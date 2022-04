Nejlepší příběhové hry pro PC a konzole. Vede Zaklínač, tajuplný NieR a divoký západ v Red Dead

Občas se nechcete socializovat. Občas chcete jen sednout a vychutnat si parádní příběh. A na to jsou nejlepší singleplayerové zážitky. Máme pro vás ty nejlákavější!

Zaklínač 3: Divoký hon Závěr výpravy Geralta z Rivie, kdy se po ztrátě paměti dostává ke svým vzpomínkám a pátrá po Ciri, která je na útěku před divokým honem. Vedle toho ale světoznámého zaklínače čeká spousta vedlejších úkolů, zakázky na monstra všeho druhu a spousta duelů v karetním Gwentu. To všechno ze třetího zaklínače dodnes dělá jedno z nejlepších RPG herní historie. Příběh Geralta provede skrz několik velkých lokací. Kromě Velenu se podíváte třeba i do Novigradu nebo se můžete vydat do Oxenfurtu. Později vás stopa Ciri zavede i na Skellige a pokud se pustíte do rozšíření O víně a krvi, zavítáte do malebného Toussaint. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 557 845 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 73 h (hlavní příběh), 156 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 18. 5. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

BioShock Infinite Po dvou dílech v mořských hlubinách nás v Infinity série Bioshock zanesla do oblačné Columbie. Booker DeWitt svěřil svůj osud do rukou nesprávných lidí. Býval válečným veteránem americké kavalerie, ale musel se pustit na dráhu žoldáka. Naskytla se mu jedinečná příležitost, jak se se svojí situací může vypořádat. Musí zachránit tajemnou dívku Elizabeth, která je už od dětství vězněna v létajícím městě. Columbie měla původně sloužit jako létající symbol amerických ideálů. V dobách, kdy se Spojené státy stávaly světovou velmocí, tento plán docela vycházel. Zanedlouho šlo ale všechno do kopru a město se ztratilo v mracích neznámo kam. S Bookerem kromě záchrany Elizabeth také odhalíte, co vedlo ke konci tohoto nadějného projektu. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 91 965 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh), 28 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Irrational Games

Datum vydání: 25. 3. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Metro Exodus Arťomův příběh sledujeme už od chvíle, kdy se poprvé začal prodírat skrz tunely metra a odhaloval jejich tajemství. V Exodu ale budeme většinu času trávit na povrchu. Díky lokomotivě Aurora mají zdejší přeživší šanci vypravit do dalekých krajin. K jejich překvapení nejsou jedinou skupinou, které se stále daří přežívat. Existuje jich hned několik, ale ne každá vítá nově příchozí s otevřenou náručí. Každé společenství se vyvíjelo jinak. To, jak se k nim bude Arťom chovat, může ovlivnit další části příběhu. Společně s ním si prožijete rok se změnou všech čtyř ročních období. Není to ale jen o tom, seznamovat se s ostatními přeživšími. Skutečný cíl cesty Arťomovi skupiny zahrnuje záchranu všech, kteří v okolních krajinách ještě zbyli. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 63 745 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 19 h (hlavní příběh), 26 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: 4A Games

Datum vydání: 15. 2. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

DOOM Po dlouhých letech nás id Software zase zavedl do pekelných hlubin a je to pořádný masakr. Doomslayer je v té nejlepší formě a pro démony si připravil řádně brutální představení. Opět se vracíme na Mars, kde to před lety všechno začalo. Ve výzkumné stanici společnosti Union Aerospace Corporation jste tím posledním, kdo ještě může zastavit zkázu přicházející z pekla. Oproti předchozím dílům Doom z roku 2016 ještě zrychlil hratelnost, přidal dokončovací údery a Doomslayerovi postavil do cesty nové druhy démonů. Žádný z nich vás ale se silou vašeho zbraňového arzenálu nemá šanci zastavit. I když je součástí tohoto dílu i multiplayer s několika módy, tak Doom zůstává oblíbený hlavně díky singleplayerové kampani. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 107 534 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: sci-fi, akční hra, střílečka FPS

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh), 38 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: id Software

Datum vydání: 13. 5. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 236 487 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Stadia, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 93 h (hlavní příběh), 120 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání: 26. 10. 2018 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic

Elden Ring Řád Mezizemí byl narušen. Královna Marika je k nenalezení a vy se do zdejších zemí vracíte jako Tarnished, zástupce rasy, která byla vypovězena před dlouhou dobou. Zničení Elden Ringu vám dává šanci k návratu a uzmutí titulu Elden Lorda. V cestě vám ale stojí nároční nepřátelé a obrovský otevřený svět, který skrývá hromadu tajemství. Elden Ring kombinuje to nejlepší z předchozí tvorby studia FromSoftware a přidává k tomu nádherně zpracovaný svět, nové mechaniky a souboje, které vás pěkně potrápí. Dává hráči možnost přizpůsobit si svoji postavu dle libosti, takže se můžete stát neohroženým válečníkem nebo třeba mocným mágem. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 58 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 342 483 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Datum vydání: 25. 2. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

God of War Kratos se změnil a zestárnul, ale stále má dost energie na to, aby si to rozdal v pěstním souboji se samotnými bohy. Tentokrát se mu do cesty nepostaví božstva Olympu. Moc jich po předchozích třech dílech už nezbylo, a tak se Kratos vydal na sever. I když se snaží žít poklidným životem, i tentokrát je zavlečen do božských sporů. Přitom jediné, o co mu jde, je splnit poslední přání jeho ženy. Na této cestě není sám. Po boku mu stojí jeho syn Atreus, se kterým se snaží sblížit, ale moc se mu to nedaří. Nakonec Kratos zjistí, že je situace komplikovanější, než se na první pohled zdá. Než se ale dostane k cíli, musí se vypořádat s nepřáteli z různých světů, do kterých se díky Bifröstu sám podívá. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 118 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 32 431 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 2

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh), 44 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: SCE Santa Monica

Datum vydání: 20. 4. 2018 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic

Marvel's Spider-Man Spider-Man od Insomniac Games se zařadil po bok nejlepších adaptací superhrdinských komisků v herní historii. Peter Parker ovládá pavoučí schopnosti už nějaký pátek, a tak sledujeme už zkušeného Spider-Mana, který tentokrát řeší trable se záporákem jménem Mister Negative. Kvůli němu hrozí vypuštění smrtelného viru. Během poletování New Yorkem ale narazí na několik známějších záporáků jako jsou Electro, Rhino nebo Vulture. Houpání na sítích a šplhání na obří mrakodrapy se podařilo zpracovat parádně. Pohyb po městě hráči dává nezaměnitelný pocit volnosti. Pokud by vám základní příběh nestačili, tak pro Spider-Mana vyšla i trojice příběhových rozšíření v balíku City That Never Sleeps, ve které se řeší Spider-Manova stará známá Black Cat. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 116 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 7 883 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 7. 9. 2018

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Link se probouzí se ztrátou paměti ve světě, který na první pohled vypadá naprosto mírumilovně. Je také ale docela prázdný a zanedlouho se dozví, co tomu předcházelo. Království Hyrule postihla katastrofa, za kterou může Calamity Ganon. Vše ale ještě není ztraceno. Princezna Zelda žije a Link má stále šanci království zachránit. Musí ale procestovat každou jeho část, aby porazil čtveřici obřích monster. Breath of the Wild je častokrát označovaný jako ultimátní zážitek z otevřeného světa. Království je před vámi otevřené a je na vás, kterým směrem se vydáte. Musíte ale počítat s nástrahami prostředí. Do promrzlých hor Link nemůže bez teplého oblečení. K aktivnímu vulkánu se zase nemůže přiblížit bez patřičné ochrany. Breath of the Wild je plný podobných banalit, ale ve výsledku to z něj dělá unikátní herní zážitek. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 18 381 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, Wii U

Žánry: akční adventura, otevřený svět, RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 89 h (hlavní příběh), 332 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 3. 3. 2017 (pro Switch)

The Outer Worlds Když se loď kolonistů vydává na úplný okraj galaxie, ztratíte se během převozu a probouzíte se až o několik dekád později. Není to zrovna nejlepší chvíle, kdy se zapojit do koloběhu událostí, protože se vám podaří zamotat do konspirace, kvůli které hrozí zničení celé kolonie Halcyon. Průběh událostí ale ještě můžete zvrátit. A nebo taky ne. Outer Worlds nechávají rozhodnutí na vás včetně toho, jakým frakcím pomůžete a pro které naopak budete trnem v oku. Jelikož jsou Outer Worlds pořádné RPG, tak to není jen o jedné příběhové lince. Ve vedlejších úkolech můžete zjistit, co se dělo během doby vaší hibernace. Pokud chcete víc vesmírných zážitků, tak dvojice příběhových rozšíření určitě stojí za to. Peril on Gorgon odhaluje temná tajemství drogy zvyšující produktivitu zdejších pracovníků. Murder on Eridanos vás postaví do role detektiva vyšetřujícího tu nejzáhadnější vraždu. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 16 230 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 32 h (hlavní příběh), 36 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Obsidian Entertainment, Private Division

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 25. 10. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Star Wars Jedi: Fallen Order Za dobu herní historie vznikla spousta her zasazená do univerza Star Wars. Z posledních let je tou nejlepší bezesporu právě Fallen Order. V hlavní roli je Jedi Cal Kestis, kterému se podařilo přežít Order 66. Nehodlá se před nepřítelem stále skrývat a dává si za cíl znovu vybudovat řád Jediů. Cal ale ještě nemá dokončený výcvik, takže se během boje s klonovými vojáky učí další schopnosti síly a umění boje se světelnými meči. Během své cesty se podívá na několik různých planet, mezi kterými nechybí Kashyyyk, Zeffo nebo Bogano. Příběh se odehrává po událostech třetí filmové epizody. Fallen Order se počítá jako oficiální lore univerza, takže pro každého správného fanouška Star Wars je povinností. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 75 794 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 31 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 15. 11. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Sekiro: Shadows Die Twice Oproti ostatním hrám studia FromSoftware se v Sekiru více upustilo od RPG prvků a příběh je vyprávěn přímočaře. Chopíte se role jednorukého samuraje, který má za úkol chránit mladého lorda patřícího do pradávné pokrevní linie. V éře Sengoku se pustíte do brutálního boje, ve kterém proti vám povstanou nejen obyčejní samurajové. I když se Sekiro od předchozí tvorby studia výrazně liší, stále patří mezi náročnější hry, co se obtížnosti týče. Vaší hlavní zbraní i obranou je katana. S přesným načasováním můžete vyblokovat valnou většinu nepřátelských úderů. Pomohou vám ale i udělátka v protéze hlavního hrdiny. I taková drobnost jako rozházení petard může zvrátit průběh boje ve váš prospěch. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 125 425 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Activision

Vývojář: From Software

Datum vydání: 22. 3. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Ghost of Tsushima Píše se rok 1274. Samurajové jsou stále neohroženými obránci Japonska. Jejich život se ale obrátí naruby se začátkem mongolské invaze, která se jako první přežene přes ostrov Cušima. Bez větších problémů se jim díky velkému přečíslení podařilo prolomit jeho obranu a na své misi neuspěl ani Džin Sakai, hrdina našeho příběhu. Ještě ale existuje naděje. Samurajové se drželi striktního kodexu. Džin je ale na své misi odhodlaný vzdát se svých zásad, aby Cušimu dostal zpět do rukou japonských bojovníků. Stane se duchem, který využívá nečistých praktik a plížení, nebo si to nakráčí přímo k nepříteli a vyzve ho na čestný souboj? To už záleží na vás, jak ke hraní přistoupíte. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 122 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 91 % (z 20 334 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 42 h (hlavní příběh), 59 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Sucker Punch

Datum vydání: 17. 7. 2020

Kingdom Come: Deliverance Pro výlet do středověkých českých zemí neexistuje lepší volba, než Kingdom Come od studia Warhorse. Vrátíme se na začátek 14. století a společně s Jindřichem, synem kováře, prožijeme příběh založený na skutečných historických událostech. Jeho vesnice se stane cílem nájezdu armády žoldnéřů. Kvůli tomu přijde o rodiny i přátele. Sám ale dokáže vyváznout a vydává se na cestu pomsty. V Kingdom Come najdete kromě příběhu i nádherně zpracovanou přírodu. Můžete navštívit místa jako Stříbrná Skalice, Mrchojedy nebo Rataje. Jednu vesnici si i sami můžete vybudovat. V DLC From the Ashes se stanete rychtářem Přibyslavic a je na vás, jaké budovy postavíte a koho si do své vesnice pustíte. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 68 552 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, historická hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 69 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Warhorse Studios

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 13. 2. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

The Last of Us: Remastered Po světě se začala šířit nákaza, která lidi přetváří v nemyslící zrůdy. Houba, která ji způsobuje, se za desítky let dostala do všech koutů světa. Joelovi se stále daří přežívat, i když je to pro něj po ztrátě dcery těžké. Není zrovna vzorným občanem, který dodržuje pravidla uzavřené zóny. Když se dozví, že je možné s nákazou něco udělat, tak neváhá a vydává se hledat Světlušky, což je skupina rebelů, která by mu měla pomoci. K vytvoření protilátky ale potřebuje Ellie, mladou slečnu, která se společně s ním vydává na dlouhou cestu. Čekají je ale střety nejen s nakaženými, ale i s přeživšími, kteří nejsou vždy přátelští. Společnými silami tedy musí překonat všechny překážky, aby se jim podařilo dát lidstvu naději. Ale jejich plány se mohou změnit každým okamžikem. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 17 873 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánr: akční adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh), 27 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 29. 7. 2014

Resident Evil Village Hlavní roli sehrál Ethan Winters, který se po událostech Resident Evilu VII stáhl společně s jeho ženou a dcerou do ústranní a doufá, že si konečně budou moci užít klidného života. To jim ale nevydrží moc dlouho. Po návštěvě Chrise Redfielda, kterého také můžete dobře znát z předchozích dílů, se všechno zvrtne a Ethan se po chvíli ocitá v prapodivné vesnici, kde hledá svoji dceru. Zatímco v předchozích dílech se objevily různé formy zombíků, tady se Capcom vydal trochu jiným směrem. Ethan se bude muset postavit upírům a vlkodlakům. Čekají ho ale střety i s jinými druhy potvor. Bude se nicméně muset dostat skrz všechna nebezpečí, aby zjistil, co se děje s jeho rodinou. Village také odhaluje pár zásadních informací v rámci celého lore série Resident Evil. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 49 581 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití, horor

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 11 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 7. 5. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Grand Theft Auto V Ultimátní městská akce a jedna z nejprodávanějších her historie. Páté GTA pokořilo celou řadu milníků a není se ani čemu divit. Rockstar Games se podařilo vytvořit živoucí svět plný aktivit všeho druhu. Od sportů, přes závody až po investování do akcií. V singleplayeru je to všechno zabalené do příběhu se třemi postavami v hlavní roli. Franklin je ve zločineckém byznysu teprve nováček, ale Michael nemá problém mu pomoct se zaučením. Obzvlášť když kvůli problémům spojených s jeho rodinou potřebuje pomoc. Do třetice je tu Trevor, který na první pohled vypadá jako šílenec a dokonce se tak i chová. Přestřelky, vloupačky nebo zruinování konkurenční společnosti. Misí projdete celou řadu, a pokud je vám to málo, můžete zamířit do GTA Online, které je i po letech od původního vydání stále aktivní. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 1 199 539 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 43 h (hlavní příběh), 80 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 13. 4. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Outer Wilds Pokud se vyžíváte v řešení tajemství, v Outer Wilds se vám bude líbit. Stáváte se nejnovějším členem vesmírného programu Outer Wilds Ventures, který hledá odpovědi ohledně tohoto podivného a neustále se vyvíjejícího solárního systému. Kro vybudoval ty zvláštní ruiny na Měsíci? Co se skrývá uvnitř tajemného Dark Bramble? Na tyhle a spoustu dalších otázek budete hledat odpovědi. To všechno ale musíte zvládnout s tím, že jste chyceni v časové smyčce. Čas hraje v Outer Wilds velmi důležitou roli. Prostředí se podle něj totiž mění. Kromě toho je také potřeba počítat s dostatečnou ochranou. Ta největší tajemství se totiž většinou ukrývají v nebezpečném prostředí. Vaše vesmírné plavidlo vás nedostane všude, takže je čas navléct skafandr a vydat se do tajemných hlubin po svých. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 31 793 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Mobius Digital, LLC

Datum vydání: 30. 5. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Final Fantasy VII Remake: Intergrade Po 23 letech od vydání sedmého Final Fantasy na PlayStation si můžete příběh Clouda a jeho společníků prožít v moderní grafice s vylepšenými herními mechanikami. Město Midgar nikdy nevypadalo lépe. Jeho část je ale potřeba zničit. Cloud se přidává k ekoteroristické skupině Avalanche, která se snaží překazit plány megakorporace Shinra. Ta z planety vysává její životní esenci. V remaku zatím nenajdete příběh v kompletní podobě, jak ho můžete znát z původního Final Fantasy VII. Kvůli velikosti celé hry byl pro předělávku rozdělen na několik částí. I tak vám ale hraní zabere několik desítek hodin. Ve verzi Intergrade navíc najdete rozšíření s Yuffie v hlavní roli. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 555 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PC

Žánry: akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Square Enix

Datum vydání: 10. 6. 2021 (pro PlayStation 5) Digitální distribuce: Epic

Control Prožijete si příběh Jesse Faden, která nově pracuje pro tajnou společnost. Velmi rychle se ale stane její ředitelkou, protože společnost je napadena neznámou hrozbou a zrovna tady není nikdo jiný, kdo by celou situaci mohl dostat pod kontrolu. Neobejde se to bez nadpřirozených bytostí a i sama hlavní hrdinka ovládne některé z neobvyklých schopností. Většinu z nich využijete hlavně v boji. Zprvu vlastně vůbec netušíte, co se děje. Stejně ani hlavní hrdinka není zrovna v obraze. Naštěstí se ale najdou další zaměstnanci společnosti, kteří vám alespoň trochu aktuální situaci osvětlí. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 22 418 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 17 h (hlavní příběh), 33 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 27. 8. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Hades Je spousta výborných rogue-lite akčních her. Jen málokteré se ale výbornou hratelnost podařilo skloubit s vyprávěním příběhu tak dobře, jako je tomu v Hades. V hlavní roli je Zagreus, syn Háda, který se z podsvětí Tartaru musí probít až na zemský povrch. Na jeho cestě mu pomáhají jeho tety a strýčkové z Olympu. Jedním průchodem ale hledání pravdy o jeho původu nekončí. I když se vám nepodaří dostat až na povrch, tak to neznamená, že ztrácíte čas. Zagreus se neustále stává silnějším, odemyká si nové schopnosti a každý průchod je navíc jiný díky procedurálně generovaným úrovním. Mění se i požehnání od božstev, na která můžete narazit. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 58 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 171 633 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 40 h (hlavní příběh), 100 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Supergiant Games

Vývojář: Supergiant Games

Datum vydání: 17. 9. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Undertale Před dávnou dobou vládly na Zemi dvě rasy. Lidé a monstra žili v míru, ale jednoho dne propukla strašlivá válka. Po vyčerpávající bitvě se lidstvo stalo vítězem a za pomoci magie uvěznilo monstra v podzemí. Stále do něj ale existují zadní vrátka, která najde náš protagonista, který po zdolání hory Ebott hledá úkryt před deštěm. Undertale je důkazem, že i projekt jediného vývojáře může konkurovat výtvorům obřích studií. V tomto RPG se dostanete do podzemního světa monster, ze kterého musíte najít cestu ven nebo tady zůstanete uvězněni navždy. Díky unikátnímu soubojovému systému ani proti nebezpečným monstrům nebudete muset použít násilí. Je na vás, s kým se pokusíte vyjednávat a kdo naopak zaslouží jednu mezi oči. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 43 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 155 482 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Xbox One

Žánry: RPG, japonský styl

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 11 h (kompletní obsah)

Vydavatel: tobyfox

Vývojář: tobyfox

Datum vydání: 15. 9. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Wolfenstein: The New Order Stejně jako Doom se znovuzrodil i B.J. Blazkowicz. Spolu s ním se vydáme do alternativní minulosti, kdy druhá světová válka neskončila a i v roce 1946 stále pokračují boje. Technologie se ubrala docela jiným směrem, a tak mezi nacistickými vojáky jsou i obří roboti a mechaničtí psy. Po nehodě se B.J. vzpamatovává až o 14 let později. Válka je u konce, ale vítěznou stranou je v této realitě Německo. Blazkowicz nehodlá nečinně sedět. Přidává se k odboji a snaží se zachránit, co ještě nebylo úplně ztraceno. Odbojářů je sice málo, ale i to stačí k tomu, aby pořádně zavařili vysoce postaveným členům nacistické armády. Zejména generál Strasse přezdívaný Deathshead z úspěchu jejich misí nemá radost. Nakonec přijde řada i na něj. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 33 045 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka FPS, historická hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh), 31 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: MachineGames

Datum vydání: 19. 5. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

NieR: Automata V daleké budoucnosti postihla Zemi pohroma. Bez jakéhokoliv varování z jiného světa zaútočili vetřelci. Jejich zbraně kombinující živoucí formy a mechanická monstra lidstvo donutily k tomu, aby se přesunulo na Měsíc. Koncil lidstva dal dohromady jednotku odporu, která se skládá z androidích vojáků. Mají za úkol získat Zemi zpět. Během svých bojů ale odhalí i dlouho zapomenutá tajemství ohledně toho, co této válce předcházelo. Nier: Automata je kombinací rychlé hack'n'slash akce a dalších žánrů jako je bullet hell. Unikátní je i díky tomu, že prvním dohráním jeho příběh nekončí. S každým dalším koncem se vám naskytne možnost vidět události z jiné perspektivy, což vám pomáhá pochopit komplikovaný děj. V některých průchodech hrajete i za úplně jinou postavu. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 75 182 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 32 h (hlavní příběh), 50 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: PlatinumGames

Datum vydání: 17. 3. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam