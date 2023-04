Vybrali jsme nejlepší závodní hry. Přes honičky s policií v Need for Speed až po seriózní iRacing

Každý hráč od závodů očekává něco jiného. Někdo radši arkádu, další zase nedá dopustit na simulaci. Ať už jste na tom jakkoliv, náš výběr zahrnuje trochu z každého soudku.

Gran Turismo 7 Téměř deset let čekali fanoušci na pokračování závodní série Gran Turismo. Se sedmým dílem, který je na rozdíl od předchozího Gran Turismo Sport vybudovaný od základu jako novinka, přináší na PlayStation závody v té nejvyšší kvalitě. To se týká hlavně grafiky, kdy je každý z více než 400 modelů aut vymodelovaný do posledního detailu. A aby toho nebylo málo, sami si jejich vzhled pak můžete upravit. Hlavní je ale závodění. Gran Turismo je příjemnou kombinací mezi arkádou a simulátorem. Zážitek z jízdy může být ostřejší, pokud povypínáte všechny asistenty. Pokud se na druhou stranu budete trápit, můžete zaskočit do zdejší autoškoly a naučit se vše od základu. Nechybí ani spousta výzev, za které se vám rozroste vozový park o další pěkný kousek. Pověsti hry hodně uškodily špatně nastavené mikrotransakce, jejichž agresivita se o něco zmírnila až s několika updaty. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 119 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 22 % (z 10 988 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Polyphony Digital

Datum vydání: 4. 3. 2022 (pro PlayStation 5)

DiRT Rally 2.0 Na ikonických tratích rozesetých po různých částech světa se budete prohánět v oficiálně licencovaných rallye vozech. Najdete tady i známé soutěže jako FIA World Rallycross Championship. Kromě samotného závodění si můžete založit i vlastní tým a čas lze investovat i do tuningu, který může chování vašich aut výrazně ovlivnit. Oproti klasickému DIRTu je DiRT Rally o něco náročnější v ohledu jízdního modelu. Vždy si to můžete ještě ztížit, pokud nebudete využívat žádné z asistentů. Pak už je výzva i jen to, abyste auto udrželi během jízdy na cestě. DiRT Rally 2.0 si můžete zahrát také ve virtuální realitě. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 24 547 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Codemasters

Vývojář: Codemasters

Datum vydání: 26. 2. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Forza Horizon 5 Festival Horizon se s pátým dílem arkádové odnože Forza přesunul do Mexika. Čekají vás závody v různých prostředích. Od hustého pralesa se během chvíle jízdy dostanete třeba na úpatí sopky. Kromě předpřipravených závodů můžete závodit ve výzvách, které vytvořili sami hráči. Celkově tvorba hráčů a multiplayerové závody tvoří velmi důležitou část hry Forza Horizon. Pokud chcete mít kompletní sbírku vozů, tak vám to nějaký čas zabere. Pátý díl jich obsahuje totiž přes 500 už v základu a toto číslo se ještě zvyšuje s přibývajícími rozšířeními. Rally Adventure například přidalo závodní modely vhodné pro drsnější terén. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 103 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 103 435 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox Series X, PC, Xbox One

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Playground Games

Datum vydání: 5. 11. 2021 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce: Steam

F1 22 Oproti předchozímu ročníku nejsou novinky až tak velké, ale studio Codemasters stále nachází způsoby, jakými své výtvory posouvají zase o něco výše na pomyslné laťce kvality závodních her. Tentokrát si třeba změnou prošel systém závodního dne, kdy jsou lépe integrované zastávky v boxech nebo jízda se Safety Car. F1 samozřejmě hraje hlavní roli, ale součástí tohoto ročníku je opět i Formula 2. V obou soutěžích si můžete odehrát kompletní sezónu s oficiálně licencovanými stájemi a novými modely formulí. Stejně tak budete poznávat i závodní okruhy, mezi kterými nechybí ani nový Miami International Autodrome. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 17 243 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání: 1. 7. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Assetto Corsa Competizione Stejně jako první Assetto Corsa nabízí i Copetizione náročnější simulaci, u které řízení vyžaduje víc, než jen střídání mezi brzdou a plynem. Tím hlavním je tady šampionát GT3, ale najdete tady i další soutěže, kterých se můžete účastnit s více než čtyřmi desítkami různých aut. Oproti konkurenci v ohledu množství obsahu trochu zaostává, ale nahrazuje to kvalitním zpracováním jízdního modelu. Díky přechodu na Unreal Engine si Competizione polepšilo oproti prvnímu dílu i v ohledu grafiky. Modely aut jsou zpracované do detailu a výborně vypadají i efekty počasí, které mají samozřejmě vliv i na to, jak se vaše auto bude při jízdě na trati chovat. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 16 749 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Kunos Simulazioni

Datum vydání: 29. 5. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Wreckfest Duchovní nástupce legendárního FlatOutu vsází na brutální střety na trati a zničitelnost modelů do poslední součástky. Ve Wreckfestu nejde vždycky o to dojet na prvním místě. Občas stačí, že se k cílové čáře dostanete v jednom kuse. Někteří závodníci totiž takové štěstí nemají. Neplatí žádná pravidla, takže záleží na vašich řidičských schopnostech, jak moc dokážete svým soupeřům zatopit. Milovníci nejmodernějších modelů si tady na své rozhodně nepřijdou. Wreckfestu vévodí starší kousky, které už od pohledu mnohdy vypadají, že se každou chvíli rozsypou. Od toho je tady možnost vylepšování, se kterou můžete svůj vůz třeba vyztužit železem. Musíte ale počítat s tím, že udržet těžkou káru na trati bude trochu obtížnější a ubere vám to i na rychlosti. Je tedy potřeba dobře promýšlet, jak si ji uzpůsobit. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 24 896 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 24 h (hlavní příběh), 133 h (kompletní obsah)

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Bugbear

Datum vydání: 14. 6. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Mario Kart 8 Deluxe Osmý Mario Kart nabízí jeden z nejlepších arkádových zážitků, pokud si zrovna chcete zazávodit. Tradiční hratelnost, kterou můžete znát z předchozích dílů, si užijete v parádním grafickém stylu. Tratě nové i známé se míchají v různých pohárech a každá z nich vypadá velmi dobře. Kromě Maria a jeho přátel jsou mezi jezdci i postavy z dalších značek Nintenda. Mezi ně patří třeba Link, Inkling Girl nebo Isabelle. Počet tratí si můžete zvýšit o více než 4 desítky skrz DLC Booster Course Pass. Mimo jiné vás v něm čeká i Birdo jako nová hratelná postava. Můžete si ho pořídit klasicky v obchodě na Switchi. Je ale také součástí předplatného NSO + Expansion Pass. Dokud budete předplatiteli, můžete hrát tratě z DLC bez dalších poplatků. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 2 630 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 50 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 28. 4. 2017

DIRT 5 DIRT je série vhodná pro ty z vás, kteří se chtějí prohánět nehostinnou přírodou bez větších starostí. Stylem je to víceméně čistá arkádovka, ve které navštívíte tratě v deseti různých částech světa. Mezi ně patří třeba New York nebo Brazílie. I přes arkádovost hry se ale mění chování vašeho auta podle toho, jestli zrovna svištíte na štěrku, sněhu nebo ledu. Pátý DIRT patří mezi jedny z mála her, které můžete hrát na rozdělené obrazovce až ve čtyřech hráčích. To platí pro všechny offline herní módy včetně kariéry. Nechybí tady ale ani online multiplayer se závody až pro 12 hráčů. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (59 % od 2 511 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Codemasters, Deep Silver

Vývojář: Codemasters

Datum vydání: 12. 11. 2020 (pro PlayStation 5) Digitální distribuce: Steam

WRC Generations V posledním díle WRC od studia KT Racing se vývojáři rozloučili s největší porcí obsahu, jakou hra v této sérii kdy měla. Čeká vás přes 750 km rychlostních zkoušek rozmístěných po 22 zemí. Nechybí oficiálně licencované týmy v soutěžích Rally1, Rally2 a Junior WRC, které se jich účastnili v roce 2022. Základní stavební kameny zůstávají stejné. Větší novinkou v Generation jsou hybridní závoďáky. Jízda v nich se oproti klasickým modelům liší. Musíte si správně hlídat vytížení a kapacitu baterie. V základu má tento díl ale pouze necelé čtyři desítky vozů, což je v porovnání s konkurencí docela málo. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 976 hráčů) Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Nacon

Vývojář: KT Racing

Datum vydání: 3. 11. 2022 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Need for Speed Unbound Město Lakeshore je prolezlé nelegálními závody skrz na skrz. Vy v tomto odvětví začínáte jako úplný nováček. Váš cíl je tedy jasný. Vytunit si svoji káru co možná nejvíc a propracovat se ve zdejší žebříčku až na vrchol. V cestě vám nestojí ale jen vaši soupeři, ale také policie. Občas je tak lepší si dát na chvíli oddych, než se účastnit jednoho závodu za druhým. Unbound se od předchozích dílů série Need for Speed odlišuje hlavně grafickým stylem, který realistické pojetí kombinuje s animovanými efekty. Při skoku vašemu autu narostou křídla. U driftování se zase od gum kouří v komiksovém stylu. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (64 % od 9 950 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 5

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Criterion Games

Datum vydání: 2. 12. 2022 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce: Steam

Trackmania Po řadě úspěšných dílů akrobatického závodění přišla Trackmania s dílem, který v základu můžete hrát zdarma. To platí ale pouze pro 25 tratí z aktuální sezóny. Pokud chcete mít přístup k dalšímu obsahu, musíte si zaplatit předplatné, které vás vyjde na 10$ na rok. Všechny možnosti se ale odemknout až s Club Accessem. Ten vás ročně vyjde na 30$. S ním se zpřístupní třeba online turnaje, možnost vytvořit si vlastní klub a soutěže. Základ ale zůstává stejný. Ve své formuli musíte dané tratě projet s co největší dokonalostí. Vše tady záleží na tom, jak rychle se dostanete do cíle. Trackmania obsahuje spoustu prvků, které vám dokáží pěkně znepříjemnit závod, což vám ukážou hlavně fanoušci ve svých vlastních výtvorech. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (68 % od 2 207 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Nadeo

Datum vydání: 1. 7. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic

Wipeout: Omega Collection Futuristické závody Wipeout byly hitovkou už na prvním PlayStationu. Omega Collection sice není regulérní pokračování, ale spojuje obsah několika dílů a převádí ho do moderního zpracování. Čeká vás 26 tratí, které si můžete pamatovat z Wipeout HD, Fury a 2048. Jízdu dokresluje ikonický soundtrack, ve kterém se kromě známých klasik objevily i nové skladby. Chvíli zabere, než dostanete zdejší vozidla připomínající vesmírné lodě plně pod kontrolu. Kromě svého řidičského umění můžete své soupeře porazit díky nejrůznějším zbraním. Okolo létající rakety a miny na trati jsou ve Wipeoutu běžnou záležitostí. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 326 hodnocení) Platforma: PlayStation 4

Žánry: závodní hra, arkáda, futuristická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Sony Interactive Entertainment

Datum vydání: 6. 6. 2017

iRacing Pro seriózní závodníky je iRacing jednou z těch nejlepších voleb. Tahle simulace se neustále rozvíjí a má oficiální podporu od světových značek jako je McLaren, Nascar nebo Ferrari. Díky těmto spolupracím si můžete nejen zajezdit v modelech oblíbených značek, ale také se zúčastnit turnajů jako je Nascar Cup nebo FIA Grand Prix. iRacing funguje na modelu měsíčního předplatného, které vás běžně vyjde na 13$ měsíčně. Může to působit jako vyšší cena, ale tvůrci za to svoji hru neustále vylepšují, přidávají nový obsah a nabízejí hromadu funkcí včetně online multiplayeru, 24hodinových závodů nebo tvorby vlastní závodní ligy. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 1 591 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: závodní hra, závodní hra, simulace, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: iRacing.com Motorsport Simulations

Vývojář: iRacing.com Motorsport Simulations

Datum vydání: 26. 8. 2008 Digitální distribuce: Steam, Epic

RIDE 4 Vedle oficiální hry MotoGP je pro motorkáře skvělou volbou také čtvrtý RIDE. Na okruzích z celého světa se můžete prohánět v sedlech stovek oficiálně licencovaných strojů, které jsou do hry převedeny ve velmi detailním provedením díky technologii 3D skenování, CAD datům a laseru. Během závodů musíte mimo jiné počítat i s proměnlivým počasím a střídáním dne a noci. To platí obzvlášť při vytrvalostních závodech. Nic vám ale nebrání v tom si zajezdit klidnější regionální závody, ze kterých se můžete propracovat až k profesionálním ligám. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 6 448 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Milestone S.r.l

Vývojář: Milestone S.r.l

Datum vydání: 8. 10. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Burnout Paradise Remastered EA sérii Burnout nechává dlouhá léta u ledu. Na moderní platformy přinesli alespoň její nejúspěšnější díl. Burnout Paradise dokáže zabavit arkádovou jízdou v prosluněném městě, kde neplatí rychlostní omezení a zničit se dá během závodění kdeco. V remasterované verzi navíc rovnou najdete všechny přídavky, které pro původní hru vyšly. Kromě závodů v ulicích Paradise City se můžete prohánět i v horách. Nikdy si ale nemusíte dělat starosti s tím, že by vaše auto nevydrželo jakýkoliv náraz. Burnout je čistá arkáda, ve které se musíte dostat do cíle co nejrychleji a už je jedno, jak toho dosáhnete. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (64 % od 4 096 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Criterion Games, STELLAR ENTERTAINMENT SOFTWARE LTD

Datum vydání: 16. 3. 2018 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam

Asphalt 9: Legends Série Asphalt začínala na mobilech, ale časem se dostala i na další platformy. Tyhle závody stále zůstávají hlavně arkádovým zážitkem pro chvíli odpočinku. V rámci updatů zdarma do Asphaltu stále přibývají nová auto, mezi které spadají i ty od značek jako Ferrari, Porsche nebo McLaren. Na to, že je Asphalt 9: Legends zdarma, nabízí slušný zážitek ze závodů. Jeho největší vadou jsou agresivní mikrotransakce. Pokud nechcete do hry dát ani korunu, zabere vám velké množství času, než se dostanete k těm lepším a rychlejším modelům. Stejně to platí i pro různá vylepšení, které vám pomohou překonat vaše protihráče. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 4 045 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: iOS, PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Gameloft

Vývojář: Gameloft

Datum vydání: 25. 7. 2018 (pro iOS) Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Inertial Drift Tyhle závody zpracované v retro stylu se zaměřují hlavně na umění perfektního driftování. Nejen svojí grafikou, ale i svým jménem se Inertial Drift inspiroval u japonského komiksu o pouličních závodech Initial D. Tady si to rozdáte 1 proti 1 s ostatními hráči na více než 20 různých tratích. Pro hraní sami vývojáři doporučují gamepad. Je to kvůli tomu, že pro perfektivní driftování musíte správně používat analogové páčky, které ovládacímu schématu hry vyhovují mnohem lépe než tlačítka na klávesnici. Levou páčkou jako obvykle ovládáte směr jízdy. Ta pravá ovlivňuje váš drift. Není to tedy jen o šlapání na brzdu v zatáčkách, jak to známe z ostatních arkád. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 561 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: PQube

Vývojář: Level 91 Entertainment

Datum vydání: 11. 9. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

SpeedRunners Závodit nemusíte jen za volantem stojů se stovkami koní pod kapotou. Ve Speedrunners poměříte s ostatními hráči svůj plošinovkouvý um. V různých úrovních vás čekají okruhy propletené nástrahami. Postupně se na obrazovce stále smršťuje a ten, kdo nestíhá nejrychlejšímu hráči nemá šanci na výběr. V průběhu hraní ale narazíte i na různé bonusy, kterými můžete zápas obrátit ve svůj prospěch. Tím hlavním ale je udržet si tempo. Stačí jednou narazit nebo se nechat chytit do pasti a nabrat potřebnou rychlost pro to, abyste dohnali svého soupeře, už může být nadlidský úkol. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 21 151 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: tinyBuild

Vývojář: DoubleDutch Games

Datum vydání: 19. 4. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Crash Team Racing: Nitro-Fueled Návrat klasiky z prvního PlayStationu oslavil stejný úspěch, jako remaky klasických dílů skákaček s Crashem Bandicootem. Tady ale místo poskakování budeme řádit na tratích v motokárách, a kromě Crashe si můžete zahrát za další ikonické postavy ze série jako je dr. Neo Cortex, Dingodile nebo Isabella. Základní principy přebírá Crash Team Racing od Mario Kartu. Na tratích tak najdete náhodné předměty, které vás při správném využití mohou vystřelit až na přední příčky. Pokud během závodu nasbíráte 10 ovoce wumpa, tak jejich sílu ještě zvýšíte. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 69 % (z 787 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Activision

Vývojář: Beenox

Datum vydání: 21. 6. 2019 (pro PlayStation 4)

rFactor 2 rFactor 2 už je sice starší záležitostí, ale díky své kvalitě a neustálému vylepšování ze strany vývojářů se mu stále mezi závodními simulacemi daří. V průběhu let do něj přibyl například pokročilý fyzikální engine, díky kterému hra zvládá simulovat i komplexní aerodynamiku. Během závodů se pak prostředí dynamicky mění, ať už je to v ohledu denní doby nebo počasí. Nechybí ani podpora uživatelského obsahu. Skrz modifikace mohou fanoušci přidávat vlastní tratě, modely aut i dodatečné funkce. Pokud si ale chcete rozšířit obsah oficiálním obsahem, tak vyšla řada menších přídavků zahrnující licencovaná auta nebo nové tratě. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 5 246 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: závodní hra, závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Image Space Incorporated

Vývojář: Image Space Incorporated, Studio 397

Datum vydání: 12. 11. 2015 Digitální distribuce: Steam

MotoGP 22 Kompletní sezónu MotoGP si můžete projet i tentokrát na více než 20 oficiálních okruzích. Samozřejmostí je i přes 100 závodníků, jejichž jména můžete znát ze sezóny 2022. Kromě toho hra zahrnuje dalších 70 historických legend, se kterými se budete moci vrátit do sezóny z roku 2009. Tady nechybí jezdci jako Rosi, Pedrosa nebo Stoner. V MotoGP 22 máte také možnost vytvořit si vlastního závodníka a vytrénovat ho ve zdejší akademii. Skrz plnění různých výzev poznáte, jak zatáčky projíždět co nejefektivněji a jaké triky by každý závodník měl znát. A pokud by vám víc vyhovovala role manažera, můžete si vytvořit rovnou celý tým nebo se ujmout některého z již existujících. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 644 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Milestone S.r.l

Vývojář: Milestone S.r.l

Datum vydání: 21. 4. 2022 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce: Steam

Trials Rising Od dob Elasto Manie ušly motorkářské hry, ve kterých jde hlavně o udržení balancu, pořádný kus cesty. Trials Rising přináší další desítky výzev, během kterých si zaskáčete třeba po Velké čínské zdi, v newyorských ulicích nebo na Eiffelově věži v Paříži. Šílenostem se v Trials jako obvykle meze nekladou. Tím hlavním je, aby se váš závodník dostal v sedle do cíle co možná nejrychleji. Pak už je jedno, že ho za cílovou čárou čeká obří exploze. Oproti předchozím dílům tentokrát v multiplayeru už nezávodíte se stínem rychlejších hráčů. Trať projíždí přímo vedle sebe až 8 hráčů najednou. S každým úspěchem navíc získáte nejrůznější kosmetické doplňky. Za zmínku určitě stojí také komunitní tratě, ve které se občas svojí kvalitou zpracovaní zvládají vyrovnat těm oficiálním. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (65 % od 2 092 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: RedLynx

Datum vydání: 26. 2. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Forza Motorsport 7 I když je v posledních letech vidět hlavně arkádovější Forza Horizon, série Forza začínala s tradičními okruhovými závody. Sedmý díl přinesl doposud nejširší vozový park, který zahrnuje přes 700 modelů. Oproti svým předchůdcům ale nepřinesl tolik novinek. Je to první díl Forza Motorsport s proměnlivým počasím a možností upravit si svého jezdce. Spousta tratí se objevila už v předchozích dílech. Můžete si projet třeba fiktivní okruh v ulicích Dubaje. Mezi ty oficiální pak patří třeba okruhy Mugello nebo Suzuka. Z oficiálně licencovaných modelů tady najdete třeba vozy od Porsche, Volkswagenu nebo Subaru. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 64 % (z 1 014 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, PC

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 39 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Turn 10

Datum vydání: 29. 9. 2017 (pro Xbox One)

Rocket League Fotbal s auty. To je nejjednodušší a nejtrefnější způsob, jakým se dá popsat Rocket League. Pravidla jsou teda jasná. Se svým vozem musíte míč dostrkat do brány soupeřícího týmu. Není to ale jen tak. Aut je tady více než dost a každé z nich má trochu odlišné vlastnosti. Je tedy hlavně na schopnosti hráče, jak dobře bude kontrolovat míč a celou situaci na hřišti. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 417 735 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: sportovní hra, závodní hra, týmová hra, fotbalová hra, futuristická hra, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 505 Games, Psyonix

Vývojář: Psyonix

Datum vydání: 5. 7. 2015 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic