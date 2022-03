Nejlepší RPG hry pro PC a konzole. Na výpravu láká Mass Effect a kultovní Gothic

Gothic Akční RPG od německého studia Piranha Bytes se zařadilo k největším klasikám střední Evropy. Hra se odehrává ve středověkém fantasy světě, kde je království Myrtana ohrožováno skřety. Král Rhobar II. potřebuje magickou rudu, kterou těží v trestanecké kolonii na ostrově Khorinis a aby trestanci neuprchli, nechá kolem kolonie vytvořit magickou bariéru. Něco se ale pokazí, bariéra naroste víc než bylo zamýšleno a trestanci povstanou. Kolonie je ovládána zločinci, se kterými musí král výměnou za rudu spolupracovat. Gothic je výjimečný už zasazením. Jste trestancem na území, kterému král už dávno nevládne. Nejste moc silní, musíte se všechno naučit od píky. Nikomu na vás nezáleží, ve skutečnosti vás za pár hroudek rudy rádi podříznou na každém rohu. Abyste vyhráli, musíte herní svět dokonale poznat a přidat se k jedné z frakcí, přičemž každá nabízí trošku jiné úkoly a prožití příběhu. Původní Gothic je stále velmi dobrá hra, nicméně pokud jste ho ještě nehráli, možná pro vás bude lepší počkat na chystaný remake, který má vyjít někdy v průběhu tohoto roku. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 1 152 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Piranha Bytes

Datum vydání: 15. 3. 2001 Digitální distribuce: Steam Retro: Gothic – nechť Spáč procitne!



Risen Od tvůrců Gothica, Risen má v základu podobné zasazení. Jste černým pasažérem na lodi, která je při záhadném boji zničena a ztroskotáte na ostrově. Zde vládne inkvizice a postupně zjistíte, že její přítomnost souvisí s příchodem nové tajemné hrozby titánů. Jelikož je na ostrově momentálně zákaz vycházení, je z vás opět trestanec a záleží jen na vás, zda se připojíte k banditům nebo inkvizici a mágům. Přežití světa vám opět leží na ramenou. Risen nabízí relativně srovnatelný zážitek jako Gothic. Svět vás nešetří a musíte se postupně vyšplhat výš. Právě atmosféra toho, že si se vším musíte poradit sami a úkoly, které mají mnoho řešení přináší zážitek, díky kterému vás Risen dokáže chytnout. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 856 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Piranha Bytes

Datum vydání: 2. 10. 2009 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG Risen 3: Titan Lords - do třetice všeho průměrného (recenze)



ELEX Na planetě Magalan dlouho prosperovala vyspělá civilizace. Pak ale spadl asteroid. Lidstvo přesto přežilo a jeho osud se začal vyvíjet kolem nového prvku Elex. Ten může pohánět stroje a také vylepšit schopnosti člověka a potlačit emoce. Vznikly nové frakce, které se liší hlavně tím, jaký je jejich postoj k Elexu. Některé ho používají, jiné ho odmítají. Vy jste Jax, komandér z frakce Albs, kteří věří, že jsou nadřazení lidem. A vy jste jedinou šancí, jak Albs zastavit před ovládnutím Magalanu. Elex je poslední hrou od Piranha Bytes na tomto seznamu. Ačkoli je předchozím hrám podobná, liší se futuristickým pojetím. Nyní máte ve hře i laserové pušky a výběr frakce udělá zásadní rozdíl v tom, jaké zbraně či jaká kouzla máte k dispozici. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 70 % (z 1 275 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nordic Games Publishing, THQ Nordic

Vývojář: Piranha Bytes

Datum vydání: 17. 10. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG ELEX: Gothic v postapokalyptickém světě (recenze)



Baldur's Gate II: Shadows of Amn Občas se stane, že druhý díl s přehledem překoná svého předchůdce. V případě Baldur's Gate je to obzvlášť obdivuhodné, protože už první díl si vysloužil zaslouženě velmi vysoká hodnocení. Hra si zakládá na pravidlech Dungeons and Dragons a ve skupině hrdinů se procházíte po velmi detailně vykresleném světě. Hra exceluje hlavně v tom, jak komplexní herní svět je. Vedle tajemného a zajímavého hlavního příběhu můžete prožít příběhy vedlejších postav a vyzkoušet stovky vedlejších úkolů. Baldur's Gate II může zabrat klidně stovky hodin i kvůli vysoké znovuhratelnosti, díky odlišným řešením úkolů. Studio Bioware na sérii již nepracuje, ale momentálně se chystá třetí díl od Larian Studios. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 91 % (z 1 496 hodnocení) Platforma: PC

Žánr: RPG

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 200 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Interplay

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 24. 9. 2000 Baldur´s Gate 2 - Král se vrací, aplaudujte!!!



Dragon Age: Inquisition Třetí díl série Dragon Age obsahem nešetřil. Hlavní příběh se týká tradiční nutnosti spojit síly proti velké démonické hrozbě. Hlavní hrdina zjistí, že je vyvolen stát se inkvizitorem a vést legendární tým, jejímž úkolem je čelit démonům. Příběh vyniká hlavně možnostmi voleb, které děj opravdu ovlivňují (ostatně hra má 40 různých konců), nemluvě o spoustě vedlejších úkolů a příbězích vedlejších postav. Hratelností se jedná o taktické RPG, kdy je důležité vytvořit fungující vyvážený tým až čtyř postav. Proti vám pak stojí hromady odlišných nepřátel v nejrůznějších prostředích. Ve hře se nachází spousty vedlejších aktivit, díky čemuž vám dohrání hry zabere i přes 100 hodin. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 60 % (z 4 663 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Žánry: RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 73 h (hlavní příběh), 119 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 18. 11. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam Dragon Age: Inquisition – veď je nebo zemři (recenze)



Mass Effect: Legendary Edition Sci-fi legenda, která změnila herní svět. Mass Effect je nejznámější RPG sérií studia Bioware. Ačkoli poslední Andromeda hráče spíše zklamala, původní trilogie patří díky detailně vykreslenému světu k výjimečným zážitkům a díky Legendary Edition si můžete celou původní trilogii projít v lepší grafice. Hlavní příběh Mass Effect je sice pouze o čelení mocné hrozbě a nutnosti spojit se, výjimečným ho však dělají vztahy mimozemských ras, jejich příběhy a kultura a možnost ovlivnit svými rozhodnutími osud hry. Jedná se o akční RPG a většinu hry strávíte pobíháním s kvérem a střílením zlých emzáků nebo jízdou ve vozidle Mako. Opět zde však sestavujete tým, kdy odlišný bojový styl postav výrazně ovlivní herní zážitek. Postavy navíc mají svůj vedlejší příběh, který je radostí prožít. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 28 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 57 % (z 386 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: Sci-fi RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 90 h (hlavní příběh), 127 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 14. 5. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam Mass Effect: Legendary Edition – Shepard po pár plastikách | Recenze



Divinity: Original Sin II - Definitive Edition Vynikající taktické RPG, které si zakládá na komplexním herním světě a pravidlech Dungeons and Dragons. Divinity se dost možná inspirovalo také Baldur's Gate a ve skupině až čtyř postav (nebo čtyř hráčů online) se vydáváte na dobrodružství. Hlavní příběh je sice relativně jednotvárný, ale hromady zajímavých vedlejších úkolů to více než vykompenzují na dlouhé desítky hodin hraní. Hra si zakládá na tahových soubojích, kdy na tahy vybíráte, co vaše postava udělá. Funguje to skvěle dokonce i v případě, že hrajete s přáteli. Hru navíc doprovází skvělá tvorba postav a můžete rozvíjet různé znalosti a statistiky, které vám pomohou překonat úskalí herního světa. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 5 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 313 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 86 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Larian Studios Games, Bandai Namco Games

Vývojář: Larian Studios Games

Datum vydání: 31. 8. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: GOG Divinity: Original Sin 2: ze dna až mezi bohy (recenze)



The Witcher 3: Wild Hunt Polský Zaklínač ukázal, že slovanské fantasy může získat světovou slávu. Skvělá knižní série má nyní vlastní seriál na Netflixu, ale pro nás je důležitá hlavně jeho herní trilogie. CD Projekt Red se Zaklínačem proslavil a třetí díl je mnohými nazýván jednou z nejlepších her vůbec. Geralt se v něm vydává hledat Ciri. Tato cesta je však doplněna spoustou emotivních příběhů, zaklínačských zakázek a samozřejmě Gwentem. Zaklínač byl pro mě vždy výjimečný tím, že nemá jasné dobro a ve hře si často vybíráte mezi třemi zly. Přitom otevřený svět založený na "chození k otazníčkům" a akční soubojový systém není až tak výjimečný. Každopádně atmosféra hry, odlišné množství nepřátel vyžadujících jinou taktiku a velmi komplexní svět řešící temná témata, od genocidy k rasismu nabízí něco, co jen tak jinde nenajdete. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 20 832 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 73 h (hlavní příběh), 156 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 18. 5. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Zaklínač 3: Divoký Hon – seriózní hra (recenze)



The Elder Scrolls V: Skyrim Skyrim vyšel až absurdně hodně krát, ale je k tomu důvod. V tomhle herním světě můžete doslova žít. Hlavní příběh o zabíjení draků je na hře asi to nejméně zajímavé. Důležité jsou vedlejší úkoly, možnost práce, přidat se k různým frakcím a prožívat nové příběhy, mít dům a rodinu. Ve he můžete být mocným válečníkem, zručným kovářem či mocným mágem. Záleží jen na vás. Tento obrovský sandbox vás upoutá klidně na stovky hodin. Skyrim není lineární, je to vyloženě virtuální život, který vám pomůže vypnout od reálného světa. Akční hratelnost je dnes možná zastaralá, grafika by také chtěla oprášit. Komplexnost malebného Skyrimu naštěstí potěší i dnes. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 12 055 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 114 h (hlavní příběh), 202 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Datum vydání: 10. 11. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam The Elder Scrolls V: Skyrim - pro každého něco (recenze)



Encased Jak sami vývojáři popisují, Encased je inspirován klasickými hrami jako Fallout či Wasteland a ruským románem Piknik u cesty (také známý jako Stalker). Ve hře se vydáte do zóny s mocnými mimozemskými artefakty a zvláštními fyzikálními úkazy. Svět je sice fascinován, ale dost možná se v zóně odehrává něco, co ohrožuje celé lidstvo. Lidé v zóně jsou navíc odtrženi od zbytku světa a ačkoli zde pracují vědci a vládní organizace, je tu hodně banditů a anarchistů. Hra zaujme hlavně tím, jak svět funguje a co vše zde můžete potkat. Hlavní příběh totiž není tak výrazný, ale otevřenost hry je neskutečná. Téměř vše má možnost odlišného řešení, ať se jedná o vaši reputaci mezi frakcemi, naučené dovednosti nebo nalezené akce. Hra reflektuje vaše činy ukázkově, díky čemuž se do hry zaručeně ponoříte. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 38 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Black Tower Entertainment

Vývojář: Dark Crystal Games

Datum vydání: 7. 9. 2021 Digitální distribuce: Steam, GOG Recenze hry Encased. Když se Fallout spojí se Stalkerem



Final Fantasy VII Remake Svět se dostal pod kontrolu Shinra Electric Power Company, korporace ovládající samotnou životní sílu planety. V rozlehlém městě Midgar zesílila svůj odpor organizace Avalanche. Cloud Strife, bývalý člen elitní jednotky SOLDIER patřící Shinra, se stává žoldákem a přidává se k odboji. Final Fantasy je jednou z nejslavnějších japonských herních sérií a sedmý díl bývá často označován za ten nejlepší. Právě proto se dočkal remaku, který hru značně vylepšuje. Final Fantasy VII nabízí nejen promyšlený svět a zajímavý příběh, ale také zábavnou a svižnou hratelnost. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 126 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 7 440 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: japonský styl, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 37 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Square Enix

Datum vydání: 10. 4. 2020 Final Fantasy VII Remake: oprášení kultovní legendy



Kingdom Come: Deliverance Nejen, že je Kingdom Come: Deliverance českou hrou, ale také se zaměřuje na ve hrách často opomíjený český středověk. Hra se odehrává v roce 1403, krátce před husitskou revolucí. Českým králem je neschopný Václav IV., kterého se snaží sesadit jeho bratr Zikmund Lucemburský. Ten táhne do Čech s armádou a při vypalování Střílbrné Skalice zabije armáda rodinu hlavního hrdiny Jindry. Příběh se primárně týká boje proti Zikmundovým armádám, což je propojeno touhou Jindry o pomstě. Na hře vás nejspíš upoutá hlavně příjemný otevřený svět s hromadou zajímavých úkolů a aktivit. Kingdom Come je výjimečné svou realističností, kdy musíte jíst, spát a v boji si nemůžete troufnout proti větší přesile nepřátel. Bojový systém se zaměřuje na duely a byl tvořen ve spolupráci s šermířskými mistry. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 2 715 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, historická hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 69 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Warhorse Studios

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 13. 2. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Kingdom Come: Deliverance - prožijte český středověk (recenze)



Expeditions: Rome Římská říše existovala přes tisíc let a nejznámějším obdobím je život Caesara. Není divu, že jeho období si vybrali vývojáři ze studia Logic Artist jako pozadí Expeditions: Rome. Hlavní hrdina se kvůli problémům doma vydává na tažení do Řecka, kde vládne Mithridatés VI. Pontský, postupně se však podívá také do Galie či Egypta. Osud mu však připravil zajímavou cestu a není to jen obyčejný hrdina, ale legát, velitel legie. Hra kombinuje ovládání hlavního hrdiny se skupinou vojáků s vedením legie. Nejlepší složkou hry jsou rozhodně úkoly, které často končí tahovým soubojem. Snadno pochopitelný bojový systém vede k jeho návykovosti a boje mají často odlišné cíle, díky čemuž nejsou stereotypní. Samotné vedení legie je bohužel slabší složkou hry, nicméně přispívá k příjemné atmosféře a umožní vám prožít římské dobrodružství. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 74 % (z 40 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: hra v reálném čase, strategie, tahová hra, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Logic Artists

Datum vydání: 20. 1. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Recenze hry Expeditions: Rome. Alea iacta est



Assassin's Creed Valhalla Vikinská tažení zaznamenala za poslední roky vysoký nárůst popularity a série Assassin's Creed se na tom nebála svést. V roli vikinga Aivora se po krátkém válčení v Norsku vydáváte na tažení do Anglie, v jehož nejmocnějším království Wessex momentálně vládne Alfréd Veliký. Ačkoli zde máte stealth pasáže, kterými se série Assassin's Creed proslavila, hra si zakládá hlavně na akčních bojích. Hlavní příběh funguje jako pozadí, hlavní silou hry je průzkum Anglie, plenění, budování vaší osady a plnění mnoha vedlejších úkolů a aktivit včetně vynikajících kostek. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 2 772 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, otevřený svět, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 104 h (hlavní příběh), 257 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 10. 11. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Epic Assassin’s Creed Valhalla: pojďme vyplenit Anglii | Recenze



Fallout 3 Po atomové válce jsou jedinými přeživšími lidé schovaní v bunkrech... a různá zmutovaná monstra na povrchu planety. Fallout 3 znamenal velkou změnu pro sérii a z izometrického RPG se změnil v akční RPG ve stylu The Elder Scrolls. Ve hře je zajímavý příběh, spousta vedlejších úkolů a hlavně svoboda, co všechno můžete v post-apokalyptickém světě dělat a vidět, s jakými postavami se potkáte. Fallout 3 se také proslavil zajímavým bojovým stylem, kdy můžete čas zpomalit a zaměřit určitou část nepřítele. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 78 % (z 4 772 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: RPG, FPS

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 52 h (hlavní příběh), 237 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Datum vydání: 28. 10. 2008 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG Recenze: Fallout 3 – druhá dávka gama záření



Pillars of Eternity Jak sami vývojáři ze studia Obsidian prohlašují, Pillars of Eternity si klade za cíl znovu zachytit kouzlo, představivost, hloubku a nostalgii klasických RPG. Jedná se o izometrické RPG inspirované například již zmíněným Baldur's Gate. Ačkoli hra obsahuje zajímavý bojový systém, hlavní kouzlo je v promyšleném světě a dialozích. Můžete se těšit na stovky zajímavých úkolů, bohatý svět s promyšleným lorem a důraz na volby hráče. Pillars of Eternity sice vyšlo v roce 2015, ale svým provedením připomíná spíše hry z minulého tisíciletí a pokud takové RPG máte rádi, do hry se zamilujete. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 2 594 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: hra z pohledu třetí osoby, RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 57 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 26. 3. 2015 Digitální distribuce: Steam Pillars of Eternity: to staré a dobré (recenze)



Vampire: The Masquerade - Bloodlines Vampire: The Masquerade - Bloodlines je akční RPG z pohledu první nebo třetí osoby, které kombinuje intenzivní akci s nelineárním světem a bohatým vývojem postav. Hra vrhá hráče do temného a drsného upířího podsvětí moderního Los Angeles, kde budete v roli upíra zažívat zajímavý příběh, který se liší dle rozhodnutí hráče. Ve hře si vyberete jeden z upířích klanů, přičemž každý vám umožní přístup k jinému hernímu stylu a k jiným schopnostem. Hra je díky tomu znovuhratelná, jelikož každý klan odemykaná odlišné styly hraní. Výjimečná je hlavně atmosféra hry, kdy prozkoumáte ten pro smrtelníky neznámý upíří svět. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 975 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, FPS

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 27 h (hlavní příběh), 60 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Activision

Vývojář: Troika Games

Datum vydání: 16. 11. 2004 Digitální distribuce: Steam, GOG Recenze: Vampire: The Masquerade – Bloodlines – karneval upírů je zpět



Disco Elysium Jedno z největších překvapení posledních let. V Disco Elysium převezmete roli detektiva, který vyšetřuje záhadný případ oběšence, nicméně samostatnou kapitolou hry je i to, že se snažíte zjistit, kým hlavní postava vlastně je. Vaší hlavní zbraní jsou dialogy, přičemž musíte pracovat například také s psychickým stavem ostatních postav. Hra se může pochlubit úžasným příběhem a unikátními postavami. Na druhou stranu selhává v technickém stavu a některé delší dialogy často nikam nevedou. S tím však musí každý detektiv počítat. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 1 094 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 31 h (hlavní příběh)

Vydavatel: ZA/UM

Vývojář: ZA/UM

Datum vydání: 15. 10. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Recenze hry Disco Elysium - Final Cut. Detektivka, která by vydala na knižní sérii



Wasteland 3 V post-apokalyptickém Coloradu to nevypadá nejlépe. Lidstvo se snaží vybudovat novou společnost, ta nicméně naráží na spoustu problémů. Do tohoto světa vstupujete vy a ideálně obklopeni dalšími společníky se prodíráte mnoha problémy. Po světě řádí nejrůznější banditi a v chaosu zmítané společnosti si každý žoldák najde nějakou prácičku. Wasteland 3 vyniká hlavně skvělým příběhem, který bere v potaz hráčova rozhodnutí. Obecně herní svět na vás reaguje skvěle a při průzkumu navíc využijete nejrůznější statistiky. Ty je dobré nakombinovat se vašimi společníky, jelikož nejde jen o to dobře bojovat. Některé situace lze řešit diplomaticky, do jiných se hodí mozek technika. Hra je v tomto komplexně promyšlena, aby byl každý postup unikátní a svět s hráčem komunikoval. Bohužel boj nás tolik neoslovil, ačkoli odlišné statistiky potrápí strategickou mysl, komplexností se Wasteland nevyrovnal konkurenci. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 76 % (z 463 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: InXile Entertainment

Vývojář: InXile Entertainment

Datum vydání: 28. 8. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG Wasteland 3: mrazivě dobré vyprávění | Recenze



Dark Souls III Legendární RPG od From Software se proslavilo hlavně svou obtížností. Dark Souls vás vezme do zajímavého gotického světa, který rozhodně fascinuje. Ve světě najdete středověkého vesnice a temné hrady, které jsou často plné krvelačných a originálních nepřátel. Soubojový systém z pohledu třetí osoby si zakládá na dokonalené znalosti nepřátel. Abyste měli šanci vyhrát, musíte tušit, co může nepřátel udělat. Když zemřete, nečeká vás uložená pozice a své vypadlé duše musíte posbírat. Ve hře umírat nechcete, nicméně zpráva "You Died" vás rozhodně nemine. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 3 756 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: Akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 63 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Datum vydání: 11. 4. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam Dark Souls 3: legendární řezničina (recenze)



Star Wars: Knights of the Old Republic Snad nejlepší RPG ze univerza Star Wars se odehrává ve zlatém věku republiky – více než 4000 let před prvním filmem. V galaxii zuří válka mezi Sithy a řádem Jedi a vaše akce určí výsledek galaktického konfliktu. Studio Bioware udělalo dobře, když si vybralo nepopsanou knihu, jelikož mu to dalo kreativní svobodu. KOTOR se může chlubit zajímavými příběhy, skvělými postavami a ukázkovým využitím licence Star Wars. Co se týče hratelnosti, jedná se o taktické RPG. Hru můžete stopnout a rozdat svým postavám příkazy. V dnešní době už možná bude hratelnost působit trochu zaostale... naštěstí se připravuje remake, který snad osvěží grafiku a umožní nám si tento skvost znovu užít. O remaku toho zatím bohužel moc nevíme. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 2 160 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, Switch

Žánry: RPG, hra z pohledu třetí osoby

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 42 h (hlavní příběh), 51 h (kompletní obsah)

Vydavatel: LucasArts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 18. 11. 2003 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store Star Wars: KOTOR – nechť vás Síla provází (mobilní recenze)



The Outer Worlds Když se začalo lítat do vesmíru, brzy se kormidla ujaly velké korporace. The Outer Worlds se odehrává ve zvláštní korporátní antiutopii. Vše je řízeno korporátními předpisy, což vede k absurdnímu nádechu skoro ve stylu Monty Python. Čím víc svět prozkoumáváte, tím víc zjišťujete, jak je uvnitř prohnilý a jak dopadne příběh záleží také na vlastních rozhodnutích. Průzkum originálního univerza v kombinaci s humorem funguje. The Outer Worlds vás rozhodně rozesměje, zároveň se ale nebojí nakousnout drsnější témata, což prezentuje v mnoha úkolech. Hra exceluje hlavně nelineárností, kdy většina úkolů má více odlišných řešení, což se promítá na vaší reputaci v herním světě. Jedná se o akční RPG a ačkoli tato složka není provedena špatně, nejvíc si na hře užijete vtipné dialogy a báječnou atmosféru. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 73 % (z 2 102 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Žánry: RPG, FPS

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 13 h (hlavní příběh), 25 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Private Division

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 25. 10. 2019 Digitální distribuce: Steam The Outer Worlds: uprostřed korporátní antiutopie | Recenze



Fable II Od dnes již zaniklého studia Lionhead, Fable II nám přineslo báječný a velmi originální sandbox. Snad žádná hra tak dobře nereflektuje akce vaší postavy téměř na všem, co děláte, co jíte, jaká rozhodnutí činíte. Začnete jako sirotek v království Albion, kterému vládne zlý panovník. Příběh následně není pouze bojem se zlem, je to o vašem vývoji. Ve hře si můžete najít práci, mít děti, vlastnit hromady obchodů a nemovitostí, být zlý, být hubený, být tlustý, chytit pohlavní nemoc, hrát hazardní hry. Možností je tu habaděj! Vše navíc doplňuje vynikající anglický humor. Fable je velmi vtipná hra s unikátní atmosférou a navíc chytlavou hratelností. Jedná se o akční hru z pohledu třetí osoby, kde kombinace bojů na blízko, střelby a kouzel odemyká různé možnosti. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 67 % (z 2 626 hodnocení) Platforma: Xbox 360

Žánry: Akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh), 40 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Lionhead Studios

Datum vydání: 21. 10. 2008 Nový Fable je oficiálně oznámen, vyvíjí ho Playground Games



Diablo III Diablo III navazuje na příběh dvacet let po událostech z Diabla II. Mephisto, Diablo a Baal byli poraženi, ale Světový kámen, který kdysi chránil obyvatele světa Sanctuary před silami Vysokých nebes i Hořících pekel, byl zničen a v Tristramu se znovu probouzí zlo. Tradiční akční RPG, kde si vyberete jednu z pěti různých tříd postav a vydáváte se kosit haldy nepřátel. Diablo III vychází z úspěšného akčního izometrického RPG, hra se však dočkala mnoha změn, od větší nabídky kouzel po možnost kotrmelců. Už to není klasický click-fest, ačkoli o nepřátele a hromady lootu tu není nouze. Hra je ideální pro hraní s přáteli jak online, tak na jedné konzoli. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 41 % (z 9 921 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PS4

Žánry: Akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 41 h (hlavní příběh), 161 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 15. 5. 2012 (pro PC) Diablo III: Ultimate Evil Edition – ďábelská chuťovka (recenze)