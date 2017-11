Vybrali jsme nejlepší PC hry pod stromeček

For Honor – středověká řežba Cena: 750 Kč Celkem ostudně se For Honor stalo hrou, která byla velmi očekávaná, ale brzy ji přestalo strašně moc hráčů hrát. Každopádně nemůžeme ignorovat fakt, že má For Honor silnou podporu od vývojářů. Hru posílily nové postavy a herní módy, což společně s dobrým herním systémem dělá z For Honor výbornou mutiplayerovou hru a konečně se začíná dostávat do stádia, kdy se vyplatí na ni minimálně kouknout. Může totiž být extrémně návyková.

Ve hře dominuje hratelnost založená na střetu vikingů, rytířů a samurajů, kteří se perou o nadvládu Samozřejmě hra jako taková nevybočuje ze standardu. Singleplayerová kampaň disponuje předvídatelným příběhem amerického hrdinského stylu a nevydrží dlouho, nicméně pomůže vám pochopit promyšlený a zábavný bojový systém. For Honor slušně zkombinoval rytíře, vikingy i samuraje, kdy díky kombinaci krytů a útoků zabaví na dlouhé hodiny. For Honor: když čest dává zabrat (recenze) Stále jsem nedokázal sám sobě zodpovědět otázku, zda je lepší zahrát si Chivalry nebo For Honor. Ale proč ne obojí? For Honor dokáže nabídnout slušnou porci zábavy a koneckonců vypadá opravdu velmi krásně. Ubisoft si zaslouží pochvalu, že se pokusil oživit nepříliš šlechtěný žánr středověkých mlátiček. Navíc jsou online souboje opravdu návykové, především pak s přáteli a problémy se servery se pomalu ale jistě začínají opravovat, především tedy na PC platformě. Zvětšit video

Everspace – vzhůru do vesmírných dálav Cena: 650 Kč Na první pohled, vlastně i na druhý a třetí, se nejedná o zajímavou hru. Každopádně nahlédnete-li pod povrch, je Everspace od ROCKFISH Games sice krátká, ale vynikající vesmírná hra vyprávějící o jedné náročné cestě skrz demilitarizovanou vesmírnou zónu. Nicméně už za to, jak skvěle promyšlený svět dokázala vměstnat do krátké herní doby, si zaslouží medaili. Nechybí nějaké to politikaření ani spory s piráty.

Prostředí hry je úchvatné a stojí za prozkoumání už jen díky svému vzhledu a atmosféře Jedná se o rogue like akční vesmírnou hru, ve které často umíráte, ale vždy se znovu oživíte. Na rozdíl od jiných her tohoto žánru hrajete za klona, takže namísto respawnu se prostě stvoří nový klon s novou lodí, kterou navíc postupně vylepšujete. Cíl hry je jednoduchý – dosáhni sektoru 7. Jenomže jeho splnění není vůbec snadné. Everspace: do dalšího sektoru a ještě dál (recenze) Co se herního stylu týče, kombinuje hra jednoduché ovládání s opravováním lodi. A jakmile po desáté zemřete, budete mít se hrou zkušenosti a stane se z vás pravý vesmírný Odysseus. Právě styl založený jen na jedné cestě jsme hře v recenzi vytkli, ale promyšlenost světa s hratelností nás skutečně nadchla. Zvětšit video

Forza Motorsport 7 – srdce závodníka Cena: 1 500 Kč Konkurence závodních her je letos ve výborné kondici. Project Cars 2, Need for Speed Payback i Forza Motorsport 7 se perou o pozici toho nejlepšího titulu. Jaký je nejlepší?To nelze přesně říct. Každopádně Forza je rozhodně otevřená pro každého a snaží se zalíbit všem.

Letošní Forza exceluje v nabídce aut a rozličných závodních tratí, stejně jako grafické stránce Na rozdíl od Project Cars 2 se nejedná o náročnou simulaci a ani není tak arkádová jako Need for Speed Payback. Díky nastavování stylu jízdy můžete skutečně prožít zážitek dle svého gusta, a to s velmi velkým množstvím aut a závodních tratí. Forza Motorsport 7: vstup giganta na scénu (recenze) Bez náročného uvažování je minimálně kvantitou Forza Motorsport 7 nejlepším závodním titulem letošního roku. Každopádně kvalita rozhodně neutrpěla. Každému fanouškovi aut můžeme hru doporučit. Navíc podporuje i split-screen, což se dnes už nevidí často.

Cuphead – nejobtížnější Cena: 500 Kč Kandidát na nejtěžší hru roku se nakonec propracoval i na tento seznam. Cuphead vypadá na první pohled velmi roztomile, každopádně vývojáři ze studia MDHR nám dokázali, že ďábel může být schovaný v čemkoliv. V první řadě vás však zaujme úžasný audiovizuální styl připomínající staré grotesky od Disney.

Hra zaujme zejména úchvatným audiovizuálním stylem, ale také neutuchající obtížností Roztomilý styl však obsahuje velmi náročnou hratelnost. Cuphead nabízí třeba lehké ovládání, každopádně ke zvládnutí herního stylu budete muset vše přizpůsobit a podřídit svému soupeři. Je to totiž hra založená na bossfightech, které jsou velmi originální, stejně tak i náročné a překvapivě vás hra bude i po stovce úmrtí stále bavit. Cuphead: animovaná groteska, jak ji ještě neznáte (recenze) Na tento seznam se hra dostala kvůli tomu, že dokázala být sebou. Vypadá a hraje se tak, jak to vývojáři plánovali. Nám se nicméně její osobnost líbí, a to zvlášť proto, že s něčím takovým se v herním byznysu moc často nesetkáme. Zvětšit video

Wolfenstein II: The New Collossus – legenda Cena: 1000 Kč Wolfenstein: The New Order dokázal oživit starou videoherní legendu. Nyní se vrací ve druhém díle jménem The New Collossus. Přinesl něco zásadně nového? No nejspíš ne, každopádně studio Machine Games vylepšilo veškeré stávající prvky a opět předvedlo neúnavnou brutální řež, kterou jsme si tak přáli.

Zabíjení nacistů nikdy nebylo zábavnější, brutálnější a emotivnější, než právě zde Hra se může pochlubit zábavnou singpleplayerovou kampaní a dokonce i zajímavým příběhem. A je opravdu fajn, že se hry zaměřené pouze na kampaň stále objevují ve vysoké kvalitě. Právě absence multiplayeru může být pro mnohé důvodem, proč hru vynechat. Každopádně i v tom spočívá krása hry. Wolfenstein II: The New Colossus - natrhněte náckům sandál (recenze) Hledáte-li způsob, jak zabít co nejvíce nacistů, hurá na Wolfensteina. V něm můžete těch způsobů najít hromadu a originalitě se meze nekladou. Možná bychom v příštím díle uvítali více novinek, nicméně stávající koncept je stále extrémně zábavný.

Total War: Warhammer 2 – kvalitní strategie Cena: 1100 Kč Strategie dnes nejsou tak populární jako kdysi. Stále však vznikají vysoce kvalitní tituly. Jedním z nich je také Total War: Warhammer 2. Ten dokázal, že není pouhým rozšířením předchozího dílu, ale vývojáři z Creative Assembly přidali do hry takové prvky, že se stala velmi lákavým titulem v rámci celé série.

Ať hrajete za jakoukoli rasu, prožitek je vždy trochu odlišný Novinkou je přidání příběhové kampaně, se kterou souvisí všechny rasy. Ta se točí kolem velkého magického víru, jenž slibuje velkou moc a každá rasa ho chce ovládnout. Mimo dobývání vás bude hra tlačit i k taktizování a rychlejšího postupu, a také provádění nejrůznějších rituálů, které si berou za cíl ovládnutí zmiňovaného víru. Total War: Warhammer II – když se rasy nemají v lásce (recenze) Přičemž díky příjemné odlišnosti ras se hra stává velmi návykovou. Možná bychom pro příště uvítali návrat do historie. Warhammer nám každopádně dokázal, že se z něj dá pořád účinně čerpat.

Resident Evil 7 – když se chcete bát Cena: 750 Kč Přes rok vyšlo hodně zajímavých hororů, nakonec však byly všechny zastíněni počátečním lednovým velikánem. Capcom se překonal a Resident Evil 7: Biohazard dokázal vystrašit a skvěle zkombinovat inovace s atmosférou základních kořenů série.

Největším kladem hry je nezapomenutelná atmosféra Návrat do klasického strašidelného domu byl sám o sobě velmi fajn, jedná se ale jen o jedno z mnoha různých prostředí. Ve všech se pak snášel napínavý duch všudypřítomného nebezpečí. Zároveň hra začlenila i pár příjemných logických hádanek a používání kamery, díky které prožíváte nešťastný osud lidí před vámi, také potěší. Resident Evil 7: Biohazard – psychopatická rodina (recenze) Zápor se snad dá najít jen v trochu těžkopádné hratelnosti, u které nás nepotěšila ani nutnost neustálého se vracení k truhle. Díky celkově dobré atmosféře a koneckonců i zajímavému příběhu je hra stvořená pro každého fanouška hororů.

Assassin's Creed Origins – ten nejlepší dějepis Cena: 1 400 Kč Jednu dobu vycházelo takové množství asasínů, že toho měli fanoušci už plné zuby. Ubisoft se tedy rozhodl, že chvilku počká, vykašle se na éru novověku a vrátí se na úplný začátek bratrstva asasínů. Studio Ubisoft Montreal, které má se sérií bohaté zkušenosti, se naštěstí vytáhlo a přineslo třeba to samé, ale v novém příjemném kabátku.

Starověký Egypt ve hrách najdete jen zřídka, a zde poslouží lépe jak kterýkoliv dějepis Starověký Egypt je vlajkovou lodí dějepisu a historie se zde prezentuje v úžasném kabátu. Hru je radostí prozkoumávat a příběh zabývající se sporem mezi Kleopatrou VII. a jejím mladším bratrem Ptolemaiem XII. také zaujme. Přičtěte si k tomu zábavný bojový systém a spoustu vedlejších aktivit a vznikne z toho zábavný titul s otevřeným světem, který má neustále co nabídnout. Assassin's Creed Origins: historie v té nejlepší formě (recenze) Záporem jsou snad jen menší bugy a slabší uměla inteligence. Přesto se jedná asi o nejlepšího asasína posledních pár let.

Prey – sci-fi hororů nikdy není dost Cena: 1000 Kč Po vynikajícím Dishonored 2 se studio Arkane vrhlo na krapet jiný oříšek. Místo steampunkového smyšleného světa se zaměřilo na sci-fi a změna prostředí rozhodně neuškodila. Prey možná obsahuje pouze jednu sigleplayerovou kampaň, ale ta je provedená takřka k dokonalosti.

Prostředí je vypiplané k dokonalosti a dokážete si představit, že by stanice mohla fungovat Může za to jednak velmi povedený příběh a promyšlený svět. Příběh o útoku mimozemšťanů se může zdát jako jednoduchý, ale je protkaný různými kličkami a zajímavostmi. Hlavně stanice Talos I. je promyšlená do každého detailu a nechybí ani popisy mimozemských útočníků. Prey: vetřelec, kam se podíváš (recenze) Z druhé strany hratelnost exceluje zejména různými možnostmi postupu. Můžete se pohybovat ve stínech nebo se prostřílet skrz. Můžete zůstat stoprocentním člověkem nebo se upravovat pomocí neuromodů a přisvojit si mimozemské schopnosti. Ať zvolíte jakýkoli postup, hra je vždy zábavná a třešničkou na dortu je několik odlišných konců. Zvětšit video

Divinity: Original Sin II – kultovní RPG se vrací Cena: 1 500 Kč Mezi hlavní kandidáty na hru roku se možná trochu překvapivě umístily hry od Nintenda – nejdříve The Legend of Zelda: The Breath of the Wild a následně Super Mario Odyssey. Každopádně třetím kandidátem je vynikající RPG Divinity: Original Sin II.

Ve hře je vždy co dělat a průzkum světa jen tak neomrzí, navíc nechybí kooperace s kamarády V tomto kapitolovém článku není moc prostoru se hře patřičně věnovat. Po vynikajícím prvním díle však nastavuje laťku možná ještě víc. Pomáhá tomu úžasně promyšlený svět a skvělý příběh. Průzkum herního světa je naprostou radostí a vždy je co objevovat, o to více, když si jej kompletně můžete projít v kooperaci s kamarádem. Zvětšit video Zároveň si můžete užít vynikající hratelnost. Pro mnohé může být záporem – je opravdu pekelně obtížná, až chvílemi trochu frustrující. To vám však hra vynahradí bohatou nabídkou úkolů. Pro fanoušky RPG se jedná o povinnost.