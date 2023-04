Vybrali jsme nejlepší městské akce současnosti. Od futuristického Cyberpunku až po brutální Prototype

Night City je dějištěm všeho, co se v Cyberpunku stane. Jak to celé bude probíhat, je ale vesměs na vás. Už od začátku hry, kdy si vybíráte původ svého protagonisty či protagonistky, se příběh může rozvíjet v několika směrech. Rozhodovat se budete skrz celou hru. Důležité je vybudovat si reputaci a spojenectví s frakcemi, které ovládají důležité části města. Nemůžete ale být kamarádi s každým, a tak dojde i na řadu sporů.

Dobré vybavení je v The Division 2 základem všeho. Pokud chcete opravdu to nejlepší, tak si nevystačíte jen s odměnami za příběhové úkoly. Musíte vyrazit do temných zón, kde neplatí žádná pravidla, takže míra nebezpečí razantně narůstá. Můžete tady ale narazit na cenné kousky. V rozšíření Warlords of New York se navíc můžete vrátit do kulis prvního dílu.

Ze zasněženého New Yorku se akce v postapokalyptickém světě přesouvá do Washingtonu D.C.. Pandemie se neustále šíří a speciální agenti, mezi které se zapojíme i my, se pokusí zachránit situaci v hlavním městě Spojených států. Kromě civilistů, kteří volají o pomoc, ale narazíte i na problémové skupiny, které proti vám neváhají vytáhnout zbraň.

V nádherně zpracovaném Hong Kongu si prožijete příběh Wei Shena, který jakožto policista v utajení proniká do zdejšího podsvětí. Z běžného člena Triád se vypracovává až k těm nejvlivnějších tvářím nelegálních organizací. Nejednou ale musí dokázat, že si členství zaslouží, a tak se pouští i do akcí, kterým by se jakožto strážce zákona měl obloukem vyhýbat.

Šílenství se v Saints Row nevztahuje jen na zbraňový arzenál. I svoji postavu můžete navléct do čehokoliv si zamanete. Váš gang pak bude doslova nepřehlédnutelný, kamkoliv zavítá. Do městké vřavy se můžete pustit také v kooperaci pro dva hráče, která je stále dostupná v remasterované verzi hry.

Spolu s Tonym se budete snažit obnovit svoji zanikající říši. Vyjednávání a pašování jsou vaším denním chlebem. Dnes už se ale ke Scarface: The World is Yours nedostanete snadno. Na digitálních distribucích ho nenajdete a plánovaný port pro Xbox 360 nikdy nespatřil světlo světa.

Chicago je město budoucnosti a je tady vše propojené. Aiden toho může využívat. Zvedání mostů nebo přepínání semaforů zvládá během vteřiny. Je škoda, že podobné vychytávky ve finále nemají až tak velký vliv, jak to na první pohled může vypadat. Ubisoftu se u Watch Dogs vymstil značný grafický downgrade, který je vidět na první pohled při srovnání hry s trailery. Chicago i přes to ale stojí za to navštívit. Obzvlášť pokud máte zájem o vážnější příběh.

Oproti pokračováním jsou první Watch Dogs o poznání pochmurnější od začátku do konce. Žádné rozjasněné barvy, ale prošedivělé ulice Chicaga, kde se podíváme na příběh Aidena Pearce. Jakožto brilantní hacker nemá problém se pohybovat v podsvětí a zjistit informace, ke kterým by se běžný smrtelník neměl šanci dostat. Jeho cílem je zjistit, kdo stojí za jeho rodinnou tragédií.

Příběh Second Son začíná 7 let poté, co se Cole MacGrath obětoval pro dobro lidstva. V hlavní roli ho vystřídal Delsin Rowe, kterého jakožto delikventa nemají zdejší strážci zákona moc v lásce. Dobrou pověst nedělá ani svému bratrovi, který je místním šerifem. Všechno se ale pro Delsina změní, když se shodou okolností dostane k nadlidským schopnostem, které mu umožňují ovládat elementy jako je kouř nebo neon.

Yakuza: Like a Dragon

Ičiban Kasuga je běžným členem jakuzy, který bez okolků udělá vše, co mu jeho nadřízení přikážou. Občas se ale přehnaná věrnost nevyplácí a sám to pozná velmi rychle. Po smrti toho, ke komu nejvíce vzhlížel, je právě on označen za vraha. I přesto, že s tím nemá nic společného, si musí odsedět 18 let ve vězení. Po jeho návratu to ale nenechá jen tak být a snaží se zjistit, co se tenkrát vlastně stalo.

Série Yakuza se s tímto dílem velmi změnila. Od klasických beat'em up soubojů Like a Dragon přešel k tahovým bitkám, kdy se k Ičibanovi přidává partička podivných individuí. Stále je to ale to obrovské RPG s dlouhou dějovou linkou a plné vedlejšího obsahu. Poprvé není hlavním dějištěm čtvrť Kamuročo. Nově se podíváme do části Idžinčó, kde kromě jakuzy operuje také čínský Liumang a korejský Geomijul.

