Nejnižší cena za poslední tři roky. Nintendo Switch Pro Controller zlevnil na 1349 Kč

Pokud vám na Switchi nevyhovují standardní joy-cony, případně je v zadokovaném režimu nechcete vytahovat, můžete si od Nintenda koupit gamepad, který bude pohodlnější, přitom rovněž nabídne pohybový senzor, čtečku NFC (Amiibo) a jemnou haptiku. Switch Pro Controller je tento týden v T.S.Bohemii v akci za 1349 Kč po zadání slevového kódu VYZO-NINTENDO-10.

Jinde stojí minimálně o stovku víc, průměrně v českých e-shopech je to přes 1600 Kč. Současná cena je nejnižší od léta 2020. Ovladač tak vyjde levněji i než druhý pár joy-conů, kde sada pod 1500 Kč téměř nepadá.

Switch Pro Controller ale nemusíte použít jen ke konzoli od Nintenda. Je totiž kombatibilní i s Windows, macOS, Androidem a iOS. Mezi hráči je oblíbený díky kvalitnímu směrovém D-Padu, který se hodí pro bojovky a plošinovky. Skvělá je také výdrž, která dosahuje až 40 hodin. Pak se ovladač nabije pomocí USB-C.

Zamrzí jen to, že triggery stejně jako na joy-conech nejsou analogové, nýbrž jen digitální. Na Switchi to dává smysl, protože tam hry ani nepočítají s jiným přítlakem. Na ostatních platformách je to ale běžná věc.