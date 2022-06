Vybrali jsme nejlepší roguelike hry, které prověří vaši trpělivost. Od komiksárny Dead Cells po sci-fi hit Returnal

Vývojáři přidali do Dead Cells také kapku metroidvanie, takže z počátku vaší postavě chybí schopnosti jako je odrážení se od stěn nebo mocné dupnutí, které dokáže prorazit zemi. Jejich odemčením získáte další možnosti, jak se vypořádat s nepřáteli a také se dostanete na nová místa. Vývojáři navíc hru neustále rozšiřují novým obsahem. To se týká updatů zdarma i velkých placených přídavků ve formě DLC.

V téhle akci z pohledu třetí osoby se podíváme na různá místa mimozemské planety, kde je vašim úkolem přežít až do chvíle, než se přes zástupy nepřátelských potvor prokoušete až k bossovi. Tím ale vaše dobrodružství končit nemusí. Můžete pokračovat dál nekonečně dlouho a otestovat, na co všechno vaše síly stačí.

Enter the Gungeon spojuje 2D akci s žánrem bullet hell. Neustále kolem vás budou létat desítky projektilů, který ale můžete uskakovat kotouly ve stylu Dark Souls. Každý dungeon se liší a hraní se mění i s každým hratelným Gungeoneerem. Každý z nich v minulosti udělal něco, co by chtěli změnit, a tak jsou pro získání legendární zbraně schopni udělat cokoliv.

Tentokrát můžete chladné zbraně nechat ležet ladem. V Enter the Gungeon se budete shánět po pořádném kanónu a výběr různých druhů zbraní není vůbec malý. Od klasické pistolky přes raketomety až po speciální modely. To všechno musíte použít, abyste dosáhli svého ultimátního cíle - nalezení zbraně, která dokáže zabít samotnou minulost.

Selene se po poruše svého vesmírného plavidla zřítí na neznámou planetu. Aby toho nebylo málo, je chycena do časové smyčky. Vydáváte se tedy na průzkum a snažíte se najít cestu domů. Nebude to ale nic jednoduchého, protože obyvateli planety jsou pěkně nebezpečná monstra. Naštěstí se tady ale skrývá také arzenál futuristických zbraní, které vám proti nim pomohou.

Crypt of the NecroDancer

Hlavně držet rytmus. To je v Crypt of the NecroDancer to nejdůležitější. Jakmile vypadnete z rytmu výborného soundtracku, který vás doprovází skrz celou hru, nemáte šanci ze zdejšími podzemními chodbami plnými nepřátel šanci prokousat bez zranění. Do rytmu se ale nepohybujete a neútočíte jen vy. Platí to i pro všechny draky, kostlivce nebo trolly.

Chodbami dungeonů budete poskakovat za doprovodu více než 40 skladeb vytvořených přímo pro potřeby hry. Průchody si kromě procedurálního generování můžete ozvláštnit také výběrem z 15 hratelných postav, které se liší výzvami a startovním vybavením. Na konzoli Nintendo Switch pak najdete také hru Cadence of Hyrule, kde se hlavní hrdinka Crypt of NecroDance dostane do světa série Legend of Zelda.

Hodnocení recenzentů: 87 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 19 007 hráčů)

Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, RPG, rytmická hra, akční RPG, hudební hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 24 h (hlavní příběh), 100 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Brace Yourself Games

Vývojář: Brace Yourself Games

Datum vydání: 23. 4. 2015 (pro PC)

Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store