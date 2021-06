Nejnovější Windows 11 byl stvořen pro hráče, tvrdí Microsoft

Microsoft včera slavnostně odhalil novou generaci svého operačního systému - Windows 11. Kromě velkých změn a novinek by mělo jít podle všeho o skvělou platformu pro hráče, jak prozradila Sarah Bond v nejnovějším blogovém příspěvku. Podle ní stojí herní komunita systému Windows na třech pilířích - skvělé grafice, rychlosti a bohaté knihovně her.

Nový web prozradí, kolik je v Xbox Game Passu her a které brzy zmizí

Windows 11 využije hned několika novinek a vylepšení, které by se měly projevit v herním odvětví. Funkce AutoHDR by měla umožnit přidat HDR do her, které jej nativně nevyužívají, za předpokladu že je hra v základu postavena na DirectX11 a novější. Hře se tedy obohatí barevná paleta a hloubka.

Další novinkou je technologie DirectStorage, která byla představena už v konzolích nové generace a dostane se nyní i do PC. Ta využije moderních SSD disků a bude komunikovat s grafickým čipem napřímo, což mnohonásobně urychlí načítání a nahrávání herního obsahu, jak to v současné době umí např. Playstation 5. Na to ale bude samozřejmě potřeba správný hardware a ovladače.

Nakonec třetím pilířem úspěchu je Xbox Game Pass či Game Pass Ultimate a obrovská herní knihovna, která je už nyní k dispozici na PC. Windows 11 pak nabídnou kompletní integraci aplikace a také cloudové hraní, takže si zahrajete víceméně na jakémkoliv počítači. Budoucnost hraní na PC rozhodně vypadá více než růžově.