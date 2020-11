Nejlepší konzolové hry, které si letos můžete zahrát. Playstation, Xbox i Switch

Ghost of Tsushima Cena: 1 498 Kč až 1 699 Kč

Platforma: Sony Playstation 4 Novinka od studia Sucker Punch byla poslední velkou exkluzivitou pro konzoli PlayStation 4 a lepší uzavření generace si Sony nejspíš nemohlo přát. Není to zase tak dávno, co se Ghost of Tsushima stal nejrychleji prodávanou exkluzivitou na PS4, a to díky výborné hratelnosti a hlavně zasazení, které se ve hrách stále nevyužívá tak často, jak by si zasloužilo. Podíváme se do druhé poloviny 13. století, kdy se Mongolové chystají na invazi do Japonska. Ještě před tím, než se dostanou k jeho hlavnímu území, jim ale stojí v cestě několik ostrovů a Cušima je jedním z nich. Jeho obrana proti přesile velmi rychle padne, ale samuraj Džin Sakaj se jen tak nevzdává. Je ochoten vzdát se svých samurajských zásad a stát se duchem, aby mohl Cušimu osvobodit od nadvlády Mongolů. Ghost of Tsushima: umělecký vánek a brutální řez katanou | Recenze Vesměs je ale na vás, jestli z Džina bude nadále samuraj, nebo duch. U většiny misí si totiž můžete vybrat, jestli na to půjdete potichu nebo nepřítele na rovinu vyzvete. Hratelnost je v těchto částech přirovnávaná například k sérii Assassin’s Creed, ale schopnosti a nástroje dělají průchod nepřátelskými základnami docela rozmanitý. Opět nesmíme zapomínat ani na to, že Ghost of Tsushima, stejně jako většina ostatních exkluzivit na PS4, vypadá naprosto skvěle. Zpracování tváří postav by se sice dalo ještě vychytat, ale samotným prostředím ostrova Cušima je radost procházet. Scenérie jsou živé, všude něco padá nebo se mihotá a kolem pobíhá divoká zvěř. Výborně se tvůrcům do hry podařilo zakomponovat nápaditý systém navigace. Obrazovku nehyzdí obří šipka. Stačí zkrátka následovat směr, kterým vane vítr.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Cena: 1 429 Kč až 1 849 Kč

Platforma: Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One Před pár lety jsme po úspěchu Crashovy N’Sane trilogie spekulovali o tom, že díky kladným ohlasům a prodejům by mohlo dojít na další plnohodnotný díl. Crash Bandicoot 4: It’s About Time je přesně to, co jsme si od takového pokračování přáli. Pokud mezi vaše oblíbené žánry patří 3D skákačky, tak vám tenhle Crash rozhodně nesmí chybět ve sbírce. Příběh navazuje na konec třetího dílu s podtitulem Warped. Crashovi a jeho bandě se podařilo uniknout z vězení, ale shodou náhod se dostali do časové trhliny, ze které následně vzniklo multiverzum. Náprava toho všeho samozřejmě není na nikom jiném než právě na Crashovi. Během hraní dostanete do rukou ale i další postavy. Crashova sestra Coco je stálou součástí zdejší party. Tentokrát si ale zahrajete i za doktora Neo Cortexe, Dingodila a Tawnu. Herní styl každého z nich se díky jejich unikátním schopnostem odlišuje. Tawnu můžete znát z prvního dílu, kde ji Crash zachraňoval. V téhle verzi to ale rozhodně není žádná křehotinka. Kromě toho nový Crash dostal do vínku i pár nových masek. Jedna mu dovoluje levitovat, zatímco druhá mu propůjčí schopnosti ovládat čas. Hlavní ale je, že It’s About Time neztrácí nic ze zábavnosti původních dílů, a navíc skvěle vypadá. Studio Toys for Bob, které má na svědomí předělávky dráčka Spyra, nevymýšlelo nic složitého a vsadili na jistotu s výraznou stylizací, která ve výsledku Crashovi parádně sedí.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Cena: 809 Kč až 1 376 Kč

Platforma: Nintendo Switch Některé hry, které Nintento převedlo na Switch ze starších konzolí, jsou odfláknuté, u jiných je zase vidět, že si na nich vývojáři dali opravdu záležet a přinášejí něco nového. Pokud bychom měli udělat výběr těch nejlepších, tak Xenoblade Chronicles: Definitive Edition bude v tomto žebříčku obsazovat ty nejvyšší příčky. Vylepšení oproti původní verzi je viditelné už na první pohled. V případě Xenobladu nedošlo jen k vytažení kvality textur či efektů. Když si obě verze porovnáte vedle sebe, uvidíte, že je to obrovský skok vpřed. Nejvíce je to znát na postavách, ale i kvalita zpracování prostředí a vegetace šla nahoru. Takový grafický pokrok se u podobných portů zkrátka jen tak nevidí, a to navíc není vše, co si vývojáři na Switch přichystali. Dali důvod i hráčům, kteří hráli původní verzi Xenobladu, aby se do tohoto obrovského fantasy světa podívali znovu. Součástí definitivní edice je totiž úplně nová příběhová kapitola, která lépe uzavírá dějovou linku. Hratelnost kromě pár změn v uživatelském rozhraní už zůstala stejná. Stále je to výborné JRPG s kombinací akčních a tahových soubojů a obrovským světem. Během putování hlavního hrdiny Shulka narazíte na monstra všeho druhu, přičemž dojde i na taková, která by bez problému jedním úderem poslala k zemi mrakodrap.

Ori and the Will of the Wisps Cena: 671 Kč až 1 399 Kč

Platforma: Microsoft Xbox One, Nintendo Switch Žánr metroidvania je v posledních letech velmi populární, ale moc velkých studií se do něj nepouští. Jednou z výjimek je Moon Studio, které stojí za dvojicí výborných hardcore skákaček s roztomilým Orim v hlavní roli. I když se Blind Forest mohl zdát jako perfektní hra, Ori and the Will of The Wisps celý koncept posouvá ještě o úroveň výše. Nebudeme prozrazovat příběh, protože je důležitou součástí hry, ale významnou roli v něm kromě Oriho hraje také sova Ku, kterou znáte z prvního dílu. I když už má Ori zkušenosti z jeho předchozí výpravy, tak ani nové dobrodružství nebude jednoduché. Aby to bylo ještě zajímavější, vývojáři si pro hráče připravili úplně nové schopnosti a mechaniky. Ori and the Will of the Wisps: do Nibelu se opět vrátil život | Recenze Mohlo by se zdát, že se všemi těmi novinkami to bude chaos, ale v Oriho rychlé hratelnosti se není problém zorientovat. Kromě toho, že se výborně hraje, také skvěle vypadá. Obzvlášť pokud se do hraní pustíte na nové generaci Xboxu, kde se dokáže nativně renderovat až v rozlišení 6K. Xbox nicméně není jediná konzole, na které Ori and the Will of the Wisps najdete. Stejně jako první díl se pár měsíců po vydání i jeho následovník dostal na Nintendo Switch. Nemusíte se bát, že by slabší hardware hybridní konzole nestačil. I když se s novými konzolemi nemůže rovnat, tak i nového Oriho je Switch schopný rozjet na stabilních 60 FPS.

Animal Crossing: New Horizons Cena: 1 332 Kč až 2 350 Kč

Platforma: Nintendo Switch Nintendo přišlo se simulátorem života na tropickém ostrově v pravou chvíli, kdy byl svět zavřený v covidové karanténě. Proto se také Animal Crossing: New Horizons řadí mezi nejprodávanější hry, které pro Switch doposud vyšly. Úspěch ale nezajistil jen správným načasováním. Pod roztomilou stylizací se skrývá docela komplexní, a hlavně zábavná hratelnost. Jestli si libujete ve výzvách a akčních scénách, tak Animal Crossing rozhodně není nic pro vás. Tohle je záležitost, u které si můžete oddychnout, zapomenout na vše ostatní a pustit se do jedné z mnoha aktivit, které zdejší ostrov poskytuje. Nejdřív je ale potřeba ho vybudovat. Hra začíná tím, že jste dopraveni na neobydlený ostrov a pak už je na vás, jak bude vypadat. Ostrov každého hráče má stejnou velikost, liší se rozložením. Je škoda, že na jednom Switchi sdílejí všichni uživatelé jeden ostrov a každý nemůže mít vlastní. Animal Crossing: New Horizons - dovolená snů | Recenze Od stavění svého příbytku se postupně přesunete ke shánění zdrojů, rybaření, kopání zkamenělin a chytání brouků. Hlavní mechanikou, díky které si Animal Crossing hráče tak pevně drží, je ale čas. Denní doba i roční období odpovídají tomu v reálném světě. Na dokončení větších staveb musíte čekat několik dní a jsou tu i další prvky, kde čas hraje důležitou roli. Tuříny, díky kterým si můžete přijít na pěkné jmění, lze pořídit pouze v neděli a prodejce umění k vám na ostrov zavítá jen jednou za 14 dní. Kromě toho si Animal Crossing drží hráče i tím, že i po tolika měsících vás v něm čeká něco nového. Nintendo totiž do hry zdarma přidává nový obsah, ať už spolu se začátkem ročního období nebo při příležitosti svátků jako byl nedávný halloween. Z počátku jste si nemohli zaplavat v moři ani sbírat umělecká díla, ale herní obsah postupně bobtná a vypadá to, že jen tak nepřestane.

The Last of Us Part II Cena: 1 185 Kč až 1 850 Kč

Platforma: Sony Playstation 4 Pokračování The Last of Us II nejspíš nebude hrou roku. Rozhodně mu ale nemůžeme upřít titul nejkontroverznějšího titulu. Ještě týdny po vydání probíhaly vášnivé diskuze. Více než na čemkoliv jiném ale stejně jako u všech ostatních her záleží na vašich osobních preferencích. Můžeme ale s jistotou říct, že druhé Last of Us je výborně udělaná hra. Po stránce hratelnosti nepřichází žádné revoluční změny oproti prvnímu dílu. Stále sledujete postavu z pohledu třetí osoby a spíše je kladen důraz na to, abyste se s nepřáteli vypořádávali potichu. S tím vám pomohou nové nástroje a možnost ukrývat se ve vysoké trávě také přijde vhod. Občas se ale nevyhnete ani přímým střetům. The Last Of Us: Part II - vrchol dosluhující generace | Recenze Příběh je to, co komunitu tak rozdělilo. Podle některých je to jeden z nejlepších herních zážitků, jiní zase tvrdí, že je to propaganda či odpad. Názory se velmi různí a na většině z nich by se dalo najít něco pravdy. Například to, že Naughty Dog lákal před vydáním na Last of Us Part II jako na pokračování společného příběhu Ellie a Joela, byla dle nás docela chyba, protože ve výsledku je to úplně něco jiného. Graficky se na dnes už minulé generaci konzolí nemá s čím rovnat. Stejně jako na předchozí výtvory Naughty Dogu je i na druhé Last of Us radost pohledět. Ať už je řeč o tvářích, animacích nebo prostředí, všechno je vyladěné do posledního detailu.

Paper Mario: The Origami King Cena: 1 247 Kč až 1 631 Kč

Platforma: Nintendo Switch Vedlejší série Paper Mario se od tradičních skákaček s italským instalatérem v hlavní roli dost liší. Patří celkově do jiného žánru. Od poskakování přecházíme do RPG taženém kupředu spletitým příběhem. Jinak to není ani v případě nejnovějšího dílu Paper Mario: The Origami King, ve kterém se král Olly snaží celý zdejší papírový svět poskládat do origami. Začátek je typickou Mariovskou záležitostí. Mario s Luigim se vydávají na zámek princezny Peach, která je pozvala na slavnost. Krátce po jejich příjezdu se to ale zvrtne. Král Olly zámek přemístí na vzdálenou horu a omotá ho neprostupnými stuhami. Abyste princeznu zachránili, musíte se vydat do všech koutů světa, kde jsou stuhy upevněny, a porazit jejich strážce. Paper Mario: The Origami King - odpůrci budou poskládáni | Recenze Není to jednoduchá cesta. Po světě jsou rozmístěny jednotky poskládané armády a v Paper Mariovi to nefunguje tak snadno, že nepříteli stačí skočit na hlavu. Konflikty se řeší skrz tahový soubojový systém skombinovaný s řešením hádanek. Mario bojuje v arénách, jejíž části můžete dle libosti otáčet a posouvat. Cílem je postavit si nepřátele tak, aby vaše útoky byly co nejefektivnější. Po čase se sice tato část může zdát stereotypní, ale souboje s bossy vás vždy překvapí nějakou novou mechanikou. Oproti klasickým hrám s Mariem je tady kladen větší důraz na příběh, během kterého probíhá několik vedlejších linek. Také to není záležitost na jeden večer. Abyste se dostali až k samotné záchraně princezny, budete muset v papírovém světě strávit desítky hodin.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cena: 999 Kč až 1 199 Kč

Platforma: Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One Po monstrózním propadáku jménem Pro Skater 5 opravdu jen málokdo tušil, že se ještě s tímto skejťákem na herní scéně setkáme. Letos se ale dal opět dohromady s Activisionem a společně se studiem Vicarious Vision přišel s předělávkou prvních dvou dílů série Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, které jsou považovány za to nejlepší. Dopadlo to na výbornou a jsou to zkrátka ty staré dobré arkády, jaké známe z původního PlayStationu. Stejné arény, a hlavně stejný styl. Na prkně se můžete projet i s několika nováčky. V parádně vypadajících arénách na pozadí hraje vynikající hudba. Sice to nejsou přesně ty písničky, které byly součástí původních verzí, ale i tak tento výběr stojí za to. Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Tonyho návrat na skejťácký trůn | Recenze Pro vývojáře bylo hlavní výzvou ovládání. V dobách, kdy první díl vznikal, ani neexistoval ovladač s analogovými páčkami. Stejný dojem z hraní museli převést i na moderní platformy, a to se jim zcela jistě povedlo. Bude to mimo jiné tím, že použili část kódu pro jízdní model z původní verze, aby byl hlavně pro veterány série pocit z hraní co nejvěrnější originálu. Stejně jako v případě Crashe Badicoota, jehož N’Sane trilogii má na svědomí také studio Vicarious Visions, předpokládáme, že to není naposledy, co se Tony Hawk ukáže v herním světě. Předělávky jsou na tom velmi dobře, a tak je jen otázkou času, kdy se dočkáme dalšího oznámení. Jen doufáme, že kvalita opět neklesne do hlubin, kde sídlí pátý díl.

Nioh 2 Cena: 959 Kč až 2 199 Kč

Platforma: Sony Playstation 4 Nioh je častokrát označováno jen jako kopírka známé série hardcore RPG Dark Souls. Pravdou ale je, že první verze začala vznikat v době, kdy ještě ani první Dark Souls nespatřily světlo světa. Vývojářům ale moc nepřály podmínky, a tak se celý vývojový proces značně protáhl. Na pokračování Nioh 2 jsme naštěstí už nemuseli čekat tak dlouho. Události dějové linky druhého dílu se odehrávají ještě před příběhem Williama z jedničky, takže nováčci nemají v tomto ohledu důvod, proč by se neměli pustit do hraní. Znalost předchozího dílu vám nicméně dost pomůže s orientací v soubojovém systému a RPG prvcích, kterými je Nioh 2 nabitý až po okraj. Nioh 2: démoni ochutnali svoji vlastní medicínu | Recenze Nové druhy zbraní, tuny lootu na každém kroku a hlavně nepřátelé, kteří jsou vám schopni jednou ranou vzít polovinu životů. V některých případech se vás jen dotknou a jdete k zemi. V boji vám opět nepomohou jen vaše dovednosti se zbraněmi, ale je tady i alternativa k duchovním silám, které dokázal využívat William z prvního dílu. Hlavní hrdina dvojky je totiž z části démon, což mu umožňuje nejen používat útoky některých monster, ale také se na krátkou chvíli proměnit do super silné formy. Ani tak ale není jisté, že se s nepřáteli zvládnete vypořádat. Příběh se opět točí kolem kamenů s tajemnou silou. Do toho se řeší japonská politika, invaze démonů a také není od věci zjistit, co je hlavní hrdina vlastně zač. Nioh 2 vám odpovědi nedá zadarmo, ale rozhodně stojí za to si jím projít. Pokud by pro vás příběhová linka nebyla žádnou výzvou, tak můžete směle vyrazit do misí Twilight, kde obtížnost ještě o něco stoupne.

Dreams Cena: 558 Kč až 949 Kč

Platforma: Sony Playstation 4 Jistě je mezi vámi spousta kreativních mozků, které v nejrůznějších hrách využívají editory úrovní či moderské nástroje, pokud jsou k dispozici. Studio Media Molecule už v minulosti se svojí sérií LittleBigPlanet dokázalo, že i na konzolích je pro tuto komunitu místo, a ještě víc tento dojem umocnili v Dreams, což je hra vytvořená pro tvorbu dalších her. Možná si říkáte, že tvorba pomocí ovladače nebude úplně nejpohodlnější. Vývojáři na tohle samozřejmě mysleli a díky jejich uživatelskému rozhraní a nástrojům to není žádný problém. Pro lepší kontrolu by přece jen bylo lepší kombo klávesnice s myší, ale to bohužel Dreams nenabízí. DREAMS: splněný sen kreativní duše | Recenze Nemusíte být sami kreativci, abyste měli důvod vydat se do říše Dreams. Můžete zkoušet výtvory ostatních hráčů. Občas je až s podivem, co se jim tam podařilo vytvořit. Nejednou se v nabídce objevilo předělané P.T., což byla ochutnávka hororu Silent Hills od Hidea Kodžimy, který byl následně zrušen. Dreams mají pouze jediný znatelný problém, a to je copyright. Můžete si sice tvořit co chcete, ale kupříkladu takovému Nintendu se moc nezamlouvalo, když skrz Dreams vznikaly klony Super Maria a dalších jejich značek. I bez toho je ale k dispozici více než dost originálních výtvorů.

Final Fantasy VII Remake Cena: 1 399 Kč až 1 503 Kč

Platforma: Sony Playstation 4 (na Xbox až v průběhu roku 2021) Po několika dlouhých letech od oznámení jsme se dočkali remaku nejoblíbenějšího dílu série Final Fantasy. Konečně se brány této legendy otevřely i hráčům, kteří už nejsou ochotni překousnout grafiku původní verze. Nebudeme si nic nalhávat. Je hodně znát, že už je tu s námi přes 23 let. Nový grafický kabátek jsou spolu s ozvučením ty nejlepší součásti nové verze. Square Enix přetvoření obrovského města Midgar zvládl na výbornou, a to jak ve filmečcích, tak přímo během hraní. Příběh se ani zlepšovat nemohl, protože už sám o sobě byl v původní verzi výborný a tady ho najdete jen s pár menšími změnami. Stále je to ale hlavně o skupině ekoteroristů, ke kterým se přidal i žoldák Cloud, hlavní hrdina celé hry. Final Fantasy VII Remake: nezapomenutelný návrat | Recenze Do hraní se můžete pustit i v případě, že je to vaše první setkání se sérií Final Fantasy. Stejně jako většina dalších dílů je totiž zdejší příběh úplně oddělený od zbytku. Pro nováčky bude remake také příjemnější díky předělanému soubojovému systému, který se blíží stylu z novějších dílů, než aby plně stál na principu Active Time Battle jako původní verze. To na druhou stranu může být negativum pro hráče původní verze. Pro vývojáře to tímhle rozhodně nekončí. Rozhodli se totiž remake rozdělit na několik částí. V té první si projdete pouze část příběhu, která se odehrává v již zmíněném městě Midgar. Zbytek světa Gaia uvidíme v novém kabátě až během následujících letech. Doufáme, že tentokrát tvorba pokračování nebude trvat tak dlouho. Pokud by totiž mezi jednotlivými částmi byl pětiletý rozestup, tak by to určitě nedělalo dobrotu.

Super Mario 3D All-Stars Cena: 1 290 Kč až 1 599 Kč

Platforma: Nintendo Switch Mario je tady s Nintendem už jeho počátků ve videoherním světě. Hned několik jeho her je dnes považováno za kultovní legendy a některé z nich si nyní můžete zahrát i na Switchi díky balíčku Super Mario 3D All-Stars, který vyšel k příležitosti 35. výročí značky Super Mario. Najdete tady trojici titulů. Začneme se Super Mariem 64. Jde o vůbec první trojrozměrný díl série a mnohými je také považovaný za nejlepší skákačku všech dob. V porovnání s dnešními hrami už sice zaostává hlavně po stránce ovládání, ale nelze mu upřít, že ve své době neměl konkurenci. Design úrovní funguje i dnes a taková legenda by zkrátka neměla chybět žádnému správnému fanouškovi. Super Mario 3D All-Stars: promarněný návrat legend | Recenze Dále tady máme Super Mario Sunshine. Tento příběh, ve kterém se Mario a jeho parta vydávají na dovolenou, původně vyšel na konzoli GameCube a od té doby se mu Nintendo vůbec nevěnovalo. Až nyní na něj konečně přišla řada. Od ostatních se odlišuje především tím, že Mario může používat přenosné vodní dělo. To mu dovoluje například levitovat nebo se jednodušeji vypořádávat s nepřáteli. Hlavně ho ale využívá k čištění ostrova, který zaneřádila tajemná osoba vydávající se za Maria. Poslední na řadu přichází Super Mario Galaxy, který dokázal, že skákačky jsou žánrem, který má stále co nabídnout i v moderním herním průmyslu. Nintendo opět přišlo s něčím novým. Hrátky s gravitací i nové mechaniky se sbíráním hvězd a jejich používání jakožto munice fungují výborně. Tato kolekce vypadá skvěle, ale má několik vad na kráse. Nintendo bohužel původní verze moc neupravovalo. Super Mario 64 stále běží pouze v rozlišení 4:3 při 30 FPS a ovládá se stejně těžko jako na Nintendu 64. V Galaxy toho nebylo moc co k upravování vzhledem k tomu, že v době vydání na Wii to byla výborná záležitost. Jediné, co se muselo předělat, je Star Pointer. V této verzi ho ovládáte buď skrz dotykovou obrazovku nebo pohybovými senzory ovladačů Nejvíc z celé kolekce profituje Sunhine, který se zbavil černých pruhů na okrajích a ovládá se naprosto bez problému. Pokud jste žádný z těchto dílů Maria nehráli, tak i přes nedostatky kolekce ji rozhodně doporučujeme. Také by mohla zajímat sběratele. Krabicová verze totiž bude dostupná pouze do března příštího roku.