Nejlepší hry pro Xbox One: Co si o Vánocích zahrát, abyste se nenudili

Call of Duty: Modern Warfare Cena: až Série Call of Duty se pro mnoho hráčů během pár let stala nezajímavou. Kvalita kampaně se tak dlouho snižovala, až zmizela úplně. Multiplayer nic zajímavého nepřidával a uměle hru posouvaů do série Battle Royale. A člověk jen myslel na to, jak byla série dříve zajímavá. Call of Duty: Modern Warfare konečně udělal změnu.

Žádné jet-packy a běhání po zdech, jen stará dobrá moderní válka Hra v první řadě přidala ohromně zajímavou kampaň plnou temných témat a strachu. Navazuje na předchozí Modern Warfare, ale je svá, děsivě realistická a neztrácí na tempu. Call of Duty: Modern Warfare - konečně pořádné válčení | Recenze Multiplayer si zase na nic nehraje. Žádné třídy ani chození po zdech. Série se vrací ke klasičtějšímu pojetí stříleček, což je rozhodně velmi vítané. K dispozici je také kooperativní mód. Pokud jste nad Call of Duty už zlomili hůl, možná ji Modern Warfare zase slepí.

Ace Combat 7 Cena: až Bojovat v heroických bitvách vysoko na obloze znělo vždy úžasně. Realita ale tak vzrušující není. Pokud ale nejste fanoušci simulací a spíš máte rádi pohled na stíhačky uprostřed nádherných výbuchů, série Ace Combat vám dlouhodobě podává ruku. Ani sedmý díl nezklamal a přinesl velmi divokou akci.

Letecká akce má svůj půvab Ve hře máte k dispozici nespočet misí a letadel, což vám umožní zažít... skoro všechno. Letecké souboje, bombardování, souboje mezi kopci i nad mořem, útok na základnu. Hra přitom skvěle padne do ruky, vypadá nádherně a při hraní si budete připadat jako Maverick. Fanoušci simulací možná pláčou, ale zbytek se skvěle baví. Ace Combat 7: japonský Top Gun zabaví i po letech (recenze) Nicméně hra není bez záporů. Monotónní náplň misí a nepříliš dynamický příběh silně sráží prožitek ze hry. Nic to ale nemění na tom, že u Ace Combat 7 se bude královsky bavit každý arkádový letec.

Age of Wonders: Planetfall Cena: až Strategie na konzolích jsou stále vnímány spíše s odporem. Konzole se ale mohou slušnými hrami tohoto typu a dobrou pověst dělá také Age of Wonders: Planetfall. Je to něco jako spojení Civilizace a XCOMu, které umožní vybudovat mocnou říši a utkávat se v epických bitvách.

Strategie na konzolích mohou být opravdu dobré Jedná se spíše o jednodušší a snadno pochopitelnou strategii, která hned padne do ruky. Buď ve Skirmish, nebo v bohaté kampani vždy budujete vlastní civilizaci, což zahrnuje stavbu, obsazování měst, diplomatické jednání a samozřejmě obranu říše. A když dojde na boj, můžete své jednotky ovládat podobně jako v tahové strategii XCOM. Age of Wonders: Planetfall - vybudujte si vesmírnou civilizaci | Recenze Problémem hry je hlavně to, že toho obsahuje hodně, ale ne v dokonalé formě. Systém budování je lépe provedený v Civilizaci a boj je lépe provedený v XCOM. Vtip je v tom, že ani jedna z těchto her nemá obojí a Age of Wonders: Planetfall je krásným důkazem, že je to až překvapivě návykové.

Kingdom Hearts III Cena: až Kingdom Hearts je kombinace Disneyho, japonských seriálů a akční hry. Je to hra, která se nebojí být zvláštním způsobem svá a i u nás začala její popularita stoupat. Třetí díl sice zkoušel naši trpělivost velmi dlouhým úvodem, ale pak se akce rozjela.

Naprosto ujetá hra, která vás však pohltí Dětský koncept nic nemění na příjemné a dynamické hratelnosti. Kingdom Hearts je příjemná akce, která je navíc doplněna zajímavým příběhem. Člověk se jen diví, jak moc ho může zaujmout hra, ve které Kačer Donald potká Piráty z Karibiku. Kingdom Hearts III: jedinečná pocta pohádkovým světům (recenze) Kingdom Hearts rozhodně není pro každého, ale když hře dáte šance, budete se možná divit, jak skvěle je promyšlená a jak brilantně zvládá i takové kameny úrazu jako minihry. Pokud navíc hledáte hru, kterou budete hrát s dětmi, je naprosto ideální.

Star Wars Jedi: Fallen Order Cena: až Kultovní Star Wars byly v posledních letech spíše zklamáním. Filmy vyloženě nezklamaly (ačkoli se názory liší), ale ani moc nenadchly. Zejména ale po herní stránce přicházelo zklamání za zklamáním – zajímavější tituly jako Star Wars 1313 a nejmenovaný titul od Visceral games byly zrušeny a Battlefronty moc nenadchly, zvlášť pak druhý díl plný mikrotransakcí. Se Star Wars Jedi: Fallen Order je to ale trochu jiné.

Konečně pořádné herní Star Wars Hru tvořilo studio Respawn Entertainment, známé díky Titanfallu, které ze hry udělalo příběhový titul z období pádu Jediů. Příběh byl až překvapivě zajímavý a na hře zabaví víc věcí. Má zábavný soubojový systém ve stylu Dark Souls, zajímavé prostředí, které láká k průzkumu, a naprosto vynechává mikrotransakce. Star Wars Jedi: Fallen Order - Návrat Jediho ve vší parádě | Recenze Nic není bez mráčku. Technické problémy hru dost zahanbily a ačkoli vývojáři pracovali na fixech, příspěvky z internetových fór o pádech a nutnostech restartu kampaně zůstávají v paměti (ačkoli s tak závažnými problémy se setkalo spíše minimum lidí). Také grafika mohla být lepší. Nic to ale nemění na tom, že se jedná o vynikající titul, který dělá značce Star Wars čest.

Borderlands 3 Cena: až Pod pojmem Bordelands si představíme hlavně komixový styl a šílený humor. To platí i v případě třetího dílu. Humorem opravdu nešetřil a potvrdil pravidlo, že hru budete buď milovat, nebo nenávidět.

Není to hra pro každého... ale zbytek ji bude milovat Hra přidává pěkné vyprávění s hromadou úkolů. To by samozřejmě nefungovalo bez vzrušující akce, hromadě „divných“ zbraní a mnoha vedlejších postav. Trojka v těchto ohledech nezklamala, ačkoli předchozí díly mohou v mnoha ohledech působit lépe. Borderlands 3: tak chutná evoluce | Recenze Bordelands 3 bohužel vyšlo s mnoha technickými problémy. Patche jich ale už hodně opravily a vývojáři neusínají na vavřínech. Jestli jste fanoušci komických stříleček, rozhodně třetí díl nevynechejte.

The Outer Worlds Cena: až Když Obsidian vytvářel reklamní kampaň na The Outer Worlds, nezapomněl zdůraznit, že je tvůrce původních dvou Falloutů. Vedle toho, aby se distancoval od nepovedeného Fallout 76, chtěl celkem trefně vyjádřit myšlenku své, v té době chystané hry. Má to být staré dobré old-school mluvící RPG se všemožnými statistikami, hromadami textů a s humorem.

Staré dobré ukecané RPG, které nám chybělo A právě v tom The Outer Worlds exceluje. Hra má dost zajímavý svět, ve kterém vládnou mocné korporace. Svět poznáváte vedle úkolů právě skrz texty a na toho téma se hra nebojí v jednom kuse vtipkovat. Ještě větší obdiv však vzbuzuje to, že když nasloucháte, začnete se ve světě orientovat a úkoly můžete splnit různě. Vskutku, herní svět velmi dobře reaguje na vaše akce. The Outer Worlds: uprostřed korporátní antiutopie | Recenze Na druhou stranu hru opravdu nemůžeme doporučit někomu, kdo chce jen bojovat a plnit úkoly. The Outer Worlds nemá nejzábavnější bojový systém ani nejhezčí grafiku. Je to vážně old-school RPG, které se nesnažilo zaujmout kvantitou, ale promyšlenou kvalitou. Pokud k těmto hráčům patříte, rozhodně nešlápnete vedle.

Tom Clancy's The Division 2 Cena: až The Division přineslo v roce 2016 velmi zajímavý multiplayerový zážitek. Hra v post-apokalyptickém světě bez zombíků, ve kterém nemůžete nikomu důvěřovat a navíc měla hra výbornou atmosféru. Druhý díl Tom Clancy's The Division 2 situovaný do Washingtonu D.C. také nezklamal a přináší pár prvků navíc.

Druhý díl není lepší jen kvantitou a budete se u něj bavit Po příběhové stránce druhý díl asi trochu oslabil, ale přidal na obsahu. Hra je jí doslova přecpaná a vše funguje tak, abyste se nemohli začít nudit. Úkolů je hromada, nepřátel je spoustu druhů a kooperace neomrzí. Tom Clancy's The Division 2: pokračování, co má říz (recenze) Nyní navíc nacházíte v Dark Zone i hráče mimo skupinu. O to je těžší ostatním věřit a o to víc přidává hra na atmosféře. Pokud máte rádi krycí střílečky a dokážete najít partu přátel, nebudete litovat.

Metro Exodus Cena: až Atmosféricky silná série velmi zabodovala předchozími díly. Hra na motivy ruského románu svým novým dílem přišla do neznámých vod. O ději tohoto dílu Metro Exodus už Dmitrij Gluchovskij nenapsal. Hráč vychází do post-apokalyptické krajiny a je to zajímavé.

Cesta na povrch dává Metru nový náboj Do série přišel open-world, který možná bere trochu na tempu. Nicméně po zajetí pod zemí je skvělý pocit procházet se po herním světě a zjišťovat, co se tady stalo. Atmosféra rozhodně nezmizela a s odpudivými nepřáteli můžete dál počítat. Metro Exodus: vzhůru na povrch (recenze) Je pravdou, že se hra až tak nezměnila. Předchozí díly zde budete poznávat. Je to ale problém? Metro Exodus nabízí skvělý zážitek pro každého, koho láká post-apokalyptické Rusko. Vývojáři na východě svou práci prostě umí.

Gears 5 Cena: až Gears of War je dost možná nejlepší střílečka tohoto roku. Tato série se sice změn nikdy vyloženě nebála, ale snažila se držet v zajetých kolejích. Gears 5 pod vedením studia The Coalition se ale pořádně vytáhlo. Prvek hratelnosti, který mohl být vylepšen, vývojáři vylepšili a přitom nezapomněli na příběh.

Vše může být vylepšeno. Gears 5 je toho krásným důkazem Příběh je u hry vlastně velmi důležitý. Nebudu zabíhat do detailů, ale válka je v plném proudu. Kait musí čelit nové hrozbě a hrdinové si dokonce prochází osobnostními změnami. Hádky zde nechybí a všichni se musí sjednotit proti narůstající hrozbě, která posílila o nové vojáky, zbraně a bosy. Hrdinové přitom mají k dispozici nového hratelného robotka a ve výsledku je důležité i to, že žádná postava není vyloženě černobílá. Gears 5: akční senzace, kterou jsme chtěli | Recenze Gears 5: klasika s pár novinkami | Recenze multiplayeru Hratelnost se pak dočkala mnoha změn od menších detailů po dost zásadní změny jako používání robota nebo nový herní mód v multiplayeru. Všechny změny ale nějak přispěly. Trošku na hraně je open-world, který je v sérii novinkou. Hra vás však do něj ve výsledku nenutí. Plnění úkolů obohatí svět, ale můžete hrát přímočaře. Gears 5 je vážně klenot moderních stříleček, který doporučujeme nevynechat.