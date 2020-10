Horor nové generace jménem The Medium nás velmi zajímá už jen proto, že díky výkonu nových konzolí spojí dva světy bez jakýchkoliv načítacích obrazovek a dá nám možnost mezi nimi libovolně přepínat a přeskakovat ve stylu Silent Hillu. Jak to bude možné vám nyní vysvětlí nejnovější video.

The Medium by měl dorazit na PC a Xbox Series X ještě do konce letošního roku.