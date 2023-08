Nejlepší sportovní hry. Není to jen FIFA a NHL, bodují i méně seriózní tituly jako Punch Club nebo Mario Tennis Aces

Madden NFL 23

Poslední díl v dlouholeté sérii her simulujících americký fotbal nabízí několik herních modů jako například The League, Franchise, Madden Ultimate Team, The Yard nebo Superstar KO. V režimu The League se ocitnete ve své páté sezóně NFL na postu dle vlastního výběru s cílem restartovat kariéru v novém klubu. Vyjednejte si roční kontrakt s jedním z 32 týmů NFL a skvělými výkony na hřišti získejte odměny a postupte na vyšší úrovně.

Novinky New Drive Goals a Drive Summaries vám umožní vyladit si herní zážitek a získat zpětnou vazbu a odměny na základě vašich výkonů. Získejte výkonnostní bonusy z týdenních aktivit a tréninků mezi zápasy, zatímco Chad Johnson, který má na starosti úpravy hodnocení v sérii Madden, dohlédne na váš kariérní vývoj prostřednictvím aktualizací hodnocení.

Hodnocení recenzentů: 70 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (52 % od 4 224 hráčů)

Oficiální web hry

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One

Žánry: sportovní hra, týmová hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Sports, EA Tiburon

Datum vydání: 16. 8. 2022 (pro Xbox Series X)

Digitální distribuce: Steam, Epic