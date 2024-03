Vybíráme nejlepší tahové strategie. Chopte se velení ve Wartales nebo nepřekonaných Heroes of Might & Magic

Při hraní čehokoliv musíme vždy dobře promýšlet své další kroky. Nejvíc to ale platí u her, kde jeden špatný tah může znamenat obrat celé situace. Právě takové najdete v našem článku.

Heroes of Might and Magic III Řada novodobých her se pokoušela stavět na odkazu série Heroes of Might & Magic. Žádné z nich se ale nepodařilo překonat laťku, na jejíž pomyslném vrcholu je pro řadu hráčů u po několika dekádách třetí díl. Jelikož jeho HD verze se příliš nepovedla, rozhodně sáhněte po té původní společně s rozšířeními. Čeká vás cestování fantasy světem, budování a rozšiřování měst a v neposlední řadě taktické souboje s armádou plnou roztodivných jednotek. Heroes of Might & Magic III má kolem sebe stále velmi aktivní komunitu fanoušků, která pro hru tvoří dodatečný obsah. Vedle různých oprav a vylepšení, díky kterým si můžete bez problému zahrát i na moderních systémech, můžete najít také přídavky s novými scénáři, jednotkami a dalším obsahem rozšiřující už tak bohatý základ. Hodnocení hráčů: 93 % (z 975 hodnocení) Platformy: PC

Žánry: RPG, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: New World Computing

Datum vydání: 28. 2. 1999 Digitální distribuce: Epic, GOG

Sid Meier's Civilization VI S šestým dílem slavné série od Sida Meiera přišla největší grafická změna, které se kdy Civilizace dočkala. Od více realistického pojetí se tvůrci spíše přiklonili k jednodušší stylizaci. To ale neznamená, že by se v zjednodušovalo i v jiných ohledech. Mechanik, výzkumů a možností vítězství má Civilization VI více než kdy předtím. Prvotní myšlenka je už od prvních dílů stále stejná. Od základu vybudovat vlastní impérium, být lepší než ostatní národy a pokud možno jedním z dostupných způsobů dosáhnout vítězství. To je oproti takovému Crusaders Kings výhoda Civilizace. Máte tady několik jasně daných cílů a je na vás, kterou cestou půjdete. Budete se to snažit uhrát na diplomacii a spojíte se s ostatními národy? Nebo raději všem ukážete, že vy jste tím nejsilnějším a pustíte se plnou parou do válečných konfliktů? Hodnocení recenzentů: 88 % (z 91 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 219 197 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: simulátor, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Datum vydání: 20. 10. 2016 Digitální distribuce: Steam, Epic, Apple App Store, Google Play

Wartales Uplynulo už 100 let od chvíle, co se Edoranskou říší prohnala epidemie, která značně snížila její populaci. V těchto nemilosrdných časech mají žoldáci, banditi a zloději velmi napilno. Úcta a čest je těmto lidem úplně cizí. Jednu z takových skupinek nevyzpytatelných osobností povedete a je na vás, kam budou směřovat její kroky a jak se zachovají k lidem, které na svých cestách potkají. Dostanete se do malých vesnic, opuštěných lesů a občas dojde i ke střetu s konkurenčními žoldáky. V těchto momentech jsou Wartales tahovou strategií, ve které musíte správně využívat schopnosti členů své party a výhodu můžete získat i s lepší pozicí na bojišti. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 21 413 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Shiro Games

Vývojář: Shiro Games

Datum vydání: 12. 4. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Gears Tactics Značku Gears jistě většina z vás zná jako sérii stříleček plných řezničiny z pohledu třetí osoby. Studio Splash Damage spolu s The Coalition se s ní pokusily o trochu něco jiného. Jen málokdo by řekl, že by se Gears měly vydat do žánru tahových strategií. Tento pokus se ukázal jako obstojná konkurence pro tahovky ala X-Com. Gears Tactics cílí na občasné hráče, takže je v mnoha ohledech přístupnější než konkurenční tituly v tomto žánru. Pokud se tedy nechcete proplétat zdlouhavými tutoriály, tak tato forma Gears pro vás může být vhodnou alternativou. Oproti konkurenci jsou rozdíly vidět převážně v akčních sekvencích, kde je průchod přímočařejší. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 6 393 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Splash Damage

Datum vydání: 28. 4. 2020 Digitální distribuce: Steam

XCOM 2 Světoví lídři se vzdali mimozemským silám a vydali Zemi do jejich rukou. To jako velitel elitní jednotky nehodláme nechat jen tak. Z naší základny, která vznikla z jedné zásobovací mimozemské lodě, se vydáváme na mise do různých koutů světa, abychom dostali naši planetu zpět z emzáckých pařátů. O členy svojí jednotky se musíte dobře starat. Jakmile některý z nich přijde v boji o život, už není cesty zpět. Každý z nich má jiné vlastnosti odvíjející se od povolání. Ty pak následně můžete ještě vylepšovat. Důležité ale samozřejmě je i vaše počínání přímo na bojišti. Musíte využívat jak schopností svých vojáků, tak samotného prostředí, abyste mimozemské síly byli schopni překonat. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 107 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 67 179 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS

Žánry: RPG, simulátor, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 43 h (hlavní příběh), 76 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Datum vydání: 4. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store, Google Play

Age of Wonders 4 Výlet do fantasy světa Age of Wonders vás postaví do role vládce jedné ze zdejších říší. Díky novému systému kampaně si ani při opakovaném průchodu nemůžete být jistí, jak se události budou odvíjet. Jednou váš soused bude přátelským pacifistou, podruhé vám zase půjde po krku už od samotného začátku. Vedle diplomacie je tak potřeba myslet i na zbrojení. Armádu si můžete v Age of Wonders 4 vypiplat do posledního detailu. Jednotky totiž nejsou (až na výjimky) předem dané. Svoje příšerácké poskoky si skládáte z několika různých částí těla a stejně tak můžete ovlivnit i jejich schopnosti. Možnosti se dále rozrůstají s magickými knihami, ukrytými po celém světě. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 9 894 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Triumph Studios

Datum vydání: 2. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Fire Emblem: Three Houses Na kontinentu jménem Fódlan se schyluje k válce, které se nevyhne ani náš hlavní hrdina či hrdinka. Ještě před začátkem celého konfliktu si ale vyzkoušíme roli učitele v Seirosově kostele, jehož součástí je i akademie. V ní se učí zástupci tří legendárních rodů. K jedné z těchto kolejí se přidáme a budeme poznávat osobité postavy, kterými Three Houses překypují. Socializování je ale jen jedna část hry. Jako správný Fire Emblem obsahuje i tento díl propracované tahové bitvy. Od tréninku proti ostatním kolejím se rychle přejde do ostré akce, kde musíte správně využít schopnosti různých tříd. Jinak o svoje studenty, kteří padnou v boji, přijdete navždy. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 3 014 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 78 h (hlavní příběh), 236 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Intelligent Systems Koei Tecmo Games

Datum vydání: 26. 7. 2019

Total War: WARHAMMER III Sérii Total War se daří i ve fantasy světech. Dokázala to v trilogii Warhammer, kterou ve třetím díle zakončil pořádný Chaos. Umírající bůh svým posledním výkřikem otevřel portál do říše Chaosu, a nastal tak scénář, kterému jsme se snažili v předchozích dílech vyhnout. Pokračujeme tedy v bitvách a je jen na vás, na jakou stranu se postavíte. Různých frakcí je opět několik a každá z nich má unikátní vlastnosti i jednotky. Důležitou roli hrají také legendární šlechticové, kteří mohou získat různé síly podle toho, na čí straně budete stát. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (61 % od 68 106 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 17. 2. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic

Jagged Alliance 3 Poté, co vzbouřenci unesou prezidenta fiktivní země Grand Chien, nastává chaos. Mezi všechny rozpory a politikaření přicházíte vy se skupinou žoldáků, abyste se pokusili situaci uklidnit. Není ale předem dané, jakým způsobem svého cíle musíte dosáhnout. Na kterou stranu se přidáte, kterého z žoldáků najmete a kam povedou vaše další kroky? To si už musíte rozhodnou sami. Třetí díl Jagged Alliance je povedeným návratem velmi úspěšné taktické strategie z přelomu tisíciletí. Pokračování si vzalo od svých předchůdců to nejlepší a převedlo zaběhlé principy do moderní podoby velmi dobře. Znalci jistě poznají tváře některých žoldáků, kteří se objevily v původních dílech. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 7 766 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Haemimont Games

Datum vydání: 14. 7. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Into the Breach Na Zemi zbývají už jen fragmenty lidské civilizace a ani ty nejsou v bezpečí. Ohrožují je obří monstra skrytá pod povrchem. Sami musíte usednout do obřího mechanického obleku, abyste se pokusili zabránit úplné katastrofě. Budete bránit lidská města, reagovat na plány nepřítele v tahových soubojích a snažit se vytvořit ultimátního mecha. V Into the Breach vás čeká spousta nepovedených pokusů. Každý z nich má ale něco do sebe, protože díky náhodnému generování je to vždy o něčem jiném. Vždy tedy musíte být ve střehu, protože i zdánlivě podobný scénář se nakonec může odehrát úplně jinak, než jak si ho pamatujete. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 63 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 15 515 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, puzzle, RPG, simulátor, strategie, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 11 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Subset Games

Vývojář: Subset Games

Datum vydání: 27. 2. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play

SteamWorld Heist Univerzum SteamWorld jsme navštívili v několika různých žánrech. Heist ho zpracovává jakožto tahovou strategii, ve které se stanete kapitánem pirátské posádky poskládané z robotů fungujících na parní pohon. Každý z jejích členů vám dává trochu jiné možnosti, co na bojišti můžete vymyslet, ale i prostý obyčejný útok může být velmi mocný, pokud s ním umíte zacházet. Sami totiž určujete trajektorii střel a díky odrážení kulek od povrchů můžete vystřihnout různé parádičky. Vedle toho jste vyzbrojeni ještě speciálními schopnostmi a možností si své robotí podřízené vylepšovat. Důležité je také volba zbraní. SteamWorld Heist je ale v otázce komplexnosti jednodušší záležitostí, takže pokud nejste v tomto žánru tolik znalí, tohle by pro vás mohl být ideální vstupní bod. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 2 468 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, strategie, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Image & Form

Vývojář: Image & Form

Datum vydání: 10. 12. 2015 Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

King's Bounty: Armored Princess Ve své době byla série King's Bounty považovaná za jednoho z nejsilnějších konkurentů Heroes of Might & Magic. Díl Armored Princess vás v roli princezny Amelie provede příběhem, jehož cílem je naležení rytíře a zároveň jejího učitele Billa Gilberta. Cesty světem jsou provázané tahovými souboji, kdy musíte hlavně správně využívat vlastnosti svých jednotek. I samotná princezna se může do akce zapojit skrz speciální schopnosti. Problém King's Bounty byl hlavně v tom, že tvůrci chrlili jeden díl za druhým, ale novinek či větších vylepšení bylo v každém z nich jen pomálu. Na druhou stranu je to ale pozitivum pro ty z vás, kteří tuto sérii neznají a třeba je nyní chytne. K odehrání totiž pak budete mít několik dalších dílů ve velmi podobném stylu. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 888 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, RPG, strategie, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 1C Entertainment

Vývojář: Katauri Interactive

Datum vydání: 19. 11. 2009 Digitální distribuce: Steam, Epic

Unity of Command II Unity of Command II patří mezi ten typ strategií, které vás nechají přepsat dějiny. V každém průchodu kampaní, ve které se na rozdíl od předchozího dílu můžete chopit role Spojenců, mohou nastat jiné scénáře. Plánovat musíte do posledního detailu, abyste byli připraveni na každou situaci. Není to jen o koordinaci jednotek na bojišti. Je potřeba zajistit fungující síť zásobování, správně využít možnosti sabotáže a letecká podpora musí také přijít ve správnou chvíli. Pokud by vám nějaká bitva či událost z druhé světové války v Unity of Command II chyběla, tak si ji můžete sami vytvořit ve zdejším editoru a následně ji sdílet s ostatními hráči skrz Steam Workshop. Tam ostatně už nyní najdete slušné množství scénářů, které značně rozšiřují herní obsah. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 1 586 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2x2 Games

Vývojář: 2x2 Games

Datum vydání: 12. 11. 2019 Digitální distribuce: Steam

King Arthur: Knight's Tale I když by se mohlo podle názvu této hry zdát, že si zahrajeme za krále Artuše, tak realita je trochu jiná. V hlavní roli je totiž Mordred, králův úhlavní nepřítel. V jejich posledním souboji oba potkala smrt, ale i poté se vracejí k životu. Z Artuše se stalo cosi strašlivého a my se na rozkaz Paní jezera musíme této hrozby zbavit, než přeroste v něco nezvladatelného. Knight's Tale kombinuje žánr RPG společně s tahovými souboji. Mordred tedy nebude na bojišti sám. Doprovod mu dělají další hrdinové. Bude se hodit každá ruka, protože na cestě k Artušovi číhá jedno nebezpečí za druhým, ať už to jsou kostlivci, chiméry či další obludná stvoření. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 5 133 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: RPG, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: NeocoreGames

Vývojář: NeocoreGames

Datum vydání: 26. 4. 2022 Digitální distribuce: Steam

Mutant Year Zero: Road to Eden V této alternativní realitě to lidé dotáhli tak daleko, že už nezbyl ani jeden zástupce jejich rasy. Po atomové válce se vše nenávratně změnilo, ale život ze Země nevymizel úplně. Místo člověka se nejvyšší formou inteligence stali mutanti, zvířata připomínající humanoidy. Partičku takových podivných chasníků dostaneme na starosti a budeme se prodírat nebezpečnou Zónou. V legendách se mluví o Edenu, rajské oblasti, která existuje kdesi v tomto zpustošeném světě. Víc než to ale musíme řešit hlavně trable s dalšími skupinami, které nejsou ani zdaleka vždycky přátelské. Každý mutant má unikátní schopnosti, přičemž postupem hrou si osvojí další. V tahových soubojích ve stylu série XCOM se pokusíte přechytračit každého, kdo vám přijde do cesty. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 58 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 12 250 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Funcom

Vývojář: The Bearded Ladies Consulting

Datum vydání: 4. 12. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Warhammer 40,000: Mechanicus Univerzum Warhammeru jsme navštívili ve hrách mnoha žánrů. Mezi taktickými tahovkami patří právě Mechanicus mezi ty nejlepší. Chopíte se vedení jednotky The Adeptus Mechanicus, která je technologicky nejpokročilejší v celém Impériu. Vaše kroky povedou na znovuobjevenou planetu Silva Tenebris, která je územím Necronů. U každého člena jednotky máte možnost do detailu upravit jeho výbavu tak, aby odpovídala vašemu hernímu stylu. Musíte být připraveni na každou situaci, protože nezřídka kdy budete přepadeni. V taktických soubojích ale máte k dispozici řadu možností, díky kterým je možné se vypořádat i s početní přesilou. Bude to chtít ale trochu snahy. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 9 332 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Kasedo Games

Vývojář: Bulwark Studios

Datum vydání: 15. 11. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG

Marvel's Midnight Suns Démonická Lilith se po stoletích spánku opět probouzí k životu. V tom jí pomohla organizace Hydra, která fanouškům Marvelu určitě není cizí. My se jí a jejím společníkům postavíme s partou známých hrdinů jako je Iron Man, Spider-Man, Ghost Rider nebo Dr. Strange. Sami si vytvoříme vlastního hrdinu či hrdinku jménem Hunter a můžeme se pustit do tahových bitev. I když je hlavní náplní hry akce, důležitou součástí je také seznamování se s hrdiny na naší základně. Díky tomu se můžete dostat k bonusům, které se na bojišti vždycky hodí. V boji pak využíváte kartičky se schopnostmi, které následně můžete ještě vylepšovat. Lilith a její démoničtí kamarádi by tak neměli otálet s provedením svých plánů. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 11 931 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: RPG, strategie, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Datum vydání: 2. 12. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic

Mario + Rabbids Sparks of Hope Mario se s šílenými králíky už jednou spojil. Tentokrát jejich řádění nezůstává jen v Houbovém království. Místo toho je dějištěm Sparks of Hope rovnou celá galaxie. Z temnot k nám přicestovala jakási zlá síla jménem Cursa se svými poskoky, která řádí ve všech koutech vesmíru. Musíme se tedy vydat po jejích stopách a zabránit zničení všech světů. Sparks of Hope jsou skvělým vstupním bodem do žánru taktických tahovek. Principy jsou velmi jednoduché, ale stačí na to, abyste u některých misí museli hloubat nad dalším postupem. Mario, Peach i králíci mají osobité schopnosti a navíc tentokrát mají více možností, jak svůj um kombinovat. Celé to navíc běží v parádní stylizované grafice. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 124 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 294 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Paris

Datum vydání: 20. 10. 2022

Phoenix Point Zatímco v ostatních sci-fi hrách se lidská rasa zničí vlastním úsilím, tady jí k tomu pomůže mimozemská rasa krvelačných potvor. Populace je zredukovaná na minimum a s budoucností to vypadá bledě. Jednou z mála nadějí je organizace Phoenix Point, do jejíž velitelského křesla usedneme právě my. V rámci nebezpečných misí se svými jednotkami nebudeme jen zneškodňovat mimozemšťany. Zároveň je potřeba vyvíjet nové technologie a odhalovat další způsoby, jak se záškodníků zbavit. Phoenix Point není jedinou organizací svého druhu. O přežití bojuje konkurence, se kterou můžete naložit dle svého. Skrz diplomacii se můžete dohodnout na spolupráci, ale není moc pravděpodobné, že se vám podaří vyjít s každou frakcí. Takže nakonec nemusí být vaším jediným nepřítelem jen emzáci. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (72 % od 4 070 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: taktická hra, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 35 h (hlavní příběh), 132 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Snapshot Games

Vývojář: Snapshot Games

Datum vydání: 3. 12. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic Store