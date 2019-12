Nejlepší hry pro Playstation 4: zahrajte si skvělé exkluzivity a další pecky

Death Stranding Cena: až Po dlouhých letech očekávání a spekulování o tom, co je vlastně nový Kodžimův projekt zač, jsme se dočkali. Byla by škoda vyzradit, o co v Death Stranding jde, když je na tom vlastně celá hra založená, ale můžeme potvrdil, že Kodžima nelhal. Je to opravdu něco jiného než ostatní hry z produkce velkých studií. V roli Sama, který pracuje jako doručovatel, máte za úkol propojit všechna města napříč Spojenými státy. Tajemství ve zdejší realitě je ale více než dost, takže i jednoduchá činnost jako přenášení věcí z jednoho místa na druhé může poskytnout jedinečný zážitek. Na vzhledovou stránku si nemůžeme stěžovat. Háček tkví v hratelnosti. Sice dojde na akci, ale většinu času strávíte na cestách. Je velmi individuální, jak vám zdejší způsob hraní a vyprávění příběhu sedne. Možná i proto jsou hodnocení v recenzích tak rozporuplná. Death Stranding: pošťákem napříč Amerikou | Recenze Mimo propojovaní měst jste propojeni i s ostatními hráči. Sice je přímo nevidíte, ale můžete si navzájem pomáhat. K těmto funkcím máte přístup i v případě, že nejste členy předplatného PlayStation Plus.

Concrete Genie Cena: 500 Kč Concrete Genie je další exkluzivita pro konzoli od Sony, ale do velikosti titulů jako je God of War nebo The Last of Us má daleko. Vznikl ve studiu PixelOpus, které se v minulosti soustředilo především na pomoc u her ostatních vývojářů a Genie je jejich první projekt tohoto formátu. I přes to se jim ale velmi vydařil. Vžijete se do role chlapce jménem Ash, který rád kreslí. Když byl mladší, žil ve městě Denska, které ale už má časy své největší slávy za sebou. Jediné, co tam nyní najde, jsou ostatní děti, které nemají nic lepšího na práci, než ho šikanovat. Cílem hry je Densku zase rozzářit. Toho docílíte pomocí kouzelného štětce, který Ash získá nedlouho po startu hry. Ve většině případů máte naprostou volnost, jaké malby z dostupné palety prvků vytvoříte. Systém je navržený tak, že i výtvor naprostého amatéra vypadá nádherně. Concrete Genie: jak porazit temnotu? | Recenze Hra je vhodná i pro mladší hráče díky kompletní české lokalizaci. Kromě titulků obsahuje i český dabing. Sice bychom si dokázali představit, že by Concrete Genie mohl být o něco delší, ale jeho kratší rozsah je ospravedlněný sníženou cenou, za kterou se prodává už od vydání.

MediEvil Cena: až Také MediEvil je kompletně přeložený do češtiny. Tentokrát ale cílí spíše na starší hráče, kteří jsou s PlayStationem už od první generace. V té době měla značka MediEvil velký úspěch a nyní se vrací s kompletní předělávkou úvodního dílu. Je znát, že vývojáři cílili čistě na pocit nostalgie. Netajili se tím, že se snaží původní hru převést tak přesně, jak to jen jde. Podle našeho názoru by ale bylo lepší, kdyby o něco více sáhli do principů hry. Pokud ale máte na původní MediEvil vzpomínky, jejich snahu jistě oceníte. Sir Daniel Fortesque opět povstal z mrtvých, aby porazil zlého čaroděje. To je základní premisa příběhu MediEvilu. Ke splnění tohoto úkolu se ale musí probít skrz hromady ostatních nemrtvých a jiných monster, které si čaroděj povolal jakožto členy své armády. MediEvil: nostalgie v hlavní roli | Recenze Jelikož remake MediEvilu slaví docela úspěch, nedivili bychom se, kdyby v budoucnu došlo i na předělávky ostatních dílů. Od věci by také nebylo plnohodnotné pokračování s novým příběhem, ale to už jsou jen zbožná přání.

Judgment Cena: až Série Yakuza na herním trhu existuje už několik let, ale u nás se jí moc pozornosti nedostávalo. Je to zejména proto, že její příchod na západ trval dlouhou dobu a některé díly ani nebyly k sehnání. S posledními přírůstky se to ale mění. Judgment je spin-off této série. Zatímco doposud jste byly na té záporné straně barikády, tentokrát si zahrajete za strážce zákona. Yagami Takajuki je detektiv ze čtvrti Kamuročo, kterou můžete znát ze starších dílů Yakuzy. Pokud jste tedy některý z nich hráli, jistě vám zdejší kulisy přijdou povědomé. Příběh odstartuje série vražd, při kterých pachatel svým obětem vypichuje obě oči. Zprvu vypadá řešení docela triviálně, ale všechno se zamotá do takové míry, že se Yagami vrátí k řešení případu, které měl na starosti v dobách, kdy ještě bývat advokátem. Judgment: z právníka detektivem (recenze) Studio Ryu Ga Gotoku do svých titulů rádo implementuje spoustu různých miniher. V Kamuroču tak můžete narazit na herní automaty s retro tituly od Segy a vedle toho je tady spoustu nepovinných aktivit. Pokud vám tedy nebude stačit samotný příběh, tak stále máte k dispozici obsah na další hodiny a hodiny hraní. Judgment se stále drží zajeté hratelnosti série Yakuza, takže v akčních částech jde více méně o jednoduchou mlátičku, kdy musíte poslat k zemi všechny nepřátele.

Sekiro: Shadows Die Twice Cena: až FromSoftware už pilně pracuje na Elden Ringu, ale rozhodně nesmíme opomenout jejich letošní kousek, který vyšel pod záštitou společnosti Activision. I když Sekiro: Shadows Die Twice spadá do stejného žánru jako jejich předchozí tvorba, tak se od ní velmi liší. Hlavním hrdinou je samuraj, který je nucen porušit svoje zásady poté, co byl unesen mladý lord, kterého měl chránit. Bohužel ale selhal a v posledním boji přišel o ruku. Nahradil ji protézou, která mu v následujících bojích poskytuje značnou výhodu. Postupem hrou se rozšiřují její funkce a jednou z těch nejdůležitějších je vystřelovací hák. Sekiro: Shadows Die Twice prodal od vydání téměř 4 miliony kopií Po prostředí hry tedy budete často poletovat a překvapovat nepřítele ze zálohy. Vývojáři se netajili tím, že na takový styl hraní cílili. Samozřejmě ale nechybí ani přímé konfrontace. Sekiro nenabízí žádné rozdílné buildy vybavení jako například Dark Souls. Tady je to všechno čistě o skillu.

Days Gone Cena: až Ani exkluzivita od Bend Studios tady nesmí chybět. Her se zombie tématikou za poslední roky sice vyšlo více než dost, ale Days Gone k ní přistupuje trochu jinak. Zombie se tady nazývají freakeři, ale dalo by se říct, že jméno je jediná odlišnost od klasických zombíků. Když se ve hrách zmiňuje horda nemrtvých, často to znamená, že na scénu dorazí pár desítek jedinců. V případě Days Gone ale horda dostává svému jménu a v jednu chvíli se na vás může valit hromada freakerů. Je to ale jeden z těch slabších druhů, takže se jich pomocí zbraní zbavíte docela snadno. Občas je ale lepší se mezi ně neplést. Zdejší infekci se nevyhnula ani zvířata. Hlavní hrdina Decon St. John cestuje po světě na své motorce, ale zmutovaným vlkům nedělá problém ji doběhnout v plné rychlosti. Mezi tužší nepřátele patří také medvědi. Když jsou ještě omotaní v ostnatém drátě, tak se jim do cesty rozhodně stavět nechcete. Days Gone: hutný survival, který vás chytne (recenze) Nejde ale jen o nakažené nepřátele. I někteří přeživší lidé vám půjdou po krku. Po rozšíření infekce totiž společnost pomalu zkolabovala, takže je to ve zdejších krajinách dosti divoké. Možná že je tady ale stále naděje, jak vše zase zlepšit.

Devil May Cry 5 Cena: až Po více než 10 letech jsme se konečně dočkali plnohodnotného pokračování příběhu série Devil May Cry. Na odbočky DMC: Devil May Cry od Ninja Theory z roku 2013 se ale tak úplně nezapomnělo. Hideaki Icuno, který je často nazývaný otcem této série, několikrát řekl, že v pátém díle se kloubí to nejlepší ze všech předchozích her včetně DMC. Na scénu se tedy vrací staří známí. Na Dantem je vidět, že už má svoje léta, ale na jeho bojovém stylu to moc znát není. Vedle toho si zahrajete i za Nera, který přišel o svou démonickou ruku a nahradil ji mechanickou protézou. Do rukou se vám dostane i úplný nováček jménem V. Jeho styl boje se značně liší od ostatních, protože využívá magických bytostí. V základu je Devil May Cry 5 stále tou chaotickou rubačkou, ve které nejde jen o to porazit nepřítele, ale musíte do toho přidat i kapku stylu, abyste dosáhli co nejvyššího hodnocení. Veškerou akci pak doprovází skvělá hudba, která udělá krájení démonů ještě o něco příjemnější. Devil May Cry 5: SSStylový návrat legendy (recenze) I po tolika letech, co tato série nebyla na herním trhu vůbec vidět, opět slaví úspěch a nedivili bychom se, kdyby se její jméno objevilo při ohlašování nových titulů během příštího roku. Capcom totiž řekl, že spolu se sérií Resident Evil jde o jejich nejúspěšnější značky z poslední doby.

Kingdom Hearts 3 Cena: až Série Kingdom Hearts, ve které se Square Enix spojil s postavami z portfolia Disney, vznikla roku 2002 na konzoli PlayStation 2. O tři roky později vyšlo pokračování, ale na třetí díl jsme museli čekat až do letošního roku. Mezi tím sice vycházely nejrůznější odbočky, kompilace a předělávky, ale pokračování se pěkně zpozdilo. Kingdom Hearts 3 opět přináší tradiční hratelnost japonských RPG, která je tentokrát o něco rychlejší a akčnější. V kombinaci s nově použitou technologií to celé vypadá nádherně. Hra běží na Unreal Enginu 4, který je v současnosti řazen mezi ty nejlepší a nejpřístupnější na trhu. Kingdom Hearts III: jedinečná pocta pohádkovým světům (recenze) Jak se za posledních několik let rozšiřoval počet postav v Disney univerzu, tak se samozřejmě i v novém Kingdom Hearts objevily nové tváře. Velmi oblíbenými se stali například hlavní představitelé Ledového království nebo posádka z Pirátů z Karibiku.

Crash Team Racing Nitro-Fueled Cena: až Po návratu Crashe Bandicoota v remaku prvních třech dílů bylo jen otázkou času, než se tento vačnatec na herní scéně objeví znovu. Pokračování se sice zatím nekoná, ale Activision přišel s předělávkou další velmi vychvalované hry této značky – Crash Team Racing. Ve své době Crash Team Racing jakožto exkluzivita na první PlayStation konkuroval hlavně Mario Kartu na Nintendu. Nitro-Fueled se podívalo i na ostatní platformy a je přesně takové, jaké bychom si ho v předělávce představovali. Hratelnost se o moc nezměnila. Můžete si zahrát za stejné postavičky jako před lety a prohánět se po stejných tratích předělaných do moderního kabátku. Něco nového by se tady ale přeci jenom našlo. Mezi tratěmi najdete zbrusu nové kousky a do nabídky hratelných postavy přibyl fialový drak Spyro a jeho parta. Crash Team Racing Nitro-Fueled: na trati po dvaceti letech (recenze) U závodní hry tohoto typu samozřejmě nesmí chybět hra pro více hráčů. Crash Team Racing ji nabízí jak online, tak lokálně na jedné konzoli až pro čtyři hráče. Pokud si tedy jen kvůli Mario Kartu nechcete pořizovat další konzoli, Crash vám ho nahradí zcela bez problému.

Trine 4: The Nightmare Prince Cena: až Po nevalném úspěchu třetího dílu série Trine to vypadalo, že se se zdejší trojicí hrdinů už nepotkáme. Plně 3D zpracování sice vypadalo dobře, ale hratelnosti až tak moc nesvědčilo. Studio Frozenbyte to očividně ale nechce vzdát, a tak se Trine 4: The Nightmare Prince vrací do zajetých kolejí a funguje stejně dobře jako za starých časů. Perspektiva se tedy opět mění. Ze 3D se vracíme k původnímu 2,5D a pustíme se do příběhu, kde hlavní role ztvární čaroděj Amadeus, zlodějka Zoya a rytíř Pontius. Záhadný artefakt je dá zase jednou dohromady, aby pomohli princi Seliovi. Ten trpí už dlouhou dobu nočními můrami a došlo to až do fáze, kdy se z nich postupně stává realita. Trine 4: prožijte pohádkové dobrodružství | Recenze Je tedy na vás, abyste zjistili, kdo za tím stojí a všechno uvedli do původního stavu. Na cestě k cíli jako obvykle narazíte na spoustu nepřátel a hádanek, které musíte vyřešit pomocí unikátních vlastností každé postavy. Samozřejmě na to nemusíte být sami. Stejně jako předchozí díly i Trine 4 nabízí lokální i online kooperaci.

Mortal Kombat 11 Cena: až Pro fanoušky bojových her to letos nebyl vůbec špatný rok. Do her jako Super Smash Bros Ultimate stále přichází nový obsah a třeba takový Dragon Ball FighterZ se má také čile k světu. Tou největší událostí ale rozhodně bylo vydání nového dílu ze série Mortal Kombat. S předchozím dílem odstartoval Mortal Kombat novou příběhovou linku a 11 v ní pokračuje. Na scéně se objevují staré známé i nové tváře. Jedním z hratelných charakterů, které komunita uvítala s otevřenou náručí, je například Baraka, který v MK X sice byl, ale do rukou jste ho nedostali. O zápletku příběhu se tentokrát postarala bohyně Kronika, která díky své moci může manipulovat s časem. Proti ní a jejím podřízeným se samozřejmě postaví bojovníci Země. Zápletka je docela zajímavá, takže nebudeme víc vyzrazovat. Samozřejmě je to ale hlavně o brutálních soubojích zakončených ještě brutálnějšími fatalitami. Mortal Kombat 11: ukázková renovace legendy (recenze) Jak se u předchozích dílů stalo zvykem, tak po vydání přicházejí skrz Kombat packy nové hratelné postavy. Ten první pro MK 11 jich obsahuje 6, přičemž z MK univerza to jsou Nightwolf, Sindel a Shang Tsung. Studio NetherRealm ale velmi rádo spolupracuje i s ostatními značkami, takže vedle zmíněných postav v nabídce najdete i Jokera, Spawna a Terminatora.

Star Wars Jedi: Fallen Order Cena: až Electronic Arts má exkluzivní práva na herní adaptace značky Star Wars už několik dlouhých let. Za tu dobu jsme se ale nedočkali moc kvalitních kousků a když už, tak byly zaměřené převážně na multiplayer. Tentokrát se ale studio se Star Wars Jedi: Fallen Order pustilo do singleplayerové akční adventury. Příběhově Fallen Order zapadá do kánonu série a odehrává se krátce po událostech třetí epizody. V hlavní roli je Cal Kestis, jeden z Jediů, kterým se podařilo přežít. Nějakou dobu se mu daří skrývat svoji identitu, ale nakonec stejně vyjde najevo, kým opravdu je. Fallen Order je akční adventura, jejíž hratelnost se podobá titulům jako je Uncharted nebo novější inkarnace série Tomb Raider. V soubojích budete často v rukou třímat světelný meč a samozřejmě dojde i na používání Síly. Fanoušci hře vytýkají, že lidským nepřátelům nelze useknout končetiny, zatímco u droidů je to něco jiného. Vývojáři to omlouvají tím, že chtějí zůstat věrní pravidlům značky. Kvůli takové maličkosti byste si ale Fallen Order rozhodně neměli nechat ujít. Obzvlášť pokud jste fanoušky Star Wars.