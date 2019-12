Nejlepší hry pro mobily: 9 tipů na zaručenou zábavu. Většina je zdarma

Stinnou stránkou jsou bohužel přítomné mikrotransakce, které se však vzhledem k free to play modelu daly očekávat. Naštěstí není jejich politika nikterak agresivní, proto je hra v pohodě hratelná i bez reálných investic. Chcete-li si užít vyladěnou multiplayerovou first person střílečku, zde se nepřehmátnete.

Marvel Strike Force

Cena: Zdarma – Stahujte pro Android a iOS

Marvel Strike Force sice není letošní hra, ale ve výběru by neměla z několika důvodů chybět. Tím prvním je samotné zasazení do univerza Marvelu, což je jistě důvod sám o sobě. Navíc se v žádném případě nejedná o nějakou samoúčelnou zábavu, ale o poměrně chytlavou a vyvedenou akční hru.



Souboje superhrdinů a superpadouchů ještě nikdy nevypadaly tak dobře

Konkrétně je to tahová akce, která velmi zdařilým způsobem navazuje na osm let starého předchůdce Avangers Alliance. Oproti němu jsme se však dočkali mohutného rozšíření a přepracování hratelnosti do současných standardů. Nechybí pochopitelně ani klišovitý příběh o zlém záporákovi, který by potřeboval nakopat své smradlavé půlky.

Hra je velice příjemným přírůstkem pro fanoušky komiksových světů. Pyšní se zejména komplexními a zábavnými tahovými souboji, dostatkem herních módů a hlavně velkým množstvím akčních hrdinů. A o to jde především.

Naopak slabší stránkou je potom relativně repetitivní hratelnost, která může mnohé hráče odradit. Ti, kteří však u titulu zůstanou, budou odměněni příjemnou a nenáročnou zábavou, navíc v poměrně vyvedeném grafickém podání.