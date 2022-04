Nejlepší gaučové multiplayerovky pro PC a konzole. Zastřílejte si v Gears 5 a kuchtěte v Overcooked

Občas si chcete prostě sednout s kamarády na gauč a zahrát si oldscholově. Náš seznam vám dá několik zaručených tipů, jak se zabavit ve více lidech.

#IDARB Fotbal inspirovaný skákačkami jako je Mario, ve kterém jde hlavně o rychlost, přesnost a schopnost skákat po plošinkách. Vaším úkolem je vzít míč a hodit ho do nepřátelské brány. To je kvůli obtížné mapě náročné samo o sobě, o to šílenější je to proti soupeři, který vám míč může odpálit... což vede k závodu, kdo ho vezme dřív. Na hře je znát, že je dělaná primárně pro souboje mezi hráči a s počítačem si zahrajete jen v poměrně náročné kampani. Mutliplayer naštěstí podporuje až čtyři hráče na jedné konzoli, kde je zábava zaručena. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 69 % (z 88 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Xbox One

Žánry: akční hra, párty/minihra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: Other Ocean Interactive

Vývojář: Other Ocean Interactive

Datum vydání: 30. 1. 2015

Mortal Kombat 11 Ultimate Jedna z nejbrutálnějších her, která si své jméno vybudovala již v době arkádových automatů. Mortal Kombat je skvělým místem pro řešení sporům, kdy se spolu utkají dva hráči v brutálním souboji. Na první pohled může hra působit zmateně, nicméně má v sobě hromady mechanik a kombinací, díky kterým se můžete postupně zlepšovat. Vedle skvělého mutliplayeru nabízí také kampaň či singleplayerové bitvy. Ty jsou výborné nejen pro trénink, AI je na vysoké úrovni a dokáže nabídnout příjemnou bitvu. Hra navíc nabobtnala i o filmové postavy a může se spolu utkat například Predátor a Terminátor. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 74 % (z 187 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment, Warner Bros. Games

Vývojář: NetherRealm Studios

Datum vydání: 17. 11. 2020 (pro PlayStation 5) Digitální distribuce: Steam Mortal Kombat 11 Ultimate: ukázková renovace legendy | Recenze

Knight Squad Sami vývojáři popisují hru jako top-downovou akci míchající dohromady Bombermana a Gauntlet. Ve hře se proti sobě utká banda rytířů, až osm hráčů na jedné konzoli, ve všelijakých herních módech. V boji vám pak pomáhají různé bonusy povalující se po mapě, ať už mluvíme o lepších zbraních či ochranném štítu. Hra je založena na tom, že vás nepřátelé zabijí jen na jednu ránu (pokud tedy nemáte nějaký ochranný speciál). Je tedy nutné mít dobrý postřeh, skvělé načasování načasování a hlavně jednat rychle. Je to ale neskutečná zábava, čemuž přispívá i dobře vytvořená umělá inteligence, která vám bude pořádně šlapat na paty a nic nedá zadarmo. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 68 % (z 24 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PC, Switch

Žánr: akční hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Chainsawesome Games

Vývojář: Chainsawesome Games

Datum vydání: 16. 11. 2015 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition Hra je zasazená do Mexika, ve kterém se zhostíte role zápasníka snažícího se zachránit svou družku ze spárů samotného El Diabla. Díky svému hudebnímu a grafickému provedení je pak osvěžujícím odpočinkem od klasických AAA titulů. O snadnou záležitost se ale nejedná. Zápasník, do jehož role se vložíte, totiž plní spíše funkci superhrdiny. Postupně se naučíte řadu nejrůznějších schopností, čítaje všelijaké údery, ale také přesun do světa mrtvých. Po vás se pak chce, abyste kombinaci veškerých naučených schopností zvládli dokonale a probojovali se skrz řadu sice pěkně promyšlených, ale pekelně náročných úrovní. Ve výsledku je hra tak těžká, že bych ji před spoluhráče nejspíš nedokončil. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 77 % (z 147 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Wii U, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D,

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: DrinkBox Studios

Vývojář: DrinkBox Studios

Datum vydání: 2. 7. 2014 (pro Wii U)

Super Smash Bros. Ultimate Vynikající mlátička, kde si to mezi sebou rozdají nejrůznější postavy od Nintenda. Super Smash Bros. chytře kombinuje Mortal Kombat se skákačkami jako je Mario. Vaším cílem není nepřítele zmlátit, ale shodit ho z herní mapy. K tomu vám také pomohou nejrůznější bonusy a speciální předměty. Ačkoli hra obsahuje singleplayerovou kampaň, největší zábavu zažijete v multiplayeru. Ten můžete hrát buď online nebo na jedné konzoli, kde jsou podporováni až 4 hráči. To rozhodně stačí na pořádnou šarvátku. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 3 348 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, bojová hra, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo, HAL Labs, Bandai Namco Games, Sora Ltd.

Datum vydání: 7. 12. 2018 Vše, co musíte vědět o bojovce Super Smash Bros. Ultimate v traileru

Castle Crashers Remastered Když je království napadeno a princezny uneseny, musí je zachránit udatný rytíř v barevném brnění. Castle Crashers skvěle kombinuje humor s jednoduchou, ale návykovou hratelností. Jen u málokteré hry se tolik zasmějete jak sami, tak s přáteli. Hra podporuje multiplayer až čtyř lidí na jedné konzoli, což začleňuje kampaň, arénu a režim Back off Barbarian. U všech je zábava rozhodně zaručena. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 55 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PlayStation 4, Switch

Žánry: akční hra, mlátička, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh)

Vydavatel: The Behemoth

Vývojář: The Behemoth

Datum vydání: 9. 9. 2015 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam

Gears 5 Slavná série Gears of War je již roky skvělou hrou, co si užít z obýváku. Pátý díl přímo navazuje na Gears 4, kdy je Coalition ohrožována hrozbou Swarm. Ve hře si můžete ve dvou lidech na jedné konzoli celou kampaň projet, případně přes internet hrát až ve třech lidech. Pokud vám kampaň nevoní, k dispozici je také kooperativní i kompetitivní multiplayer. Budete se radši bránit před hordou, rychle unikat z hnízda v módu Extraction nebo proti sobě bojovat v nejrůznějších multiplayerových módech. Vše podporuje multiplayer až dvou hráčů na jedné konzoli, což lze zkombinovat s hraním online. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 89 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 82 % (z 3 195 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PC, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Microsoft Game Studios, Xbox Game Studios

Vývojář: The Coalition

Datum vydání: 6. 9. 2019 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam Gears 5: akční senzace, kterou jsme chtěli | Recenze

Mario Kart 8 Deluxe Závodní hry nemusí být reálné, aby bavili... ve skutečnosti Mario Kart excelentně buduje na naprosté arkádovosti. Rychlá jízda na velmi originálních tratích, kde si k vítězství pomáháte nejrůznějšími předměty od houbiček na drift po naváděné želví krunýře. Hra podporuje až čtyři hráče na jedné konzoli, což je zaručenou zábavou. Vedle závodů jsou ve hře také demoliční derby. Chcete-li odlehčenou závodní hru, u které se zasmějete, je Mario Kart trefou do černého. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 2 339 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 50 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 28. 4. 2017 Mario Kart 8 Deluxe: podruhé, jen v lepším vydání (recenze)

Overcooked! 2 V kuchyni vždy bývá pořádný chaos a Overcooked ho dostává na novou úroveń. V až čtyřech hráčích musíte co nejrychleji připravit nejrůznější pokrmy. Hra hodnotí čas i kvalitu (zda třeba není v jídle špatná surovina), přičemž pro vás je nejnáročnější se ve hře zorientovat a správně spolupracovat. Obtížnost se postupně zvyšuje s novými mapami. Mohou se hýbat nebo mohou hráče částečně blokovat. Není výjimkou, že na některých mapách jsou někteří hráči odkázáni k nošení jídla a ke krájení se ani nedostanou. To vše je součástí šíleného herního prožitku. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 78 % (z 105 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Team17

Vývojář: Ghost Town Games Ltd.

Datum vydání: 7. 8. 2018 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Šílená kooperační kuchyňka Overcooked hlásí druhý díl

Halo: The Master Chief Collection Když mělo vyjít Halo 2: Anniversary na Xbox One, rozhodl se Microsoft, že vydá rovnou všechna Halo ve velké edici. Halo: The Master Chief Collection obsahuje Halo CE, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Reach a Halo 4. To je docela slušná nadílka her, přičemž kompletně celou kampaň můžete zahrát s kámošem v kooperaci na jedné koznoli. Edice zahrnuje rovněž spousty multiplayerových map. Ty můžete hrát online nebo s přáteli v počtu až čtyř hráčů na jedné konzoli. Tento multiplayer se stal již pro původní Xbox skoro ikonický a jeho vyzkoušení vám zaručí nespočet příjemných herních hodin. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 69 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 1 870 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PC

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: 343 Industries

Datum vydání: 11. 11. 2014 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam Halo: The Master Chief Collection – od začátku do konce (recenze)

Joggernauts Cíl této kooperační hopsačky až pro 4 hráče je jednoduchý. Rozflákali jste si loď a abyste ji dali do kupy, musíte posbírat součástky popadané na planetách v soustavě. A aby toho nebylo málo, jistý sympatický robot ztratil své trofeje a chce je zpátky. Cílem hry je tedy zvládnout úrovně a posbírat určité množství trofejí, jinak vás robot, plodící jednoduché milé vtipy, nepustí dál. Základní mechaniky vychází z her ve stylu Super Mario Run. Stále běžíte, nemůžete zrychlovat ani zpomalovat a ve správném momentu skočíte. Liší se to jen tím, že postavy máte minimálně dvě. Hra je kreslená, roztomilá, ale hlavně vtipná. Možná se u hry zasmějete, možná ne, v každém případě je to pěkná party hříčka. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 13 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Space Mace

Vývojář: Space Mace

Datum vydání: 11. 10. 2018 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam

Door Kickers: Action Squad Door Kickers je oldschool izometrická střílečka, ve které se ujmete role jednotky speciálního nasazení. Spolu s kamarády se vydáte do nejmenovaného amerického městečka, kde se budete snažit nastolit pořádek. A že toho bude hodně k odstřelování. Klíčem tedy bude dokonalá spolupráce s kamarády, taktický postup a správný výběr svého vybavení a arzenálu. Spolu s oldschool hratelností je tu také komiksově laděný grafický styl, který seriózní SWAT akci ladí do více odlehčené atmosféry. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 16 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, iPhone/iPad, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: KillHouse Games

Vývojář: PixelShard

Datum vydání: 28. 10. 2019 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, GOG

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Until Dawn byl výborným hororem se spoustou možností a cest, kterými se hráč mohl vydat v temných severských lesích. Další projekt studia, Man of Medan, zdá se trochu inovuje žánr a přinese hráčům další možnosti, jak si užít adventurní horor. Rozhodně titul nedoporučujeme hrát o samotě, jelikož právě s kamarádem na gauči můžete nejen spolu procházet příběh, ale také navzájem pomáhat. Nebo škodit. Shared Story Mode vám umožní hrát spolu s dalším hráčem jeden příběh, ve kterém budete každý procházet hrou po svém. Občas vás příběh svede dohromady, občas budete hrát za jinou postavu a v jiném prostředí, aby se střípky příběhu doplňovaly a obohacovaly. S kamarádem tak budete muset spolupracovat, aby všichni přežili. Druhým režimem je Movie Night Mode, který umožní až pěti hráčům hrát lokálně na jednom gauči jeden příběh. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 65 % (z 287 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání: 29. 8. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Broforce Pokud máte chuť na krvavou týmovku ze staré školy v té nejlepší pixelované podobě, pak dál už nehledejte. Broforce je brutální a přitom odlehčená řezničina s příchutí 80tých a 90tých let, ve které s týmem hrdinů projíždíte teroristy jako nůž máslem. Samozřejmě tu nechybí příběh o zlotřilém plány ovládnout svět a zničit planetu, ale jde spíše o pozadí pro bezhlavou akci všeho druhu, která jako by z oka vypadla kultovním plošinovkám devadesátých let. Vybete si svého bijce, popadněte zbraň z širokého arzenálu a pusťte se do ničení. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 326 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch

Žánry: plošinovka, 2D hra, akční hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Devolver Digital

Vývojář: Free Lives

Datum vydání: 7. 4. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans Kultovní filmová dvojice Bud Spencer a Terence Hill se v herní branži ukázala nespočetkrát. Tentokrát jde o další pixelované retro dobrodružství Slaps and Beans, kde v kooperaci s dalším kamarádem vyrazíte do westernového světa tropit neplechu. Ve hře nechybí kromě arkční a arkádové složky také různé minihry, celková atmosféra je však vyvedena přesně ve stylu filmových hitů. Nejde tu tedy ani tak o komplexní příběh, jako spíše o zábavné blbnutí s populárními postavami, o kterých fanoušci zjistí další zajímavé detaily. Hodnocení recenzentů: 63 % (z 10 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, mlátička, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Buddy Productions GmbH

Vývojář: Trinity Team srls, Trinity Team

Datum vydání: NA. NA. NA (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Nidhogg 2 Nidhogg je krvavý počin, ve které se nejlépe s kámošem utkáváte v kompetitivních bojích s cílem doběhnout na konec mapy a nechat se sežrat gigantickým červem. Hra díky svému jednoduchému konceptu a nízké ceně se dočkala poměrně dobrého úspěchu, ale na její ovládnutí potřebujete notnou dávku trpělivosti. Asi nejlépe se dá hra popsat rychlostí, kterou sice doplňují celkem komplexní prvky, ty však hlavně napomáhají náhodě, kdo v souboji vyhraje. V základu jde o to, že máte v ruce zbraň a ta se dá použít různě. Hra dává k dispozici slušný seznam možností, jak někoho zabít. Ale vše ovládá rychlost. To je vlastně všechno, co hra nabízí, což je hlavní zápor hry. Je moc malá. Samozřejmě je tu například mód, ve kterém se hráči střídají, aby z toho byl pořádný turnaj, ale to je spíš takové doplnění. Hra se stává výjimečnou také díky úchvatně vtipné a praštěné grafice. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 5 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, Switch

Žánr: akční hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: Messhof

Vývojář: Messhof

Datum vydání: 19. 7. 2018 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam

Wulverblade Wulverblade je zajímavá hardcore bojovka, která si jako téma bere pokus IX. legie o dobytí většího území v Británii pro římskou říši. Vy se vtělíte do role jednoho ze tří Keltů a budete se snažit porážet rozsáhlé armády a jejich velitele. Ideální je samozřejmě pustit se do řezničiny ve dvou s kamarádem. Samotný příběh ale rozhodně není tím pravým lákadlem. Sami vývojáři se odkazují na old-school mlátičky. Žádné vylepšování ani nastavování obtížnosti, nyní záleží jen a pouze na vašich schopnostech… jako za starých časů. Chcete-li nepřátele porazit, musíte předem předpovídat, co vám můžou udělat. Pouze tak se ubráníte různým útoků a hlavně jim to vrátíte ještě silnějšími útoky. Na konci mapy obvykle následuje bossfight, zpravidla velmi náročný. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 41 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, mlátička, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Darkwind Media

Vývojář: Darkwind Media

Datum vydání: 12. 10. 2017 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam

Lovers in a Dangerous Spacetime Malé hříčky dokážou občas velmi potěšit a tento kousek je toho jasným důkazem. Příběh je jednoduchý. Obrovské mezihvězdné srdíčko přinášelo do celého vesmíru lásku a přátelství... dokud ho nezničily síly zla. Nyní jste se svou lodí a neohroženou posádkou povoláni, abyste zlo zastavili. Klíčovou pro zábavu je hratelnost. Ta totiž není založena jen na ovládání lodi, ale i běhání po lodi. Uprostřed je kormidlo, nahoře, dole, vlevo a vpravo jsou děla, dole vpravo štíty, vlevo nahoře speciální zbraň a nahoře vpravo mapa. Chyták je v tom, že se musíte naučit jednak ovládat loď, také však se po lodi rychle pohybovat a do třetice spolupracovat s přáteli, abyste ovládali ty hlavní systémy. Tato kombinace je neuvěřitelně zábavná a návyková a to rovněž díky rozličným druhům výzev, nepřátel a bossů. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 53 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Asteroid Base

Vývojář: Asteroid Base

Datum vydání: 3. 10. 2017 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, GOG

Minecraft Král sandboxu a nekonečného hraní s přáteli. V Minecraftu máte neomezenou svobodu pohybu i činností, které můžete provozovat. Na serverech si můžete vytvářet komunitu, stavět, prozkoumávat mapy, bojovat nebo si s přáteli vytvořit celou sociální strukturu a v Minecraftu víceméně existovat. Na serverech si nastavíte vlastní pravidla i výzvy a s neustálým přidáváním nového obsahu a rozšíření je hratelnost víceméně nekonečná. Ve hře je také realistické střídání dne a noci a celá řada dalších mechanismů. Před nějakou dobu do ni dokonce přibyl ray tracing, takže si grafickou stránku můžete upravit zcela dle sebe. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 7 010 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, sandbox, střílečka FPS

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 50000 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Mojang AB

Vývojář: Mojang AB

Datum vydání: 18. 11. 2011 (pro PC)

Minecraft Dungeons Pokud vám nesedí přímo původní Minecraft, můžete si dopřát ve stejném vizuálním stylu také pořádné týmové akční RPG. Ve hře společně s kamarády prozkoumáváte náhodně generované dungeony plné náhodně generovaných nástrah a monster, což je základním pilířem celé hratelnosti. Jako v každém kvalitním akčním RPG i zde nechybí tuna vybavení, zbraní a výzev, stejně jako hádanek a puzzlů. Vizuální styl si samozřejmě bere podobu samotného Minecraftu a přidává tomu špetku fantasy tématiky. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 64 % (z 359 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, otevřený svět, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Mojang AB, Xbox Game Studios

Vývojář: Mojang AB

Datum vydání: 26. 5. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

BattleBlock Theater BattleBlock je komediální plošinovka, ve které jste s týmem kamarádů zajati a nuceni hrát divadélko skupince technologicky vyspělých koček. Příběh je stejně bláznivý, jak se na první pohled zdá a klíčové bude spolupracovat a vyváznout díky plněné rozličných hádanek se zdravou kůží. Hra nabízí přes stovku pestrých levelů, kde musíte splnit rozličné výzvy, posbírat a najít až 7 drahokamů a postunout se tak do další úrovně. Dostupný je tu také obchod, ve kterém může hráč nakupovat nové postavičky, zbraně a další serepetičky, které usnadní postup dál. Hra dokonce nabízí i propracovaný editor levelů, kde můžete popustit úzdu své fantazii. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 289 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: The Behemoth

Vývojář: The Behemoth

Datum vydání: 15. 5. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Terraria Pixelované dobrodružství Terraria je tu s námi už pěknou řádku let. Akční adventura propojená se sandboxovým tvořením vyšla na celou řadu platforem a prodala neuvěřitelných 35 milionů kopií za celý svůj životní cyklus. Nyní si můžete tento pixelovaný sandbox užít téměř kdekoliv. Tento zajímavý mix žánrů vám klade za cíl především prozkoumávat pestrý kostičkovaný svět, kde můžete budovat, bojovat a přežívat v procedurálně generovaném světě. Právě náhodná generace obsahu je to, co dělá z Terrarie unikátní zážitek, který je ještě zajímavější v případě společného hraní s přáteli. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 2 443 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, iPhone/iPad, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Stadia, Switch, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, plošinovka, sandbox, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 50 h (hlavní příběh), 1200 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Re-Logic

Vývojář: Re-Logic

Datum vydání: 16. 5. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Trackmania Turbo Skvělých závodních titulů vyšla za poslední dobu opravdu parádní sbírka. Pokud se vám ale klasický jízdní styl už trochu zajedl, jistě jste se těšili na návrat klasické Trackmanie. Ta se od dnes zajetého jízdního modelu liší hned na první pohled a od začátku se netají tím, že to bude do morku kostí nabitá hra. Zatímco dnešní závodní tituly jsou založeny na tom, abyste do cíle dojeli dříve než váš soupeř, v Trackmanii dosáhnete enormních rychlostí a budete chtít cíle dosáhnout co nejrychleji a tedy pokud možno nebourat. Výzva se zde tedy soustředí na jistou preciznost, abyste dokázali rychlosti, které dosahují stovek kilometrů za hodinu, zvládnout a zároveň, abyste dokázali kličkovat na drahách smrti. A pokud vás to náhodou začne nudit, k dispozici je také editor tratí. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 203 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Nadeo

Datum vydání: 22. 3. 2016 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic