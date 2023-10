Vybrali jsme nejlepší relaxační hry. Odpočiňte si u zahradničení ve Stardew Valley nebo u potápění v Dave the Diver

Akce už je někdy už moc, a tak je lepší trochu zpomalit. Vybrali jsme hry, u kterých můžete vypnout a přijít na jiné myšlenky.

Dave the Diver Vydejte se do mořských hlubin plných korálů, rybiček i nebezpečných žraloků. Potápěč Dave nejde ale jen obdivovat krásy podmořského světa. S harpunou v ruce se snaží ulovit ty nejlepší kousky, které pak s jeho kolegy nabízí zákazníkům své suši restaurace. S každým novým druhem rybky přibývají další recepty, rozšiřují se možnosti. Dave the Daver na pohled může působit jako záležitost na pár hodin. Hlubiny toho ale skrývají podstatně víc, než se na první pohled zdá, a tak lovem a provozováním restaurace můžete bez problému strávit několik desítek hodin. Obsah navíc postupem času dále bobtná díky přídavkům od vývojářů. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 54 130 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Mint Rocket

Vývojář: Mint Rocket

Datum vydání: 28. 6. 2023 Digitální distribuce: Steam

Fae Farm Dobrodružství ve světě Azoria si bere inspiraci z klasik, jako je Animal Crossing nebo Harvest Moon. Na vaší farmě ale nebudete pěstovat tradiční ovoce a zeleninu a ani zvířectvo není úplně typické. Fae Farm do všeho přidává kapku magie, a tak při svých výpravách za objevením neznámého můžete narazit na všelijaké potvůrky. Kromě budování útulného příbytku a pěstování dostatku plodin je součástí Fae Farm i akčnější část, ve které se vydáváte do neprobádaných krajin, kde často narazíte na nebezpečí. Proto se vyplatí mít po ruce kamarády. Celkem můžete hrát ve skupině čítající čtyři hráče a jak bývá zvykem, zábava v kooperaci ještě o něco víc naroste. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 43 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 1 066 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Phoenix Labs

Vývojář: Phoenix Labs

Datum vydání: 8. 9. 2023 Digitální distribuce: Steam

PowerWash Simulator Úklid je pro někoho utrpení, jiní se v něm zase vyžívají. Pokud už máte vyšůrováno úplně všude, PowerWash Simulator vás zabaví na další hodiny. Chopíte se vysokotlakého čističe s různými nástavci, vyberete si jednu ze zakázek a můžete se pustit do čištění. Většinou je zaprasený každý kout a každá škvírka a musíte poctivě vyčistit vše do poslední skvrnky. Pokud vás neláká úklid náhodných teras či garáží, tak má PowerWash Simulator i několik speciálních úrovní. V jedné se třeba zhostíte vyčištění SpongeBobova příbytku. Další vás zase zavede do zaneřáděného sídla Lary Croft a v neposlední řadě tvůrci spolupracovali i se značkami, jako je FInal Fantasy a Back to the Future. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 35 129 hráčů) Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Square Enix Collective

Vývojář: FuturLab

Datum vydání: 14. 7. 2022 Digitální distribuce: Steam

Terra Nil Většina strategií vás staví do role vládce, který musí rozšiřovat svoji říši, válčit s nepřáteli či pletichařit, abyste dosáhli svých cílů. Terra Nil od studia Free Lives je ale o něčem úplně jiném. Příroda na Zemi je úplně zpustošená. Do rukou se vám dostávají moderní technologie, díky kterým ji můžete znovu kultivovat a kdysi neúrodnou půdu zase probudit k životu. S technologií to ale zase nesmíte přehnat. Jde o nastolení správného balancu. Prostředí hry je ručně malované a při hraní vás bude doprovázet relaxační hudba. Tvůrci Terra Nil popisují jako meditativní zážitek. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 3 557 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, puzzle, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 6 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Devolver Digital

Vývojář: Free Lives

Datum vydání: 28. 3. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, App Store

Dorfromantik Dorfromantik je další hrou spadající mezi relaxační strategie. Zároveň ale patří také do logického žánru. Po startu hry dostáváte několik procedurálně vygenerovaných hexagonů. Na mapě není zprvu vůbec nic, a tak je na vás, jak začnete rozvíjet svůj vlastní svět. Správnou kombinací hexagonů, na kterých může být třeba les, pole nebo domečky, můžete dát dohromady nádherně vypadající a fungující krajinu. Můžete si do toho přidat i výzvu. Pokud kombinujete dlaždice co nejefektivněji, dostáváte bodíky do hodnocení. Abyste získali hodnocení co nejvyšší, bez přemýšlení to už nepůjde. Některé můžete rozmisťovat, jak se vám zachce, jiné zase musí splňovat určitá pravidla. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 22 123 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: karetní hra, nezávislá hra, puzzle, simulátor, strategie, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Toukana Interactive

Vývojář: Toukana Interactive

Datum vydání: 29. 9. 2022 Digitální distribuce: Steam, GOG

Stardew Valley Občas je potřeba si od akčních přestřelek odpočinout. Na takové chvíle je Stardew Valley perfektním kandidátem. Po svém předkovi jste zdědili farmu nedaleko malého městečka, kterou je potřeba dát nejdříve do pořádku a pak už je na vás, co s ní uděláte. Od pěstování základních plodit se můžete dostat třeba k chování hospodářských zvířat. Do města se také občas vyplatí zavítat. Nejen, že se v průběhu herního roku pořádají nejrůznější událostí, ale také je důležité utužovat vztahy s ostatními obyvateli. Ty jdou do takové hloubky, že po pár letech můžete pořádat svatbu. Díky dlouhodobé podpoře od vývojářů se také můžete pustit do farmaření v kooperaci. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 512 191 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 100 h (hlavní příběh), 211 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Chucklefish

Vývojář: ConcernedApe

Datum vydání: 26. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Journey Písečný svět Journey si vysloužil spoustu ocenění. V podstatě nevíte, o co jde ani kam máte namířeno. Cesta je v tomhle případě důležitější než samotný cíl. Prostředí Journey totiž působí velmi kouzelně a sjíždění písečných dun se ani po letech neohrálo. Během prozkoumávání můžete narazit i na ostatní hráče a společně se pokusit odhalit tajemství tohoto světa. Za zmínku stojí také soundtrack, který byl nominován na cenu Grammy. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 23 714 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 3 h (hlavní příběh), 5 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: ThatGameCompany

Datum vydání: 13. 3. 2012 Digitální distribuce: Steam, Epic

House Flipper Domácí práce jsou pro někoho noční můrou, ale jsou ideální i pro uspořádání myšlenek a trochu zpomalení od všeho okolního dění. Vaším ultimátním cílem v House Flipper je pořídit si vlastní nemovitost. Nejdřív si na ni ale musíte vydělat. Naštěstí pro vás mají sousedé práce dost. Čekají vás opravy všeho druhu. Ať už jde o vymalování, předělání koupelny nebo opravu klimatizace, na všechno musíte být připraveni. Do své práce můžete dát i kousek sebe. Pokud si to zákazník přímo neřekne, můžete věci týkající se designu vybírat podle svého uvážení. A až se dostanete k vlastnímu příbytku, tak už máte úplně volnou ruku. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 70 813 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: PlayWay

Vývojář: Empyrean

Datum vydání: 17. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Euro Truck Simulator 2 Doručování zásilek v kamionech může znít docela nudně. Pro spoustu hráčů je to ale ten správný recept na pořádný relax. V Euro Truck Simulatoru 2 vás čeká doručování ve spoustě evropských států. Podíváte se třeba do Polska, Německa, Anglie nebo třeba k nám do Česka. Není to ale jen o přepravě jedním kamionem. Založit si můžete rovnou celou dopravní firmu. Svá vozidla si můžete dle libosti upravovat. To se týká vylepšení výkonu i kosmetických doplňků. Pokud by pro vás v základu měl Euro Truck Simulator 2 málo obsahu, tak pro něj vyšlo i několik DLC rozšíření, díky kterým se herní mapa ještě pěkně rozroste. Jmenovitě se tak můžete podívat třeba do Skandinávie, Francie nebo Itálie. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 500 890 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, závodní hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: SCS Software

Vývojář: SCS Software

Datum vydání: 16. 1. 2013 Digitální distribuce: Steam

Slime Rancher Chování drůbeže a dobytka už je pasé. Jen tak někdo si ale nemůže založit farmu se slizáky. Beatrix LeBeau se vydává na planetu vzdálenou od země, aby tady chovala různobarevné bloby, kteří s dostatkem správné potravy zvládají produkovat vzácné materiály. Občas je Slime Rancher o stavění výběhů a krmení slizáků. Jindy se zase musíte vypravit do divočiny a zkusit najít nový, zase o něco vzácnější druh, který pak můžete zkombinovat s dalšími. Možnosti se vám neustále rozrůstají s odemykáním nových schopností. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 99 110 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Monomi Park

Vývojář: Monomi Park

Datum vydání: 1. 8. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Animal Crossing: New Horizons Chtěli jste si někdy vybudovat vlastní tropický ráj? V Animal Crossingu máte možnost splnit si svůj sen. Společně s několika dalšími residenty se nastěhujete na neobydlený ostrov a upravit si ho můžete do posledního detailu. Pokud máte dost akčních her, New Horizons je výbornou volbou pro odpočinek. Velmi důležitým prvkem v hratelnosti je čas. Nové budovy se nepostaví hned, musíte počkat pár dní reálného času. Stejně tak se mění i den a noc nebo roční období. V průběhu celého roku probíhají tematické události. Od vydání hry do něj přibyla hromada obsahu včetně plavání, nových postav nebo možností, jak si své věci můžete upravit. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 122 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 56 % (z 6 488 hodnocení)

Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánr: simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 45 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 20. 3. 2020

Unpacking Zrovna jste se nastěhovali do nového domu. Konečně máte u sebe všechny krabice se svými věcmi, a tak přichází řada na vybalování a zařízení všech pokojů. Na tomto konceptu stojí celá pointa Unpacking. Příběh vyprávějí věci, které postupně taháte z krabic. Je na vás, na které místo je dáte. Sice by nedávalo smysl, proč byste si dávali hrnce do koupelny, ale udělat to můžete. Některé věci ale mají svoje místo a pokud ho najdete, dozvíte se zase další detail o životě, který vybalujete. Postupně si projdete několika byty a v každém z nich vás čeká nový příběh a další nerozbalené krabice. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 76 % (z 92 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Witch Beam

Vývojář: Witch Beam

Datum vydání: 2. 11. 2021 Digitální distribuce: Steam, GOG, App Store, Google Play

A Short Hike Na krátkou procházku se vydáme s Claire, která na pohled připomíná kombinaci ptáka a člověka. Máme namířeno do Hawk Peak Provincial parku, kde její teta May pracuje jako strážce. Claire má zrovna den volna, a tak ho plánuje strávit v barvité přírodě zdejšího okolí. Zároveň ale očekává velmi důležitý telefonát a se signálem to v parku není žádná sláva. Proto se musí dostat na jeho nejvyšší bod. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (99 % od 12 158 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 1 h (hlavní příběh), 3 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Whippoorwill Limited

Vývojář: adamgryu

Datum vydání: 18. 8. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Untitled Goose Game To si takhle žijete svůj každodenní život a z ničeho nic vás začne terorizovat hýkající husa. Přesně tuhle situaci si zažívají obyvatelé městečka v Untitled Goose Game. Vy se chopíte role právě oné husy. V každé úrovni vás čeká několik úkolů. Jednou je to ukradení hrábí zahrádkáři, pak zase otravná husa nemůže nechat v klidu proběhnout nedaleko se konající piknik. Untitled Goose Game je jednoduchá hra s jednoduchou grafickou a díky osobitému stylu je nezapomenutelnou záležitostí. S následnou podporou vývojářů se do hry dostala i možnost kooperace, takže nyní můžete do akce vyrazit s dvojicí hus. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 14 340 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Panic Inc.

Vývojář: 22nd Century Toys

Datum vydání: 20. 9. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Townscaper Měli jste někdy chuť postavit si vlastní městečko, ale nechcete se starat o ekonomiku, obranu a další věci, které jsou běžnou součástí strategií? V Townscaperu nemusíte řešit nic z toho. Tady jde hlavně o to, aby váš výtvor splňoval vaši představu. Nemáte žádný cíl ani úkoly. Je před vámi jen herní plocha, na které můžete tvořit skromné vesničky, velkolepé katedrály nebo celá města. Townscaper byl původně experimentem. Nedlouho po vydání se ale stal jednou z nejlepších odpočinkových záležitostí. Kromě příjemného vzhledu je to i díky jednoduchému ovládání, kde za vás části městeček a stavení dodělává algoritmus. Hodnocení recenzentů: 63 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 17 815 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Raw Fury

Vývojář: Oskar Stalberg

Datum vydání: 26. 8. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, App Store

Potion Craft: Alchemist Simulator V téhle středověké hře se nestaneme vládcem ani slavným dobyvatelem. S Potion Craft se zavřeme do své dílny a budeme míchat ingredience, abychom vytvořili elixíry s požadovanými účinky. Recepty musíte nejdřív sami objevit, což vyžaduje značnou dávku experimentování. Když už se vám ale zadaří, postupně si budete vypracovávat svoji pověst u měšťanů, kteří na vás mohou pohlížet jako na tajemného alchymistu, chamtivého obchodníka nebo třeba slušného řemeslníka. Záleží, jak se k ostatním budete chovat. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 19 267 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: tinyBuild

Vývojář: niceplay games

Datum vydání: 13. 12. 2022 Digitální distribuce: Steam, GOG

A Little To The Left Ve věcech musí být pořádek. Knížky seřazené na poličce, příbory rozdělené v šuplících a obrazy na stěnách v perfektní rovině. V A Little To The Left se dostanete do více než 70 situací, kdy musíte dát věci do pořádku. Při řešení můžete být kreativní. Těch správných je totiž víc než jedno. Musíte si ale dávat pozor na nezbednou kočku, která občas přijde "na pomoc". I když vám ale vaše dílo rozhází není to nic strašného, protože během chvíle máte zase všechno na svém místě. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 4 550 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Secret Mode

Vývojář: Max Inferno

Datum vydání: 8. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam

The Sims 4 Oblíbený simulátor života si můžete zahrát zdarma na všech platformách. Vytvořte si svoji postavičku a prožijte s ní celý její život. Kromě objevování nových přátelství můžete třeba založit rodinu. Čeká vás také budování vlastního příbytku, který si můžete vybavit podle svého gusta. Velkou novinkou v rámci série The Sims byly ve čtvrtém díle charakterové vlastnosti simíků. Spolu se vzhledem můžete určit i jejich povahu a chování. Někdo tak může mít kladný vztah ke sportu a setkávání s ostatními simíky, další se zase bude lépe cítit doma ve svém doupěti. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 113 642 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Maxis

Datum vydání: 2. 9. 2014 Digitální distribuce: Steam

Disney Dreamlight Valley Disney má v řadách fanoušků různé věkové kategorie a pro každou z nich je Dreamlight Valley výbornou záležitostí. Tentokrát se do pohádkového světa nevydáváte na nebezpečnou výpravu. Vašim cílem je užívat si oblíbených postav a vybudovat si v jejich kouzelném světě vlastní příbytek. V tomto smyslu je Dreamlight Valley často přirovnávané k Animal Crossing. Aby to ale nebylo bez jakéhokoliv obalu, tak se vše odehrává v rámci osvobození světa od temných trnů, které se jedné noci objevily ve spoustě světů. Dreamlight Valley je poslední útočiště pohádkových bytostí a jejich vzpomínek. Společně s nimi odhalujete jejich příběhy. Nechybí třeba Wall-E, Ariel nebo Mickey Mouse. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 12 036 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Switch

Žánry: adventura, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Nighthawk Interactive

Vývojář: Gameloft

Datum vydání: 27. 10. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

ABZU Abzu patří ke hrám, u kterých je cesta důležitější než samotný cíl. Pochází od stejného výtvarníka jako Journey, takže se ani není čemu divit, že je dosti abstraktní. Tentokrát místo vyprahlé pouště zavítáme do hlubin oceánu. Průzračné proudy vody unášejí hejna různých rybiček. Postupně objevujete druhy ukryté v temnějších hlubinách. Vašim cílem je samotné srdce celého oceánu. S větší hloubkou se ale kromě počtu neobvyklých druhů ryb zvyšuje i míra nebezpečí. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 73 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 18 795 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 1 h (hlavní příběh), 4 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Giant Squid

Datum vydání: 2. 8. 2016 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Katamari Damacy REROLL Na první pohled byste určitě neřekli, že je Katamari Damacy příběhem prince, který se snaží znovu vytvořit hvězdy, souhvězdí a Měsíc. Jejich zničení má na svědomí jeho otec, král veškerého kosmu. Aby něco takového jeho syn byl schopen napravit, vydal se na zemi s katamari, což je koule, která na sebe nabaluje vše, co je menší než ona sama. Ve výsledku to vypadá tak, že se na zemském povrchu snažíte uválet co největší kouli. Je to pořádný bizár jak se pro správnou japonskou hru sluší a patří. I přes neobvyklou myšlenku je ale hra zpracovaná velmi dobře a vysloužila si chválu jak u recenzentů, tak u hráčů. Válet koule můžete i na aktuálních platformách díky remaku Katamari Damacy Reroll. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 3 757 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, puzzle

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 7. 12. 2018 Digitální distribuce: Steam

Unravel Yarny je vytvořený z jednoho dlouhého vlákna vlny. Vydává se na cestu, aby znovu objevil vzpomínky rodiny, jejíž vztahy v poslední době nebyly zrovna ideální. Úrovně zasazené do nádherné skandinávské krajiny dýchají životem, který ale může být pro Yarnyho překážkou. Naštěstí ale může své vlákno využívat k tomu, aby překonával nástrahy a řešil logické hádanky, které jsou často založené na hrátkách s fyzikou. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 3 124 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Coldwood Interactive

Datum vydání: 9. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam

Cozy Grove V Cozy Grove se vydáme na neustále se měnící ostrov plný prazvláštních duchů. Náš hlavní hrdina je průzkumník specializující se právě na tento druh nadpřirozených sil. Každý den se spolu s ním můžete vydat do zdejších lesů a objevit další z řady tajemství. Duchy ale nebudete lovit ani s nimi bojovat. Musíte jim pomoct najít klid. Autoři této hry se inspirovali u Animal Crossingu, a tak i v jejich hře plyne čas stejně jako v reálném světě. Nemáte tak šanci vyčerpat veškerý obsah za jediný den. Občas musíte počkat na večer, jiné úkoly zase splníte jen za denního světla. Les se navíc neustále mění, takže při každé výpravě můžete objevit něco nového. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 6 058 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: The Quantum Astrophysicists Guild

Vývojář: Spry Fox

Datum vydání: 8. 4. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

New Pokemon Snap Na Nintendo 64 v roce 1999 vyšel první a na dlouhou dobu jediný Pokémon Snap. Pointa byla velmi snadno pochopitelná. V modulu jste se pohybovali po ostrově a museli zachytit pokémony v jejich přirozeném prostředí. Pokud zrovna dělali nějakou neobvyklou činnost. Váš snímek měl mnohem větší hodnotu. Nintendo tento koncept oživilo až na Switchi, kam díky napůl kapesnímu provedení konzole velmi hodí. Pokud budete hrát v handheld módu, opravdu to vypadá, jako byste přímo fotili. New Pokémon Snap má na rozdíl od originálu řadu nových funkcí a samozřejmě i líbivější grafiku. Pokémonů je víc, na tratích můžete objevit alternativní cesty a o své výtvory se můžete podělit s komunitou. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 122 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 69 % (z 659 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 30. 4. 2021