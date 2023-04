PlayStation 5 nikdy takhle levný nebyl. Verzi s mechanikou koupíte za 12 990 Kč

Když PlayStation 5 přišel na podzim 2020 na trh, verze s Blu-ray mechanikou se prodávala – když náhodou byla dostupná – za 13 490 Kč. Loni v létě Sony ohlásilo zdražení, jenže ceny zase začaly pomalu klesat. V Datartu je momentálně v akci za 12 990 Kč, levněji dosud verze s mechanikou nikdy nestála.

Na zhruba stejné částce přitom v ostatních obchodech startuje verze bez mechaniky, která se plně spoléhá na digitální distribuci her z PlayStationu Storu. Blu-raye pro uživatele s rychlým internetem možná nejsou tak pohodlné, PS5 ale může občas posloužit jako přehrávač nejkvalitnějších filmových nosičů. A hráči, co mají hlouběji do kapsy, si zase mohou vybírat s mnoha slevových akcí fyzických kopií her či se rovnou obrátit na bazar.

Tuzemské e-shopy mimochodem aktuálně zlevnily i sadu PS5 s mechanikou a hrou God of War Ragnarok, kterou prodávají za 13 990 Kč. Protože samotný tituly stojí přibližně od 1500 Kč, set bude výhodnější pro ty, kteří plánují novou konzoli i hru.