6. 2018 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, GOG

Jump King Věříte, že žádná plošinovka vás nemůže překvapit svojí obtížností? Jump King vás dost možná přesvědčí o opaku. Jeho pointa je přitom naprosto jednoduchá. Se svým rytířem musíte vyskákat na vrchol věže, kde čeká princezna. Věž je to pořádně vysoká a ve většině jejích částí musíte být naprosto precizní. Stačí jeden chybný skok a zase padáte o několik obrazovek dolů. Skákání v Jump Kingovi je složitější kvůli tomu, že síla rytířova skoku záleží na tom, jak dlouho držíte tlačítko. Jakmile se jednou odrazí, už směr letu nijak nemůžete ovlivnit. Takže když už je hned jasně vidět, že jste to přestřelili a rytíř se netrefí na další plošinku, už s tím nenaděláte nic. Pokud by vám základní mapy přišly i tak příliš jednoduché, tak na PC má Jump King velmi početnou komunitu fanoušků, která s vlastními mapami na obtížnosti ještě značně přidává. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 7 079 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: UKIYO PUBLISHING LIMITED

Vývojář: Nexile

Datum vydání: 9. 6. 2020 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, GOG

Celeste Společně s Madeline se snažíte dostat až na vrchol hory Celeste. Cestou spolu s desítkami úrovní překonáte také její vnitřní démony, kteří nechtějí, aby ve své výpravě pokračovala. Madeline kromě skákání ovládá také dash a šplhání. Kombinaci jejích schopností musíte využívat precizně, abyste překonali neustále se zvyšující náročnost úrovní. Cestou na vrchol najdete také odbočky, které vedou k ještě větším výzvám. Každý neúspěch se v Celeste stává poučením pro příště. Jakmile Madeline spadne, vrací se okamžitě na začátek úrovně a do skákání se okamžitě pouští znovu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 46 916 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 30 h (hlavní příběh), 80 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Matt Makes Games Inc.

Vývojář: Matt Makes Games Inc.

Datum vydání: 25. 1. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Super Meat Boy Rychlost je prvek, bez kterého se Super Meat Boy neobejde. Jakmile na chvíli zpomalí, skoky přes široké propasti už se bez setrvačnosti překonat nedají a nezbývá nic jiného, než se zase vrátit na start. Náš masitý hrdina to nicméně jen tak nevzdá a hodlá udělat všechno pro to, aby zachránil svoji přítelkyni. Super Meat Boy si bere inspiraci z klasik žánru jako Mega Man, Ghosts and Goblins nebo Super Mario Bros. Společně si projdete několik tematicky laděných světů plných cirkulárek, bodáků a naváděných raket. Kromě klasických úrovní vás čekají také souboje s bossy a pro kreativní jedince je k dispozici i editor, kde si můžete tvořit vlastní obsah. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 21 889 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Wii U, Xbox 360

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Team Meat

Vývojář: Team Meat

Datum vydání: 30. 11. 2010 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Rayman Legends Z novodobých dílů Raymana jsou Legends tím nejlepším, po čem můžete sáhnout. Rayman, Globox a Teensies objeví stan plný maleb, které je zavedou do doposud neobjevených světů. Do těch se vypraví, aby překazili plány temného Magiciana. Po několika trojrozměrných pokusech se Legends po vzoru Origins opět vrací ke 2D zpracování v nádherně kresleném prostředí. Součástí hry jsou také výborné rytmické úrovně, které by bez problému vydaly na samostatný titul. Na záchranu princezen z různých zemí se můžete vypravit v kooperaci až pro 4 hráče. Kromě Raymana a Globoxe tak do rukou dostanete spoustu dalších postav. Vedle toho vám na cestě také pomůže létající přítel Murfy, který na zavolání přeřízne provaz nebo pro Raymana prokope cestu ze slepé uličky. Nechybí ani epické bitvy s bossy, kde Rayman bude muset použít své nejlepší pleskací schopnosti. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 5 134 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, Stadia, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: plošinovka, 2D hra, akční hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montpellier

Datum vydání: 18. 2. 2014 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Crash se po letech vrátil s remaky trilogie, která na přelomu tisíciletí vyšla na první PlayStation, a ukázal, že tradiční 3D plošinovky stále mají co nabídnout i mezi dnešními hrami. Všechna dobrodružství zmutovaného vačnatce a jeho party byly předělány tak, aby působily po stránce hratelnosti co možná nejvíce jako originály. Graficky se N. Sane Trilogy nemá problém vyrovnat současným hitům. I na aktuální generaci si tak můžete bez jakýchkoliv problémů projít příběh o zachraňování Crashovy lásky, souboji s doktorem Cortexem i zmaření plánů zlé masky Uka Uka. Poslední díly jsou příjemnou skákačkou skrz několik světů, ale zejména první Crash Bandicoot stále dokáže být výzvou. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 85 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 8 095 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánr: plošinovka, akční hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Activision

Vývojář: Vicarious Visions

Datum vydání: 30. 6. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Cuphead Společně s Cupheadem a Mugmanem se snažíte splatit svůj dluh ďáblu. Jednoduché to ale rozhodně nebude. I když Cuphead vypadá jako animák z 30. let minulého století, tak pro mladší hráče může být dost náročný. Hra si zakládá na preciznosti a souboji s bossy, kteří vám dokážou pěkně zatopit. Zato ale hráče odměňuje perfektními animacemi a scénkami, které mezi ostatními hrami nemají obdoby. Role Cupheadova společníka se může zhostit druhý hráč, takže se s bossy můžete pokusit vypořádat i v kooperaci. V rozšíření Delicious Last Course se k této dvojici přidá také Ms. Chalice. Společně se vydávají na nový ostrov, který zahrnuje nejen nové nepřátelé, ale i nové schopnosti pro naše hrdiny. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 84 024 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Studio MDHR

Vývojář: Studio MDHR

Datum vydání: 29. 9. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

LittleBigPlanet 2 Dnes už si druhé LittleBigPlanet jen tak nezahrajete. Ve své době ale bylo na PlayStationu 3 něčím jedinečným. Modifikace bylo něco, co je už desítky let spojované výhradně s PC verzemi her. LittleBigPlanet 2 ale dokázalo, že se něco podobného dá dělat i na konzoli. Fanoušci ve zdejším editoru tvořili projekty z různých žánrů a nejen díky tomu se tento titul řadí mezi to nejlepší, co na třetím PlayStationu vzniklo. V základu je LittleBigPlanet 2 klasická plošinovka využívající 2,5D prostředí, ve které hrajete za Sackboye. K němu se mohou přidat další tři hráči v kooperaci. Jeho úkolem není nic menšího než záchrana celé situace, kdy interdimenzionální vysavač vysál jeho společně s dalšími obyvateli jeho planety. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 793 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 3

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Media Molecule

Datum vydání: 18. 1. 2011

Ori and the Will of the Wisps Pohroma lesa z minulého dílu je zažehnána, ale to stále není úplný konec Oriho příběhu. Jeho dobrodružství pokračuje poté, co se jeho soví kamarádce Ku stane jeden z jejích letů osudným. Vydává se tedy do neprobádaných oblastí, kde na něj čekají doposud nepoznaní nepřátelé. Ori ale do rukou také dostane celou řadu nových schopností, aby se mu v novém prostředí podařilo přežít. Kromě toho, že je Ori and the Will of the Wisps plošinovka, patří také do žánru metroidvania. To znamená, že se příběh odehrává ve velkém otevřeném světě, který máte přístupný od samotného začátku. Do některých částí se ale nedostanete bez určité schopnosti, takže vám nezbývá nic jiného, než prozkoumat každý kout světa. Pokud byste si chtěli Oriho příběh prožít od začátku, směle doporučujeme i Ori and the Blind Forest. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 76 853 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra, metroidvania

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 19 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Moon Studios

Datum vydání: 11. 3. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Mark of the Ninja Vyzkoušejte si jaké to je být skutečným nindžou v této 2D stealth plošinovce. Musíte být tišší, obratní a chytří, abyste přechytračili své nepřátelé. Náš nindža má na sobě vytetované prokleté značky, které mu propůjčují nadlidské vnímání všemi smysly. Nakonec je ale na vás, jak k celé situaci vlastně přistoupíte. Stanete se neviděným duchem, který všude proklouzne bez jediné stopy, nebo po sobě zanecháte pořádně krvavou spoušť. Vaše možnosti se postupem hrou rozšiřují spolu s vylepšováním vybavení. V každé úrovni navíc kromě hlavního cíle máte i několik vedlejších úkolů, na jejichž splnění je potřeba o něco větší úsilí. Musíte ale dávat pozor na to, abyste neustále zůstali skryti ve stínech. Nindža je sice smrtící díky momentu překvapení, ale při přímých střetech s nepřátelskou přesilou už má znatelně větší problémy. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 11 633 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh), 19 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Klei Entertainment

Datum vydání: 16. 10. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Spyro Reignited Trilogy Stejně jako Crash Bandicoot se po dlouhých letech vrátil i fialový dráček Spyro s předělávkami prvních tří dílů své série, které původně vyšly na první PlayStation. Zejména díky změnám ovládání kamery je hraní remaků mnohem příjemnější. Základy hry včetně designu postav a úrovní nicméně zůstávají věrné originálu. Na rozdíl do svého vačnatého kolegy se Spyro pohybuje ve více otevřeném prostředí. V rozmanitých úrovních se snažíte najít co nejvíce barevných krystalů, díky kterém následně postupujete do dalších částí hry. Kromě toho ale potkáte i různé postavy včetně dalších draků a skrytých pokladů je ve Spyrově světě poschovávaných také více než dost. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 80 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 7 931 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánr: akční hra, 3D plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Activision

Vývojář: Activision, Toys for Bob

Datum vydání: 13. 11. 2018 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Dead Cells Dead Cells se výborně povedlo zkombinovat žánr akční plošinovky s rogue-lite hrou, ve které je každý průchod jiný díky procedurálně generovanému prostředí. Variabilita se ještě více zvyšuje díky tomu, že z každého levelu vede více než jedna cesta a tím se dostanete zase do úplně jiného prostředí. Nalézáním nákresů si odemykáte nové zbraně a za nalezené buňky získáváte bonusy, které se vám ale mezi průchody nepřenáší. Vývojáři přidali do Dead Cells také kapku metroidvanie, takže z počátku vaší postavě chybí schopnosti jako je odrážení se od stěn nebo mocné dupnutí, které dokáže prorazit zemi. Jejich odemčením získáte další možnosti, jak se vypořádat s nepřáteli a také se dostanete na nová místa. Vývojáři navíc hru neustále rozšiřují novým obsahem. To se týká updatů zdarma i velkých placených přídavků ve formě DLC. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 88 803 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Motion Twin

Vývojář: Motion Twin

Datum vydání: 7. 8. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Castlevania: Symphony of the Night Richterovi Belmontovi se povedlo porazit hraběte Drákulu, ale jak dobře víme ze starších dílů Castlevanie, Drákula byl v podobné situaci už několikrát. Příběh Symphony of the Night začíná 5 let po této události, kdy Richter beze stopy zmizel a Drákulův syn Alukard se probouzí ze svého spánku a zjišťuje, co všechno se odehrálo během doby jeho odpočinku. Do toho se připlétá Maria Renard, která se Richtera vydává po dlouhé době hledat. Po vzoru druhého dílu se Symphony of the Night vrací k nelineární hratelnosti, což znamená, že hráči přímo neříká, kam má jít a co by měl udělat. Vždy je ale víceméně jasné, kam mají Alukardovy kroky zamířit. Hlavním cílem je řešení záhady kolem Richtera, ale k jejímu rozlousknutí bude muset porazit stovky nepřátel včetně desítek bossů. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 760 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation, Sega Saturn, Android, iOS, PlayStation 4, PSP

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 11 h (hlavní příběh), 18 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Konami

Vývojář: Konami

Datum vydání: 2. 10. 1997 (PlayStation) Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store

Metroid Dread Po 19 letech jsme se dočkali dalšího 2D dobrodružství lovkyně odměn Samus Aran, která se tentokrát vydává na misi na planetu ZDR. Po událostech Metroidu Fusion přišla Galaktické Federaci tajemná zpráva, podle které se na planetě vyskytuje mimozemská forma života, kterou všichni mají za vyhlazenou. Po neúspěšné průzkumné misi, po které byl ztracen kontakt s roboty E.M.M.I na řadu přichází Samus. Netrvá to dlouho a Samus opět přichází o své těžce nabyté speciální schopnosti. Nezbývá tedy nic jiného, než se vydat na průzkum zdejšího podzemního komplexu a znovu získat svoji sílu. Během toho se jí podaří najít i několik nových schopností, které jí přijdou vhod proti novým nepřátelům. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 124 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 2370 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, akční adventura, plošinovka, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Mercury Steam, Nintendo

Datum vydání: 8. 10. 2021

Donkey Kong Country: Tropical Freeze Pomozte Donkey Kongovi a jeho přátelům získat zpět svůj domov, který napadla banda Vikingů. Házejte barely, skákejte po hlavách nepřátel a nezapomínejte při tom všem sbírat každý banán, na který narazíte. Donkeymu na jeho výpravě pomohou i další opičáci z jeho rodiny. Každý z nich má navíc unikátní schopnost. Diddy Kong umí překonávat široké propasti. Dixie Kong se umí vznášet a děda Cranky Kong se svojí holí odrazí i od nebezpečných povrchů. Původně tento díl vyšel na Nintendo WiiU, ale dostal se také na Switch. V novější verzi najdete navíc Funky mód, který je jednodušší a umožňuje vám zahrát si za Funky Konga, který dříve sehrával pouze roli obchodníka. Na rozdíl od Donkeyho toho Funky více vydrží a ovládá unikátní schopnosti všech ostatních opičáků. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 683 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, Wii U

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Retro Studios

Datum vydání: 4. 5. 2018 (pro Switch)

Ratchet & Clank: Rift Apart Hlavním záporákem tohoto dobrodružství dvojice od studia Insomniac Games je opět doktor Nefarious. Ten se dostane ke zbrani schopné tvořit portály mezi alternativními realitami. Ratchet měl s její pomocí najít další jedince jeho druhu. Nefarious s ní má ale jiné plány a budeme se s ním muset potýkat v realitě, kde se stal císařem. Ratchetův původní plán do jisté míry vyjde. Během jeho putování realitami se potká s Rivet, která také patří mezi Lombaxy. V některých částech hry hrajeme právě za ni. Schopnosti má s Ratchetem velmi podobné, takže vypořádat se se zástupy poskoků doktora Nefaria není problém. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 127 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 2038 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 5

Žánry: akční adventura, plošinovka, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 14 h (hlavní příběh), 17 h (kompletní obsah)

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 11. 6. 2021

Sonic Mania I když na pohled může Sonic Mania vypadat jako retro záležitost, ve skutečnosti patří mezi nejnovější přírůstky do série modrého ježka. Sega ho vydala během oslav 25. výročí značky a vzdává tím poctu klasickým dílům, které vycházely v dobách konzole Sega Genesis. Retro vzhled doplňuje moderní hratelnosti. Projdete si 12 různých levelů, přičemž mezi nimi najdete i některé ze starších dílů se značnými úpravami. Sonic na to ani tentokrát není sám. S doktorem Eggmanem mu pomohou Tails i Knuckles. Zajímavostí je, že na vývoji Sonic Mania se podílela i komunita fanoušků, která tvoří vlastní projekty a upravuje starší díly Sonica. Christian Whitehead, který dříve pro Segu pracoval na mobilních portech Sonicových her, představil koncept jejich nápadu řediteli vývoje Takašimu Iizukovi. Zrodil se tak jeden z nejlépe hodnocených Soniců posledních generací. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 16 058 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh)

Vydavatel: SegaSoft, Sega

Vývojář: SegaSoft, Sega, PagodaWest Games

Datum vydání: 15. 8. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Super Mario Galaxy Z Mariovy historie bychom do našeho výběru mohli zahrnout hned několik dílů. V době, kdy byl Mario tak trochu ve slepé uličce ale Nintendo ukázalo, že stále má prostor se posouvat. Tahle vesmírná výprava si vysloužila velkou oblibu a v současnosti stále patří Super Mario Galaxy mezi nejlépe hodnocené hry herní historie. Hrátky s gravitací, přeskakování mezi planetami a sbírání hvězdiček. To všechno se Nintendu podařilo zpracovat perfektně na konzoli Wii, která neměla výkonu na rozdávání. I přes to ale Super Mario Galaxy vypadá nádherně. Ani tady nechybělo zakomponování pohybového ovladače. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 73 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 91 % (z 3527 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Wii, Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 12. 11. 2007

Psychonauts 2 Razputin Aquato býval akrobatem, ale s rozvinutím jeho psychických schopností se přidal do skupiny psychonautů, což je agentura vyšetřující případy tím, že se vydává do lidských myslí. Tentokrát řeší záhadu okolo šéfa celé organizace, který po nedávném únosu není sám sebou. Navíc to vypadá, že mezi sebou mají psychonauti špiona. Opět se tedy Raz musí vydat do rozmanitých myslí a zjistit, co se vlastně děje. Psychonauts 2 se ani v nejmenším neberou vážně, takže očekávejte dávku humorného příběhu v nezvyklém prostředí, které se odvíjí od pokroucených myslí zdejších postav. Raz se po dobrodružství z prvního dílu navíc naučil pár nových schopností, takže si umí poradit i s doposud neviděnými nástrahami. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 5 434 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: plošinovka, 3D hra, mlátička, akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Double Fine Productions, Xbox Game Studios

Vývojář: Double Fine Productions

Datum vydání: 25. 8. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Shovel Knight Jakožto rytíře si většinou představíte postavu v brnění a s mečem a štítem v rukách. Shovel Knight je na tom podobně, jen s tím rozdílem, že jeho zbraní je lopata, která je mnohdy mocnější než meč. Náš rytíř přichází do zdejšího údolí se dvěma úkoly - zachránit svoji ztracenou lásku a porazit zlou kouzelnici. Se svojí lopatou se postaví rytířům, kteří ho nehodlají pustit dál za žádnou cenu. Díky své zbrani má ale Shovel Knight mnohem více možností než rytíři třímající klasický meč. S lopatou se může prokopávat skrz plošinky a pomůže mu i se skákáním a odrážení se od nebezpečných povrchů. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 441 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One

Žánry: plošinovka, 2D hra, akční hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh), 10 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Yacht Club Games

Vývojář: Yacht Club Games

Datum vydání: 26. 6. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Super Mario Maker 2 Pro fanoušky dvojrozměrných plošinovek s Mariem v hlavní roli snad není lepší možnosti, než druhý Mario Maker. Čeká vás tady nekonečný zástup nových úrovní, které tvoří sami hráči a sdílí je s ostatními. Kromě toho hra v základu obsahuje desítky úrovní vytvořených vývojáři a pokud by to pro vás bylo i tak málo, můžete se do tvorby Mariových dobrodružství pustit sami. Oproti prvnímu Mario Makeru tento díl tvůrci poskytuje více možností, jak si svoje úrovně vytvořit. Najdete tady klasiky, kdy Maria musíte dopravit ze startu úrovně až na konec, ale hráči tvoří i hudební levely. Výjimkou také nejsou levely, kde k jejich dokončení musíte řešit hádanky. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 98 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 873 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra, editor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 28. 6. 2019

Yoshi's Crafted World Po dobrodružství plném bavlny se Yoshi vydává do světa postaveného z kartonu. Prostředí je zpracované jako jedno velké dioráma. Yoshimu opět nechybí jeho typický apetit, takže i kartonové nepřátelé slupne bez problému. Díky tomu si může udělat zásobu vajíček, které pak využije při řešení hádanek nebo překonávání překážek. Každou úroveň si můžete projít i pozpátku. Dostanete se tak k dalším odměnám a můžete sesbírat i to, co jste při prvním průchodu minuli. Celé Yoshiho dobrodružství si můžete zahrát také v kooperaci pro dva hráče. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 345 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Good-Feel

Datum vydání: 28. 3. 2019

Banjo-Kazooie Spiral Mountain bývala klidnou oblastí. Čarodějnice Gruntilda si ale řekla, že klidu bylo dost, a kvůli své žárlivosti unesla medvědici Tooty. Její bratr Banjo to ale nehodlá nechat jen tak. Společně se svým ptačím kamarádem Kazooiem se okamžitě po stopě čarodějnice. Pomocnou ruku jim navíc podá mytický šaman Mumbo Jumbo. Čeká je cesta skrz močály, vyprahlé pouště i obrovské pohoří. Původně Banjo-Kazooie vyšlo na konzoli Nintendo 64, ale v roce 2008 se v remasterované verzi dostalo také na Xbox 360 v kolekci Rare Replay. Kromě Xboxu si ho dnes můžete zahrát také na Switchi v rámci předplatného Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 19 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 50 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: N64

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Rare Ltd.

Datum vydání: 31. 5. 1998