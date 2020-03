Nejlepší hry pro Nintendo Switch: skvělé pařby na cesty

Super Mario Odyssey Cena: až V našem výběru zkrátka nemohou chybět zaběhlé značky přímo od Nintenda, které ho dělají po dlouhé desítky let tak úspěšným. Neodmyslitelně mezi ně patří i Mario. Zatím jediný regulérní díl, který vyšel exkluzivně pro Nintendo Switch, je Super Mario Odyssey. Zápletka je naprosto klasická. Bowser si stále nedal pokoj a snaží se z princezny Peach udělat svoji nevěstu. Mario to samozřejmě nemůže nechat jen tak. Tentokrát na to ale nebude úplně sám. Jeho čepice Cappy je novou postavou, která přidává do hry hned několik zajímavých mechanismů. Neslouží mu jen jako zbraň, ale může se s její pomocí vtělit do ostatních stvoření, na které v rozmanitých levelech narazíte. Patří mezi ně například i T-Rex. Důležité ale je, že tvůrci jak nové, tak staré zaběhlé prvky využívají perfektně a v kombinaci s výborným level designem se zkrátka jedná o parádní 3D skákačku. Super Mario Odyssey: kníráč na cestách (recenze) Můžete jít samozřejmě bez většího otálení vždy ke konci levelu, ale Super Mario Odyssey v sobě skrývá mnohem více obsahu, než se na první pohled může zdát. Přitom na vás nijak netlačí a můžete si levely prozkoumávat, jak je libo. Jakmile ale narazíte na nějakou zajímavou lokaci, můžete si být jisti, že je kolem nějaký ten skrytý poklad.

Luigi’s Mansion 3 Cena: až Vedle Maria nesmíme zapomínat ani na jeho bratra Luigiho. Ten také na Switchi už má svoji vlastní hru. Jde o pokračování série Luigi’s Mansion, která začala na konzoli Nintendo GameCube. Následně se přesunula na handheld 3DS a regulérní pokračování dostala až v roce 2019. Jedná se o příběhovou adventuru, ve které je Luigi a jeho parta přátel pozván na dovolenou v luxusním hotelu. Netrvá to ale dlouho a ukáže se, že v hotelu straší a za vším stojí Luigiho nepřítel King Boo. Luigi se ale nenechá tak snadno chytit na rozdíl od zbytku jeho společníků. Je tedy na něm, aby s pomocí vysavače a profesora E. Gadda všechno zachránil. Občas je až k neuvěření, jak moc si vývojáři s tímto titulem vyhráli. I když to může znít podivně, level design je opravdu výborný. Tento hotel totiž nemá parta jedno jako druhé. Každé je laděné do jiného tématu, skrývá nové druhy nepřátelských duchů a hádanek. Ani fyzika nezůstává pozadu. Vysavač vysaje nebo odfoukne většinu věcí, které v hotelu najdete. Luigi's Mansion 3: na duchy s vysavačem | Recenze Celý příběh navíc můžete odehrát v kooperaci. Druhý hráč dostane do ruky Gooigiho, což je želatinový Luigi, který má v rukávu pár speciálních schopností. Moc si ale nerozumí s vodou a dalšími druhy nástrah, takže budete muset spolupracovat tak, abyste se oba bez úhony dostali zase o patro výš.

Legend of Zelda: Breath of the Wild Cena: až Nejnovější díl série Legend of Zelda tady samozřejmě nemůže chybět. Ne nadarmo se často řadí mezi nejlepší hry generace. Zakládá si na svobodě, prozkoumávání a obrovském herním světě, který vám vydrží klidně na stovky hodin. Příběh je docela jednoduchý. Království Hyrule už má dny svojí největší slávy za sebou. Napadlo ho totiž zlo ze starých dob v podobě Ganona. Link se probouzí v době, kdy je bitva prohraná, Ganon obsazuje hrad Hyrule a vězní tam princeznu Zeldu. Zanedlouho se ale dozví, že aby mu mohl čelit, musí nejprve porazit čtveřici bestií, které jsou rozmístěné po celém království. Kouzlo Breath of the Wild tkví v tom, že je čistě na vás, jak ho budete hrát. Můžete se ihned pustit do plnění příběhové linky. Nic vám ale nebrání v tom, abyste prozkoumali každý kousek království a odhalili všechna jeho tajemství. Ve zdejším světě funguje všechno tak, jak byste očekávali. Stromy můžete pokácet, trávu zapálit loučí. Shodit kámen na tábor goblinů se vždy vyplatí a během toho jim třeba můžete ukrást večeři. Jen pozor, abyste při prozkoumávání měli vše potřebné. Je dobré mít vždy u sebe nějaké jídlo a pokud se chystáte do hor, teplé oblečení také není od věci. Zbraně ale budete stále střídat jako na běžícím páse. Většina základních se rozbije po pár soubojích. Můžete narazit ale i na vzácnější kousky.

Splatoon 2 Cena: až Nintendo dělá nové značky jen jednou za několik let. Splatoon začal na minulé generaci jejich konzole, ale vzhledem k jejímu neúspěchu se ani hrám, které na ni vyšly, moc nedařilo. Naštěstí ale tvůrci nad olihněmi nezlomili hůl a dali jim druhou šanci na Switchi. Můžete si tedy tuto výbornou multiplayerovou střílečku zahrát i tady. Koncept je jednoduchý. Dva týmy hrají proti sobě na různých mapách. Který z nich pokryje svojí barvou větší část mapy, vyhrává. Graficky může Splatoon působit docela infantilně. Ani citoslovce, které zdejší postavy vydávají, tomu moc nepřidávají. Rozhodně mu ale nechybí kompetitivní potenciál. Pro vlastnoručně vytvořenou postavu si můžete odemykat nové zbraně a kosmetické prvky. V arzenálu najdete spoustu netradičních zbraní jako je štětec nebo váleček na malování. Ty samozřejmě využijete jak při pokrývání mapy barvou, tak při boji proti nepřátelskému týmu. Barva protivníků vás totiž poškozuje a zpomaluje. Jakmile se tedy budete brodit v nepřátelských barvách, během chvíle je po vás. Splatoon 2: malování ještě nikdy nebylo tak zábavné (recenze) Nesmíme zapomínat ani na výbornou příběhovou kampaň. Samotný děj sice nepatří k těm nejpropracovanějším, ale designy levelů jsou, stejně jako u většiny ostatních Nintendo her, zvládnuté výborně. Navíc každý z nich uzavírá souboj s bossem. Občas je až s podivem, co tvůrci vymysleli za kreatury.

Super Mario Maker 2 Cena: až Pokud byste si na Switchi raději zahráli klasického 2D Maria tak, jak ho znáte z původních generací konzolí od Nintenda, není lepší možnosti než sáhnout po druhém Mario Makeru. Ten v sobě kombinuje editor s platformou pro sdílení vytvořených úrovní, které vás zabaví na desítky hodin. Super Mario Maker 2 je vhodný jak pro kreativce, tak i pro ty, kteří si chtějí zkrátka jen zahrát. Už v základu vývojáři připravili přes 100 levelů, které vám představí základní mechaniky hry, pokud byste je náhodou neznali. Doprovází je jednoduchý příběh o opravách hradu princezny Peach. To hlavní ale přijde až v další kategorii. Hráči od vydání vytvořili tisíce úrovní. Najdete tam levely všeho druhu, přičemž každý z nich může využívat různé grafické styly, které se odvíjejí od předchozích Mario titulů. Samozřejmě se ale do tvorby můžete pustit i sami. Není to vůbec nic složitého. Chce to zkrátka jen dobrou myšlenku, provedení už je díky výbornému editoru intuitivní. Super Mario Maker 2: více než editor | Recenze Je tady i řada sociálních funkcí. U jednotlivých úrovní se můžete předhánět s hráči z celého světa, sdílet mezi sebou vlastní výtvory. Nechybí ani multiplayerové úrovně.

Fire Emblem: Three Houses Cena: až Na další velké pokračování taktické strategie Fire Emblem se čekalo docela dlouho. Nakonec to ale stálo za to. Pokud vám není anime stylizace cizí a baví vás hry typu X-Com nebo Mutant Year Zero, měli byste zpozornět. Fire Emblem: Three Houses totiž patří mezi nejlepší hry žánru na této konzoli. Nebudeme tady rozebírat příběh, který se může vléct bez problému 60 hodin. V jednoduchosti se vše točí kolem zdejších tří království. Vy se shodou okolností stáváte učitelem v klášteře, kde se učí mladí šlechticové ze všech tří stran. Je na vás, ke kterému dómu se přidáte. Od této volby se pak odvíjí pokračování příběhu, který můžete ovlivnit i nadále. V bojích tedy většinou vedete svoje žáky proti nepřátelským vojákům. Bitvy fungují na tahy, jak je v tomto žánru zvykem. Každá z postav je naprosto unikátní. Už od začátku má dané předpoklady, ale když chcete, můžete ji nasměrovat k něčemu jinému. Jen bude trénování trvat o něco déle. I po stránce osobnosti je každá unikátem. Fire Emblem Three Houses: škola čar a taktických bitev | Recenze Doporučujeme hrát v Classic módu. Ten je o něco obtížnější a hlavní změnou oproti standardu je, že jakmile vám někdo zemře v bitvě, už ho celou hru neuvidíte. Musíte si tak dávat dobrý pozor, jak budete postupovat, a promýšlet každý krok do detailu.

Mario Kart 8 Deluxe Cena: až I když Mario Kart 8 původně vyšel na konzoli WiiU, tak na Switchi i po letech patří mezi tituly s nejvyššími prodejními čísly. Není se ani čemu divit. Patří mezi ty nejlepší závodní arkády skrz aktuální generaci a dokáže zabavit jak při hraní v singleplayeru, tak skrz hru pro více hráčů. Oproti minulým dílům je zkrátka všeho víc. Nové hratelné postavy, nová vozidla, nové tratě. V nabídce závodů ale najdete i celou řadu šampionátů, které se objevily v předchozích Mario Kartech. Každý z nich je označený podle toho, na které generaci jste si ho mohli původně zahrát. U hry tohoto typu je hlavní multiplayer. Najdete tady jak online, tak lokální hraní. Na jedné konzoli si zahrajete až ve čtyřech. Při hraní online se tento počet ještě ztrojnásobí. Kromě klasických závodů tady najdete i několik různých herních módů. Mario Kart 8 Deluxe: podruhé, jen v lepším vydání (recenze) Jednou z hlavních výhod Mario Kartu je jeho hratelnost. Do ruky ho dostane každý během chvíle a graficky také působí velmi dobře. Jak staré, tak nové tratě jsou výborně zpracované a je na nich dost zajímavých prvků na to, aby vás neomrzely ani po několika opakováních.

Super Smash Bros. Ultimate Cena: až Bojovky ze série Super Smash Bros. jsou populární především v Americe. Kolem oznámení nového dílů Ultimate byl velký poprask vzhledem k tomu, že se doposud jedná o hru s největším počtem hratelných postav. Zároveň je to také největší crossover, který kdy Nintendo udělalo. V základu se jedná o klasickou bojovku, kde jste spolu s dalšími hráči hozeni do arény a mlátíte se mezi sebou, dokud nezůstane jen jeden. Pokud to ale budete chtít brát vážně, rychle poznáte, že jsou Super Smash Bros. o preciznost a mechanikách. Každá z postav má trochu jiný herní styl, který ještě sami můžete lehce upravit. Kromě multiplayeru se také vrátila singleplayerová kampaň. Neočekávejte od ní žádné zázraky, ale jako příprava na hru pro více hráčů obstojí bez problému. Postupně se dostáváte k novým bojovníkům, které unesl neznámý nepřítel. Jediný, kdo zůstal, je Kirby. Vše, co musíte vědět o bojovce Super Smash Bros. Ultimate v traileru Do Smash Bros. stále přibývají nové a nové postavy. Stejně jako u konkurence tady najdete pass zahrnující 6 dodatečných bojovníků. Stejné množství by měl přinést i ten druhý. Vydávání jde ale docela pomalu a zatím ani nevíme, jak bude vypadat kompletní sestava.

Bayonetta 1 + 2 Cena: až První Bayonetta sice vyšla i na další konzole minulé generace, ale dvojku jinde, než na Switchi nenajdete. Bez podpory Nintenda by totiž pravděpodobně ani nevznikla. V jednom balení dostanete rovnou oba dva díly, takže se nemusíte bát, že by vám něco uniklo. Bayonetta je v základu klasická hack’n’slash mlátička z pohledu třetí osoby. V hlavní roli je čarodějka Bayonetta, která bojuje jak se silami pekel, tak s nebeskými anděli. Příběh je to samozřejmě složitější, ale pokud chcete jen bezduchou mlátičku, tak ho můžete s klidem ignorovat. Na tuto sérii se v době vydání snášelo dost kritiky kvůli tomu, že Bayonetta během soubojů přehnaně odhaluje svoje tělo. Samozřejmě nic neslušného tady nenajdete, to by přes Nintendo přeci jen neprošlo. Sexy pohyby k Bayonettě a jejímu stylu ale docela pasují, takže my bychom to mezi negativa hry rozhodně neřadili. Bayonetta 2: prostě nářez (recenze) Jelikož se jedná o japonskou hru, tak v ní najdete spoustu nezvyklých postav. To platí i pro nepřátele. Tvůrci z PlatinumGames jsou zkrátka dost kreativní na to, aby v každé jejich nové hře dokázali překvapit s něčím novým.

Astral Chain Cena: až Nesmíme zapomínat ani na další kousek od PlatinumGames, který také vyšel exkluzivně pro Switch. Oproti Bayonettě je ale na první pohled výrazněji stylizovaný do anime. Základní koncept se ale výrazně nemění. Zkrátka je potřeba pobít všechny nepřátele, kteří se vám postaví do cesty. Tentokrát si zahrajete za člena policejních jednotek. Vašim nepřítelem ale nejsou zločinci, ale potvory z jiných dimenzí. Hlavní postava je s jednou takovou jménem Legion také propojena. Je to ten jediný způsob, jak se s touto hrozbou vypořádat. Během toho samozřejmě není od věci zjistit, odkud se tady vůbec vetřelci vzali a proč útočí na Zemi. Styl boje se odvíjí mimo jiné od toho, jakého Legiona si k sobě připoutáte. Je jich několik druhů, přičemž bojové schopnosti ještě můžete nadále rozvíjet. Není to ale celé jen o soubojích. Dojde i na vyšetřování vzhledem k tomu, že patříte do policejního sboru a narazíte také na hádanky.

Hollow Knight Cena: 330 Kč Pokud vám není žánr Metroidvania cizí, tak Hollow Knighta rozhodně nesmíte minout. Za poslední roky totiž vyšlo jen pár her, které byly zpracované tak dobře. Nenechte se ošálit kreslenou grafikou, která může evokovat, že se jedná o hru pro děti. Už po pár soubojích zjistíte, že to lehké rozhodně nebude. Vývojáři si v Hollow Knightovi rádi hrají s tajemnem. Po průchodu úvodní lokace se dostáváte do otevřenějších prostor, ale zpočátku vlastně vůbec netušíte, co dělat. Základní mechaniky vám samozřejmě hra vysvětlí. Co se ale ve zdejším království děje a kdo je hlavním hrdinou, budete zjišťovat v průběhu hry, která vám vydrží na několik desítek hodin. Jak už u Metroidvanií bývá zvykem, pohybujete se po velké propojené mapě. Do některých částí se ale nemáte šanci dostat, pokud neodemknete potřebnou schopnost nebo jste nenalezli nějaký předmět. Nic vám navíc neříká, kam se máte vydat. Je tedy třeba prozkoumávat na vlastní pěst. Kouzlo Hollow Knighta netkví jen v prozkoumávání, ale také v grafickém stylu a třeba i soubojích s bossy. Narazíte na rozmanitá monstra, které vám dají pořádně zabrat. Některým se můžete vyhnout, ale kdo by couvnul před výzvou, když z toho může získat zase něco nového.

Dead Cells Cena: 759 Kč Dead Cells je jednou z nejúspěšnějších rogue-like her, které na této platformě najdete. Vývojáři využívají základních principů žánru. Smrt znamená start zase od začátku. Při každém dalším pokusu nacházíte jiné vybavení, a i atributy si můžete rozdělit zase jinak. K tomu ale přidali i několik inovací, které Dead Cells dělají tak výbornou a dlouhotrvající záležitostí. Herní svět je tady rozdělen do jednotlivých levelů. Při prvních pokusech nemáte moc na výběr, kam se vydáte. Postupně se ale dostanete ke schopnostem, které vám vydrží i po smrti a dovolí vám objevovat nové levely, cesty a vybavení. V základu máte odemčeno jen pár typů zbraní, kouzel a štítů. Postupně se však můžete dostat ke spoustě silnějšího vybavení. Funguje to tady na tom principu, že musíte nejdříve najít blueprint. S ním následně dokončit aktuální lokaci. Abyste ale mohli daný předmět používat, musíte ho vyrobit z buňek. Ty získáváte za zabíjení nepřátel a můžete je najít i ve skrytých lokacích. Je na vás, jestli je využijete na odemykání nových věcí, nebo je investujete do vylepšení vlastností postavy. Dead Cells: návyková odyssea s častým umíráním (recenze) Od vydání původní verze do hry přibyla spousta obsahu. To se týká jak nového vybavení, tak rovnou celých oblastí nebo obleků pro hlavní postavu. Vývojáři se o svoji hru náležitě starají, ale vše nezískáte zdarma. I placené DLC The Bad Seed se za těch pár korun vyplatí.

Zaklínač 3: Divoký hon Cena: až Třetího Zaklínače tady snad nemusíme nijak blíže představovat. I když původně vyšel už pár let zpátky, stále se jedná o jednu z nejlepších RPG her v historii. Bylo docela překvapivé, že se CD Projekt rozhodl vytvořit i verzi pro Switch. Jen těžko si někdo dokázal představit, že by hra takových rozměrů na této konzoli vůbec fungovala. Studio Saber Interactive to ale opravdu zvládlo. Samozřejmě od této verze nemůžete očekávat, že se po grafické stránce bude dát srovnávat s ostatními platformami. Především v handheldovém módu ale nevypadá vůbec špatně. Při propojení skrz dok je už ale znatelné, že na to Switch zkrátka nestačí. Každopádně, pokud si chcete na Switchi zahrát velké RPG, máte tu nejlepší možnost přímo před sebou. Switch edice navíc rovnou obsahuje jak základní hru, tak oba datadisky. Samozřejmě nechybí ani české titulky. Jen cena je oproti konkurenčním platformám o něco vyšší. Docela často se ale Zaklínač objevuje ve zdejších slevových akcích.

Cuphead Cena: 350 Kč Původně to vypadalo, že Cuphead bude exkluzivitou pro platformy od Microsoftu. Studio MDHR s ním totiž mělo jistou dohodu. V květnu roku 2019 ale docela překvapivě přišlo oznámení, že tato hardcore plošinovka se dostane i na Switch a výborně se jí tady zadařilo. Tento žánr obecně na Switch opravdu sedí. Není se tedy čemu divit, že různých skákaček a plošinovek na něj vyšla spousta. Cuphead ale stále patří mezi unikáty. Už na první pohled má netradiční grafickou stylizaci, která je inspirovaná starými animáky. Rozhodně to ale není nic pro nezkušené hráče. I když vypadá roztomile, tak vám Cuphead nedá nic zadarmo. Soubojů s bossy je spousta a na každého z nich musíte jít trochu jinak. Pokud byste na to náhodou nestačili, tak si můžete přizvat dalšího hráče do lokální kooperace. Cuphead: animovaná groteska, jak ji ještě neznáte (recenze) Cuphead ještě není kompletně dokončen. Nedlouho po vydání vývojáři oznámili, že se chystá ještě rozsáhlé DLC. Zdá se ale, že to neprobíhá úplně hladce, protože stále přicházejí jen odklady a konečné datum vydání nám stále není známo.

Stardew Valley Cena: 419 Kč Občas je potřeba upustit páru od všeho toho střílení, zabíjení monster a další akce a zajet si odpočinout na farmu. Přesně pro to je Stardew Valley ideálním kandidátem. Po vytvoření postavy se vydáte na venkov, kde vám příbuzný přenechal svoje obydlí a přilehlé pozemky. Není ale v ideálním stavu. Musíte se tedy rychle dát do díla. Začíná to poklidně a jednoduše. Po vysazování rostlin se vydáte prozkoumat nedalekou vesnici a seznamovat se s místními obyvateli. Postupně ale začnete objevovat, že v Stardew Valley můžete dělat spoustu různorodých činností. Střídají se roční období, odehrávají se různé události a během toho se vaše farma začíná rozrůstat. Budování vztahů mezi obyvateli je velmi důležitým prvkem. Máte i možnost se ve hře oženit nebo provdat. Pokud byste ale přeci jen chtěli hrát nejen s postavami ovládanými umělou inteligencí, tak v jednom z posledních updatů zdarma konečně dorazil multiplayer. I když vývojář hry uvádí, že už pracuje na dalších dvou projektech, tak se Stardew Valley ještě neskončil. Sice zatím nevíme, co přesně bude obsahovat, ale alespoň je jisté, že se můžeme těšit ještě minimálně na jednu porci nového obsahu.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze Cena: až Další postavou, která neodmyslitelně patří k Nintendu, je opičák Donkey Kong. Stejně jako hry s Mariem se i jeho hry objevují už od prvních generací konzolí této japonské společnosti. Country Tropical Freeze sice původně vyšel na WiiU, ale i na Switchi se mu daří velmi dobře. Jedná se o klasickou 2,5D skákačku, ve které projdete desítky různorodých levelů. Tvůrci si rádi pohráváním s perspektivou ukazují, že zdejší svět má opravdu 3 rozměry. Donkey Kong na své výpravě ale není sám. Občas se k němu přidají členové jeho rodiny. Každý z nich mu propůjčuje jinou schopnost. Velmi se hodí při překonávání překážek, ale i bez nich je bez problému schopný překonat většinu nástrah. Je docela škoda, že tohle je zatím jediný titul Donkey Konga, který na Switchi najdete. Určitě má dost potenciálu na to, aby si také zasloužil vlastní exkluzivitu, a nejen vylepšenou verzi hry pro minulou generaci.

Cadence of Hyrule Cena: 729 Kč Pokud znáte hru Crypt of the NecroDancer, tak v Cadence of Hyrule budete jako doma. Studio Brace Yourself Games se totiž spojilo s Nintendem a vytvořilo pro Switch exkluzivitu založenou na stejném konceptu. Do rytmu se tam budeme pohybovat ve světě série Legend of Zelda. Jak už bylo řečeno, princip je stále stejný. Se svojí postavou se musíte pohybovat do rytmu hudby. Stejně tak i nepřátelé mají jasně daný vzor jejich akcí. Vzhledem k zasazení jistě budete poznávat některé melodie skladeb, pokud jste už nějakou Zeldu hráli. Hlavní hrdinkou tohoto příběhu je Cadence , která se díky síle Triforce dostane do světa Zeldy. Samozřejmě narazí i na samotného Linka se Zeldou. Jejím cílem je dostat se zase zpátky domů. Ještě před tím ale musí porazit 4 zdejší šampiony, přičemž každý z nich ovládá jeden z prastarých nástrojů. Graficky se hra drží stejného stylu jako Crypt of the NecroDancer. Skladby výborně sedí zasazení do nového světa. Rytmických her je na Switchi také dost. Cadence of Hyrule ale jednoznačně patří mezi ty nejunikátnější. A pokud by vám to bylo málo, můžete si na něm zahrát i původního NecroDancera.

Mario & Rabbits: Kingdom Battle Cena: až Kdo by to byl řekl, že Maria a jeho partu uvidíme v taktické strategii ala X-Com. Něco takového se opravdu vydařilo. Není tak komplexní, jako Fire Emblem, ale zase do ní mohli tvůrci zapojit o něco více akce. Obecně je známo, že si Nintendo svoje vlastní značky schraňuje, jak jen to je možné. U téhle hry ale udělali výjimku. Mario & Rabbits má totiž na svědomí Ubisoft. Je to tedy poprvé, co hra s Mariem v hlavní roli nevznikla přímo v Nintendu. Po stránce hratelnosti je to velmi přístupná strategie, která si ráda hraje jak se schopnostmi postav, tak s prostředím. Některé jeho části jsou zničitelné, jiné zase můžete použít k překvapivému útoku na nepřítele. Vše je samozřejmě laděné tematicky do světa Maria a šílených králíků. Mario + Rabbids Kingdom Battle: spojení světů, které vás pohltí (recenze) Pokud by vám základní hra nestačila, tak k ní vyšel ještě datadisk zaměřený na Donkey Konga. Buď si ho můžete pořídit samostatně nebo rovnou se hrou v Gold edici.