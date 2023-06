Co se teď nejvíc hraje na PlayStation 5. GTA V je stále na vrcholu. Úspěch slaví i Star Wars a Need for Speed

Pro ty z vás, které úplně neláká boj, ale mají rádi show, je tady MyGM. Místo toho, abyste podávali co nejlepší výkony v ringu, se staráte o to, aby měli fanoušci co nejlepší zážitek. Plánujete celý týdenní program včetně skládání karet a výběru typů zápasů a musíte se také rázně vypořádat s konkurenčními manažery.

Za dobu herní historie vznikla spousta her zasazená do univerza Star Wars. Z posledních let je tou nejlepší bezesporu právě Fallen Order. V hlavní roli je Jedi Cal Kestis, kterému se podařilo přežít Order 66. Nehodlá se před nepřítelem stále skrývat a dává si za cíl znovu vybudovat řád Jediů.

Kratos svými činy z předchozího dílu probudil hněv severských bohů a my se společně s ním, Atreem a dalšími skvěle napsanými postavami podíváme na vyvrcholení severské ságy boha války. Nezvratitelný příchod Ragnaröku nás zavede do všech devíti světů. Ať už máte namířeno do trpasličího Svartálfheim nebo hustou přírodou zarostlého Vanaheimu, všude narazíte na parádní scenérie.

Dead Space patří mezi nejlepší hororové série, a tak kompletní předělávka prvního dílu byla sázkou na jistotu. Není to ale jen totožná hra ve výrazně lepší grafice. Základy jsou stejné, ale Loď USG Ishimura je teď trochu prostornější a její části jinak uzpůsobené. Je to kvůli tomu, že v nové verzi nejsou načítací obrazovky, takže tvůrci museli udělat úpravy, aby při procházení lodi prostor dával smysl.

Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry.

Téměř deset let čekali fanoušci na pokračování závodní série Gran Turismo. Se sedmým dílem, který je na rozdíl od předchozího Gran Turismo Sport vybudovaný od základu, přináší na PlayStation závody v té nejvyšší kvalitě. To se týká hlavně grafiky, kdy je každý z více než 400 modelů aut vymodelovaný do posledního detailu. A aby toho nebylo málo, sami si jejich vzhled pak můžete upravit.

Pokud hledáte hru pro hraní ve dvou, tak letos není lepší volby než It Takes Two. Na svědomí ho mají králové kooperačních her, od kterých jste si mohli zahrát A Way Out. Tentokrát místo vězňů na útěku budeme hrát za rozhádaný pár, který se jejich dcera snaží dát zase dohromady.

13. The Last of Us Part I

I když původní verze The Last of Us ani náhodou nepatří mezi zastaralé hry, tak na PlayStation 5 vznikl remake, který hru vylepšuje hlavně graficky. Svojí kvalitou se rovná pokračování z roku 2020. Pár novinek se najde i v rámci hratelnosti, ale zbytek hry je stejný, jak ho známe. Pro nováčky, kteří dřívější verze nehráli, je to ale nejlepší způsob, jak se dostat k jedné z nejlepších her předminulé generace konzolí.

Po světě se začíná šířit nákaza způsobená houbou cordyseps. V Last of Us si projdeme několik částí Ameriky pár let po jejím začátku. Města jsou zdevastovaná, lidé žijí v omezených oblastech nebo v malých uprchlických skupinách. Hlavní hrdina Joel ale najde společně s dívkou Ellie naději na nalezení léku proti nákaze, a tak začíná jejich výprava za hledáním skupiny Fireflies. Cestou se musí vypořádat s řadou nástrah. Nakažení toho vydrží více, než by se na první pohled mohlo zdát, takže je lepší mít připravenou taktiku, než se do konfliktu vrhnout po hlavě. Navíc musíte dávat pozor i na ostatní přeživší. Nikdy nemůžete vědět, komu se dá věřit.

Hodnocení recenzentů: 88 % (z 114 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 19 791 hráčů)

Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (2119 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 2. 9. 2022 (pro PlayStation 5)

Digitální distribuce pro PC: Steam