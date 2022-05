Obrněný tank se štítem brzy obohatí soupisku legend.

Po nedávném odhalení 13 sezóny do battle royale hitu Apex Legends přichází speciální trailer, který se soustředí přímo na novou legendu jménem Newscastle. Stories from the Outlands popisují pozadí příběhu Jacksona a jeho vztah s další legendou arénových her - Bangalore.

Nejnovější sezóna k nám dorazí už 10. května letošního roku a mimo postavy Newcastle dorazí také změny na mapě, nová zbraň a nový Battle Pass. Ale to už je klasika.