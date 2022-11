Nejlepší hry, které nás zavedly do středověku. České Kingdom Come, klasika Age of Empires II a řada dalších

Do středověkých dob jsme se v rámci her podívali skrz spoustu titulů. Většinou si s tímto obdobím pohrávají strategie, ale rozhodně to není pravidlem.

Crusader Kings III Máte chuť na trochu historie? V Crusader Kings 3 si můžete podívat na to, jak se vyvíjely národy po celém světě v druhé polovině 9. století či 11. století. Sami se jednoho z takových národů chopíte, ale nemusíte se ubírat směrem, který udávají dějiny. Může se tak klidně stát, že české země si během dalších desetiletí podmaní celou Evropu. Možností je v Crusader Kings 3 spousta. I když je na výběr pouze ze dvou startovních období, tak máte naprostou svobodu v tom, jestli začnete rovnou jako panovník nebo se budete snažit propracovat z malého hrabství až ke koruně. Sami si spravujete vše, co máte pod kontrolou. Do toho spadají vojska, potomci a samozřejmě obyvatelstvo. Všechny okolní země ale také nelení a fungují samy o sobě. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 54 276 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: strategie, hra v reálném čase

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Paradox Interactive

Datum vydání: 1. 9. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Kingdom Come: Deliverance Pro výlet do středověkých českých zemí neexistuje lepší volba, než Kingdom Come od studia Warhorse. Vrátíme se na začátek 15. století a společně s Jindřichem, synem kováře, prožijeme příběh založený na skutečných historických událostech. Jeho vesnice se stane cílem nájezdu armády žoldnéřů. Kvůli tomu přijde o rodiny i přátele. Sám ale dokáže vyváznout a vydává se na cestu pomsty. V Kingdom Come najdete kromě příběhu i nádherně zpracovanou přírodu. Můžete navštívit místa jako Stříbrná Skalice, Mrchojedy nebo Rataje. Jednu vesnici si i sami můžete vybudovat. V DLC From the Ashes se stanete rychtářem Přibyslavic a je na vás, jaké budovy postavíte a koho si do své vesnice pustíte. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 74 201 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, historická hra, RPG, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 69 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Warhorse Studios

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 13. 2. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Mount & Blade II: Bannerlord Říše Calradia se během občanské války začala rozpadat, a tak je čas, aby z jejího popela povstal nový silný národ. Do toho přicházíte vy coby nijak výjimečný válečník. Díky možnostem Mount & Blade II ale můžete dát dohromady svoji vlastní armádu, pustit se do velkých bitev, navazovat spojenectví a vybudovat vlastní říši od úplných základů. Bannerlord se odehrává 200 let před svým předchůdcem. Svými možnostmi ho ale hravě překonává. To platí jak pro správu armády a říše, tak pro samotné válčení, kde se přímo vydáte na bitevní pole. Přímý útok ale vždy není ta správná možnost. Musíte svoji strategii dobře promyslet. Jinak vás může v důležité bitvě čekat drtivá porážka. Hodnocení recenzentů: 75 % (ze 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 158 935 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Taleworlds Entertainment

Vývojář: Taleworlds Entertainment

Datum vydání: 25. 10. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Chivalry 2 Pokračování multiplayerovky, ve které se vracíme do středověkých bitev, posouvá všechno, co jsme viděli v prvním díle, na vyšší úroveň. Základ je ale stále stejný. Proti sobě se postaví dvě armády dohromady čítající 64 válečníků na velkých mapách, kde každá strana musí dosáhnout cíle, jako je například dobytí hradu. Oproti prvnímu dílu vše působí plynuleji a do arzenálu zbraní přibylo několik nových kousků. Meče a luky jsou samozřejmostí. Kromě toho se ale také budete moci chopit velkého kladiva, sekery či halapartny. Nově během bitvy můžete i osedlat koně. Sice se po bojišti budete přesouvat rychleji, ale stanete se výrazným cílem pro nepřátelské lukostřelce. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 14 757 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, mlátička, 3D hra

Herní režim: více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Tripwire Interactive

Vývojář: Torn Banner Studios

Datum vydání: 8. 6. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

A Plague Tale: Innocence Existuje spousta historických období, které by se hodily pro herní zpracování. Studio Asobo si pro tu svoji vybralo rok 1349, kdy ve Francii řádila morová epidemie a ulice byly doslova zaplaveny nakaženými krysami. V hlavní roli nejsou krysy, ale dvojice sourozenců - Hugo a Amicia. I v tomto těžkém období se jejich rodině daří bez problému přežívat. Tedy až do chvíle, než na jejich dveře zaklepe inkvizice. Společně se vydávají na útěk a zažívají doposud nejtěžší chvíle svého života. Musí se nejen vyhýbat hordám krys, ale také dávat pozor na to, komu mohou věřit a kterým obyvatelům se raději vyhnout obloukem. Amicia navíc jako starší ze sourozenců musí dávat pozor na svého malého brášku, takže kvůli tomu je na ni ještě větší nátlak. Hodnocení recenzentů: 81 % (ze 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 41 653 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Focus Home Interactive

Vývojář: Asobo Studio

Datum vydání: 13. 5. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Medieval Engineers Stejně jako se český Keen Software House vydal do vesmíru se Space Engineers, zamířily další kroky těchto vývojářů do středověku. Jednoduše si tak můžete postavit vlastní pevnost a následně si ji vlastnoručně poskládanými obléhacími stroji zase rozbořit. Medieval Engineers mají propracovanou zničitelnost prostředí. Samozřejmě je jen na vás, na který z aspektů hry se v tomto sandboxu budete soustředit. Po vydání v roce 2020 vývojáři přestali s dalším vývojem a přidáváním novinek do hry. Kolem Medieval Engineers se ale vytvořila početná komunita, která v tomhle ohledu autory zastoupila. Skrz komunitní edici hry se můžete dostat k rozšířením, které pocházejí právě z její tvorby. Hodnocení na Steamu: Smíšené (53 % od 5 440 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční adventura, sandbox

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Keen Software House

Vývojář: Keen Software House Digitální distribuce: Steam, GOG

Age of Empires II: Definitive Edition Na tuto strategickou klasiku nesmíme zapomenout. I přes to, že její původní verze vyšla před více než 20 lety, ji Microsoft stále nenechává ležet ladem. S definitivní edici ji znovu přivedl k životu. Přibyly funkce jako je kooperace, rozšířil se počet hratelných civilizací a grafika, i když zůstává věrná originálu, si rozumí i s rozlišením 4K. Vydáním samotné definitivní edice to ale neskončilo. Postupem času stále přibývají rozšíření s kampaněmi a novými civilizacemi, se kterými můžete hrát i v multiplayeru. Společně s Dawn of the Dukes se do soupisky národů zařadili i Češi společně s kampaní, která vypráví o Janu Žižkovi a husitských válkách. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 98 368 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: strategie, hra v reálném čase, příkazová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Ensemble Studios, Forgotten Empires LLC

Datum vydání: 14. 11. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Hellblade: Senua's Sacrifice Cesta válečnice v Hellblade se může zdát jako další obyčejná mlátička. Její tvůrci přeci jen v minulosti pracovali na hrách jako je DmC nebo Heavenly Sword. Ve skutečnosti je ale její smysl mnohem hlubší. Společně se Senuou se pokusíme vypořádat s traumaty a psychózou. Samotný příběh této keltské válečnice slouží jako prostředek vyprávění souboje s jejími problémy. Ve hře hraje velmi důležitou roli zvuk a dabing postav. Senua často slyší ve své hlavě různé hlasy a tvůrci chtěli hráči co nejvěrněji předvést, jaké to je se s něčím takovým vypořádávat. I přes to, že na ní pracoval poměrně malý tým, na svoji dobu vypadala velmi dobře. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 45 681 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh), 12 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ninja Theory

Vývojář: Ninja Theory

Datum vydání: 7. 8. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Potion Craft V téhle středověké hře se nestaneme vládcem ani slavným dobyvatelem. S Potion Craft se zavřeme do své dílny a budeme míchat ingredience, abychom vytvořili elixíry s požadovanými účinky. Recepty musíte nejdřív sami objevit, což vyžaduje značnou dávku experimentování. Když už se vám ale zadaří, postupně si budete vypracovávat svoji pověst u měšťanů, kteří na vás mohou pohlížet jako na tajemného alchymistu, chamtivého obchodníka nebo třeba slušného řemeslníka. Záleží, jak se k ostatním budete chovat. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 11 345 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: niceplay games

Vývojář: niceplay games

Datum vydání: 21. 9. 2021 Digitální distribuce: Steam, GOG

Medieval Dynasty Vracíme se do doby raného středověku v Evropě. V roli mladého muže, který utíká z války se pokusíme vzít náš osud do vlastních rukou. Začátky ale budou velmi těžké. Nikoho neznáte, moc toho neumíte a tím hlavním je, abyste vůbec zvládli přežít do druhého dne. S možnostmi Medieval Dynasty to ale můžete dotáhnou až k vybudování celé komunity. Od prostého chudáka, který toho moc neumí, se potupně dostanete ke spoustě novým schopnostem, které vám pomohou při budování vašeho ideálního středověkého domova. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 23 312 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Toplitz Productions

Vývojář: Render Cube

Datum vydání: 23. 9. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Assassin's Creed V dobách, kdy akční adventury s otevřeným světem nebyly ani z daleka tak častým úkazem na herním trhu, přišel Ubisoft s nečekaným překvapením. Altairův příběh z Masjafu a okolních měst odstartoval rozsáhlou ságu série Assassin's Creed, která se táhne dodnes. Hratelností je sice už úplně někde jinde, ale nikdo nemůže popřít, že se stále drží základů, které položila právě jednička. Z dnešní perspektivy je první Assassin's Creed dosti repetitivní, ale jeho města mají stále jedinečnou atmosféru. Objevování konfliktu mezi asasíny a templáři bylo zajímavé, a ještě překvapivější bylo propojení se současností, o kterém Ubisoft před vydáním neřekl ani slovo. U nás oblíbenosti jistě přispěl také fakt, že tento díl vyšel s českým dabingem. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 13 474 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční adventura, historická hra, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: dabing

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 8. 4. 2008 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Medieval II: Total War Série velkolepých strategií Total War se podívala do středověku vícekrát. Medieval II je nicméně jedním z nejoblíbenějších dílů. Obléhat či bránit hrady budete v různých částech světa. Tyto možnosti se ještě rozrostou s rozšířením, které přidává kampaně z Britských ostrovů, Blízkého východu nebo Ameriky. Později vyšlo Medieval II i v definitivní edici, kde máte veškerý obsah pohromadě a hra si lépe rozumí s moderními systémy. V základu se toho ale oproti původní verzi moc nezměnilo. Není to tak dávno, co tento díl Total War dorazil i na mobilní platformy. Do válčení se tak můžete pustit i se systémy Android i iOS. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 19 432 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad

Žánry: strategie, hra v reálném čase, historická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 13. 11. 2006 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Apple App Store

For Honor Z počátku byla tato multiplayerová rytířská bojovka dost chudá, co se obsahu týče. Ubisoft na ni ale ani s upadajícím množstvím hráčů nezanevřel a postupně For Honor chytil druhý dech. Souboje z pohledu třetí osoby fungují na podobném principu, jako v Kingdom Come. Tady máte jen 3 směry, ze kterých můžete útočit nebo naopak vykrývat soupeřovy údery. Od vydání přibyla spousta hratelných postav, jejichž styl boje se výrazně liší, takže nějakou chvíli musíte strávit tréninkem, než se naučíte všechny fintičky. I když For Honor obsahuje vícero herních módů včetně obsazování hradu, hrají tady prim hlavně duely či souboje 2 proti 2. V nich totiž můžete naplno ukázat, jak to umíte s mečem. V ostatních módech častokrát čelíte přesile a pro tyto momenty není zdejší soubojový systém zrovna nejvhodnější. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (68 % od 73 585 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: akční adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 105 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 13. 2. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Northgard Vikingové dlouhá léta bloudili neobjevenými vodami, až se konečně doplavili na pevninu. Od této chvíle přebíráte otěže nad jejich osudem vy. Stavba základny a zajištění dostatku zdrojů pro přežití přichází na mysl jako první. Váš nový domov vás ale jen tak nepřivítá s otevřenou náručí. Nejdřív vám život znepříjemní divoká zvěř, později se musíte vypořádat i s nadpřirozenými silami. I Vikingové ale za sebou mají svého mytického pomocníka. Bohové jim nabídnou pomocnou ruku, pokud se k jejich oltářům dostane dostatek obětin. Jako ve správné real-time strategii se musíte starat o každý detail, aby ve vaší vesničce klapalo všechno jak má. A to ještě před tím, než přijde krutá zima. Hodnocení recenzentů: 81 % (ze 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 38 419 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: strategie, tahová hra, hra v reálném čase, příkazová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Shiro Games

Vývojář: Shiro Games

Datum vydání: 7. 3. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Knights and Merchants: The Shattered Kingdom Po spoustě bitev bilo království rozděleno na několik menších provincií a hrabství. I když se stále válčí, tak už se těžko určuje, kdo stojí na které straně konfliktu. Vy se můžete v rámci dvojice kampaní postavit ke starému království nebo se pokusit od základu vybudovat vlastní fungující říši za pomoci rebelie. V našich končinách je tato strategie známá mimo jiné díky českému dabingu. Dlouhou dobu nebyla jen tak k dostání, ale od roku 2013 si ji můžete pořídit digitálně na Steamu, přičemž ani v této verzi čeština nechybí. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 2 206 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Interactive Magic

Vývojář: JoyMania

Datum vydání: 30. 9. 1998 Digitální distribuce: Steam

Banished Skupina vyhnanců se rozhodla začít svůj život úplně od začátku, a tak si založili vlastní vesnici. Vy se budete starat o to, aby se jim dařilo co možná nejlépe. Jednoduché to ale nebude. Pro každou vesnici musíte přijít s odlišnou strategií. Ve světě Banished neexistují peníze. Nejcennějším zdrojem jsou tak samotní lidé, kteří mohou vykonávat víc než 20 různých aktivit. Nenajdete tady ani žádný vývojový strom. Všechny druhy budov můžete stavět už od prvních chvil. Háček je ale v tom, že k položení základů potřebujete dostatek surovin, které pro vás nezíská nikdo jiný, než obyvatelé vesnice. A pokud budou spokojení, půjde to mnohem lépe. Hodnocení recenzentů: 73 % (ze 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 33 927 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, stavění měst, vládnutí

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Shining Rock Software

Vývojář: Shining Rock Software

Datum vydání: 18. 2. 2014 Digitální distribuce: Steam, GOG

Going Medieval Lidská populace zažívá své nejtemnější časy. Její počet se kvůli nelítostnému moru snížil o 95 %. Stále ale zbývá někdo, kdo by se mohl pokusit postavit na vlastní nohy a vybudovat něco nového. Krajiny jsou ale nebezpečné, a to nejen kvůli divokým zvířatům, musíte počítat i se skupinami banditů. Vše začíná od jednoduché dřevěné chaty. Postupem času se vaše základna může změnit v kamennou tvrz, kterou si díky zdejšímu systému stavby můžete jednoduše sami navrhnout. Going Medieval se ale netočí jen kolem stavby. Obrana je samozřejmostí a postarat se musíte i o vesničany, kteří za vámi přichází hledat bezpečné útočiště. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 10 483 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: hra v reálném čase, strategie, vládnutí

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Eipix Entertainment, The Irregular Corporation

Vývojář: Eipix Entertainment, Foxy Voxel Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

1428: Shadows over Silesia Roku 1428 zmítají Evropou náboženské spory a podle mnohých to vypadá, že je konec světa už velmi blízko. V téhle variantě naší historie je to ale ještě o něco temnější. Brněnský tvůrce, který má tuto hru na svědomí, do svého příběhu zakomponoval i nadpřirozené síly. Ve Slezsku právě začíná velké husitské tažení, které je podle krále jeho největším nebezpečím. Nemá nejmenší tušení, že v temnotách kobek ho čeká něco mnohem horšího. My příběh uvidíme z úplně jiné perspektivy. Dvojicí hlavních postav je husitský hejtman Hynek a johanitský rytíř Lothar. Oba jsou svérázní svým vlastním způsobem a jejich cesty se protnou i přes to, že by měli stát proti sobě na bitevním poli. Hodnocení na Steamu: Kladné (94 % od 35 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: KUBI Games

Vývojář: KUBI Games

Datum vydání: 4. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam

Wartales Uplynulo už 100 let od chvíle, co se Edoranskou říší prohnala epidemie a značně snížila její populaci. V těchto nemilosrdných časech mají žoldáci, banditi a zloději velmi napilno. Úcta a čest je těmto lidem úplně cizí. Jednu z takových skupinek nevyzpytatelných osobností povedete a je na vás, kam povedou její kroky a jak se zachovají k lidem, které na svých cestách potkají. Dostanete se do malých vesnic, opuštěných lesů a občas dojde i ke střetu s konkurenčními žoldáky. V těchto momentech jsou Wartales tahovou strategií, ve které musíte správně využívat schopnosti členů své party a výhodu můžete získat i s lepší pozicí na bojišti. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 7 192 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Shiro Games

Vývojář: Shiro Games Digitální distribuce: Steam

King Arthur: Knight's Tale I když to podle názvu hry zní tak, že bychom měli hrát přímo za slavného krále Artuše, tak je to přesně naopak. V hlavní roli je sir Mordred, který patří mezi Artušovy největší nepřátele. Jejich poslední souboj skončil smrtí obou zúčastněných. I přesto se ale jejich srdce nezastavila. Záhadná paní jezera, která vládne na ostrově Avalon, vás přivedla zpět k životu, abyste ukončili tu pravou noční můru. Knight's Tale kombinuje RPG spolu s taktickou strategií. Abyste se mohli postavit tomu, co se stalo z krále Artuše, musíte dát dohromady skupiny odvážných bojovníků. U kulatého stolu můžete vylepšovat jejich schopnosti, které budou při souboji s nelidskými nepřáteli rozhodně potřeba. Hodnocení recenzentů: 76 % (ze 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 3 667 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, tahová hra, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: NeocoreGames

Vývojář: NeocoreGames

Datum vydání: 26. 4. 2022 Digitální distribuce: Steam

Rustler Rustlerovi se ne nadarmo přezdívá středověké Grand Theft Auto. Bere si inspiraci z prvních dvou dílů jedné z nejslavnějších herních sérií. Autoři do top-down akci přimíchali svůj osobitý humor plný odkazů na popkulturu. Nebudeme zbytečně prozrazovat detaily, ale můžete si být jisti tím, že nikdo nemůže očekávat španělskou inkvizici. Místo propracované hratelnosti se Rustler spoléhá na bizarnosti, kterými hra přímo přetéká. Rapující bardové, policejní koně nebo hledání cesty domů, když je hlavní hrdina Guy nadopovaný omamnými látkami, jsou jen zlomkem. Všechno to přitom začíná tím, že Guy už nechce být jen chudým vesničanem. Cesta mezi smetánku je ale složitější než se na první pohled zdá. Hodnocení recenzentů: 65 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 720 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Jutsu Games

Vývojář: Jutsu Games

Datum vydání: 31. 8. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Anno 1404 History Edition I když jsme v sérii budovatelských strategií Anno navštívili celou řadu historických období, 1404 zůstává u mnohých hráčů stále na přední příčce. Vědom si je toho i Ubisoft. Proto v roce 2020 vydal vylepšenou History edici, ve které kromě základní hry najdete i rozšíření Venice, se kterým se možnosti stavby značně rozšiřují. Obsahově sice žádné převratné novinky oproti původní verzi nepřináší, ale History edice si mnohem lépe rozumí s moderními systémy. Nechybí podpora multiplayeru, možnost vytáhnout rozlišení až na 4K nebo pro hraní využít vícero monitorů. Hodnocení hráčů: 65 % (z 23 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: budovatelská strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Mainz

Datum vydání: 25. 6. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Stronghold: Crusader HD Už je to dlouho, co se série Stronghold řadila mezi nejlepší strategie. I když se novým dílům tak nezadařilo, můžete se stále vrátit ke klasikám jako je Crusader HD, který vylepšuje jeden z nejlepší Strongholdů. V několika kampaních si můžete projít první tři křížové výpravy. Kromě toho obsah zahrnuje i spoustu bitev z jednotlivých států. Obléhání Antiochie nebo Jeruzaléma jsou jedny z nich. Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 11 769 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, historická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: FireFly Studios

Vývojář: FireFly Studios

Datum vydání: 1. 11. 2012 Digitální distribuce: Steam, GOG

Mordhau V posledních letech jsme viděli velké bitvy hlavně v klasických střílečkách. Co ale se po rozlehlém bojišti prohánět na koni s kopím či mečem v ruce? Přesně na tuhle myšlenku vsází multiplayerovka Mordhau, která na první pohled může připomenout Chivalry nebo War of the Roses. Do jedné bitvy se v pohledu z první nebo třetí osoby může pustit až 80 hráčů. K dispozici je spousta herních módů včetně kooperace. Tam se společně s kamarády postavíte vlnám nepřátel ovládaných umělou inteligencí. Svoji postavu si navíc můžete upravit do posledního detailu včetně vlastní zbraně, kterou si skládáte dohromady z jednotlivých částí. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 85 224 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, MOBA

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Triternion

Vývojář: Triternion

Datum vydání: 29. 4. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic