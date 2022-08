Vybrali jsme nejlákavější plíživé akce na trhu. Kultovní Dishonored, legendární Splinter Cell a zákeřný goblin Styx

Někdo má rád pořádnou akci, někdo zase taktické plíživé momenty. Právě na to druhé se zaměříme v dnešním speciálu toho nejlepšího.

Dishonored V industriálním městě Dunwall se šíří epidemie. Jakožto bodyguard císařovny se Corvo vydává žádat o pomoc své sousedy. Náš příběh začíná až po jeho návratu, kdy se Corvo stává obětí spletitého plánu lotrů a po vraždě císařovny je označen za viníka. Z vězení se ale dostane a přidává se k odboji, který má v plánu překazit pletichy zdejší smetánky. Jeho kariéra proslulého zabijáka začíná. Dishonored se může pochlubit perfektním level designem, který dává hráči několik možností, jak přistoupit k hratelnosti. Nadpřirozené schopnosti, které Corvovi propůjčil Cizinec, mu dávají naprostou volnost pohybu v prostoru. Záleží na vás, jestli za sebou zanecháte krvavou spoušť nebo nikdo nebude vědět, že jste se do jejich sídla vůbec proplížili. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 9 605 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 16 h (hlavní příběh), 53 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Arkane Studios

Datum vydání: 8. 10. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Hitman 3 Se třetím dílem nové trilogie Hitmana skončila dlouhá sága agenta 47. Tentokrát ho čeká nejdůležitější kontrakt celé jeho kariéry, skrz který se konečně dostane ke kýženým odpovědím. Úkol to ale není jednoduchý a k jeho splnění se bude vydávat do nejrůznějších koutů světa. Společně se známým plešatým zabijákem se podíváte na místa jako je Dubaj, Berlín nebo Čchung-čching. Všechny lokace jsou stejně jako v předchozích dílech dost velké na to, abyste se v nich mohli pořádně vyřádit. Vždycky máte vícero způsobů, kterými můžete svůj úkol splnit. Od prostého uškrcení strunou se můžete dostat ke složitějším intrikám. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (70 % od 4 138 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Io Interactive

Vývojář: Io Interactive

Datum vydání: 20. 1. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

The Last of Us Po světě se začíná šířit nákaza způsobená houbou cordyseps. V Last of Us si projdeme několik částí Ameriky pár let po jejím začátku. Města jsou zdevastovaná, lidé žijí v omezených oblastech nebo v malých uprchlických skupinách. Hlavní hrdina Joel ale najde společně s dívkou Ellie naději na nalezení léku proti nákaze, a tak začíná jejich výprava za hledáním skupiny Fireflies. Cestou se musí vypořádat s řadou nástrah. Nakažení toho vydrží více, než by se na první pohled mohlo zdát, takže je lepší mít připravenou taktiku, než se do konfliktu vrhnout po hlavě. Navíc musíte dávat pozor i na ostatní přeživší. Nikdy nemůžete vědět, komu se dá věřit. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 98 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 13 585 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 3

Žánry: adventura, akční adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 48 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 14. 6. 2013

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Velkolepý závěr série Metal Gear Solid byl zároveň posledním dílem, na kterém se podílel Hideo Kodžima. Stejně jako předchozí díly Phantom Pain sklidil nadprůměrná hodnocení. Píše se rok 1984, Snake se probouzí z 9 let dlouhého kómatu a celý svět žije ve strachu z nukleárních zbraní. Snakea ale pohání hlavně osobní pomsta, se kterou se vrací na bojiště společně se svojí vlastní armádou. Na svých misích se tentokrát pohybujeme v otevřeném prostředí. Phantom Pain tedy nabízí ještě širší škálu možností než přechozí díly. Nebyl by to Kodžima, kdyby i tentokrát do své hry nezahrnul netradiční mechaniky. Místo toho, abychom vám je vyzradili, raději necháme jejich objevení na vás. Nejen díky nim má totiž celá série Metal Gear Solid své osobité kouzlo. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 50 488 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 85 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Konami

Vývojář: Kojima Productions, Moby Dick Studio

Datum vydání: 1. 9. 2015 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Tom Clancy's Splinter Cell V rámci hratelnosti si tvůrci ve Splinter Cell pohrávají se světlem a stíny. Přímo vás vybízí k tomu, abyste se plížili v temných zákoutích a až se naskytne vhodná příležitost, můžete nepřítele tiše a nezištně zneškodnit. Ikonické noční vidění Sama Fishera hrálo důležitou roli už od začátku série. V přímém střetu s nepřátelskou přesilou by dlouho nevydržel, takže jste ani neměli moc na výběr. První Splinter Cell byl původně exkluzivitou pro Xbox. Na další platformy jako PC nebo PS2 se dostal až o rok později. Z dnešních platforem si ho bez problémů zahrajete jen na PC. Už je to pár let, co se na našich obrazovkách Sam Fisher ukázal a dle slov Ubisoftu to nebylo naposledy. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 456 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 19. 2. 2003 (pro PC)

Mark of the Ninja Vyzkoušejte si jaké to je být skutečným nindžou v této 2D stealth plošinovce. Musíte být tišší, obratní a chytří, abyste přechytračili své nepřátelé. Náš nindža má na sobě vytetované prokleté značky, které mu propůjčují nadlidské vnímání všemi smysly. Nakonec je ale na vás, jak k celé situaci vlastně přistoupíte. Stanete se neviděným duchem, který všude proklouzne bez jediné stopy, nebo po sobě zanecháte pořádně krvavou spoušť. Vaše možnosti se postupem hrou rozšiřují spolu s vylepšováním vybavení. V každé úrovni navíc kromě hlavního cíle máte i několik vedlejších úkolů, na jejichž splnění je potřeba o něco větší úsilí. Musíte ale dávat pozor na to, abyste neustále zůstali skryti ve stínech. Nindža je sice smrtící díky momentu překvapení, ale při přímých střetech s nepřátelskou přesilou už má znatelně větší problémy. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 11 640 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh), 19 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Klei Entertainment

Datum vydání: 16. 10. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Deus Ex: Human Revolution Po dlouhé odmlce jsme se v roce 2011 opět vydali do světa, kde jsou modifikace lidského těla naprosto běžnou záležitostí. V hlavní roli je Adam Jensen, který jakožto bývalý člen SWAT jednotek má ve své výbavě celou řadu augmentů vhodných pro nebezpečné situace. Jeho úkolem je chránit tajemství společnosti, pro kterou teď pracuje. Celé se to ale zvrtne po útoku zakončeného smrtí týmu vědců, které měl Adam ochránit. Zdejší společnost není v nejlepším stavu, a tak pátrání po tom, kdo má útok na svědomí, není nejlehčí. Lidem se nechce spolupracovat, ale Adam udělá vše pro to, aby našel stopu. Útočníci si totiž vzali rukojmí a stále je čas na záchranu. Nesmí ale promarnit ani minutu. I přes to kromě hlavní dějové linky v Human Revolution můžete plnit i vedlejší úkoly a mise, skrz které se dostanete k dalším vylepšením svého těla. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 20 604 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, akční adventura, střílečka, sci-fi, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 42 h (hlavní příběh), 56 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Eidos Interactive, Square Enix

Vývojář: Eidos Montreal

Datum vydání: 23. 8. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Tenchu: Stealth Assassins Na Tenchu už se už docela zapomnělo. Není se čemu divit, když poslední díl vyšel před dvěma konzolovými generacemi. Na přelomu tisíciletí ale patřilo mezi nejlepší stealth hry, což platí i pro první díl z roku 1998. V Tenchu platí, že jen ti, kdo nejsou spatřeni, přežijí. V období feudálního Japonska se musíte vypořádat s neohroženými samuraji, divokými bestiemi a dojde i na potyčky s démony. V hlavní roli je dvojice nindžů - Rikimaru a Ajame. Na jejich misích se nemusí spoléhat jen na svoji vlastní sílu. Ve výbavě mají spoustu druhů pomůcek, jako jsou vrhací hvězdy, otrávené rýžové koláčky nebo přitahovací hák. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 97 hodnocení) Platforma: PlayStation

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Activision

Vývojář: Acquire

Datum vydání: 31. 8. 1998

Thief: The Dark Project Většinou v podobných hrách během tichého plížení podřezáváte hrdla nepřátel. Garrettovi jde ale o něco jiného. Jako správný zloděj se snaží, aby se mu do rukou dostalo co nejcennější zboží. Aby se k němu dostal, musí se vydat do míst, která nejsou zrovna bezpečná. Mezi ně spadá například katedrála, panství bohatého lorda nebo ruiny v podzemí. Dnes najdete tento díl v digitálních obchodech pod názvem Thief Gold. Tato verze vyšla o rok později a upravila spoustu věcí. Kromě toho v ní najdete i trojici nových misí spolu s několika druhy nepřátel, které jste v původní verzi neměli šanci potkat. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 437 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: akční adventura, fantasy

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh), 30 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Eidos Interactive

Vývojář: Looking Glass Studios

Datum vydání: 30. 11. 1998

Invisible, Inc. V Invisible, Inc. se ujmete role rovnou celé party tajných agentů. Už z názvu společnosti je jasné, že na svých misích nesmí být spatřeni. Místa, na které se vydávají, jsou přitom přísně střežena. Světové korporace nechtějí, aby se kdokoliv dostal k jejich tajemstvím. Invisible, Inc. je ve svém oboru ale tím nejlepším, takže pro naše agenty není problém ani ta největší výzva. Svých cílů dosáhnete skrz dobrou strategii, vzájemnou spolupráci a s využitím celé řady špionských pomůcek. Výbava každého z agentů je jiná a můžete si ji i následně upravovat, jak se vám to zrovna hodí. Světy jsou v Invisible, Inc. náhodně generované, takže se i při opakovaném průchodu dostanete do nových situací. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 4 468 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch

Žánry: sci-fi, strategie, tahová hra, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Klei Entertainment

Vývojář: Klei Entertainment

Datum vydání: 12. 5. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Assassin's Creed: Brotherhood Vybrat jednu hru z Eziovy asasínské trilogie není nic jednoduchého. Nám nejvíce v paměti utkvěla jeho římská kapitola, kdy se společně s bratrstvem postavil proti skupině Templářů v čele s Cesarem Borgiou. Na rozdíl od novějších dílů série se v Brotherhoodu konflikt mezi Templáři a asasíny řeší mnohem víc. Nádherně zpracovaný Řím můžete s Eziem ještě o něco zkrášlit. Nakupováním obchodů a historických památek nejen opravíte jejich fasádu, ale zároveň získáte pravidelný přísun florinů. Brotherhood byl také prvním dílem, ve kterém se objevil multiplayer. I když byl svým konceptem velmi zajímavý, tak u hráčů neuspěl hlavně kvůli technickým problémům. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 14 209 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 3, PC, Xbox 360

Žánry: akční adventura, historická hra, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh), 40 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 16. 11. 2010 (pro PlayStation 3) Digitální distribuce: Steam

Alien: Isolation Za celou herní historii vznikla spousta her, kde jsme se museli vypořádat s vetřelci. Isolation je bezesporu jedna z těch vůbec nejlepších. Zdejší příběh se odehrává 15 let po filmovém Alienovi. V hlavní roli je Amanda, dcera Ellen Ripley, která se vydává na misi, aby zjistila, co ve skutečnosti stálo za zmizením její matky. Spousta novodobých vetřelců proti vám posílala hordy těchto nebezpečných stvoření. Alien: Isolation ale stačil jeden jediný k tomu, abyste z něj měli respekt na každém kroku. Skrz vesmírnou základnu se musíte potichu plížit nejen kvůli vetřelci, ale narazíte třeba i na androidy. Vetřelec navíc není úplně hloupý, takže vás občas dokáže nemile překvapit. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 41 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 34 876 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, sci-fi, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 25 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 6. 10. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Styx: Shards of Darkness Skřet Styx se nějakou dobu ukrýval v postranní, ale okolnosti ho donutily pustit se opět do nenápadné akce. Jeho cílem je město temných elfů Körangar. Tam se má nacházet magické žezlo, které v sobě ukrývá nesmírnou moc. Během svého pátrání po žezlu ale zjistí mnohem důležitější informaci. Elfové se hodlají spojit s trpaslíky, přičemž jedinou věcí, kterou mají společnou, je jejich nenávist ke skřetům. Styx tedy musí zajistit, aby k tomuto spojenectví nedošlo. Od předchozího dílu se Styx naučil pár nových triků. To se týká vraždění, plížících schopností i využívání magie. Stále platí, že s jednoho nepřítele zvládne, ale jakmile se jich na něj sesype více, má jen malou šanci na to, že se mu podaří vyváznout bez úhony. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 2 830 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: akční adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Focus Home Interactive

Vývojář: Cyanide

Datum vydání: 14. 3. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Sniper Elite V2 Odstřelovačská série Sniper Elite už má dnes několik dílů. Nám se ale nejvíc líbila v začátcích, kdy jsme se s Karlem Fairburnem vydali přímo do Berlína, abychom překazili nekalé plány nacistů. Hlavním cílem je nalezení každého, kdo má něco společného s vývojem balistické střely V-2. Do cesty se nám nepostaví jen nacisti, ale svoje odstřelovačské umění předvedeme i sovětským jednotkám. Už v tomhle díle při dobře mířené střele uvidíte průlet kulkou tělem nepřítele, což se pro sérii stalo ikonickým prvkem. Podobnou tradicí je i to, že v jednom z DLC se vašim cílem stal samotný Hitler. Pokud vás některý z dílů Sniper Elite zaujal, můžete se směle pustit i do ostatních. Principy totiž zůstávají stále stejné a hlavní změnou jsou vždy odlišná prostředí. Hodnocení recenzentů: 66 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 5 495 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Wii U, Xbox 360

Žánry: akční hra, hra z pohledu třetí osoby, taktická hra, historická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 14 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rebellion

Vývojář: Rebellion

Datum vydání: 30. 4. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

The Escapists 2 Sice jste teprve byli převezeni do věznice, ale už od prvních momentů dáváte do hromady plány na útěk. Jejich realizace ale nebude jednoduchá. Musíte sehnat pomůcky a materiály, přičemž některé z nich jsou ve věznici vzácným zbožím. Hlavní ale je, aby bachaři neměli nejmenší podezření. Jinak vám vše zabaví a plánování může začít zase znovu. Nemůžete se neustále zaobírat jen přípravami na útěk. Aby nikdo neměl žádné podezření, musíte poctivě plnit svoje denní činnosti. Ty navíc nejsou jen ztraceným časem. Během nich se kolikrát dostanete k důležitým surovinám, které poslouží při craftingu. Utíkat můžete také v kooperaci s dalšími třemi vězni. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 18 881 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: akční hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Team17

Vývojář: Mouldy Toof Studios

Datum vydání: 21. 8. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Untitled Goose Game To si takhle žijete svůj každodenní život a z ničeho nic vás začne terorizovat hýkající husa. Přesně tuhle situaci si zažívají obyvatelé městečka v Untitled Goose Game. Vy se chopíte role právě oné husy. V každé úrovni vás čeká několik úkolů. Jednou je to ukradení hrábí zahrádkáři, pak zase otravná husa nemůže nechat v klidu proběhnout nedaleko se konající piknik. Untitled Goose Game je jednoduchá hra s jednoduchou grafickou a díky osobitému stylu je nezapomenutelnou záležitostí. S následnou podporou vývojářů se do hry dostala i možnost kooperace, takže nyní můžete do akce vyrazit s dvojicí hus. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 9 977 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: simulace, akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Panic Inc., House House

Vývojář: House House

Datum vydání: 20. 9. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Hello Neighbor Stěhováním do nového domu začíná nová životní kapitola našeho hlavního hrdiny. Idylka o perfektním bydlením ale rychle skončí potom, co se začne zajímat o svého souseda z domu na druhé straně ulice. Už od pohledu je to podivín. V jeho příbytku skrývá tajemství, která se pokusíme odhalit. Jakmile nás ale soused přistihne, tak to s námi dobře nedopadne. S každým dalším pokusem je na vaše slídění soused více připraven. Pokud lezete oknem, tak vám pod ním přichystá past na medvědy. Podobných překvapení si na vás přichystá mnohem více, takže se musíte mít na pozoru, i když se do jeho příbytku chystáte už poněkolikáté. Hodnocení recenzentů: 38 % (z 19 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 7 008 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: tinyBuild

Vývojář: Dynamic Pixels

Datum vydání: 8. 12. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Little Nightmares V roli dívky Six se musíte dostat z lodi The Maw. Úkol je jednoduchý, ale jeho provedení už je o něco náročnější. Na lodi jsou totiž také zlý duchové, kteří shánějí něco k snědku a Six se jim jeví jako šťavnatá svačinka. Čeká vás řešení logických hádanek a obcházení nenasytných nepřátel pěkně potichu. Pokud si vás všimnou, tak nezbyde nic jiného, než se pokusit o útěk. Six je proti nim totiž bezbranná. Ke hře vyšla také čtveřice DLC rozšíření, ve kterých si projdete další kapitoly příběhu ve zcela novém prostředí. Ve většině z nich vystřídá Six v hlavní roli nová postava Runaway Kid. Tento chlapec se také snaží vypořádat s nástrahami tajemné lodi Maw. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 31 485 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Namco Bandai

Vývojář: Tarsier Studios

Datum vydání: 28. 4. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play

Metal Gear Solid Sice se nejedná o úplně první Metal Gear, ale jednoznačně jde o díl, který odstartoval úspěšné roky této značky. Stejně tak se díky němu začal do povědomí hráčů dostávat i Hideo Kodžima. Jako jedna z prvních her se snažil Metal Gear Solid přistupovat k vyprávění příběhu ve filmovém stylu. V hlavní roli je Snake, vládní agent, jehož úkolem je znovu získat kontrolu nad nukleárními zbraněmi, které se dostaly do rukou teroristů. Nevrhá se ale střemhlav do akce. V arzenálu má kromě pistole s tlumičem další moderní vychytávky. Důležitou pomůckou je i radar, díky kterému má přehled o pozicích nepřátel. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 1 906 hodnocení) Platforma: PlayStation, PC

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Konami

Vývojář: KCEJ

Datum vydání: 21. 10. 1998 Digitální distribuce: GOG

Hitman: Blood Money Není poprvé, co jsme se s agentem 47 pustili do akce, ale Blood Money je dílem, který Hitmana vystřelil mezi opěvované série stealth žánru. Postavil se tak vedle ostatních legend jako Thief nebo Splinter Cell. Blood Money vás provedlo po několika velkých lokací a už tenkrát jste měli velkou svobodu v tom, jak svoji misi splníte. V repertoáru agenta 47 ani tentokrát nechyběla ikonická struna, se kterou nic netušící oběť vyřídil během chvilky. Mohli jste používat vícero nástrojů, ale nejlepší možností bylo narafičit to tak, aby vše vypadalo jako nehoda. Ve své době bylo Blood Money chváleno za vybízení hráče, aby si levely prošel vícekrát a vždy mohl přijít s novým řešením. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 8 637 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox 360

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Eidos Interactive

Vývojář: Io Interactive

Datum vydání: 30. 5. 2006 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Deus Ex V této verzi roku 2052 je svět nebezpečným a chaotickým místem. Teroristické útoky jsou na denním pořádku. Mnohem více obětí ale mají nejrůznější nemoci a znečištění. Aby toho nebylo málo, tak světová ekonomika je na pokraji zhroucení. My se do něj podíváme skrz oči agenta JC Dentona, jehož tělo bylo modifikováno nanotechnologiemi. Na jeho misi se zaplete do rozsáhlé konspirace, kvůli které po něm jdou Triády, Ilumináti a další zločinecké organizace. Díky rozsáhlým možnostem, které Denton získal skrz vylepšení svého těla, se ale dokáže dostat z každé situace. Je jen na vás, jak ke konfliktům přistoupíte. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 28 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 10 264 hráčů) Platforma: PC

Žánry: akční adventura, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 32 h (hlavní příběh), 36 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Eidos Interactive

Vývojář: Ion Storm

Datum vydání: 23. 6. 2000 Digitální distribuce: Steam, GOG

theHunter: Call of the Wild Se zbraní v ruce se ve hrách nemusíte vydávat jen do válek. theHunter vás vezme do přírody, kde se můžete hodiny kochat nebo si něco ulovit. Vývojáři si zakládají na realistickém zpracování, což platí i pro chování zvířat. Jakmile svoji kořist vyplašíte, tak lov už bude o něco náročnější. theHunter zahrnuje několik přírodních rezervací, přičemž každá z nich je zasazena do odlišné části světa. To znamená, že se podíváte do neokoukaného prostředí a zároveň potkáte nové druhy zvířat. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 93 657 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: sportovní hra, Individual, Nature, Hunting

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Avalanche Studios

Vývojář: Expansive Worlds

Datum vydání: 16. 2. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Assassin's Creed Chronicles Chronicles se od hlavních dílů série Assassin's Creed výrazně liší. Jde o 2D plošinovka pohrávající si s 3D perspektivou. Hratelnost je založena na tichém postupu a vyhýbání se nepřátelům. Soubojový systém je docela neohrabaný a pokud se postavíte více než jednomu nepříteli zároveň, tak vás s velkou pravděpodobností čeká návrat k záchytnému bodu. Balík Chronicles zahrnuje trojici her z období a prostředí, které jsme v sérii Assassin's Creed chtěli prozkoumat už dlouho. S Arbaazem Mirem se vydáme do Indie 19. století. Rusko zase prozkoumáme s Nikolaiem Orelovem. Velmi zajímavá je také kapitola z Číny, jejíž hlavní hrdinkou je Shao Jun, kterou trénoval sám Ezio Auditore a můžete si ji pamatovat z Assassin's Creed Embers. Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation Vita, Xbox One

Žánr: plošinovka, stealth

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Climax Studios

Datum vydání: 9. 2. 2016 (pro PlayStation 4)

Sly Cooper: Thieves in Time Mýval Sly Cooper se po dlouhé době opět dává dohromady se svým gangem, aby dal do pořádku knihu Thievius Raccoonus, která se v jeho rodině dědí už po celé generace. Obsah jejích stránek se mění kvůli padouchovi cestujícím v čase. Sly ale sám neví, kdo by chtěl udělat v jeho historii zmatek, a tak se spolu s gangem pouští do akce. V Thieves in Time jsme si nezahráli jen za Slye. Hratelné postavy jsou i Bentley, Murray, Carmelita a dokonce jsme do rukou dostali i některé ze Slyových předků. Každý z nich má unikátní schopnosti, které hojně využívají při řešení hádanek. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 69 recenzí na Metacritic) Platformy: PlayStation 3, PlayStation Vita

Žánr: plošinovka, stealth, akční adventura

Herní režim: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Sony Computer Entertainment

Vývojář: Sanzaru Games

Datum vydání: 28. března 2013