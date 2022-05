Vybrali jsme nejlepší hry od malých studií a nezávislých vývojářů. Je tu Hollow Knight, Undertale a pár překvapení

AAA produkce rozhodně nevládne hernímu průmyslu. Ty nejgeniálnější nápady a herní zážitky totiž schovává indie scéna. Máme pro vás ty nejzajímavější kousky.

Return of the Obra Dinn V roce 1802 se obchodní loď Obra Dinn vydala na cestu z Londýna až do dalekých zemí orientu. Na palubě měla přes dvě stě tun zboží pro obchod, ale po šesti měsících, kdy měla dorazit na místo určení, se po ní slehla zem. O pět let později se z ničeho nic Obra Dinn objevuje v přístavu s poničenými plachtami a bez jediného člena posádky. Vy se jakožto zástupce Britské Východoindické společnosti vydáváte na palubu, abyste prověřili, co se lodi a hlavně samotné posádce. Čeká vás řešení zásady, která je vyprávěna v unikátním grafickém stylu vytvořeném jediným vývojářem jménem Lucas Pope. Postupně se pokusíte odhalit, jaký byl osud každého člena posádky Obra Dinnu. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 14 857 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 11 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 3909

Vývojář: Lucas Pope

Datum vydání: 18. 10. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Hollow Knight Pod městečkem Dirtmouth leží kdysi prosperující království. Časy své největší slávy má ale už dávno za sebou. Teď už jsou to jen ruiny obývané potvorami všeho druhu, které se k případným návštěvníkům nechovají zrovna vlídně. Vy se do těchto míst vydáte nalézt tajemství zapomenutého království. I když Hollow Knight může působit jako hra pro mladší hráče, tak dokáže prověřit i schopnosti ostříleného veterána. Ne nadarmo se mu přezdívá 2D Dark Souls. Soubojů s bossy je tady více než dost a podzemní komplexy království jsou mnohem větší, než se na první pohled zdá. Jelikož Hollow Knight spadá také do žánru metroidvania, tak máte celý herní svět otevřený už od samotného začátku. Do některých jeho částí se ale bez určitých schopností nedostanete, takže hra vás schválně vybízí, abyste prohledali každý její kout. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 199 106 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, plošinovka, metroidvania

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 38 h (hlavní příběh), 88 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Team Cherry

Vývojář: Team Cherry

Datum vydání: 12. 6. 2018 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, GOG

Blackhole Vaše vesmírná loď je pohlcena černou dírou, ale naštěstí to pro vás neznamená úplný konec. Přistanete na neznámém objektu jménem Entity. Z prostého nosiče kávy se z vás během mrknutí oka stane ten jediný, kdo může zachránit zbytek posádky a pokusit se uvést loď zase do provozu. To všechno za doprovodu neuvěřitelně ukecané umělé inteligence Auriel. Pro projití úrovní v Blackhole budete muset využít precizního pohybu a mechaniky otáčení obrazovky. V každé úrovni se skrývá několik nanobotů, kteří vaši loď zvládnou opravit. Někdy se na první pohled může zdát nemožné, že se k nim vůbec můžete dostat. Musíte využít prostředí a otáčení obrazovky na maximum, pokud je budete chtít vysbírat všechny do posledního. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 549 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: FiolaSoft Studio

Vývojář: FiolaSoft Studio

Datum vydání: 27. 2. 2015 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hotline Miami Neony prosvícené podsvětí v Miami 80. let minulého století je plné čisté brutality. Zprávy, které dostáváte, vám nabádají k činům, které by se strážcům zákona rozhodně nelíbily. Zvládnete se s nepřáteli vypořádat v rychlém akčním stylu i přes to, že toho sami moc nevydržíte? Hotline Miami vsází na rychlou brutální hratelnost, ve které se v top-down pohledu v rozmanitých úrovních vypořádáváte s nepřáteli díky hromadě zbraní. Od pálek přes pistole se můžete dostat třeba k samopalu nebo brokovnici. Nepřátelé jsou ale rychlí a častokrát vás zvládnou zabít jedinou ranou, což znamená restart místnosti. Rychlé reflexy jsou tedy určitě na místě. To všechno pak doprovází výborní hudební doprovod od interpretů jako je Perturbator, M.O.O.N nebo Scattle. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 61 933 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Stadia

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh), 13 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Devolver Digital

Vývojář: Dennaton

Datum vydání: 23. 10. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Undertale Před dávnou dobou vládly na Zemi dvě rasy. Lidé a monstra žili v míru, ale jednoho dne propukla strašlivá válka. Po vyčerpávající bitvě se lidstvo stalo vítězem a za pomoci magie uvěznilo monstra v podzemí. Stále do něj ale existují zadní vrátka, která najde náš protagonista, který po zdolání hory Ebott hledá úkryt před deštěm. Undertale je důkazem, že i projekt jediného vývojáře může konkurovat výtvorům obřích studií. V tomto RPG se dostanete do podzemního světa monster, ze kterého musíte najít cestu ven nebo tady zůstanete uvězněni navždy. Díky unikátnímu soubojovému systému ani proti nebezpečným monstrům nebudete muset použít násilí. Je na vás, s kým se pokusíte vyjednávat a kdo naopak zaslouží jednu mezi oči. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 43 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 156 560 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Xbox One

Žánry: RPG, japonský styl

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 11 h (kompletní obsah)

Vydavatel: tobyfox

Vývojář: tobyfox

Datum vydání: 15. 9. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Celeste Společně s Madeline se snažíte dostat až na vrchol hory Celeste. Cestou spolu s desítkami úrovní překonáte také její vnitřní démony, kteří nechtějí, aby ve své výpravě pokračovala. Madeline kromě skákání ovládá také dash a šplhání. Kombinaci jejích schopností musíte využívat precizně, abyste překonali neustále se zvyšující náročnost úrovní. Cestou na vrchol najdete také odbočky, které vedou k ještě větším výzvám. Každý neúspěch se v Celeste stává poučením pro příště. Jakmile Madeline spadne, vrací se okamžitě na začátek úrovně a do skákání se okamžitě pouští znovu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 48 063 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 30 h (hlavní příběh), 80 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Matt Makes Games Inc.

Vývojář: Matt Makes Games Inc.

Datum vydání: 25. 1. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Darkest Dungeon V těchto temných kobkách strávíte pěkných pár desítek hodin. Spojení tahového RPG a rogue-like žánru je totiž pěkně návykové. Ze své základny se s partou vydáváte do podzemí, kde se musíte probít skrz nepřátele zpracované v gotickém stylu až na konec. Každá postava se liší třídou a schopnostmi. Ty kromě jejich vlastností ale ovlivňují i věci jako je stres, mentální zdraví, hlad nebo nemoci. Darkest Dungeon má tedy více aspektů, na které musíte myslet, než kdejaké jiné RPG. Jakmile vám některý z členů party zemře, nezbývá nic jiného, než se s ním rozloučit nadobro. Už v základu tady najdete obsah na desítky hodin, ale pokud by vám ani to nestačilo, můžete využít desítek velkých modifikací od fanoušků. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 96 920 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Red Hook Studios

Vývojář: Red Hook Studios

Datum vydání: 19. 1. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Disco Elysium V roli detektiva jste vysláni vyřešit případ oběšence. Hlavní problém je ale v tom, že jste měli docela pernou noc a nepamatujete si absolutně nic včetně toho, jak se jmenujete nebo co vlastně máte dělat. Kromě vyšetřování okolností smrti oběšence tedy musíte zjistit i detaily ohledně sebe sama. Připravte se na čtení dlouhosáhlých textů, protože Disco Elysium není záležitosti na pár chvil. Ve verzi Final Cut ale najdete i kompletní dabing. Vyšetřování se může ubírat různými směry. Disco Elysium vám dává naprostou volnost v tom, co děláte. Kromě příběhové adventury je to také RPG. Statistiky svého detektiva si upravujete podle svého uvážení. Díky některým se dostanete k novým možnostem. V určitých situacích pak váš úspěch záleží čistě na procentuální šanci. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 51 380 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 31 h (hlavní příběh)

Vydavatel: ZA/UM

Vývojář: ZA/UM

Datum vydání: 15. 10. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

The Witness Ocitnete se na pustém pestrobarevném ostrově, který je posetý tabulkami s hádankami, které ovládají rozvody energie. Jejich řešením se dostanete do dalších částí, kde vás čekají další hádanky. Jejich obtížnost se postupně zvyšuje. Z jednoduchého spojování teček se rychle dostanete k hlavolamům, u kterých je potřeba nějakou chvíli strávit. Ve skutečnosti je za tím ale něco víc, než řešení hádanek. V nádherně zpracovaném prostředí můžete najít přes 500 logických úkolů. Neděláte to ale jen tak bez většího cíle. Kromě toho, že se dostáváte do neobjevených částí ostrova, ale také je tady záhada ohledně zdejších obyvatel. Kam se všichni poděli a co jsou zač lidské kamenné sochy rozeseté po ostrově? Hodnocení recenzentů: 87 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 10 886 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: Puzzle, adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 17 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Thekla, Inc

Vývojář: Thekla, Inc

Datum vydání: 26. 1. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Papers, Please Po šesti letech konečně skončila válka mezi komunistickou Artotzkou a sousední Kolechií. V pohraničním městě Grestin ale stále někdo musí hlídat, kdo do Artotzky vchází a jestli má všechny potřebné doklady. Právě vy se stanete imigračním inspektorem a musíte odhalit všechny nekalé živly, falešné doklady a další způsoby, jakými se příchozí snaží obejít systém. Jakmile uděláte chybu, podepíše se to na vaší výplatě. Moc pomůcek ke své práci nemáte. Kromě kontroly samotných papírů se ve vaší kanceláři najde jen primitivní manuál a databáze s otisky prstů. S příchozími, kteří i přes nesplnění podmínek hodlají do Artotzky vstoupit, pak musíte provést krátký proces. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 45 787 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation Vita

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh), 34 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 3909

Vývojář: Lucas Pope

Datum vydání: 8. 8. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Stardew Valley Občas je potřeba si od akčních přestřelek odpočinout. Na takové chvíle je Stardew Valley perfektním kandidátem. Po svém předkovi jste zdědili farmu nedaleko malého městečka, kterou je potřeba dát nejdříve do pořádku a pak už je na vás, co s ní uděláte. Od pěstování základních plodit se můžete dostat třeba k chování hospodářských zvířat. Do města se také občas vyplatí zavítat. Nejen, že se v průběhu herního roku pořádají nejrůznější událostí, ale také je důležité utužovat vztahy s ostatními obyvateli. Ty jdou do takové hloubky, že po pár letech můžete pořádat svatbu. Díky dlouhodobé podpoře od vývojářů se také můžete pustit do farmaření v kooperaci. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 389 117 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 100 h (hlavní příběh), 182 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Chucklefish

Vývojář: Eric Barone, ConcernedApe

Datum vydání: 26. 2. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Divinity: Original Sin II Po úspěchu s prvním dílem studio Larian i napodruhé uspělo s crowdfundingovou kampaní, díky které vzniklo další obří fantasy RPG inspirované klasikami ze staré školy. Jak se bude příběh o příchodu prázdnoty probíhat, záleží hlavně na vás. Rozhodnutí během rozhovorů a misí tady totiž mají opravdu vliv. Sami si můžete uzpůsobit i hlavního hrdinu. Stejně jako v ostatních RPG tohoto typu i v Divinity cestujete v partě. Každá postava se liší svými schopnostmi, které náležitě využijete během tahových soubojů. V nich budete muset dobře využívat i výhod či nevýhod prostředí. Do hraní se kromě singleplayeru můžete pustit také v kooperaci až pro 4 hráče. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 125 220 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 100 h (hlavní příběh), 115 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Datum vydání: 14. 9. 2017 Digitální distribuce: Steam, GOG

This War of Mine Zatímco v jiných válečných hrách se stáváte vojákem na frontě, který figuruje v klíčových momentech války, This War of Mine se zaměřuje na prosté občany, kteří se v těch nejtěžších časech snaží přežít všemi možnými způsoby. Budete se starat o skupinu přeživších, shánět jídlo a další zásoby, a hlavně se jich co nejvíc snažit udržet naživu. Nemůžete ale do svého malého uskupení pustit kdekoho. Ne každý přeživší má dobré úmysly. Do přežívání v This War of Mine budete muset zapojit i své strategické myšlení. Během dne nemůžete ven, protože byste byli na ráně odstřelovačů. Na noční mise musíte vysílat schopné členy skupiny, kteří jsou na tom dobře fyzicky i mentálně. Z nalezených věcí si pak můžete vyrábět další užitečnosti nebo vylepšit svůj úkryt. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 63 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 62 983 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, strategie, hra v reálném čase

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 11 bit studios

Vývojář: 11 bit studios

Datum vydání: 14. 11. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Minecraft Minecraftu se častokrát přezdívá jako videoherní Lego. Ve skutečnosti je to ale mnohem víc. Kromě stavění kostiček si díky různým mechanikám můžete skládat složité struktury. Občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni hráči vytvořit. Ale i běžný uživatel si v Minecraftu najde své. A to je přesně jeho kouzlo. Je to hra pro každého, která se neustále rozrůstá a navíc si ji můžete dlouhé hodiny užívat i s přáteli po internetu. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 7 115 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Switch, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, 3D hra, sandbox, střílečka FPS, fantasy

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 50000 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Mojang AB

Vývojář: Mojang AB

Datum vydání: 18. 11. 2011 (pro PC)

Cuphead Společně s Cupheadem a Mugmanem se snažíte splatit svůj dluh ďáblu. Jednoduché to ale rozhodně nebude. I když Cuphead vypadá jako animák z 30. let minulého století, tak pro mladší hráče může být dost náročný. Hra si zakládá na preciznosti a souboji s bossy, kteří vám dokážou pěkně zatopit. Zato ale hráče odměňuje perfektními animacemi a scénkami, které mezi ostatními hrami nemají obdoby. Role Cupheadova společníka se může zhostit druhý hráč, takže se s bossy můžete pokusit vypořádat i v kooperaci. V rozšíření Delicious Last Course se k této dvojici přidá také Ms. Chalice. Společně se vydávají na nový ostrov, který zahrnuje nejen nové nepřátelé, ale i nové schopnosti pro naše hrdiny. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 87 553 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Studio MDHR

Vývojář: Studio MDHR

Datum vydání: 29. 9. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Superhot Unikátní akce z pohledu první osoby, které ve svém žánru nemá obdoby. Mohlo by se zdát, že je to obyčejná střílečka s atypickou stylizací, ale od ostatních se liší mnohem víc. Čas se tady totiž pohybuje pouze ve chvíli, kdy se pohybuje hráč. Díky tomu se dostanete i z na prvních pohled nemožných situací. Nejen, že tenhle koncept skvěte funguje, ale také skvěle vypadá v akci. Kromě uhýbání před kulkami a házením zbraní se za tím vším odehrává také příběh. Váš kamarád vám pošle uniklou kopii nové hry, kterou samozřejmě musíte vyzkoušet. Zanedlouho ale zjistíte, že vám během hraní neustále kdosi monitoruje a celý Superhot není jen nevinnou počítačovou hrou. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 93 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 19 834 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh), 1 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Superhot

Vývojář: Superhot

Datum vydání: 25. 2. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Chuchel Chuchel a Kekel hledají třešeň. Těmito slovy by se v jednoduchosti dal popsat příběh této roztomilé adventury od českého studia Amanita Design. Stejně jako v případě jejich předchozí tvorby je i Chuchel univerzální pro hráče z celého světa. Příběh je totiž vyprávěný hlavně emocemi a postavy místo řeči spíš nesrozumitelně žvatlají. Díky tomu ho pochopí naprosto každý. Zatímco u posledních výtvorů tohoto studia se zabrušovalo k jiným žánrům, tak Chuchel je hlavně o vtipných situacích a odlehčené zábavě. Hledání záhadného zloděje, který ukradl třešeň, probíhá v nádherně zpracovaném prostředí, které prochází za hudebního doprovodu kapely DVA. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 2 168 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 7. 3. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

The Stanley Parable Stanley je řadovým pracovníkem v korporátu. Jednoho večera ale zůstane v kancelářích úplně sám a začíná příběh, jehož směr určujete vy sami. Budete hrát jako Stanley nebo ne? Budete se řídit příběhem nebo půjdete vlastní cestou. Výběr je na vás. A nebo taky ne. Rozhodnutí můžete nechat na vypravěči. Nic vám nebrání v tom rozbíjet pravidla hry znovu a znovu. Abyste se dostali ke všem možným koncům, budete se muset hodně snažit. Jak stále přicházíte na nové paradoxy, tak v tom možná začnete nacházet smysl. Možná, že Stanley nakonec není jen tím obyčejným řadovým zaměstnancem velké korporace. Nebo je to přesně to, co tvůrce hry chtěl, aby si hráč myslel a jen ho tím mate? The Stanley Parable zkrátka nemá problém hráči zamotat hlavu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 36 874 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh), 4 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Galactic Cafe, IndieBox, Inc.

Vývojář: Davey Wreden

Datum vydání: 17. 10. 2013 Digitální distribuce: Steam, Epic

Amnesia: The Dark Descent S hlavním protagonistou Danielem se podíváme do pruského hradu, kde se objevil neznámo proč. Jediné, co si pamatuje, je jeho jméno a místo odkud pochází. Velmi rychle si také vzpomene, že ho někdo nahání. Situaci mu osvětlí poznámky, které sám sobě napsal. Úmyslně si vymazal paměť a je mu v patách jakýsi stín. Vývojáři tady spoléhají na strach z neznáma. Studio Frictional Games jednoznačně přispělo k proměně hororového žánru do podoby, jaký ho známe dnes. Amnesia: The Dark Descent byl po sérii Penumbra velký úspěch, kterému ve své době pomohl i obrovský zájem diváků na YouTube. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 15 640 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční adventura, horor, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh), 11 h (kompletní obsah)

Vydavatel: THQ, Frictional Games

Vývojář: Frictional Games

Datum vydání: 8. 9. 2010 Digitální distribuce: Steam, GOG

Terraria Terrarii se častokrát přezdívá jako dvojrozměrný Minecraft a je to docela přesný popis. Ocitnete se ve velkém otevřeném světě, který můžete prokopat skrz na skrz, vyrábět si stále lepší vybavení a postavit se několika obřím bossům. Možností je hromada. Vývojáři po vydání hry ještě dlouhé doby zásobovali hráče novým obsahem, takže pokud do ní naskočíte teď, určitě vás jen tak neomrzí. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 757 200 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, iPhone/iPad, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Stadia, Switch, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční hra, akční adventura, plošinovka, sandbox, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 50 h (hlavní příběh), 1200 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Re-Logic

Vývojář: Re-Logic

Datum vydání: 16. 5. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

The Binding of Isaac: Rebirth Issac se schovává ve sklepení před svojí matkou. Hlas boží po ní vyžaduje oběť, a tou má být právě on. Ve zdejších komnatách musí překonat nejen svůj strach, ale také jeho dávno ztracené bratry a sestry. Před matkou ale nemůže utíkat věčně a ani po její porážce jeho cesta nekončí. Binding of Isaac je jednou z nejlepších rogue-like akcí. V náhodně generovaných místnostech vás s každým průchodem čeká něco trochu jiného. Tím hlavním jsou vylepšení a bonusy, kterých jsou ve hře stovky a Isaacovi propůjčují silné schopnosti. S některými kombinacemi můžete projít hrou jako nůž máslem. Někdy se ale nepoštěstí, a tak se musíte pokusit vypořádat s nástrahami sklepení i s obyčejnými slzami. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 176 509 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, 3DS, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One

Žánry: horor, akční hra, akční adventura, hra o přežití, střílečka, pohled shora

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 37 h (hlavní příběh), 377 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nicalis

Vývojář: Nicalis

Datum vydání: 4. 11. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Dead Cells Dead Cells se výborně povedlo zkombinovat žánr akční plošinovky s rogue-lite hrou, ve které je každý průchod jiný díky procedurálně generovanému prostředí. Variabilita se ještě více zvyšuje díky tomu, že z každého levelu vede více než jedna cesta a tím se dostanete zase do úplně jiného prostředí. Nalézáním nákresů si odemykáte nové zbraně a za nalezené buňky získáváte bonusy, které se vám ale mezi průchody nepřenáší. Vývojáři přidali do Dead Cells také kapku metroidvanie, takže z počátku vaší postavě chybí schopnosti jako je odrážení se od stěn nebo mocné dupnutí, které dokáže prorazit zemi. Jejich odemčením získáte další možnosti, jak se vypořádat s nepřáteli a také se dostanete na nová místa. Vývojáři navíc hru neustále rozšiřují novým obsahem. To se týká updatů zdarma i velkých placených přídavků ve formě DLC. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 91 206 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Motion Twin

Vývojář: Motion Twin

Datum vydání: 7. 8. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Baba Is You Tahle logická hra přichází se zajímavým konceptem, kdy si sami můžete upravit pravidla, podle kterých hrajete. Posouváním bloků ovlivňujete fungování tohoto světa. Správnými kombinacemi se musíte vždy propracovat až k východu. Od úvodních úrovní obtížnost hádanek stoupá a pokud se budete chtít dostat přes všechny, tak vám to nějakou chvíli zabere. Je jich totiž přes dvě stovky. Do nových úrovní neustále přibývají nová slova, díky kterým můžete pravidla upravit zase o něco víc. Tím do hry vstupují i další možnosti, se kterými musíte počítat. Zprvu měla Baba is You méně obsahu, ale zdarma do ní přibylo přes 150 úrovní spolu s editorem, ve kterém si sami můžete tvořit vlastní hádanky. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 13 606 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch

Žánry: akční adventura, puzzle, akční hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Hempuli Oy

Vývojář: Hempuli Oy

Datum vydání: 13. 3. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Apple App Store

Hades Vývojářům ze Supergiant Games se povedlo spojit vyprávění příběhu a akční rogue-lite. Zahrajete si za Zagrea, Hádova syna, kterého už nebaví, že o svém původů ví pramálo. Vydává se tedy na zemský povrch, aby se dozvěděl pravdu. Jednoduché to ale nebude. Musí se probít z hlubin Tartaru přes všechna jeho podlaží. Naštěstí mu ale pomohou jeho božští strýčkové a tety z Olympu. Díky procedurálně generovaným úrovním je každý průchod odlišný, i když stále bojujete ve stejně stylizovaném prostředí. Nikdy nevíte, který z bohů vám podá pomocnou ruku. Ani neúspěšný pokus ale není ztrátou času. Zagreus získává permanentní vylepšení, může si odemknout nové zbraně a postupně se skrz jeho neustálé pokusy vypráví příběh. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 58 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 173 241 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 40 h (hlavní příběh), 100 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Supergiant Games

Vývojář: Supergiant Games

Datum vydání: 17. 9. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic