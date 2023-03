Vybrali jsme nejlepší kooperativní hry, které prověří schopnost spolupráce. Od legendárního Portalu 2 až po dobrodružné It Takes Two

Zábava narůstá s větším počtem hráčů. Tohle jsou hry, kde musíte s přáteli spolupracovat, abyste se zdárně dostali až k jejich konci.

Operation: Tango Operation Tango je kooperativní hra se špionážní tématikou. Ve dvou hráčích musíte plnit nebezpečné mise z blízké budoucnosti. V exkluzivním týmu se jeden z vás stane agentem a druhý hackerem. Každý z vás má na celou situaci jiný úhel pohledu a musíte tedy spojit síly, abyste ho úspěšně splnili. Hra klade velký důraz na verbální spolupráci. Ve hře budete řešit puzzly, provádět špionáž v reálném čase, hackovat a infiltrovat, abyste zabránili celosvětové high-tech hrozbě. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 4 424 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Clever Plays

Vývojář: Clever Plays

Datum vydání: 1. 6. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Keep Talking and Nobody Explodes Jeden hráč je uvězněný v místnosti s tikající bombou, kterou musí zneškodnit. Na pomoc má ostatní hráče, kteří musí předávat instrukce z manuálu, kde najdete detailní popis toho, jak bombu zneškodnit. Hráč, který předává instrukce ovšem bombu nevidí a je tedy zapotřebí rychlá a detailní komunikace. Kola jsou rychlá a napínavá. Otestují vaše komunikační a rébusové dovednosti a možná i přátelské vztahy. Bomba je pokaždé jiná a obtížnost se s každou úspěšnou misí zvyšuje. Tuzemské hráče jistě potěší, že hra i manuál pro zneškodnění bomby jsou v češtině. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 9 857 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, iPhone/iPad, PC, Switch, Xbox One

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Steel Crate Games

Vývojář: Steel Crate Games

Datum vydání: 13. 10. 2016 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Don't Starve Together Objevujte a prozkoumávejte rozsáhlý procedurálně generovaný svět bohatý na biomy s nesčetnými zdroji a hrozbami. Ať už se budete držet povrchového světa, prozkoumávat jeskyně, ponoříte se hlouběji do Starověkého archivu, nebo se vydáte na Měsíční ostrovy, bude trvat dlouho, než vám dojde, co dělat. Narazíte na sezónní bosse, potulné hrozby, číhající stínové bytosti a mnoho rostlin a živočichů připravených vás proměnit ve strašidelného ducha. Sbírejte suroviny, farmařte, stavte a zůstaňte nasyceni a připraveni na nadcházející výzvy. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 254 221 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: fantasy, akční adventura, sandbox

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Klei Entertainment

Vývojář: Klei Entertainment

Datum vydání: 21. 4. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Borderlands 3 Vyberte si svou postavu s jedinečnými schopnostmi a vydejte se na boj skrz galaxii. Zabraňte fanatickým dvojčatům Calypso ve sjednocení klanů banditů, díky kterému se mohou stát nejsilnější mocností galaxie. Pouze vy, po vzrušení toužící lovec trezorů, máte arzenál a spojence, kteří je mohou zničit. Díky miliardám zbraní a gadgetů je každý souboj příležitostí k získání nového vybavení. Střelné zbraně se samohybnými kulovými štíty, pušky, které vytvářejí sopky chrlící oheň, zbraně, kterým rostou nohy a které pronásledují nepřátele, zatímco vrhají slovní urážky. To vše svět Borderlands nabízí. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 43 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 88 695 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Gearbox Software

Datum vydání: 13. 9. 2019 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic

Monster Hunter World Jednou za deset let se starší draci vydávají na cestu přes moře do země známé jako Nový svět. Této události se říká přechod starších. Aby Cech přišel tomuto záhadnému jevu na kloub, vytvořil Výzkumnou komisi, která vysílá do Nového světa velké flotily. Zatímco Komise vysílá svou Pátou flotilu v honbě za kolosálním starším drakem Zorahem Magdarosem, vy jako lovec se vydáváte na cestu, která je větší, než si dokážete představit. Vžijte se do role lovce a zabíjejte divoké příšery v živém, dýchajícím ekosystému, kde můžete využít krajinu a její rozmanité obyvatele k získání převahy. Lovte v kooperaci až se třemi dalšími hráči a využívejte materiály nasbírané z ulovených monster k výrobě nového vybavení a k boji s ještě většími a drsnějšími bestiemi. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 93 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 225 818 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 26. 1. 2018 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Stardew Valley Ve Stardew Valley jste zdědili starý pozemek po dědečkovi. Vyzbrojeni nářadím z dob minulých a několika mincemi se vydáváte začít svůj nový život. Od doby, co do města přišla společnost Joja Corporation, staré způsoby života téměř vymizely. Komunitní centrum, kdysi nejživější centrum aktivit ve městě, nyní leží v troskách. Údolí se však zdá být plné příležitostí. S trochou odhodlání můžete být právě vy tím, kdo Stardew Valley vrátí na výsluní. Chovejte zvířata, pěstujte plodiny, založte sad, vyrábějte užitečné stroje a mnoho dalšího. Jak se budete postupně propracovávat od zelenáče až po mistra farmáře, budete získávat úrovně v pěti různých oblastech: farmaření, těžba, boj, rybolov a shánění potravy. Postupem se naučíte nové recepty na vaření a výrobu, odemknete si nové oblasti k prozkoumání a přizpůsobíte si své schopnosti výběrem z různých povolání. Pozvěte k sobě až tři přátele a vybudujte si největší farmu v okolí. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 462 871 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 100 h (hlavní příběh), 211 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Chucklefish

Vývojář: Eric Barone, ConcernedApe

Datum vydání: 26. 2. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Sea of Thieves Prozkoumej rozsáhlý otevřený svět plný nedotčených ostrovů a podmořských království. Plňte úkoly a pátrejte po ztracené kořisti, budujte si reputaci u obchodních společností a bojujte s nepřáteli od fantomů a oceánských plížilů až po megalodony a mocného Krakena. Vyzkoušejte si rybolov a vytvořte si mapy k vlastnímu zakopanému pokladu. Sea of Thieves nabízí základní pirátské zážitky, od plavby a boje až po průzkum a rabování. Vše, co potřebujete, abyste mohli žít pirátským životem a stát se legendou. Nemáte žádné pevně dané role, máte naprostou svobodu přistupovat ke světu i ostatním hráčům, jak se vám zlíbí. Plavit se můžete ve skupině nebo sami. Určitě, ale narazíte na další hráče a je na vás, zda budete přátelští, či je potopíte. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 232 248 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PC, Xbox Series X

Žánry: RPG, akční adventura, MMO, otevřený svět

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Rare Ltd.

Datum vydání: 20. 3. 2018 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam

Diablo III Třetí díl populární série se odehrává opět ve světě Sanctuary, tentokrát 20 let poté, co skončil předchozí díl Diabla. Začíná v obnoveném a přestaveném Tristramu, dějišti Diabla I, v jehož zrekonstruovaném klášteře zkoumal poslední Horadrim Deckard Cain se svou mladičkou učednicí a adoptivní dcerou Leah prastaré svitky, jež obsahovaly informace o tajemném a temném proroctví. Náhle však na klášter dopadl meteor nebo padající hvězda, jež způsobila mohutnou explozi a propad do několika pater kláštera. K dispozici máte na výběr ze sedmi tříd postav. Barbarian, Demon Hunter, Monk, Witch Doctor, Wizard, Crusader a Necromancer. Každá postava má desítky dovedností, jejichž síla se odvíjí v závislosti na vaší zbrani. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 42 % (z 10 019 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 41 h (hlavní příběh), 161 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 15. 5. 2012 (pro PC)

Destiny 2 Jste Strážce, ochránce posledního města lidstva ve sluneční soustavě, kterou obléhají nechvalně proslulí padouši. Vzhlédněte ke hvězdám a postavte se temnotě. Odemkněte mocné elementární schopnosti a sbírejte jedinečné vybavení, abyste si mohli přizpůsobit vzhled a herní styl svého Strážce. Na výběr máte ze tří typů postav. Titan, Warlock a Hunter. Každý přináší jiné schopnosti a benefity. Je na vás, který herní styl zvolíte. Hra nabízí mnoho kooperativních PvE misí nebo také kompetitivní PvP multiplayer. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 526 744 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Bungie

Datum vydání: 6. 9. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic

Portal 2 Stejně jako v původní hře Portal hráči řeší hádanky umisťováním portálů a teleportováním se mezi nimi. Portal 2 nabízí funkce, jako jsou vlečné paprsky, lasery, světelné mosty a barevné gely, které mění pohyb hráče nebo umožňují umístit portály na libovolný povrch. V kampani pro jednoho hráče hráči ovládají Chell, která se pohybuje po zchátralém vědeckém obohacovacím centru Aperture během jeho rekonstrukce superpočítačem GLaDOS. Mezi nové postavy patří robot Wheatley a zakladatel Aperture Cave, Johnson. V novém kooperativním režimu hráči řeší hádanky společně jako roboti Atlas a P-Body, kdy každý má svou roli a musí spolupracovat, aby misi dokončili. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 270 470 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Switch

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, sci-fi, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 29 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 18. 4. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

The Past Within The Past Within je kooperativní dobrodružství, kdy se jeden hráč ocitá v minulosti a druhý v budoucnosti. Společně složte dílky skládačky, která odhalí tajemství obestírající Alberta Vanderbooma. Vzájemně si sdělujte, co kolem sebe vidíte, a pomozte tak druhé osobě vyřešit řadu různých logických hádanek. Svět v této unikátní hře pozoruje každý hráč z jiné perspektivy. Hra nabízí velkou možnost znovuhratelnosti. Po restartování kampaně se řešení všech hádanek mění. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 8 097 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Rusty Lake

Vývojář: Rusty Lake

Datum vydání: 2. 11. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play

A Way Out A Way Out je nová kooperativní hra, kterou můžete hrát ve dvou lokálně či online. Jedná se o akční adventuru, v níž hráči ovládají každý jednoho ze dvou hlavních hrdinů, Lea a Vincenta. Oba jsou odsouzení vězni a jejich touha po svobodě je svede dohromady. V průběhu hry vás čeká nejen únik z věznice, ale i snaha zůstat schovaní před autoritami po útěku. Hra nabízí velkou řadu až filmových momentů a náhled do života obou postav. Zapotřebí je důkladná spolupráce při plnění misí, jejichž žánrové zasazení se často mění. Ve hře narazíte na prvky akce, adventury, prozkoumávání a řešení puzzlů, honičky v autech a v neposlední řadě i stealth. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 27 416 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 23. 3. 2018 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

It Takes Two It Takes Two je kooperativní dobrodružná plošinovka, vytvořená výhradně pro kooperativní hraní. Hráči se chopí rozhádaného manželského páru Codyho a May, kteří se kouzlem proměnili v panenky. Společně jsou uvězněni ve fantastickém světě, v němž je čeká spousta nepředvídatelných situací. Pokud je mají zvládnout, musí neochotně začít spolupracovat a pokusit se zachránit svůj zničený vztah. Pomozte jeden druhému překonat množství nečekaných překážek a zábavných momentů. Nakopněte chundelaté ocasy gangsterských veverek, pilotujte pánské spodky, staňte se DJem v nočním klubu a projeďte kouzelnou sněhovou kouli na bobech. Hra v průběhu kombinuje prvky mnoha žánrů a nikdy netušíte, co přijde jako další. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 103 932 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 13 h (hlavní příběh), 15 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 26. 3. 2021 (pro PlayStation 5) Digitální distribuce: Steam, Epic

GTFO Váš tým vězňů je vysazen do Rundownu, když správce, tajemná entita, která vás drží v zajetí, vydá nový pracovní příkaz. The Rundown je série výprav, z nichž každá vás zavede hlouběji do zchátralého výzkumného zařízení zvaného Komplex. Sestupujete úroveň po úrovni a sháníte nástroje a zdroje, které vám pomohou přežít v nebezpečné síti tunelů, ve kterých číhají hrůzostrašná stvoření. Hra GTFO je určena pro čtyřčlenné týmy vězňů. K vyčištění Rundownu je nutná strategie. Než se vydáte do Komplexu, musí se váš tým rozhodnout, jakou výbavu, posilovače a zbraně si s sebou vezme. Musíte také vyvážit tým a určit funkci každého vězně. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 33 265 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 10 Chambers Collective

Vývojář: 10 Chambers Collective

Datum vydání: 9. 12. 2021 Digitální distribuce: Steam

Deep Rock Galactic Deep Rock Galactic je kooperativní FPS pro 1-4 hráče se 100% zničitelným prostředím, procedurálně generovanými jeskyněmi a nekonečnými hordami mimozemských monster. Ve hře máte na výběr z tříd, z nichž se každá hodí na něco jiného. Konkrétně je to Průzkumník, Vrták nebo Inženýr. Hra nabízí nelineární postup úrovněmi v závislosti na vašem herním stylu a vybrané třídě. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 153 121 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Ghost Ship Games

Vývojář: Ghost Ship Games

Datum vydání: 13. 5. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Warhammer: Vermintide 2 Pokračování kooperativní akce z pohledu první osoby, kde je kladen velký důraz na brutalitu celého souboje. Pětice hrdinů se vrací, aby se popasovala s hrozbou, jaká tu ještě nebyla. Vojska zlovolného a ničivého Chaosu a hemžící se hordy krysích skavenů spojily své síly. Na výběr máte z 15 různých kariérních drah, můžete šplhat nahoru po stromech talentů, vybírat si výzbroj odpovídající unikátnímu hernímu stylu, razit si cestu myriádami strhujících úrovní a vyžívat se v systému hrdinských skutků. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 54 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 71 640 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Fatshark AB, Fatshark

Vývojář: Fatshark AB, Fatshark

Datum vydání: 8. 3. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Darksiders Genesis Lucifer, záhadný a lstivý král démonů, plánuje narušit rovnováhu tím, že udělí moc démonům v celém pekle. War a Strife musí tyto mistry vypátrat, shromáždit informace, a nakonec se probojovat spletitým démonickým spiknutím, které hrozí narušením rovnováhy a zničením celé existence. Darksiders Genesis je akční dobrodružná hra, kde si razíte cestu skrz hordy démonů, andělů a všeho, co vám přijde do cesty. V Genesis se hráči poprvé podívají do světa Darksiders ještě před událostmi původní hry. Kromě toho představuje čtvrtého a posledního jezdce Strife a poprvé v historii série také kooperativní hraní. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 7 907 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Airship Syndicate Entertainment

Datum vydání: 5. 12. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

We Were Here Forever Spolu se dalším hráčem, který je zavřený v kobkách hluboko v útrobách hradu Castle Rock, musíte hledat cestu ven a vrátit se zpět. Osvobození z cel a útěk z Pevnosti je jen začátek. Čekají na vás nové záhady a vy se budete muset rozhodnout, jak dál. Vaše cesta vede z temného vězení přes královské sály až na strašidelný hřbitov. Mimo Pevnost se dozvíte příběh Rockbury, jeho obyvatel a plány odboje, který se zformoval proti králi, aby unikl z tohoto ledového místa. Hádanky, na které narazíte, se dají vyřešit pouze ve dvou lidech, protože se jedná o asymetrickou kooperaci, což znamená, že každý hráč vidí něco jiného. Informace potřebné k rozluštění záhady, či vyřešení puzzlu se vždy skrývá na monitoru vašeho spoluhráče. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 7 815 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Total Mayhem Games

Vývojář: Total Mayhem Games

Datum vydání: 10. 5. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Overcooked! 2 Jedná se o kooperativní hru, kde spolu s přáteli musíte zachránit svět před hladem Nenažraných. Vaření si můžete vychutnat například v sushi restauraci, školách kouzel, či na mimozemské planetě. Vařit můžete nejrůznější recepty, abyste nesytili své hosty. Cestujte teleporty, přes pohyblivé plošiny a šetřete čas házením ingrediencí přes dynamicky se měnící kuchyně. Některé kuchyně dokonce odvedou vaše kuchaře na nová místa. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 33 591 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Team17

Vývojář: Ghost Town Games Ltd.

Datum vydání: 7. 8. 2018 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Payday 2 PAYDAY 2 je akční kooperativní střílečka pro čtyři hráče, kde se vydáte do Washingtonu DC na kriminální výpravu. Síť Crimenet nabízí obrovskou škálu dynamických zakázek a hráči si mohou vybrat cokoli od drobných přepadení obchodů se smíšeným zbožím nebo únosů až po velkou kybernetickou kriminalitu nebo vyprázdnění velkých bankovních trezorů. Spolu s vyděláváním dalších peněz a získáním titulu legendárního zločince přichází i systém úpravy postavy a craftingu, který posádce umožňuje vytvářet a upravovat vlastní zbraně a vybavení. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 397 853 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, fantasy, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Overkill Software

Datum vydání: 13. 8. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Minecraft Ve hře Minecraft prozkoumáváte kostkovaný, procedurálně generovaný trojrozměrný svět s prakticky nekonečným terénem a můžete objevovat a těžit suroviny, vyrábět nástroje a předměty a stavět monumenty, zemní díla a stroje. V závislosti na zvoleném herním režimu můžete bojovat s nepřáteli a také spolupracovat nebo soupeřit s ostatními hráči ve stejném světě. Mezi herní režimy patří režim přežití, v němž je potřeba získávat suroviny pro stavbu ve světě a udržovat si zdraví a kreativní režim, v němž jsou k dispozici neomezené zdroje a přístup k létání. K dispozici je také široká škála uživatelského obsahu, jako jsou modifikace, servery, skiny, balíčky textur a vlastní mapy, které přidávají nové herní mechanismy a možnosti. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 7 692 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, adventura, 3D hra, sandbox, střílečka FPS, fantasy

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 50000 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Mojang AB

Vývojář: Mojang AB

Datum vydání: 18. 11. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store

Left 4 Dead 2 V Pensylvánii vypukla epidemie vysoce nakažlivého patogenu přezdívaného "zelená chřipka", který způsobuje extrémní agresivitu, mutaci tělesných buněk, ztrátu vyšších mozkových funkcí a zásadní zombifikaci těch, kteří se nakazí. Pamětní zdi se jmény a nekrology těch, kteří při infekci zemřeli, naznačují, že se hra odehrává v říjnu 2009. Dva týdny po první infekci se čtyři imunní přeživší, zelený baret a veterán z Vietnamu William "Bill" Overbeck, studentka Zoey, oblastní účetní Louis a motorkář Francis dostanou z města Fairfield, aby zjistili, že infekce u některých hostitelů vytváří nebezpečné mutace. Left 4 Dead je střílečka z pohledu první osoby, ve které ovládáte jednoho ze čtyř přeživších. Jako hráči procházíte kampaněmi, v nichž bojujete proti nakaženým, živým lidem, kteří byli infikováni virem podobným vzteklině, který způsobuje psychózu. Zastřešujícím cílem není vyčistit nakažené, ale pouze se živí dostat do další bezpečné oblasti. To je umocněno přítomností "AI Directora", který sleduje aktuální situaci každého hráče a v reakci na ni přidává nebo odebírá předměty a nakažené, cílem je udržovat neustálé napětí a vytvářet nový zážitek při každém hraní hry. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 523 221 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, sci-fi, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh), 106 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 16. 11. 2009 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Cuphead Cuphead je klasická akční hra typu run and gun, která se zaměřuje především na souboje s bossy. Hra je inspirována kreslenými filmy z 30. let minulého století a její vizuální a zvukové zpracování je pečlivě vytvořeno stejnými technikami jako v té době. Tradiční ručně kreslenou celtovou animací, akvarelovými pozadími doplňuje originálními jazzovými nahrávkami. Hrajte za Cupheada nebo Mugmana v režimu pro jednoho hráče nebo v lokální kooperaci a procházejte podivnými světy, získávejte nové zbraně, učte se mocné superpohyby a objevujte skrytá tajemství, zatímco se budete snažit splatit svůj dluh ďáblovi. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 117 010 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Studio MDHR

Vývojář: Studio MDHR

Datum vydání: 29. 9. 2017 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam, GOG

Grounded Grounded je survival titul, který lze hrát z první nebo třetí osoby. Ve hře je hlavní hrdina zmenšen na velikost mravence a musí se snažit přežít na dvorku. Musíte přijímat dostatečné množství potravy a vody, jinak přijdete o zdraví v důsledku vyhladovění, respektive dehydratace. Dvorek je plný různých brouků a hmyzu, jako jsou pavouci, včely, roztoči, berušky a mnoho dalších. Hmyz slouží ve hře k různým účelům. Například pavouci jsou jedním z vrcholových predátorů hry, kteří budou lovit hráče, berušky vás mohou dovést ke zdrojům potravy a mšice mohou být vařeny a konzumovány jako potrava. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 40 720 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox Series X, PC, Xbox One

Žánry: hra o přežití, akční adventura, sandbox

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios

Datum vydání: 27. 9. 2022 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce: Steam