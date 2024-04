Nejlepší klasické hry z PC na mobilech. Do kapsy si můžete strčit GTA, Hitmana i českého Poldu

Dnes už si sice můžete i na mobilech zahrát velké hry díky cloudovým službám. Řada legend na ně ale vyšla i v nativních verzích, které jsou přímo uzpůsobené kapesnímu hraní. Vybrali jsme ty největší pecky.

Hitman: Blood Money - Reprisal Agent 47 s posledními velkými díly slaví úspěch. Ty běžně na mobilech nenajdete, ale můžete se vrátit k naprosté klasice ve vylepšené podobě. Blood Money, které původně vyšlo v roce 2006, je pro mnohé hráče stále tím nejoblíbenějším dílem série Hitman. Úrovně se pořádně otevřely a vy můžete svoje cíle odstranit mnoha různými způsoby. V repertoáru agenta 47 ani tentokrát nechybí ikonická struna, se kterou nic netušící oběť vyřídí během chvilky. Můžete používat vícero nástrojů, ale nejlepší možností je narafičit to tak, aby vše vypadalo jako nehoda. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,6 ★ (z 861 hodnocení Google Play) Platformy: Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, střílečka, stealth hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Feral Interactive

Vývojář: IO Interactive

Datum vydání: 25. 1. 2024 Digitální distribuce: Google Play, App Store

Dead Cells Výborná 2D akční plošinovka, která kombinuje prvky žánrů rogue-lite a metroidvania, se osvědčila na velkých platformách a postupem času zamířila i na obrazovky mobilů. Čeká vás rychlá řežba, ve které prozkoumáváte procedurálně generované úrovně. Prostředí na pohled sice během opakovaných průchodů vypadá podobně, ale prostory jsou přeházené úplně jinak. Základní hru si navíc můžete zahrát v rámci předplatného služby Netflix. Dead Cells se těšilo dlouho dobu dodatečné podpory od vývojářů. Díky tomu si můžete dokoupit několik DLC rozšiřujících obsah. Mezi nimi stojí za vypíchnutí Return to Castlevania, která se inspiruje kultovní klasikou od Konami a přidává tematický obsah včetně samotného Drákuly. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,7 ★ (z 86 500 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, metroidvania, rogue-lite

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Motion Twin

Vývojář: Motion Twin

Datum vydání: 7. 8. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, App Store

Minecraft Minecraftu se častokrát přezdívá jako videoherní Lego. Ve skutečnosti je to ale mnohem víc. Kromě stavění kostiček si díky různým mechanikám můžete skládat složité struktury. Občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni hráči vytvořit. Ale i běžný uživatel si v Minecraftu najde své. A to je přesně jeho kouzlo. Je to hra pro každého, která se neustále rozrůstá a navíc si ji můžete dlouhé hodiny užívat i s přáteli po internetu. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 63 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,5 ★ (z 3 830 000 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS, Wii U, Android, iOS

Žánry: adventura, simulátor, sandbox

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Mojang

Datum vydání: 9. 5. 2012 Digitální distribuce: Google Play, App Store

Call of Duty: Warzone Mobile Podobně jako klasické Call of Duty se na mobily samostatně dostal také battle royale mód Warzone. I na mobilech tak můžete s desítkami dalších hráčů seskočit na rozhlehlou mapu a pokusit se přežít až do posledního okamžiku. S vydáním jsou k dispozici dobře známé mapy Verdansk a Ostrov znovuzrození. Zároveň je ale součástí mobilního Warzone i klasický multiplayer, kdy se s dalšími hráči utkáte na komornějších mapách. Pro zapálené fanoušky série Call of Duty je určitě dobrou zprávou, že Warzone Mobile sdílí postup s Modern Warfare III a klasickým Warzone z PC a konzolí. To znamená, že nemusíte levelovat zbraně a odemykat nové vybavení či vylepšení v každé hře zvlášť. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 3,8 ★ (z 441 000 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platforma: iOS, Android

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, battle royale

Vydavatel: Activision

Vývojář: Activision

Datum vydání: 21. 3. 2024 Digitální distribuce: Google Play, App Store

Terraria Terrarii se častokrát přezdívá jako dvojrozměrný Minecraft a je to docela přesný popis. Ocitnete se ve velkém otevřeném světě, který můžete prokopat skrz na skrz, vyrábět si stále lepší vybavení a postavit se několika obřím bossům. Možností je hromada. Vývojáři po vydání hry ještě dlouhou dobu zásobovali hráče novým obsahem, takže pokud do ní naskočíte teď, určitě vás jen tak neomrzí. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,6 ★ (z 316 000 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, RPG, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 50 h (hlavní příběh), 1200 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Re-Logic

Datum vydání: 27. 3. 2013 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Medieval II: Total War Série Total War patří už dlouhé dekády mezi stálice na trhu PC her. V posledních letech se jí ale daří i na mobilech, kde mimo námi zvoleného Medieval II najdete ještě také podařený díl Rome. My každopádně zůstaneme u středověkého válčení, kde se snažíme uzmout moc skrz válčení, intriky a diplomacii. I přes to, že vyšla spousta dalších dílů, Medieval II patří stále mezi ty nejoblíbenější. Obléhat či bránit hrady budete v různých částech světa. Tyto možnosti se ještě rozrostou se samostatně dokoupitelným rozšířením, které přidává kampaně z Britských ostrovů, Blízkého východu nebo Ameriky. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,7 ★ (z 5 920 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android

Žánry: strategie v reálném čase, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 13. 11. 2006 Digitální distribuce: Steam, App Store, Google Play

GRID Autosport Závodní série GRID se řadí mezi hry kombinující arkádovou jízdu s trochou simulace. Právě Autosport, který vyšel na klasické platformy v roce 2014, patří mezi ty povedenější díly a najdete ho i na mobilech. Tyto verze navíc už v základu obsahují veškerá DLC, která pro hru vyšla po vydání. Čekají vás tedy závody na stovce okruhů a stejného čísla dosahuje i množství aut od světových značek. Závody se dělí na několik různých kategorií. Můžete se pustit třeba do vytrvalostních soutěží, pořádně si zadriftovat a k dispozici je třeba i demolice. Na mobilech si můžete vybrat z několika druhů ovládání, aby pro vás bylo řízení co nejpohodlnější. Jsou tady klasiky jako zatáčení gyroskopem, dotykové šipky na displeji a GRID bez problému můžete hrát i s externím ovladačem. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,3 ★ (z 33 900 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Codemasters

Vývojář: Codemasters

Datum vydání: 24. 6. 2014 Digitální distribuce: Steam, Google Play, App Store

Sid Meier's Civilization VI Šestý díl strategie Civilization razantně změnil grafiku celé série. I díky tomu bylo možné ho z PC a konzolí dostat i na mobily. Můžete se tedy i na kapesních platformách pustit do vedení národa a napsat jeho historii podle vlastních představ. Možnosti diplomacie, válčení a intrikaření se vám navíc rozrostou, pokud si dokoupíte navíc rozšíření, která některé herní systémy značně překopávají. Hraní Civilizace VI bychom doporučili spíše těm z vás se silnějšími mobily. Hráči totiž hlásí, že kapesní verze není úplně perfektně optimalizovaná a mají s ní problémy i zařízení, která bez problému utáhnout ostatní náročnější tituly. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 91 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 2,8 ★ (z 14 700 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: simulátor, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Datum vydání: 20. 10. 2016 Digitální distribuce: Steam, Epic, Apple App Store, Google Play

Polda V tomto případě naše doporučení zahrnuje celou sérii. V průběhu let se na mobily dostaly všechny případy Poldy Pankráce. Počátky v Lupanech a vyšetřování zmizení dvojice osob pokračují hledáním klonovaných krásek. Pak přichází role soukromého detektiva, cestovatele v čase a na závěr se Pankrác opět vrací do své domoviny. U všech dílů platí, že si můžete zdarma osahat jejich úvod, ale pro odemčení celé hry už je potřeba zaplatit. Každý díl je bez problému hratelný na dotykové obrazovce. Pomocí gest si také jednoduše vyvoláte nápovědu, která nechybí ani v novodobých dílech na PC. Navíc je tohle momentálně jediná cesta, jak se digitálně dostat ke čtvrtému a pátému dílu. Jejich vydání na Steamu se teprve připravuje, bez problému si je ale můžete odehrát na mobilu už teď. Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Zima Software

Vývojář: Zima Software

Datum vydání: 21. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, App Store, Google Play

Final Fantasy VII Předělávku JRPG Final Fantasy VII nejspíš na mobilech nikdy neuvidíme, jeho originální verze je na nich dostupná ale už nějaký ten pátek. I když to bude chtít trochu zatnout zuby kvůli grafice poznamenané zubem času, hra je to pro řadu hráčů stále nezapomenutelná. S Cloudem Strifem v hlavní roli se přidáte k ekoteroristům z organizace Avalanche. Příběh je to ale mnohem rozsáhlejší, než se na první dobrou zdá. A pokud by vám nesedla sedmička, tak na mobily vyšlo vícero starších dílů ze série Final Fantasy. Pokud nebudete slepě následovat hlavní linku, můžete u Final Fantasy VII bez problému strávit stovku hodin. Poté, co se z města Midgar vydáte do otevřeného světa, můžete prozkoumat pořádnou porci nepovinného obsahu, skrz který se dostanete k cenným odměnám včetně nových členů do party. Každý bonus se při tahových soubojích proti monstrům všeho druhu hodí. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,2 ★ (z 12 000 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 51 h (hlavní příběh), 79 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: SquareSoft

Datum vydání: 7. 9. 1997 Digitální distribuce: Google Play, App Store

Into the Breach Na Zemi zbývají už jen fragmenty lidské civilizace a ani ty nejsou v bezpečí. Ohrožují je obří monstra skrytá pod povrchem. Sami musíte usednout do obřího mechanického obleku, abyste se pokusili zabránit úplné katastrofě. Budete bránit lidská města, reagovat na plány nepřítele v tahových soubojích a snažit se vytvořit ultimátního mecha. V Into the Breach vás čeká spousta nepovedených pokusů. Každý z nich má ale něco do sebe, protože díky náhodnému generování je to vždy o něčem jiném. Vždy tedy musíte být ve střehu, protože i zdánlivě podobný scénář se nakonec může odehrát úplně jinak, než jak si ho pamatujete. Nutno dodat, že na mobilech je Into the Breach dostupné pouze v rámci předplatného Netflixu. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 63 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 3,2 ★ (z 4 420 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, puzzle, RPG, simulátor, strategie, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 11 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Subset Games

Vývojář: Subset Games

Datum vydání: 27. 2. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, App Store

Hades I v tomto případě platí, že si na mobilech zahrajete pouze s předplaceným Netflixem a na rozdíl od většiny ostatních z našeho výběru je Hades k dispozici pouze na iOS. Doporučení si ale rozhodně zaslouží. Je spousta výborných rogue-lite akčních her. Jen málokteré se ale výbornou hratelnost podařilo skloubit s vyprávěním příběhu tak dobře, jako je tomu v Hades. V hlavní roli je Zagreus, syn Háda, který se z podsvětí Tartaru musí probít až na zemský povrch. Na jeho cestě mu pomáhají jeho tety a strýčkové z Olympu. Jedním průchodem ale hledání pravdy o jeho původu nekončí. I když se vám nepodaří dostat až na povrch, tak to neznamená, že ztrácíte čas. Zagreus se neustále stává silnějším, odemyká si nové schopnosti a každý průchod je navíc jiný díky procedurálně generovaným úrovním. Mění se i požehnání od božstev, na která můžete narazit. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,7 ★ (z 1 100 hodnocení App Store) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, iOS

Žánry: adventura, mlátička, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 40 h (hlavní příběh), 100 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Supergiant Games

Vývojář: Supergiant Games

Datum vydání: 6. 12. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, App Store

Grand Theft Auto: San Andreas Příběh CJe vracejícího se domů zná snad každý. San Andreas bylo velkým krokem pro celou sérii Grand Theft Auto a posunulo žánr městských akcí kupředu. Z dnešního pohledu tak už nepůsobí, ovšem i po letech nabízí pořádnou porci zábavy. Na mobilech najdete jak původní port, tak i vylepšenou Defitinive Edition. Její stav je v tomto případě mnohem lepší, než u verzí pro PC a konzole. Tu je možné koupit samostatně a je také součástí knihovny Netflixu. Vedle toho pro Android a iOS vyšly i další díly. Rozhodně se vyplatí zamířit do Vice City díky nezapomenutelné atmosféře. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 80 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,2 ★ (z 799 000 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, iOS, Android, Switch, Xbox One

Žánry: adventura, městská akce, střílečka

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 30 h (hlavní příběh), 75 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 26. 10. 2004 Digitální distribuce: Steam, Google Play, App Store

Star Wars: Knights of the Old Republic Snad nejlepší RPG ze univerza Star Wars se odehrává ve zlatém věku republiky – více než 4000 let před prvním filmem. V galaxii zuří válka mezi Sithy a řádem Jedi a vaše akce určí výsledek galaktického konfliktu. Studio Bioware udělalo dobře, když si vybralo nepopsanou knihu, jelikož mu to dalo kreativní svobodu. KOTOR se může chlubit zajímavými příběhy, skvělými postavami a ukázkovým využitím licence Star Wars. Co se týče hratelnosti, jedná se o taktické RPG. Hru můžete stopnout a rozdat svým postavám příkazy. V dnešní době už možná bude hratelnost působit trochu zaostale... naštěstí se připravuje remake, který snad osvěží grafiku a umožní nám si tento skvost znovu užít. S jeho vývojem je to ale aktuálně všelijaké, takže těžko říct, kdy o něm zase uslyšíme. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,3 ★ (z 47 600 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 39 h (hlavní příběh), 55 h (kompletní obsah)

Vydavatel: LucasArts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 17. 7. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Baldur's Gate: Enhanced Edition Trojku bychom na mobilech hledali marně, ale můžete se pustit do starších příběhů z univerza Dungeons & Dragons. V době, kdy původní verze vycházely ve vylepšených verzích, se dostaly také na kapesní zařízení. A proč to nevzít úplně od začátku? V prvním Baldur's Gate se schyluje k válce, do níž jsme postupně zavlečeni. Na jejím pozadí se odehrává něco většího, a právě to budeme muset během zhruba 60hodinové kampaně rozkrýt. Enhanced Edition rovnou obsahuje také rozšíření Tales of the Sword Coast a další přídavky, přičemž některé části do hry přibyly právě až s vydáním této edice. Tvůrci každopádně doporučují mobilní Baldur's Gate hrát na zařízení s obrazovkou velkou minimálně 7 palců. I když je ovládání přizpůsobené dotykovým displejům, na malé ploše by mohlo dělat trable. To platí i pro mobilní verze dalších RPG klasik, jako je Icewind Dale nebo Planescape: Torment. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 3,8 ★ (z 17 800 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, strategie

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Beamdog

Vývojář: Overhaul Games

Datum vydání: 28. 11. 2012 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Titan Quest Diablo Immortal není jedinou možností, pokud si chcete zahrát akční RPG. Titan Quest patří mezi ty nejlepší konkurenty. Místo pekelných sil se v tohle případě postavíme potvorám z řecké mytologie. Za trable ve světě mohou Titáni, kterým se podařilo uniknout a ani božstva Olympu si s nimi nevědí rady. My se stáváme hrdinou, který má situaci zachránit. I když Titan Quest vyšel už v roce 2006, dočkal se slušné popularity i v posledních letech. Zasloužila se o to nová rozšíření, která najdete i na mobilech. S nimi se můžete pustit do boje v dalších částech světa. Ragnarök vás zavede na sever, zatímco s Atlantis budete moci navštívit bájné království. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 3,6 ★ (z 26 900 hodnocení Google Play) Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: THQ

Vývojář: Iron Lore Entertainment

Datum vydání: 26. 6. 2006 Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store

Company of Heroes První díl strategické série Company of Heroes se už od vydání řadí mezi nejlepší žánrovky zasazené do druhé světové války. V dynamických bitvách, kdy si nemůžete být nikdy jisti, jak bude dál probíhat vývoj, se pokusíte vést své svěřence k vítězství. Zúčastníte se stěžejních momentů války, jako je vylodění v Normandii. Po vydání vyšla dvojice rozšíření. V Opposing Fronts se můžete chopit velení britských nebo německých jednotek. S Brity si prožijete bitvu o Caen, zatímco německá kampaň se zaobírá operací Market Garden. Expanze Tales of Valor pak přidává další příběhové mise pro každý z národů a navíc hru rozšiřuje o nové herní mechaniky. Obě si můžete pořídit přímo v aplikaci. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,5 ★ (z 15 300 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: THQ

Vývojář: Relic Entertainment

Datum vydání: 13. 9. 2006 Digitální distribuce: Steam, Google Play, App Store

CHUCHEL Komediální hra od českého Amanita Design zkoumá příběh oranžového chuchvalce chlupů, který se snaží získat třešničku. Tu mu však příšerky ve světě nebo jeho fialový kamarád neustále odsouvají pryč. Ve hře řešíte jednoduché logické hádanky, poperete se s pár minihrami, ale hlavně se zasmějete u příjemného nevinného humoru. Jestli se vám Chuchel zalíbí, na mobilech najdete i další tvorbu tohoto studia. Vedle klasiky Machinarium je to nově také menší záležitost Pilgrims, ve které řešíte problémy skrz desítky karet s předměty. Skvělá je i logická plošinovka Creaks, ale tu prozatím najdete jen na iOS. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,6 ★ (z 6 080 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 7. 3. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

My Time At Portia V postapokalyptických světech většinou bojujeme o přežití a vidíme jen samé utrpení. To ovšem ani zdaleka není případ My Time at Portia. Náš otec nám odkázal jeho starou dílnu. Po příchodu do malé osady, která se stane naším novým domovem, máme volnou ruku v tom, jak se bude zdejší prostředí rozvíjet. Můžete se pustit do těžení a shánění zdrojů, výroby, pěstování či navazování vztahů s ostatními obyvateli. Neobejde se to ani bez pořádného dobrodružství během výprav do pustiny. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,1 ★ (z 4 760 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Team17

Vývojář: Pathea Games

Datum vydání: 15. 1. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, App Store

Papers, Please Po šesti letech konečně skončila válka mezi komunistickou Artotzkou a sousední Kolechií. V pohraničním městě Grestin ale stále někdo musí hlídat, kdo do Artotzky vchází a jestli má všechny potřebné doklady. Právě vy se stanete imigračním inspektorem a musíte odhalit všechny nekalé živly, falešné doklady a další způsoby, jakými se příchozí snaží obejít systém. Jakmile uděláte chybu, podepíše se to na vaší výplatě. Moc pomůcek ke své práci nemáte. Kromě kontroly samotných papírů se ve vaší kanceláři najde jen primitivní manuál a databáze s otisky prstů. S příchozími, kteří i přes nesplnění podmínek hodlají do Artotzky vstoupit, pak musíte provést krátký proces. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,8 ★ (z 3 940 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation Vita, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh), 34 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 3909

Vývojář: Lucas Pope

Datum vydání: 8. 8. 2013 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Moonlighter Will je majitelem obchodu ve městě Rynoka. I když na první pohled může vypadat jako obyčejný prodavač, ve skutečnosti se během nocí stává dobrodruhem. Vydává se do zapomenutých částí města, aby našel nové zboží do svého obchodu. Samozřejmě má zájem hlavně o vzácné poklady, které mu vydělají mnohonásobně víc než běžné harampádí. Na cestě za takovým zbožím ale číhá spousta nebezpečí. Moonlighter také patří mezi hry, které najdete v herní knihovně Netflixu. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 28 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 1,7 ★ (z 2 380 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, mlátička, nezávislá hra, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 11 bit studios

Vývojář: Digital Sun

Datum vydání: 29. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, App Store

Stardew Valley Občas je potřeba si od akčních přestřelek odpočinout. Na takové chvíle je Stardew Valley perfektním kandidátem. Po svém předkovi jste zdědili farmu nedaleko malého městečka, kterou je potřeba dát nejdříve do pořádku a pak už je na vás, co s ní uděláte. Od pěstování základních plodit se můžete dostat třeba k chování hospodářských zvířat. Do města se také občas vyplatí zavítat. Nejen, že se v průběhu herního roku pořádají nejrůznější událostí, ale také je důležité utužovat vztahy s ostatními obyvateli. Ty jdou do takové hloubky, že po pár letech můžete pořádat svatbu. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,5 ★ (z 151 000 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 100 h (hlavní příběh), 233 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Chucklefish

Vývojář: ConcernedApe

Datum vydání: 26. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

The Wolf Among Us Založeno na vynikající sérii komiksů Fables od Billa Willinghama, The Wolf Among Us je temné a často kruté dobrodružství, ve kterém se nachází postavy z pohádek a legend. Adventura od Telltale Games vás vezme do roku 1986, kdy mnohé postavy z mýtů a legend utíkají do koloniální Ameriky z The Homelands před krutým tyranem známým jako Adversary. Hra vyniká zejména dospělým příběhem, který se odvíjí na základě vašich voleb. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,6 ★ (z 201 000 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 14 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Telltale Games

Vývojář: Telltale Games

Datum vydání: 11. 10. 2013 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Max Payne Studio Remedy sice vzniklo o pár let dříve, ale Max Payne byl teprve jeho druhým projektem, a to stačilo k tomu, aby se zapsalo do herní historie. Příběh o Maxovi, jehož žena a dcera byly zavražděny před třemi lety, je vyprávěný skrz sekvence v komiksovém stylu. Většinu času ale strávíte v čisté akci. Max Payne se zasloužil o zpopularizování mechaniky bullet time, což znamená, že během skoku zpomalil čas. Máte tak možnost se jednodušeji vypořádat s přesilou a navíc u toho budete vypadat stylově. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 4,5 ★ (z 38 300 hodnocení Google Play) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 4, Xbox, Dreamcast, iOS, Android

Žánr: střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Gathering of Developers

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 23. 7. 2001 Digitální distribuce: Steam, Google Play, App Store