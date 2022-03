Co se teď nejvíce hraje na konzoli PlayStation 4. GTA, The Crew, FIFA, Minecraft a další

25. Battlefield 2042 I přes všechny průšvihy se Battlefield 2042 stejně probojoval mezi nejhranější hry. Tentokrát se hráči musí obejít bez příběhové kampaně. Součástí hry je totiž pouze online multiplayer včetně několika nových herních módů. Velkým lákadlem byl Portal, ve kterém si sami můžete určovat pravidla a využívat i obsah z předchozích dílů série Battlefield. S úspěchem se nicméně Battlefield 2042 nesetkal. Problémový technický stav, špatné balancování a absence základních prvků jako je výsledková tabulka hráče odradily natolik, že i samotné EA prohlásilo tento ročník série Battlefield za zklamání. I když byly slíbeny postupné updaty, tak jejich tempo neustále zpomaluje a odkládají se ty, které už dávno ve hře měly být. Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1364 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA DICE

Datum vydání pro PS4: 12. 11. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

24. Diablo II: Resurrected Blizzard v posledních letech zažívá těžké chvíle a do značné míry si za to může sám. Remaster legendárního Diabla II je ale výjimkou mezi jejich novinkami. Na rozdíl od Warcraftu III se jim podařilo tuto kultovní záležitost předělat do moderního kabátku tak, aby uspokojila nové hráče i dlouholeté veterány. Opět se podáváte na starý známý příběh, ve kterém nechybí ani rozšíření Lord of Destruction. Rovnou také můžete hrát za všechny třídy včetně asasína a druida. Pokud by se vám náhodou nová grafika nelíbila, tak si během hraní můžete kdykoliv přepnout na vzhled originálu. Hodnocení hráčů: 26 % (z 157 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (999 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh), 214 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Activision

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání pro PS4: 23. 9. 2021

23. Need for Speed Payback I když se série Need for Speed v herním světě už pár let neukázala, jejím starším dílům se stále daří. Payback má na svědomí studio Ghost Games a opět se v něm snažíte dostat se na post toho nejlepšího závodníka v celém městě. K tomu vám pomůže více než 70 licencovaných aut různých značek jako je Aston Martin, Jaguar nabo Pagani. Kromě samotných závodů dojde i na další akce. Nahánění s policií se u riskantnějších misí nevyhnete a z městských silnic se můžete přesunout i do off-roadového prostředí, kde na to zase musíte jít trochu jinak, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků. Hodnocení recenzentů: 61 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 43 % (z 1 313 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (132 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: závody, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Ghost Games

Datum vydání pro PS4: 7. 11. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

22. Friday the 13th: The Game Friday the 13th je horor z pohledu třetí osoby, ve které se tým přeživším snaží utéct z oblasti. Vy a dalších šest hráčů musíte udělat vše, co je ve vašich silách, abyste přežili a utekli zatímco vás nahání světoznámý zabiják, kterého nemůžete nijak zastavit. Jason Voorhees má několik různých podob a všechny najdete ve hře díky oficiální licenci. Je zvláštní, že se Friday the 13th neustále udržuje mezi nejhranějšími tituly, protože podpora pro hru skončila už před dlouhou dobou kvůli vypršení licence. Servery pro hru byly vypnuty už na konci roku 2020. Stále je nicméně možné hrát skrz připojení peer-to-peer. Hodnocení recenzentů: 61 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 64 % (z 269 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (384 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Gun Media

Vývojář: IllFonic, Gun Media

Datum vydání pro PS4: 26. 5. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

21. Far Cry 6 Ve Far Cry 6 se postavíme na stranu revolucionářů a budeme se snažit vyrvat tropický ráj na ostrově Yara z rukou zdejšího krutovládce. V obřím herním světě vás čeká spousta obsahu, který je mnohdy repetitivní, ale pokud vám hry v ubisoftím stylu sedí, Far Cry 6 vás zabaví na hodně dlouhou dobu. V tomto díle je kladen větší důraz na různorodou výbavu. Zbraně a výstroj vaší postavy si můžete různě upravovat a podle toho pak vypadají i následné boje. Ani tentokrát nechybí možnost hraní v kooperaci a i bez multiplayeru si k sobě můžete vzít zvířecího parťáka. Tentokrát po vašem boku bude bojový kohout nebo třeba krokodýl. Hodnocení hráčů: 43 % (z 156 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1169 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: FPS střílečka, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Toronto

Datum vydání pro PS4: 7. 10. 2021 Digitální distribuce pro PC: Epic

20. A Way Out Leo a Vincent se snaží utéct z vězení, kde se potkali. Z počátku mezi nimi důvěra moc nefunguje, ale postupem času si vytvoří pevnější vztah a díky spolupráci se dostanou na svobodu. Tam jejich příběh ale ani zdaleka nekončí. Čekají je automobilové honičky, plížení nebo i přímé střety se strážci zákona. A Way Out je hra navržená pro hraní v kooperaci, takže abyste si vůbec mohli zahrát, budete potřebovat spoluhráče. Na rozdělené obrazovce neustále vidíte postup obou postav, takže i když prožíváte příběh z odlišné perspektivy, tak vám nic důležitého neunikne. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 886 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (629 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání pro PS4: 23. 3. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam

19. eFootball PES 2021 Po ročníku z roku 2019 se Konami rozhodlo, že upustí od každoročního vydání nové hry a v tom následujícím přišel už jen update pro rok následujícím. Vesměs tak nepřináší žádné změny kromě změn soupisek, které ale nebyly ani pro tehdejší sezónu úplně přesné. Stále jde ale o výborný fotbal, který můžete mít za pár stovek a najdete v něm několik licencovaných lig. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 52 % (z 230 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Konami

Vývojář: Konami

Datum vydání pro PS4: 15. 9. 2020 Digitální distribuce pro PC: Steam

18. Farming Simulator 22 Jakožto farmář v moderním světě se musíte postarat o svoji úrodu, vybavení a zkrátka aby vše fungovalo jako na drátkách. Farming Simulator se s každým ročníkem rozrůstá o nové možnosti. Tentokrát máte k dispozici přes 400 druhů strojů a náčiní, mezi kterými najdete i známé značky jako je John Deere. Farmaření není jen o tom, abyste zaseli na svém políčku a následně sklidili úrodu. O vše se musíte starat průběžně. Do toho se zapojí i hospodaření se zvířaty, lesnictví a další obory. Svoji farmu navíc můžete budovat i v kooperaci. Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1319 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Giants Software, Solutions 2 GO

Vývojář: Giants Software

Datum vydání pro PS4: 22. 11. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

17. Gran Turismo Sport Největším rozdílem mezi reálným světem a Gran Turismo Sport je v tom, že tady může zasednou za volant rychlých aut naprosto kdokoliv nehledě na věk nebo řidičské schopnosti. Tento díl legendární značky PlayStationu zpracoval jízdní model tak, aby co nejvíce odpovídal realitě. Díky pomocným mechanikám je ale přístupný i pro hráče, kteří se závodními hrami nemají vůbec žádné zkušenosti. Po desítkách tratí se můžete prohánět ve více než 150 různých vozech světoznámých značek. Pokud dostatečně věříte svým schopnostem, můžete si vypnout veškeré pomůcky, které dělají jízdu jednodušší. Potom vás čeká o něco náročnější, ale zato realističtější herní zážitek. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 83 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 61 % (z 1 735 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (529 Kč)

Platforma: PlayStation 4

Žánry: simulátor, závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: SCEA, Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Polyphony Digital

Datum vydání pro PS4: 17. 10. 2017

16. CarX Drift Racing Online CarX Drift Racing si zakládá na realistické fyzice řízení, detailní upravitelnosti vozidel z vaší garáže a jejich následný tuning. S driftovacími závody se podíváte do různých měst po celém světě, kde pro tuto příležitost byly vytvořeny speciální tratě. Jelikož se hra soustředí hlavně na kompetitivní multiplayer, tak většinu času strávíte soupeřením proti ostatním hráčům z celého světa, abyste měli šanci se probojovat až mezi ty nejlepší. Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: závodní hra, arkáda

Vydavatel: LLC CARX TECHNOLOGIES

Vývojář: CarX Technologies

Datum vydání pro PS4: 7. 2. 2020 Digitální distribuce pro PC: Steam

15. Gang Beasts Gang Beast jsou potrhlá bojovka pro více hráčů, která se výborně hodí na party nebo dlouhé večery s partou kamarádů. Díky osobité fyzice, kdy se postavičky chovají, jako by byly z gumy, nikdy nevíte, jak se ve výsledku aktuální situace vyvrbí. A pokud zrovna nemáte chuť na bojování, můžete si vybrat z dalších herních módu jako je fotbálek. Čekají vás potyčky v různých arénách, kde na čekají nepředvídatelné nástrahy. Není žádná legrace udržet se na dvou houpajících se kabinách výtahu. Ve stanici metra je to sice bezpečnější, ale dejte si pozor na kolejiště. Občas po něm totiž něco prosviští a vy tomu rozhodně nechcete stát v cestě. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 63 % (z 69 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (265 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, party hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Boneloaf

Datum vydání pro PS4: 12. 12. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

14. The Last of Us: Part II Pět let poté, co se Ellie a Joel vydali na cestu skrz zruinované spojené státy, se společně s dalšími přeživšími usídlili v Wyomingu. Našli tady alespoň chvíli klidu a míru i přes neustálou hrozbu nakažených a nepřátelských přeživších. Tento stav ale nevydrží dlouho a Ellie se vydává na cestu pomsty, která ji zavede do doposud neprobádaných oblastí. Part II staví na základech, které položil první díl. Hra je tedy tažena kupředu příběhem, který je v očích mnoha hráčů stále kontroverzní. Hratelnost se soustředí spíše na pomalejší postup, než abyste mezi nepřátele naběhli a začali střílet vše, co se pohne. Na to nemáte dostatek munice a proti přesile byste jen těžko vydrželi déle než pár vteřin. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 121 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 57 % (z 157 438 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1049 Kč)

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 32 h (hlavní příběh), 36 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA, Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání pro PS4: 19. 6. 2020

13. F1 2021 Stejně jako se v ostatních sportovních hrách začaly v posledních letech objevovat příběhové módy, F1 není výjimkou. V tomto ročníku se kromě tradičních závodů na oficiálních okruzích můžete pustit do kariéry Breaking Point, kde si prožijete příběh začínajícího pilota, který se v této oblasti snaží prorazit. Kromě toho nechybí ani mód My team, ve kterém se stáváte vedoucím celé stáje. V časovém úseku deseti let musíte svůj tým dostat až na samotný vrchol. Pokud vás ani jeden z těchto módů neláká, tak F1 2021 nabízí i klasiky jako jednotlivé závody nebo multiplayer na rozdělené obrazovce. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 69 % (z 34 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (551 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závody, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání pro PS4: 16. 7. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam

12. Fall Guys: Ultimate Knockout 60 hráčů, jedna korunka a hromada překážek v cestě. To je ve zkratce roztomilý battle royale Fall Guys. Pokud vám něco říkají soutěže jako Drtivá porážka nebo Takešiho hrad, tak vám jistě rychle dojde, o co ve Fall Guys jde. Skrz několik kol, jejichž rozmanitost narůstá s každou novou sezónou, se musíte jako první dostat ke korunce. Vývojáři průběžně do hry přidávají tematická rozšíření spolu s novými sezónami, které jsou pro všechny hráče k dispozici zdarma. Po několika měsících od vydání se obsah pěkně rozrostl a každý zápas díky tomu nepůsobí stereotypně. Do toho se navíc zapojují i různé výzvy a týmové herní módy. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 52 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 70 % (z 940 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (529 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC

Žánry: battle royale, party hra

Herní režimy: více hráčů

Vydavatel: Devolver Digital

Vývojář: Mediatonic

Datum vydání pro PS4: 4. 8. 2020 Digitální distribuce pro PC: Steam

11. NBA 2K22 Užijte si kompetitivní hraní, online funkce a rozmanité herní módy zahrnující MyCareer, ve kterém si můžete zahrát za svůj tým snů. NBA 2K22 si zakládá na realistickém zpracování v ohledu grafiky i hratelnosti. Kromě života hráče si můžete vyzkoušet i management celého týmu v módu MyGM nebo MyLeague. Vadou na kráse NBA 2K22 nicméně jako v předchozích ročnících stále zůstávají agresivní mikrotransakce, bez kterých se k dobrým hráčům dostáváte až příliš pomalu. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 34 % (z 35 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (796 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, basketbal

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání pro PS4: 10. 9. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam

10. The Forest Štěstí vám nepřálo a váš let letadlem skončil ztroskotáním na neznámém ostrově. Kolem vás je bohatá příroda plná zdrojů a na první pohled se zdá docela klidná. Chvíli po vašem příchodu je ale jasné, že tady nejste sami. Zdejší obyvatelé nemají zrovna přátelské úmysly. Jsou to totiž kanibalističtí mutanti, takže si musíte zařídit obydlí a obranu, abyste se vyhnuly jejich zítřejšímu obědovému meny. Hodnocení recenzentů: 78 % (ze 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 93 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (449 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh), 30 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Endnight Studios

Vývojář: Endnight Studios

Datum vydání pro PS4: 6. 11. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam

9. Among Us S partou přátel nebo náhodných hráčů se stáváte členy posádky vesmírné lodi. Každý z vás má své úkoly, které musí splnit. Zároveň někteří členové jsou ale podvodníci, jejichž cílem je vyvraždit všechny ostatní členy posádky. Během meetingů musíte vydedukovat podle chování ostatních, komu můžete věřit a koho byste naopak měli vyhodit do vesmírné prázdnoty. Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (106 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: hra o přežití

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Vydavatel: Maximum Games, Innersloth

Vývojář: Innersloth

Datum vydání pro PS4: 14. 12. 2021 Ostatní digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

8. Call of Duty: Vanguard Po studené válce se série Call of Duty opět vrací ještě o něco více do minulosti. Z dob druhé světové války jsme tady měli už celou řadu dílů, ale toto historické období je tak bohaté, že stále jeho velká část nebyla ve hrách zpracovaná. V kampani Vanguardu se podíváme rovnou na čtyři válečné fronty. Kromě té východní a západní kroky našich vojáků povedou také do severní Afriky a Pacifiku. Na každé z nich budeme sledovat příběh jiné postavy. Z ukázky, která nám ukázala Stalingrad, musíme uznat, že na pohled nevypadá Vanguard vůbec špatně. Kampaň nicméně bude jako obvykle striktně lineární záležitost plná výbušné akce. Hodnocení hráčů: 42 % (ze 143 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1469 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, FPS střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Activision

Vývojář: Sledgehammer Games

Datum vydání pro PS4: 5. 11. 2021

7. The Witcher 3: Wild Hunt Pokračování světoznámé herní adaptace fantasy série Zaklínač a zároveň jedno z nejlepších RPG historie. Divoký hon nás vezme do rozsáhlého světa v roli Geralta z Rivie, který se snaží najít Ciri. I když je jí neustále na stopě, pořád mu o kousíček uniká. Podíváte se na známá místa jako Oxenfurt, Novigrad nebo na zaklínačskou pevnou Kaer Morhen. Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 17 273 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (160 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 73 h (hlavní příběh), 156 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red

Datum vydání pro PS4: 19. 5. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

6. The Crew 2 Chtěli jste se někdy podívat do Ameriky? The Crew 2 vám tento zážitek dokáže zprostředkovat. Po obrovské mapě Spojených států se můžete prohánět za volantem nadupaných aut a na motorkách. Nic vám ale nebrání ani vydat se na moře s lodí nebo do oblak s jedním ze zdejších menších letadel. The Crew 2 sice nezpracovává celou Ameriku do detailu, ale navštívíte ikonická města této země. Všude možně narazíte na závody všeho druhu, ve kterých můžete soutěžit i s ostatními hráči skrz online žebříčky. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 56 % (z 354 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (270 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Stadia, Xbox One

Žánry: závodní, arkáda, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Ivory Tower

Datum vydání pro PS4: 26. 6. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam

5. Need for Speed Heat Přes den pořádná akce na oficiálních akcích a v noci riskování na nelegálních závodech, do kterých se mnohdy připlete policie. S tím musíte v Need for Speed Heat počítat. S denní dobou se mění i styl hraní. Stále ale zůstává to, že musíte být tím nejlepším a nejrychlejším jezdcem, kterého Palm City kdy poznalo. Heat stejně jako některé z předchozích dílů Need for Speed využívá systém reputace. Čím více vyhráváte, tím lepší je vaše pověst. Díky tomu se dostanete nejen k dalším závodům, ale také novým autům a jejich dílům. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 61 % (z 923 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1849 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: závodní, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Ghost Games

Datum vydání pro PS4: 8. 11. 2019 Digitální distribuce pro PC: Steam

4. Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 17 925 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1599 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PC, Stadia, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět, western

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 93 h (hlavní příběh), 120 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání pro PS4: 26. 10. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

3. FIFA 22 Prostě fotbal. Hratelnost FIFA se v této verzi posunula nejvýrazněji za několik let a konečně dodává zážitek, který si fotbaloví fanoušci zaslouží. Pohyb hráčů je mnohem uvěřitelnější a je daleko složitější udržet neustálou kontrolu nad míčem. Každá chybička vás může stát ztracený balón. Obrovskou vzpruhou prošli především obránci, jejichž pohyb po hřišti působí mnohem organizovaněji a více jim pomáhá i zbytek týmu. Takže defenziva bývá poměrně kompaktní a útočníci to letos mají o poznání těžší. Pokud hrajete kariérní režim, můžete konečně ovlivňovat simulované zápasy v celém jejich průběhu. Při své cestě sezónou si zahrajete významné zápasy, na které máte chuť, a zbytek necháte na hře. Máte ale vliv na jejich průběh a udržují pocit, že jste trenérem týmu a ne jenom přihlížejícím fandou na tribuně. Hodnocení hráčů: 21 % (z 165 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1050 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Switch

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání pro PS4: 1. 10. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam

2. Minecraft Minecraftu se častokrát přezdívá jako videoherní LEGO. Ve skutečnosti je to ale mnohem víc. Kromě stavění kostiček si díky různým mechanikám můžete skládat složité struktury. Občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni hráči vytvořit. Ale i běžný uživatel si v Minecraftu najde své. A to je přesně jeho kouzlo. Je to hra pro každého, která se neustále rozrůstá a navíc si ji můžete dlouhé hodiny užívat i s přáteli po internetu. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 68 % (z 669 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (485 Kč)

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, PC, Switch, Wii U, 3DS, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, 3D hra, otevřený svět, sandbox

Vydavatel: SCEA, Mojang AB

Vývojář: 4J Studios, Mojang AB

Datum vydání pro PS4: 3. 9. 2014