Občas už nechcete bojovat, občas se chce člověk pořádně zamyslet. Na to jsou nejlepší logické hry a my si dnes ukážeme, jaké rozhodně nesmíte minout.

Portal 2 V dobách, kdy ještě Valve vydávalo hry ve větším tempu než jedna za dekádu, patřily jejich výtvory mezi světovou špičku. Jinak to není ani s druhým Portalem, který se i po tolika letech od vydání stále drží na vrcholu žánru logických her. Se zbraní schopnou tvořit portály skrz stěny, podlahy a další povrch, řešíte nejrůznější hádanky, které si pro vás připravila umělá inteligence GLAdOS. V příběhové kampani se ocitáte se ztrátou paměti v komplexu laboratoří Aperture Science. Z počátku to vypadá, že zkrátka jen plníte několik testů, ale postupně se dostáváte ke zjištění, že v laboratořích to nefunguje tak, jak má. Kromě toho vás čeká také samostatná kooperační kampaň, kde k řešení hádanek musíte spolupracovat s dalším hráčem a využívat nových herních mechanik jako jsou gely se zvláštními vlastnostmi. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 237 810 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka FPS, sci-fi, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 28 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 18. 4. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

The Talos Principle Kdo by to byl řekl, že tvůrci tak rychlé akce, jako je Serious Sam, vytvoří jednu z nejlepších logických her. V Talos Principle se ocitnete ve světě plném starodávných run skombinovaných s moderními technologiemi. Na cestě do dalších částí vám stojí spletité lasery. Kromě toho, že vám brání v postupu, je ale sami můžete využít k tomu, abyste se zase dostali kousek blíže k odpovědím na otázky ohledně vašeho stvořitele. Prokousáte se více než 120 hádankami, jejichž obtížnost se postupem hrou zvyšuje. S rozšířením Road to Gehenna do hry přibyde nový obsah s další příběhovou kapitolou. Celou hru si také můžete projít ve virtuální realitě. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 22 477 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad

Žánry: sci-fi, adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 26 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Devolver Digital

Vývojář: Croteam

Datum vydání: 11. 12. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

The Witness Ocitnete se na pustém pestrobarevném ostrově, který je posetý tabulkami s hádankami, které ovládají rozvody energie. Jejich řešením se dostanete do dalších částí, kde vás čekají další hádanky. Jejich obtížnost se postupně zvyšuje. Z jednoduchého spojování teček se rychle dostanete k hlavolamům, u kterých je potřeba nějakou chvíli strávit. Ve skutečnosti je za tím ale něco víc, než řešení hádanek. V nádherně zpracovaném prostředí můžete najít přes 500 logických úkolů. Neděláte to ale jen tak bez většího cíle. Kromě toho, že se dostáváte do neobjevených částí ostrova, ale také je tady záhada ohledně zdejších obyvatel. Kam se všichni poděli a co jsou zač lidské kamenné sochy rozeseté po ostrově? Hodnocení recenzentů: 87 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 10 904 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: puzzle, adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 17 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Thekla, Inc

Vývojář: Thekla, Inc

Datum vydání: 26. 1. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Baba Is You Tahle logická hra přichází se zajímavým konceptem, kdy si sami můžete upravit pravidla, podle kterých hrajete. Posouváním bloků ovlivňujete fungování tohoto světa. Správnými kombinacemi se musíte vždy propracovat až k východu. Od úvodních úrovní obtížnost hádanek stoupá a pokud se budete chtít dostat přes všechny, tak vám to nějakou chvíli zabere. Je jich totiž přes dvě stovky. Do nových úrovní neustále přibývají nová slova, díky kterým můžete pravidla upravit zase o něco víc. Tím do hry vstupují i další možnosti, se kterými musíte počítat. Zprvu měla Baba is You méně obsahu, ale zdarma do ní přibylo přes 150 úrovní spolu s editorem, ve kterém si sami můžete tvořit vlastní hádanky. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 13 660 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch

Žánry: akční adventura, puzzle, akční hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Hempuli Oy

Vývojář: Hempuli Oy

Datum vydání: 13. 3. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Apple App Store

Braid Braid je logická plošinovka, ve které má hlavní hrdina schopnost manipulovat s časem. Díky tomu se dostane ze svého městského domova na cestu do různorodých světů, kde se snaží zachránit unesenou princeznu. V každém světě se vaše schopnost manipulace času chová trochu jinak, takže pokaždé musíte k hádankám přistupovat jiným způsobem. Jednou tak můžete čas vrátit o pár vteřin zpět. Některé objekty jsou ale proti vaší schopnosti imunní, což také musíte zahrnout do svého plánu. V Braidu se ale nikdy nedostanete do situace, ze které by už nebylo možné pokračovat dál. Braid sice má na svědomí jediný vývojář, ale díky chytrému designu se bez problému vyrovná i hrám od světových studií. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 5 745 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: MumboJumbo, Number None Inc.

Vývojář: Number None Inc., Knockout Games

Datum vydání: 10. 4. 2009 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Tetris Effect: Connected Klasický Tetris známe naprosto všichni. Skládání kostek různých tvarů do řad už vyšlo v nejrůznějších podobách. Pokud bychom měli vybrat tu nejefektnější, bude to rozhodně Tetris Effect. V tomhle případě hraje důležitou roli také hudba, která je unikátní pro každý ze 30 levelů. Se skládáním kostek do rytmu můžete vyvolat Zone efekt, díky kterému můžete najednou vyčistit více než 4 vrstvy naráz, což v běžném Tetrisu není možné. Verze Connected vyšla 2 roky po vydání základní hry. Kromě toho, že se s ní Tetris Effect dostal na nové platformy, v ní najdete také nový obsah včetně multiplayeru, kooperace a dalších herních módů. Tetris Effect si také kromě klasického hraní můžete vychutnat i ve virtuální realitě na PC i PlayStationu 4. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 3 482 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: puzzle, skládání

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Enhance Games

Vývojář: Monstars Inc.

Datum vydání: 10. 11. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Fez Jakožto Gomez se vydáte na výpravu ve světě, který má na první pohled jen dva rozměry. Za nedlouho je mu ale odhalen tajemný třetí rozměr. S tímto zjištěním se vydává na cestu, která ho má zavést až na konec času a prostoru. Nikdo mu ale neřekl, kterým směrem se má vydat, a tak je na vás, abyste objevili všechna tajemství tohoto světa. Fez je z počátku trochu složitější na uchopení, ale jak se dostanete princip využívání třetího rozměru do ruky, tak uvidíte, proč je tohle jedna z nejoblíbenějších logických indie her. Autor i chytře hraje s prostředím a v tomto malebném světě si pro vás připravil hromadu hádanek. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 9 222 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Xbox 360

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Trapdoor

Vývojář: Polytron Corp.

Datum vydání: 1. 5. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Mini Metro Minimalistická strategie, ve které je vašim úkolem vybudovat funkční infrastrukturu metra pro celou řadu měst. Cestujících neustále přibývá, a tak si nevystačíte jen s pár linkami. Budování funguje naprosto jednoduše tažením čar, které následně můžete upravovat, určovat směr jízdy a otevírat na nich nové stanice. Zdrojů ale nemáte nekonečno, takže je potřeba nad stavbou přemýšlet. Musíte počítat s tím, že cestující si vybírají linky podle toho, aby se na místo určení dostali co nejrychleji. Na jedné stanici jich může v jednu chvíli ale čekat pouze omezené množství. V pokročilých fázích se to může docela komplikovat a musíte dávat dobrý pozor, aby žádná z vašich linek nenabírala zpoždění. A pokud máte stavění metra dost, doporučujeme také Mini Motorways, které fungují na stejném principu. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 9 016 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch

Žánry: strategie, stavění měst, administrace

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Dinosaur Polo Club

Vývojář: Dinosaur Polo Club

Datum vydání: 11. 8. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Superliminal V Superliminal vše stojí a padá na perspektivě. Velikost objektů se mění podle toho, odkud se na ně díváte a co se nachází na pozadí. V tomhle surrealistickém světě díky tomu budete moci rozlousknout i hádanky, které by v běžné situace byly neřešitelné. K tomu je potřeba, abyste se oprostili od pravidel reálného světa. Poté, co se vám podařilo usnout u televize, se probouzíte ve 3 ráno se vzpomínkou na snovou terapii doktora Pierce. Opravdu jste se ale probudili? Nemůžete si být jistí, jestli jste se do doktorovy terapie zapojili nebo si jen matně vybavujete jeho reklamu v televizi. A jestli opravdu sníte, je vůbec ještě možnost, abyste se z tohoto podivného světa ještě někdy probudili? Hodnocení recenzentů: 80 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 14 354 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 3 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Pillow Castle Games

Vývojář: Pillow Castle Games

Datum vydání: 7. 7. 2020 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Keep Talking and Nobody Explodes U téhle hry se neobejdete bez druhého hráče. Zatímco jeden z vás sedí v pokoji společně s tikající bombou, spoluhráč má u sebe podrobný dokument s potřebnými informacemi na její zneškodnění. Na každé bombě se ale najdete rozdílné hádanky, jejichž řešení se pokaždé liší. Záleží tedy hlavně na dobré komunikace, abyste nevyletěli do povětří. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 8 979 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Steel Crate Games

Vývojář: Steel Crate Games

Datum vydání: 8. 10. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

The Turing Test Ava Turing je vyslána na vesmírnou stanici na Europě, měsíci Jupiteru. Celá zdejší posádka se z nenadání vypařila, a vás sem autority poslaly zjistit, co se vlastně stalo. Nepřivítají vás ale žádní přeživší. Skrz chodby stanice zní pouze hlas Toma, umělé inteligence, která do vás potřebuje pomoc s řešením hádanek. Vyřešit je totiž nemůže nikdo jiný než člověk. Tenhle test si prý přichystala zmizelá posádka. Naskýtá se ale celá řada otázek. Proč si něco takového připravili? Před čím se teď ukrývají? Cesta Avu zavede až do hlubin promrzlého jádra Europy, kam se musí dostat jen s pomocí svého nástroje na manipulaci s energií. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 5 607 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Square Enix, Bulkhead Interactive

Vývojář: Bulkhead Interactive

Datum vydání: 30. 8. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Escape Simulator Únikovky za poslední dekádu nabraly na popularitě. Bylo tedy jen otázkou času, než se utíkání z místností plných hlavolamů dočkáme i v herní podobě. Escape Simulator vás provede několika tematickými sety úrovní, ve kterých vás čeká řešení logických hádanek a hledání skrytých předmětů. Ze starověkého Egypta se můžete vydat třeba na vesmírnou stanici nebo do viktoriánského sídla. Stejně jako do reálných únikovek se můžete i do Escape Simulatoru pustit ve více lidech díky online kooperaci. Vývojáři základní hru neustále rozšiřují o nové místnosti, ale pokud se vám nechce čekat na oficiální přídavky, můžete vyzkoušet komunitní tvorbu skrz Steam Workshop nebo si můžete sami vytvořit vlastní úrovně ve zdejším editoru. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 5 525 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Pine Studio

Vývojář: Pine Studio

Datum vydání: 19. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam

Professor Layton and the Unwound Future Vyšetřování profesora Laytona bylo na kapesní konzoli Nintendo DS velmi oblíbenou sérií. Unwound Future se řadí mezi jeho nejlepší případy, kdy se svým společníkem Lukem řeší záhadu týkající se budoucnosti Londýna. Luke od svého budoucího já dostal dopis, ve kterém varuje před zkázou hlavního města Anglie a profesor Layton je tím jediným, kdo tomu může zabránit. Stejně jako v jeho předchozích pátráních profesora i tentokrát čeká spousta hádanek zaměřených na logiku, matematiku a hrátky s perspektivou. Pokud byste se k Laytonovi chtěli vrátit a nechce se vám shánět po starším Nintendu, tak několik her z jeho série včetně Unwound Future najdete v HD verzi na mobilních zařízeních se systémem Android i iOS. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 176 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo DS, iOS, Android

Žánr: puzzle

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Level 5

Datum vydání: 12. 9. 2010 Digitální distribuce: Android, iOS

Captain Toad: Treasure Tracker Kapitán Toad patří mezi méně známé postavičky z Mariovy party, ale jeho minihra ze Super Mario Odyssey se povedla natolik, že z ní Nintendo udělalo samostatný titul. Toad stejně jako Mario má rád dobrodružství, ale na rozdíl od něj neumí pořádně skákat, což přináší celou řadu problémů. S vaší pomocí se bude muset proplést skrz prokleté sídlo nebo bublající vulkán. Ještě před tím, než Toad opustí úroveň, musí nasbírat dostatek hvězdiček. Abyste sesbírali všechny do poslední, budete muset čelit těžším výzvám. Jeho dobrodružství pak pokračuje v DLC Special Episode, které přidává dalších 18 výzev společně s pěticí nových úrovní. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 258 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, 3DS, Wii U

Žánry: puzzle, akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo EAD Tokyo , Nintendo Software Technology

Datum vydání: 13. 7. 2018 (pro Switch)

Lemmings Teď se podíváme o něco více do minulosti než u zbytku her z našeho výběru. Lemmingové vyšli na počátku 90. let minulého století a vaším úkolem bylo dostat všechny prcky až k východu. Každému z nich přiřazujete povolání. Kopáči se zvládnou dostat skrz některé povrchy. Stavitelé zase umí postavit schody. S využitím těchto možností musíte zajistit, aby se k východu z úrovně dostalo potřebné množství lemmingů. Verze pro některé platformy obsahovala také multiplayer pro dva hráče. Skrz 20 úrovní jste spolupracovali na vertikálně rozdělené obrazovce a mohli ovládat jen lemmingy své barvy. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 17 hodnocení) Platformy: PC, Amiga, PlayStation 3, SNES, NES, Atari, Commodore 64...

Žánry: puzzle, akční hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: Psygnosis

Vývojář: DMA Design

Datum vydání: 14.2. 1991

Scribblenauts Unlimited Se Scribblenauts Unlimited si neprocvičíte jen své logické myšlení, ale také schopnost angličtiny. Mexwell, zdejší hlavní hrdina, si totiž dokáže vytvořit všechny věci, které má ve svém slovníku. Díky nim může překonávat všechny nástrahy zdejšího otevřeného světa, který pro něj skrývá spoustu výzev. Záleží jen na vaší kreativitě, jak se s nimi vypořádáte. Hádanky mají vždy vícero řešení. Hra vám nediktuje, jaké předměty přesně musíte použít. Pokud dosáhnete kýženého cíle, je jedno, jakých prostředků při tom využijete. Pokud vám zásoba slovníku přijde malá, tak si ji na PC můžete skrz Steam Workshop rozšířit o výtvory komunity fanoušků. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 6 417 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, iPhone/iPad, Wii U

Žánry: puzzle, akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: 5TH Cell

Datum vydání: 19. 11. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

The Room V The Room se dostanete k mechanickým vynálezům zkombinovaných s alchymií a každý z nich v sobě ukrývá nějaké tajemství. I když na první pohled mohou vypadat jako obyčejné dětské hračky, ve skutečnosti jsou to složité stroje, s jejichž vyřešením se posunete zase o krok dál k vyřešení tajemství vyprávěného skrz sérii dopisů. Zprvu tenhle kousek vyšel pouze pro mobilní zařízení, ale s úspěchem se podíval i na další platformy a vzniklo několik dalších dílů. Jeden z posledních vás vezme ve virtuální realitě do Londýna na počátku minulého století, kde prozkoumáváte artefakty nalezené na egyptských vykopávkách. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 19 533 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Fireproof Games

Vývojář: Fireproof Games

Datum vydání: 28. 7. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Poly Bridge 2 Stavění mostů není nic jednoduchého. Položení prkna mezi dvěma břehy řeky nezajistí zrovna bezpečný přechod. Obzvlášť pokud se po vašem mostě mají pohybovat těžší váhy. Poly Bridge 2 vás naučí základy fyziky v praxi. Své struktury musíte stavět tak, aby vydržely naprosto všechno. A když ne, tak alespoň aby se vozidla z každého levelu dostala na druhou stranu. Poly Bridge 2 má vlastní fyzikální engine, který bere v potaz hlavně váhu vozidel a odolnost použitých materiálů. Od stavění klasických mostů budete muset zajít až k budování složitějších struktur. To platí zejména pokud se vydáte na průzkum do komunitní tvorby. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 5 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 4 470 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad

Žánr: strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Dry Cactus

Vývojář: Dry Cactus

Datum vydání: 28. 5. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

Return of the Obra Dinn V roce 1802 se obchodní loď Obra Dinn vydala na cestu z Londýna až do dalekých zemí orientu. Na palubě měla přes dvě stě tun zboží pro obchod, ale po šesti měsících, kdy měla dorazit na místo určení, se po ní slehla zem. O pět let později se z ničeho nic Obra Dinn objevuje v přístavu s poničenými plachtami a bez jediného člena posádky. Vy se jakožto zástupce Britské Východoindické společnosti vydáváte na palubu, abyste prověřili, co se lodi a hlavně samotné posádce. Čeká vás řešení zásady, která je vyprávěna v unikátním grafickém stylu vytvořeném jediným vývojářem jménem Lucas Pope. Postupně se pokusíte odhalit, jaký byl osud každého člena posádky Obra Dinnu. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 14 960 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 11 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 3909

Vývojář: Lucas Pope

Datum vydání: 18. 10. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Trine 2 Tajemný artefakt Trine opět cítí příchod pohromy, a tak svolává trojici neohrožených hrdinů, aby zabránili zkáze. Čaroděj Amadeus, rytíř Pontius a zlodějka Zoya společnými silami musí překonat řadu hádanek a soubojů s nebezpečnými nepřáteli v nádherně zpracovaném pohádkovém světě. Hrát můžete v kooperaci, ale i při sólo hraní využijete každého z výše jmenované trojice. Každý hrdina má odlišné schopnosti. Amadeus svými kouzli umí tvořit mechanické kostky. Pontius je mohutný, obstojí v boji a zvládá rozbíjet vše, co mu přijde pod ruku. Zoya je oproti němu obratná a její luk a přitahovací lano dokáží vyřešit nejednu zapeklitou situaci. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 13 916 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 6 h (hlavní příběh), 17 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Frozenbyte, Inc.

Vývojář: Frozenbyte, Inc.

Datum vydání: 7. 12. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

We Were Here Together Při hraní We Were Here Together se neobejdete bez spoluhráče. Společně se vydáte na promrzlou Antarktidu, odkud volají o pomoc vaši spolubadatelé. Po vystřelení nouzové světlice po nich ale není ani stopy. Ze základního tábora se společně musíte vydat zasněženou krajinou a zjistit, co se vašim kolegům stalo. I když se se svým společníkem častokrát rozdělíte, neustále jste ve spojení díky vysílačkám. Při řešení hádanek musíte spolupracovat a jen zřídkakdy se najde nějaká, na kterou byste stačili sami. Ze zasněžených plání se tak prokoušete až k tajemstvím, která by na Antarktidě snad nikdo neočekával. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 7 460 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, 3D hra, hra z pohledu třetí osoby

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Total Mayhem Games

Vývojář: Total Mayhem Games

Datum vydání: 10. 10. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Little Inferno Menší hříčka, ve které sedíte a sledujete, jak hoří nejrůznější věci. Je na vás, co do něj hodíte. Ať už to budou vaše hračky, peníze, fotky nebo obyčejné dřevo, všechno bude pěkně plápolat. Za pálením věcí se ale skrývá i příběh. Skrz správné kombinace se dostáváte k dopisům a s postupem se odemykají i nové věci, které můžete přihodit do krbu. Na kombinace můžete přijít buď náhodně nebo s pomocí menších nápověd. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 5 666 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch, Wii U

Žánry: puzzle, akční hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 4 h (hlavní příběh), 4 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Tomorrow Corporation

Vývojář: Tomorrow Corporation

Datum vydání: 19. 11. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Creaks Náš hlavní protagonista zjistí, že z jeho pokojíku nevedou jen dveře, ale skrývá se v něm i průchod do podzemí. Po krátkém průzkumu se chce vrátit zpátky, ale bohužel ho zradí jeden z žebříků, a tak nezbývá nic jiného, než aby se vydal to tmavých hlubin příbytku neznámých bytostí. Co jsou zač a jak se zase dostanete domů? To jsou otázky, na které už budete muset najít odpověď sami. Po několika adventurách se studio Amanita Design vydalo směrem k logické plošinovce. Hádanky jsou nápadité a v jejich řešení vám častokrát pomohou obyvatelé podzemního sídla. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 2 030 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 22. 7. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

The House of Da Vinci Leonardo Da Vinci byl mimo jiné i geniálním vynálezcem. V této hře se podíváme do jeho domu, kde se nachází spousta jeho výtvorů. Kromě mechanických hlavolamů si pro své návštěvníky přichystal také vojenské stroje, a hádanky se skrývají i na těch nejméně očekávaných místech. Je na vás, abyste je našli a objevili všechny tajemství tohoto génia. Do Da Vinciho sídla nezavítáte jen tak náhodou. Zahrajete si za jeho nejlepšího učedníka. Sám Leonardo je k nenalezení a vám nezbývá nic jiného, než se pokusit najít nějaké vodítko k tomu, kam se mohl podít. Mnoho hlavolamů vzniklo podle skutečných vynálezů Leonarda, ale vývojáři se nedrželi zkrátka ani při vlastní tvorbě. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 3 734 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch

Žánry: střílečka FPS, adventura, 3D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Blue Brain Games

Vývojář: Blue Brain Games

Datum vydání: 24. 11. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store