Nejlepší hry zdarma: Jak si skvěle zahrát a neutratit za to ani korunu

Apex Legends Platformy: PC, PS4, Xbox One Žánr Battle Royale už je trochu profláklý, ne? Ale když se do toho vložilo studio Respawn Entertainment, které je známé díky Titanfallu, úspěch se dostavit musel. Je ale trochu překvapením, jak velký. Apex Legends se stalo celosvětovým hitem a i když popularita relativně rychle upadla, stále se jedná o vysoce populární a zajímavý titul. Je to celkem klasický Battle Royale. Sbíráte věci po mapě, zabíjíte ostatní hráče a snažíte se přežít, zatímco se hratelný prostor neustále zužuje. Hlavním rozdílem jsou hratelnostní prvky Titanfallu. Hra na něj oficiálně dokonce navazuje a díky tomu je rychlá a svižná, což z ní dělá skoro návykovou záležitost. Apex Legends: dva se perou, třetí se směje (recenze) Vše se točí kolem unikátních hrdinů a jejich schopností. V týmech se kombinují různé herní styly a dovednosti, což pak tvoří unikátní zážitek v aréně. V tuto chvíli už hra prochází svou třetí sezónou, která přidala novou mapu, hrdinu a celou řadu vylepšení. Rozhodně je skvělý čas naskočit na rozjetý vlak.

Paladins Platformy: PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Blizzard docela překvapil, když vydal úchvatnou a zábavnou týmovou střílečku Overwatch. Je skutečně zábava utkávat si to v multiplayerových zápasech s dost odlišnými třídami postav. Hra se stalo natolik úspěšnou, že se chystá druhý díl… ale můžete si to zahrát i zdarma v podobě Paladins. Paladins je Overwatch opravdu hodně podobné. Je to týmová střílečka s různými druhy postav, která sdílí i podobný vizuální styl. A přitom je za ni nic neplatíte. Hra navíc vyšla na všemožné platformy včetně Nintenda Switch. Střílečka Paladins vstupuje na konzolích do uzavřené bety Ve hře si vyberete jednoho z hrdinů a pustíte se do bojů v aréně. A je na vás, zda si zvolíte střelné zbraně, magii nebo pěstní férovku. Své schopnosti můžete samozřejmě upravovat a vylepšovat, abyste se dostali na špičku žebříčků.

Gwent: The Witcher Card Game Platformy: PC, PS4, Xbox One, iOS Hraní Zaklínače se nejednou zvrtlo k tomu, že člověk dlouhé hodiny hrál karetní minihru Gwent. A vývojáři z CD Projekt Red si toho všimli také. Když už je to zábavná minihra, mohla by to být velmi zábavná hra. Karetních her dneska máme spoustu, ale Gwent je svým stylem docela výjimečný. Hra je ideální pro taktizování a napínavé souboje a samotná hra Gwent: The Witcher Card Game doladila některé prvky na vyšší úroveň. Gwent: když zabíjení utopenců začne nudit CD Projekt se také postaral o skvělé grafické zpracování, takže je hra plná krásných efektů a vizuálních bojů, které doplňují strategické dění na herní ploše. Vývojáři hru navíc neustále vylepšují a obohacují o nové prvky. Pokud tedy patříte mezi fanoušky tohoto žánru a Hearthstone už vás nebaví, máte ve výběru jasno.

Brawlhalla Platformy: PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Znáte Super Smash Bros.? Jedná se o dost populární mlátičku, ve které si to rozdávají všelijaké Nintendo postavy a snaží se shodit s herní mapy. Brawlhalla je něco na ten způsob. Postavy do sebe mlátí, snaží se shodit mapy a navíc hra není omezená na platformy a najdete ji všude možně. Je to jednoduché a právě proto je to návykové. Brawlhalla se těžko vypíná, jakmile ji začnete hrát... zvlášť, pokud ji hrajete s přáteli. Za zkoušku to rozhodně stojí. Jen se připravte na to, že můžou létat ovladače. Brawlhalla na PS4 zavádí crossplay s ostatními platformami Brawlhalla navíc potěší krásně stylizovanou komiksovou grafikou, která odsejpá na každé platformě. Teď už jen počkat, aby se hra dostala i na mobilní platformy. Těm totiž podobný styl her zatraceně sluší. Prozatím si můžete titul užít na cestách jen na Switchi.

Fortnite Battle Royale Platformy: PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Už je to tu zas. O Fortnite se mluví všude. Jeho Battle Royale je tak trochu zkřížený s Minecraftem. Mapa se zmenšuje, hráči se zabíjí, ale vedle toho také těží suroviny a staví. Fortnite je zajímavou míchanicí stavění a ničení, což ze hry dělá až překvapivě zábavnou hříčku. Její úspěch je přesto zajímavý a studiu Epic Games to dokonce umožnilo založit si vlastní obchod Epic Games Store. Fortnite momentálně dorazilo do druhé sezóny a hra se může chlubit tím, že si ji můžete zahrát na mobilu i Nintendu Switch a že prožívá různé zajímavé momenty. Například to, že jste si tam na chvíli mohli zahrát za Thanose. Máte-li chuť zkusit něco netradičního, může vás Fortnite nadchnout. Fortnite: Chapter II přinese novou mapu, čluny, rybaření a záplavu novinek Důležitým prvkem hry je stavění, díky kterému se mohou hráči dostat téměř kamkoliv, probourat se stěnou či postavit šílené kreace, které překvapí více, než samotná hra. Epic Game se snaží titul neustále aktualizovat o nový obsah a sezóny, které přináší oživení prostředí, nové tématické obleky a vybavení. Právě zde je zakopán pes mikrotransakcí, které vydělávají projektu neuvěřitelné částky. Pokud tedy neholdujete realistickému pojetí války v PUBG, Fortnite je pro vás to pravé ořechové.

Warframe Platformy: PC, PS4, Xbox One Stejně jako Fortnite i Warframe je hra, která nesmí chybět v žádném seznamu F2P her. Sci-fi akční adventura frčí už od roku 2013 a jde asi o nejlepší ukázku, jak zacházet s žánrem Free2Play. Nabízí hráčům spoustu obsahu, aniž by bylo nutné je tlačit do mikrotransakcí a zbytečných útrat. Warframe se za šest let své existence stále vyvíjel, až se dostala na špičku žebříčku zdarma hratelných her. Hráč se vžije do role Tenna, jednoho z legendárních bojovníků, mistrů ve zbrani a nositelů technologicky vyspělého obleku Warframe. Po velké válce se tato rasa ochránců propadla do zapomnění, nyní jsou však jejich služby opět v kurzu. Armáda prohnilého Grineera se rozrůstá a plení sluneční systémy a vy jste jediní, kdo jej může zastavit. Hra je kombinací neustále se vyvíjejícího online světa MMO a akční adventury z pohledu třetí osoby. Nechybí ani bohaté RPG prvky, vylepšování své vesmírné lodi, obleků, zbraní a schopností. Warframe: jak z něj vytěžit maximum i bez placení Doslova omračující jsou možnosti přizpůsobení postavy, kde se však už silně podepisuje herní měna a mikrotransakce. Ale hra nikdy nic necpe pod nos, a tak si fanoušci často rádi zakoupí nějaký ten pěkný obleček, aby tvůrce hry podpořili. Jaký je cíl? Vylepšovat svou postavu, plnit různorodé mise, questy a úkoly napříč vesmírem a spolupracovat s kamarády, abyste zastavili hrozbu. Před nějakou dobou dostala hra obrovskou aktualizaci jménem Fortuna, která přidává velký otevřený svět, nové obleky, vznášedla, nepřátele a hromadu výzev a misí. Pokud si chcete užít sci-fi řezničinu na úrovni AAA titulů, aniž byste museli utrácet byť jedinou korunu, už nehledejte dál.

EVE Online Platformy: PC, Linux, Mac Fanoušci vesmírných simulátorů a cestování mezi hvězdami pravděpodobně nenajdou věrohodnější herní zážitek, než který nabízí vesmírné MMO EVE Online. Již od roku 2003 je titul neustále vyvíjen, obohacován a doplňován a může se pochlubit obrovskou komunitou fanoušků a hráčů, kteří obchodují, spolupracují a prozkoumávají vesmír. Hráč na sebe bere roli pilota vesmírné lodi, který má po úvodním tutoriálu volné ruce v tom, co chce dělat. EVE zachází opravdu do vyčerpávajících detailů v tom, co hráči ve hře mohou tvořit a vymýšlet. Pokud chcete, můžete být bdělý strážce zákona. Nebo pirát. Nebo můžete obchodovat a stát se byznysmanem, případně těžit vzácné minerály v pásech asteroidů či velet obrovské válečné flotile. Je to zcela na vás. Herní vesmír je obrovský a ekonomika neuvěřitelně vypiplaná. Skládá se z více než pěti tisíc slunečních soustav a desítek regionů galaxie, takže jeho průzkum nějaký ten pátek zabere. Fešný CGI filmeček láká hráče do univerza EVE Online Jako jediná hra v našem seznamu nutí EVE hráče do měsíčních poplatků, které však můžete platit i z herní měny, což je skvělým nápadem v případě, že aktivně hrajete. Díky formátu F2P můžete hrát i zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků, obsah a přístup hráče k němu však bude razantně omezen.

Path of Exile Platformy: PC, PS4, Xbox One Akčních izometrických RPG ve stylu Diabla nikdy není dost. Spousta vývojářů se se svými projekty snažila tomuto projektu přiblížit, někomu to i vyšlo. Path of Exile patří rozhodně mezi povedenější projekty, které jsou navíc k dostání zcela zdarma díky strategii Free2Play. Ve hře se vydáte na temný kontinent Wraeclast, vyberete si z šesti různých hrdinů a vydáte se na dlouhou cestu za mocí a novými schopnostmi, co vám pomohou posílit a zkazit den zlořádům, kteří vám v minulosti podkopli nohy. Úroveň customizace je téměř nekonečná a dává hráčům naprostou volnost v tom, jak bude váš hrdina vypadat a působit v boji. Path of Exile míří na PS4, zahrajete si u v prosinci Samozřejmostí je hardcore nátury hry, která sedne oldschool hráčům, spousta lootu a brutální souboje, které máme tak rádi. A pokud náhodou budete chtít utratit nějaký ten peníz, k mání je celá řada prémiových balíčků a předmětů, které se vám budou hodit v PvP zápasech s dalšími hráči.

Dauntless Platformy: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Pokud chcete trochu méně obvyklou online zábavu a jste srdcem lovec, rozhodně vás potěší fantasy RPG Dauntless od studia Phoenix Labs. V ní se vydáte do fantasy světa, který byl doslova roztrhán na kusy světovou pohromou. Mezi zbytek přeživších vypustila bájná monstra jménem Behemoth, kteří tropí neplechu. A právě zde na scénu přicházíte vy jakožto bájný lovec Slayer. Spolu s dalšími hráči se tak budete připravovat na těžký lov ve městě, sloužícím jako místní hub. Nakoupíte vybavení, vylepšíte zbraně, nalootujete se a v týmu vyrazíte na lov dalšího z monster. Každé je unikátní, obývá jinou část světa a vyžaduje jinou taktiku. Komiksové RPG Dauntless dorazí na konzole a Epic Store příští týden Dauntless je tak jakousi kombinací World of Warcraft a lovecké akce Monster Hunter, což je bezesporu zajímavé a nevšední. Hrát můžete jako vlk samotář i v týmu s dalšími hráči, což se rozhodně vyplatí.