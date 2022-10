Vybrali jsme nejlepší střílečky z pohledu první osoby. Od pekelného Dooma až po multiplayerový Counter-Strike

V žánru FPS stříleček se skrývá rozmanitá škála her. Kromě čistých akcí tady máme i multiplayerovky nebo hry zaměřené na vyprávění příběhu.

Counter-Strike: Global Offensive CS:GO navazuje na legendární hru Counter-Strike z roku 1999. Je to už čtvrtá hra z této série a kromě předělaných klasických map nabízí i úplně nové mapy, postavy a herní módy. Je to multiplayerová střílečka z pohledu první osoby, kde dva soupeřící týmy, teroristé a ochránci, spolu v herních režimech soupeří o opakované splnění úkolů. Může to být zajištění místa pro nastražení nebo zneškodnění bomby a záchrana nebo zajetí rukojmích. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 6 679 709 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režim: více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 213 h (hlavní příběh), 50850 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software, Hidden Path Entertainment

Datum vydání: 21. 8. 2012 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Apex Legends Válka na hranicích skončila. Po stovkách let konfliktu může vzdálená oblast vesmíru známá jako Hranice konečně poznat mír. Jenže když bojující síly odešly, vzaly si vše cenné a zanechaly svět v chaosu. Odvážní se přestěhovali do Vnitrozemí, odlehlého seskupení planet na okraji Hranice, na které válka nedolehla a oplývá zdroji a příležitostmi. Nebezpečí tu však číhá za každým rohem. Zdejší průkopníci, průzkumníci a psanci trávili své životy v nekonečném boji o moc a nyní si své spory vyřizují v Apex Games – krvavém sportu, kde bojovníci ze všech koutů Hranice soupeří o peníze, slávu a věhlas. Apex Legends je free-to-play střílečka s hrdiny, která kombinuje parádní stylovou atmosféru a skvělý arénový multiplayer. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 517 519 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 4. 2. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Deathloop V roli zabijáka Colta se ocitnete ve smyčce na ostrově, kde musíte odstranit osm klíčových cílů. Po každém vašem neúspěchu ale musíte začít zase od začátku a jediné, co vám zůstane, jsou informace získané v minulém pokusu. Už po pár vteřinách záběrů z hraní vám bude naprosto jasné, že tohle je hra od tvůrců Dishonored. Podobností je tady spousta, ať už rozmanitost způsobů průchodu úrovněmi nebo možnost využívat nadpřirozené schopnosti. Colt není jen tak obyčejný zabiják a v rukávu má spoustu triků. Je tady ale někdo, kdo se mu dokáže vyrovnat. Na ostrově totiž uvízli dva zabijáci. Kromě Colta je tady také Julianna, která mu má zabránit ve splnění jeho cíle. Její schopnosti také nejsou zrovna obyčejné. Může ji ovládat umělá inteligence, ale také je tady možnost, že se její role ujme další hráč. Vysvobození z časové smyčky se tak stává mnohem náročnější. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 15 399 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Arkane Studios

Datum vydání: 14. 9. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Escape From Tarkov Když už některé ze studií vytváří novou střílečku, většinou se nedá mluvit o ničem jiném, než je arkáda. Battle state Games jsou výjimkou. S jejich taktickou multiplayerovkou se snaží co nejvěrněji napodobit skutečný zážitek z bojiště. Veškeré akce se odehrává ve fiktivním regionu Norvinsk, kde mezi sebou válčí USEC a BEAR, což jsou dvě soukromé armády. Hráči se do akce pouští skrz raidy, ve kterých se bojuje o přežití proti skutečným hráčům i botům. Vaším cílem je získat cenné zásoby a vybavení, a pak se dostat ve zdraví zase do bezpečí. Svoji kořist pak využijete při dalších raidech. Obsah Escape From Tarkov se neustále rozrůstá díky neustále podpoře vývojářů. Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, MMO

Vydavatel: Battlestate Games

Vývojář: Battlestate Games

Datum vydání: 27. 7. 2017

SUPERHOT Unikátní akce z pohledu první osoby, které ve svém žánru nemá obdoby. Mohlo by se zdát, že je to obyčejná střílečka s atypickou stylizací, ale od ostatních se liší mnohem víc. Čas se tady totiž pohybuje pouze ve chvíli, kdy se pohybuje hráč. Díky tomu se dostanete i z na prvních pohled nemožných situací. Nejen, že tenhle koncept skvěte funguje, ale také skvěle vypadá v akci. Kromě uhýbání před kulkami a házením zbraní se za tím vším odehrává také příběh. Váš kamarád vám pošle uniklou kopii nové hry, kterou samozřejmě musíte vyzkoušet. Zanedlouho ale zjistíte, že vám během hraní neustále kdosi monitoruje a celý Superhot není jen nevinnou počítačovou hrou. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 93 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 20 706 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Průměrná doba hraní: 2 h (hlavní příběh), 3 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SUPERHOT

Vývojář: SUPERHOT

Datum vydání: 25. 2. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Ion Fury Do města Neo DC vtrhnul kult kybernetických poskoků doktora Jaduse Heskela. Je potřeba tuto hrozbu odstranit a vhodnou kandidátkou na tuto misi je Shelly Harrison, která je známá také jako Bombshell. Spolu s ní projdeme akci inspirovanou klasickými střílečkami. Ion Fury do toho všeho přidává i prvky v moderních her. Od pohledu může připomínat akci Duke Nukem 3D. Není to žádná náhoda. Za Ion Fury totiž stojí stejné studio a pro vývoj byla využita i stejná technologie. Engine Build 3D je ale tentokrát značně vylepšený, takže si v Ion Fury mohli tvůrci dovolit víc, než si kdy Duke mohl vůbec představit. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 4 361 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 3D Realms

Vývojář: 3D Realms, Voidpoint, LLC

Datum vydání: 15. 8. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Valorant Po celé dekádě, kdy byla jedinou hrou studia Riot Games MOBA League of Legends, se svojí další tvorbou zavítali i do jiných žánrů. Jedou z nejúspěšnějších novinek je právě týmová střílečka Valorant, která si půjčuje taktický styl hry série Counter-Strike a kombinuje ho se speciálními schopnostmi hrdinů z Overwatch. Kombinace působila zprvu zvláštně, ale časem se ukázalo, že z Valorantu se stává slušná konkurence pro stálice žánru. Hlavní herní mód Valorantu je naprostá klasika. Jeden tým se snaží položit bombu na určitém bodu mapy, druhý tým tomu musí zabránit. Kromě toho, jaké zbraně si před začátkem kola nakoupíte, značně tempo ovlivňují i speciální schopnosti agentů. Někteří se soustředí na agresivní hru, jiní se zase vyznačují kontrolou nad prostorem. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 42 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 48 % (z 3 680 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režim: více hráčů

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 20 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Riot Games

Vývojář: Riot Games

Datum vydání: 2. 6. 2020 Digitální distribuce: Epic

DOOM Eternal Pokud se vám starší Doom zdál moc rychlý, tak v Eternalu nečekejte, že vývojáři hodlají šlapat na brzdy. Právě naopak. Doomslayer dostal do vínku nové schopnosti jako je přitahování se k nepřátelům či rychlé úskoky do stran. Ani s novinkami to ale proti démonům nebude jednoduché. Obzvláště pokud se vám do cesty postaví některý z nováčků série. I když se budete většinu času soustředil jen a pouze na brutální akci v doprovodu výborného soundtracku, tak se na pozadí odehrává příběh, který jistě potěší fanoušky univerza Dooma. Dozvíme se totiž pár zásadních věcí nejen o světě, ale i o hlavním představiteli. Samozřejmě nebudeme prozrazovat nic konkrétního. Na to už si budete muset přijít sami. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 140 074 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh), 26 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: id Software

Datum vydání: 20. 3. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Halo: The Master Chief Collection Pokud jste měli někdy chuť projít si začátek série Halo, není lepší možnosti než The Master Chief Collection. Tahle kolekce zahrnuje celkem 6 dílů z této série, která se stala ikonou pro konzoli Xbox. Společně s příběhovými kampaněmi obsahuje Master Chiefova kolekce také proslulý multiplayer. Kromě čtveřice číslovaných dílů se tak dostanete i k ODST a Halo: Reach. Rozdíl oproti původním verzím je vidět hlavně u prvních dvou dílů, které byly kompletně přepracované do nových verzích. Pokud si ale chcete prožít originální zážitek, nic vám nebrání si během hraní kdykoliv přepnout mezi novou a starou grafikou. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 176 834 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: 343 Industries

Datum vydání: 3. 12. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege je výborná taktická akce s parádní atmosférou, destrukcí prostředí a důrazem na věrohodnost a týmovou souhru. Budete hledat výbušniny, zachraňovat rukojmí, odstraňovat nepohodlné cíle, čistit oblast a provádět další akce, které jsou denním chlebem speciálních jednotek. První minuta v každém zápase je věnována přípravě. Útočníci pomocí dronů hledají cíle, sledují pozice nepřátel a dostávají obecný přehled o situaci. Obránci naopak staví zátarasy, ostnaté dráty, barikádují okna a dveře a připravují se na útok. Komunikace je tu životně důležitou složkou. Rozhodně nechávejte otevřený kanál a nezapomínejte na mikrofon, abyste hráčům minimálně dokázali radit. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 911 876 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 1. 12. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Black Mesa Black Mesa je fanouškovský projekt, který převádí první Half-Life z roku 1998 do enginu druhého dílu. Source engine se od doby Half-Life 2 ještě o něco zlepšil, a tak díky tomuto remaku můžeme ve tomto světě vidět doposud nepoužité technologie. To celé je posvěcené přímo Valve, takže Black Mesu můžeme považovat za oficiální přírůstek do tohoto univerza. Kromě toho, že celý příběh tvůrci převedli do nových technologií, rozšířili také závěr hry v Xenu. Základ zůstává stále stejný. V hlavní roli je teoretický fyzik Gordon Freeman. Experiment, který na první pohled působí jako naprosto běžná záležitost, dopadne katastrofou a Gordon se stává člověkem, který se musí postavit mimozemské invazi i místním vojákům, aby zachránil svůj výzkumný tým společně s celým světem. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 80 141 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, sci-fi, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh), 20 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Black Mesa Modification Team

Vývojář: Black Mesa Modification Team

Datum vydání: 6. 3. 2020 Digitální distribuce: Steam

Call of Juarez: Gunslinger Po několika experimentech se série Call of Juarez vrátila ke klasickým kovbojkám a sluší jí to víc než kdy předtím. Prožijeme si příběhy skrz vyprávění ostříleného lovce odměn, který za svoji kariéru potkal spoustu velkých jmen divokého západu. Občas si ale některé scény přibarvil, aby posluchače v místním baru více zaujal, a tak některé momenty uvidíme ve vícero verzích. Hratelností je Gunslinger střílečkou klasického střihu. Kromě dvojice koltů proti nepříteli vytasíte i brokovnici nebo loveckou pušku. V těch nejostřejších okamžicích ale přijde na řadu čestný duel, kdy záleží hlavně na rychlosti a přesnosti vaší ruky. Díky stylizované grafice se ne Gunslinger i dnes dobře dívá. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 13 352 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Switch, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, historická hra, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 6 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Ubisoft, Techland

Vývojář: Techland

Datum vydání: 22. 5. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Destiny 2 V této sci-fi střílečce z pohledu třetí osoby prozkoumáte tajemství našeho solárního systému. S vlastním Guardianem se vydáváte na rozmanité mise zahrnující i raidy pro více hráčů. Součástí hry je také několik PvP módů, kde můžete poměřit své síly s ostatními hráči. V základu je Destiny 2 ke stažení zdarma. Abyste se ale dostali k aktuálnímu obsahu, musíte si dokoupit rozšíření. S nimi vás čeká nejen nové vybavení pro Guardiana, ale také výpravy na nové planety a příběh vás zavede třeba i na Měsíc. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 497 190 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Bungie

Datum vydání: 6. 9. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic

Tiny Tina's Wonderlands Borderlands ve fantasy světě plném draků a kouzel. Tak by se jednoduše dala popsat novinka od Gearboxu. Zvolte si jednu z hratelných tříd a sbírejte hromady lootu. Narazíte na spoustu bizarních zbraní a dalšího vybavení. Tentokrát do hry přichází také magie. Svět Tiny Tiny je ale nepředvídatelný, takže nikdy nevíte, jaké budou mít vaše akce následky. Vašim cílem je porážka Dragon Lorda. S tím vám mohou pomoci společníci kapitán Valentine a robot Frette, který je posedlý vládnutím. Během své výpravy potkáte spoustu dalších osobitých postav. Více než o příběh tady ale jde o čistou akci. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 85 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 3 910 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Gearbox Software

Datum vydání: 25. 3. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Wolfenstein: The New Order Stejně jako Doom se znovuzrodil i B.J. Blazkowicz. Spolu s ním se vydáme do alternativní minulosti, kdy druhá světová válka neskončila a i v roce 1946 stále pokračují boje. Technologie se ubrala docela jiným směrem, a tak mezi nacistickými vojáky jsou i obří roboti a mechaničtí psy. Po nehodě se B.J. vzpamatovává až o 14 let později. Válka je u konce, ale vítěznou stranou je v této realitě Německo. Blazkowicz nehodlá nečinně sedět. Přidává se k odboji a snaží se zachránit, co ještě nebylo úplně ztraceno. Odbojářů je sice málo, ale i to stačí k tomu, aby pořádně zavařili vysoce postaveným členům nacistické armády. Zejména generál Strasse přezdívaný Deathshead z úspěchu jejich misí nemá radost. Nakonec přijde řada i na něj. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 34 254 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, historická hra, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh), 31 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: MachineGames

Datum vydání: 19. 5. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Cyberpunk 2077 Night City je dějištěm všeho, co se v Cyberpunku stane. Jak to celé bude probíhat, je ale vesměs na vás. Už od začátku hry, kdy si vybíráte původ svého protagonisty či protagonistky, se příběh může rozvíjet v několika směrech. Rozhodovat se budete skrz celou hru. Důležité je vybudovat si reputaci a spojenectví s frakcemi, které ovládají důležité části města. Nemůžete ale být kamarádi s každým, a tak dojde i na řadu sporů. Do vašeho přežívání v Night City se zaplete i Johnny Silverhand, kterého si v Cyberpunku střihnul herec Keanu Reeves. Kromě hlavní příběhové linky se ale můžete věnovat i pořádné porci vedlejšího obsahu, díky kterému vás Night City může připravit o pěkných pár desítek hodin. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 420 169 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční RPG, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 56 h (hlavní příběh), 104 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment, CD Projekt Red Studio

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 10. 12. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

HROT Ve HROTu se podíváme do alternativní historie Československa. V roce 1986 naši zemi postihla jakási pohroma. Zrovna v ten moment jsme pod stanicí metra Kosmonautů. Nezůstaneme ale skrytí dlouho. S pistolí vzor 52 se vydáváme ven, abychom nakopali zadek všemu, co se nám připlete do cesty. HROT si bere inspiraci z naprostých klasik žánru a sám o sobě je to správný "boomer shooter". Jedná se o unikát také v tom, že na něm pracuje jediný vývojář, který si pro svoji hru vytvořil i vlastní herní engine. Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 1 892 hráčů) Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Spytihněv

Vývojář: Spytihněv Digitální distribuce: Steam, GOG

BioShock Infinite Po dvou dílech v mořských hlubinách nás v Infinity série Bioshock zanesla do oblačné Columbie. Booker DeWitt svěřil svůj osud do rukou nesprávných lidí. Býval válečným veteránem americké kavalerie, ale musel se pustit na dráhu žoldáka. Naskytla se mu jedinečná příležitost, jak se se svojí situací může vypořádat. Musí zachránit tajemnou dívku Elizabeth, která je už od dětství vězněna v létajícím městě. Columbie měla původně sloužit jako létající symbol amerických ideálů. V dobách, kdy se Spojené státy stávaly světovou velmocí, tento plán docela vycházel. Zanedlouho šlo ale všechno do kopru a město se ztratilo v mracích neznámo kam. S Bookerem kromě záchrany Elizabeth také odhalíte, co vedlo ke konci tohoto nadějného projektu. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 95 083 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, sci-fi, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh), 28 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Irrational Games

Datum vydání: 25. 3. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Call of Duty: Warzone 150 hráčů se pohybuje po rozlehlém ostrově, sbírají všemožné vybavení a časem se stále více a více zužuje bezpečná oblast. Ve Warzone to ale smrt nekončí. Poté, co vás někdo zastřelí, se přesunete do gulagu a dostanete šanci probít se zpět na bojiště. Stačí v souboji 1v1 porazit dalšího hráče. Pokud se vám to nepovede, stále máte možnost dostat se do hry v případě, že má některý ze spoluhráčů dostatek peněz na vaše vykoupení. Jelikož se jedná o free-to-play titul, tak samozřejmě nechybí mikrotransakce včetně battle passu, který se v posledních letech začal objevovat v každé druhé hře zdarma. Věci, které si za reálné peníze koupíte, vám ale neposkytují žádnou výhodu oproti ostatním hráčům. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 32 % (z 530 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, battle royale

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Datum vydání: 10. 3. 2020 (pro PC)

Metro Exodus Arťomův příběh sledujeme už od chvíle, kdy se poprvé začal prodírat skrz tunely metra a odhaloval jejich tajemství. V Exodu ale budeme většinu času trávit na povrchu. Díky lokomotivě Aurora mají zdejší přeživší šanci vypravit do dalekých krajin. K jejich překvapení nejsou jedinou skupinou, které se stále daří přežívat. Existuje jich hned několik, ale ne každá vítá nově příchozí s otevřenou náručí. Každé společenství se vyvíjelo jinak. To, jak se k nim bude Arťom chovat, může ovlivnit další části příběhu. Společně s ním si prožijete rok se změnou všech čtyř ročních období. Není to ale jen o tom, seznamovat se s ostatními přeživšími. Skutečný cíl cesty Arťomovi skupiny zahrnuje záchranu všech, kteří v okolních krajinách ještě zbyli. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 66 643 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 19 h (hlavní příběh), 26 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: 4A Games

Datum vydání: 15. 2. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Far Cry 5 Po tropickém ráji a Himalájích se v tomto díle akční série Far Cry vydáváme na americký venkov. Hope County v Montaně může vypadat jako místo, kde si odpočinete od všech starostí. Pravda je ale jiná. Existuje tady totiž kult Eden's Gate, který vede Joseph Seed, další z ikonických záporáků, který se svojí šíleností zvládá vyrovnat Vaasovi i Paganovi. V Hope County kromě nepřátel narazíte i na spojence, mezi které patří i zvířecí společníky. Kromě psa Boomera se s vámi do akce může vypravit třeba medvěd Cheeseburger. A pokud by vám parťák ovládaný umělou inteligencí byl málo, můžete si celou hru projít i v kooperaci s dalším hráčem. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 116 270 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 45 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 27. 3. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Metal: Hellsinger Rytmických her existuje spousta. V tomhle žánru jsme si zahráli na kytaru, na buben a uchytil se i ve virtuální realitě s Beat Saberem. Metal: Hellsinger do toho přidává vlastní myšlenku a kombinuje rytmus s rychlou akční střílečkou. Rozpárání pekelných sil do rytmu pořádně našlapaného metalového soundtracku zvládá Hellsinger velmi dobře. Hra vás navíc odměňuje za to, pokud s hudbou držíte krok. Nejenže díky tomu udělujete větší poškození, ale zároveň se intenzita hudby neustále zvyšuje. Kromě dvojice koltů nechybí ve vašem arzenálu zbraní klasiky jako brokovnice, samopal a můžete se těšit taky na pár unikátních zbraní, které rozhodně nepocházejí z našeho světa. Na pozadí akce se pak odehrává příběh vyprávěný známým hlasem Troye Bakera. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 3 842 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Funcom

Vývojář: The Outsiders

Datum vydání: 15. 9. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Halo Infinite Když už to vypadá, že je veškerá naděje pro lidstvo ztracena, tak opět přichází na scénu Master Chief, aby se postavil dalšímu nepříteli. Tentokrát to má být ten nejbrutálnější, se kterým se za celou dobu své výpravy setkal. V pokračování jeho příběhu se opět dostanete blíže k pravdě o tom, co jsou Halo vlastně zač. Kromě příběhové kampaně vyšel pro Halo Inifinite také multiplayer, který si můžete zahrát zdarma. V něm vás čekají tradiční herní módy, jaké si můžete pamatovat z předchozích dílů. Halo Infinite je tak jednou z mála her, které stále fungují na principech arénových stříleček z přelomu tisíciletí. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 98 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 149 304 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox Series X, PC, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 16 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: 343 Industries

Datum vydání: 8. 12. 2021 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce: Steam

Borderlands 3 Svět Borderlands 3 je výrazně větší než samotná Pandora nebo měsíc Helios předchozích dílů. Podíváme se hned na několik různých planet. Příběh se točí okolo banditů Crimson Raiders. Děj je patřičně ujetý, jak už u této série bývá zvykem a postupně ho rozšiřuje ještě několik DLC. Stále je to ale hlavně o lootování nových zbraní, kterých je tady opravdu nepřeberné množství. Už ve dvojce se našly kombinace, nad kterými zůstával rozum stát. Borderlands 3 to v tomhle ohledu povyšuje ještě o úroveň výše. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 82 104 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Gearbox Software

Datum vydání: 13. 9. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Project Warlock Tvůrci této akce se netají tím, že jim jako inspirace posloužil třeba Doom nebo Hexen. Warlock vás provede 60 úrovněmi nabitými nepřetržitou akcí, kde se sami budete muset vypořádat s hordami nepřátel i silnými bossy. Čaroděj v hlavní roli si totiž předsevzal nelehký úkol - hodlá vyhladit veškeré zlo. Neomezuje se ale jen na svoji dobu. Aby dosáhl svého cíle, cestuje časem, aby zlé síly vymýtil bez sebemenšího zbytku. K tomu mu pomůže více než 30 různých zbraní. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 2 908 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Buckshot Software

Vývojář: Buckshot Software

Datum vydání: 18. 10. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG