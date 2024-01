Nejočekávanější české a slovenské hry roku 2024. Nadějné Gray Zone Warfare nebo novinka od Amanita Design

Řada nezávislých menších titulů od známých i méně známých studií, ale i velká a ambiciózní taktická FPS. Vybrali jsme ty nejzajímavější tituly, jež vyvíjí tvůrci u nás a na Slovensku.

Phonopolis Novinku chystají i zkušení tvůrci z Amanita Design. Opět půjde o ručně vytvořenou adventuru, tentokrát s využitím fyzických scenérií z papíru. Hlavním hrdinou hry je Felix z městečka Phonopolis, který tuší, že místní vládci chystají cosi zlotřilého. Vývojáři dodávají: „Autoritářský vůdce města se chystá skrze všudypřítomné ampliony rozeznít Absolutní tón a nadobro ovládnout kolektivní mysl všech lidí ve městě. Jen šťastnou náhodou si Felix jako jediný z obyvatel uvědomí, co se může stát, a pokusí se vůdcův plán překazit.“ Po všech těch veselých hříčkách (pokud nepočítáme Happy Game), které má studio na kontě, se tedy dostáváme do trochu vážnějších vod. Neminou nás témata jako totalitarismus vs. individualismus, či útlak a manipulace s lidmi. Zároveň tvůrci na své typické trademarky nerezignují, naopak, nadhled a hravost jsou přítomny i zde. Opět budeme řešit různé nápadité logické hádanky, prozkoumávat prostředí apod. Nechybí krásná animace a ručně kreslené pozadí či hudba dvorního skladatele Amanity Tomáše Dvořáka aka Floexe. Hra vypadá velice pěkně, lépe než poslední hry jako Creaks či Pilgrims, které mě osobně trochu zklamaly. Vydání se snad stihne již letos, ale přesné datum stále známé není. Snad se brzy dozvíme více.

Forgotten but Unbroken Žánr taktických tahových strategií brzy obohatí i Forgotten but Unbroken, jenž se inspiroval u takových velikánů, jako je série X-COM. Zařadí se také mezi tituly s českým dabingem. Děj se odehrává za 2. světové války v Evropě. Náplní hry nebude jen plnit jednotlivé mise a mordovat nácky, ale i spravovat svou tajnou základnu, či se starat o potřeby svého mužstva. Zapomínat se nesmí ani na diplomacii, kdy budete utužovat a budovat vztahy se svými spojenci či vysílat špiony, jejichž úkolem bude odhalit zlotřilé plány vašich nepřátel. Zajímavá je i snaha o historickou přesnost. Setkat byste se tak měli i s reálnými hrdiny, kteří proti nacismu bojovali. Samozřejmostí je i postupný vývoj vašich postav. U každého vojáka budete moci rozhodnout, kterou z šesti možných specializací se bude zabývat. To by dále mělo mít vliv na vaši taktiku v bojích, kdy bude nutné správně doplnit váš tým těmi správnými odbojáři. Strategie měla vyjít na jaře, nyní se ale u titulu objevuje pouze vágní rok 2024. Po pravdě, tvůrci by asi měli na hře ještě zamakat, demoverze nás totiž příliš nepřesvědčila, jak si můžete přečíst zde.

Vivat Slovakia Je libo slovenské GTA, jenž se drží historických reálií divokých 90. let? Pak je Vivat Slovakia hra přímo pro vás. Ano, městská akce z bratislavských ulic se u našich východních sousedů opravdu chystá. Nabízí realistické prostředí a rozsáhlou mapu velikou přibližně 10 km². Hra nabídne 20 příběhových misí volně inspirovaných skutečnými událostmi. V kůži tajného agenta Slovenskej informačnej služby proniknete do tajů slovenského podsvětí. Ohánět se budete 5 zbraněmi, které opět sází hlavně na realističnost. Hlavního hrdinu namluví herec Marián Labuda. Rozhodně to zní lákavě. Zda se dočkáme hitu z ranku Mafie, se snad dozvíme v prvním čtvrtletí letošního roku, ale jak to tak bývá, ani další odklad není nereálný.

Gray Zone Warfare Asi největší česká hra letošního roku je samozřejmě taktická FPS v otevřeném světě Gray Zone Warfare, která připomíná takové hity jako třeba Escape From Tarkov či Ghost Recon Breakpoint. Za titulem stojí zkušení vývojáři z Madfinger Games, pro které je Gray Zone zatím tím největším a nejdražším projektem, na kterém kdy pracovali. O co ale vlastně jde? Váš tým je vržen do drsné džungle, kde každý neopatrný krok může znamená smrt. Taktika, schopnosti a připravenost vašeho týmu budou to, co zaručí vaše přežití. Tvůrci dodávají: „Záleží na všem, co uděláte: Sázky jsou vysoké a každý boj přináší riziko ztráty vašeho těžce získaného vybavení a postupu. Zůstaňte nablízku svým spoluhráčům, neustále hlídejte váš zdravotní stav, dobře se starejte o váš tým a využívejte vašeho okolí pro získání taktických výhod.“ Po pravdě, nezní to vůbec špatně a první videa a obrázky působí dost povedeně. Grafika také vypadá skvěle. Studio zároveň slibuje, že bude dbát na zpětnou vazbu od komunity, kterou chce i po vydání aktivně podporovat. Jak hra dopadne, se dozvíme během roku. Přesné datum ale zatím známé není.

Workers & Resources: Soviet Republic V plné verzi by měla konečně vyjít i slovenská budovatelská strategie Workers & Resources: Soviet Republic, která se již od roku 2019 nachází v režimu předběžného přístupu. Hra je unikátní v tom, že se ujmete role centrálního plánovače v jedné z komunistických zemí a pokoušíte se vystavět jakýsi socialistický ráj a průmyslovou velmoc v jednom. Cílem je dokázat, že ke zkorumpovanému a prohnilému kapitalismu existuje životaschopná alternativa. To, že komunistické režimy povětšinou zkrachovaly, vás trápit nemusí, však vy tyto ideje zvládnete uvést do praxe lépe, že ano. Nebo ne? Hra sice svou grafikou neoslní, na druhou stranu tvůrci sází hlavně na zábavnou hratelnost, což se jim dle poměrně pozitivních recenzích na Steamu a po reakcích z předběžného přístupu daří na výbornou. Tak snad si kvalitu udrží i výsledný produkt. Datum vydání je opět dost neurčité, ale rok 2024 by se stihnout měl.

Factorio: Space Age Před několika lety udělal díru do světa další zajímavý český projekt, Factorio. Jde opět o budovatelskou strategii, ale s poměrně originální premisou. Vytváříte v ní dosti různorodé automatizované továrny k výrobě rozličných předmětů vzrůstající složitosti a to navíc v pestrém 2D světě. Součástí byl i boj proti příšerkám, kterým se váš umělý komplexní svět zrovna dvakrát nezamlouval. Space Age vás pak, jak již název napovídá, zavede do vesmíru. Což dále rozšíří možnosti výstavby a přidá další nové herní prvky. Čekají vás 4 nové planety, každá s odlišným vizuálem a samozřejmě i s novými technologiemi a nepřáteli. Samozřejmostí je stavba vesmírných flotil, těžba nových zdrojů apod. Space Age je přídavek k původní hře, kterou spíše dále rozšiřuje. Zpočátku tak musíte originál rozehrát a až po nějaké době se dostanete k novým možnostem a k vesmírnému putování. Tvůrci ale upraví i původní titul, takže nuda při procházení již prošlého, jen abyste se dostali k novému obsahu, by hrozit neměla. Space Age je poměrně kolos, jehož dohrání by vám mělo trvat nějakých 80 hodin času, což už je slušná porce. Tvůrci navíc slibují i vysokou znovuhratelnost. Není toho málo, že? Kdy se dočkáme? Někdy během letošního roku.

Knights of the Fall Zajímavě vypadá i titul od slovenských Airo Games, kteří loni vydali zajímavou adventuru Life of Delta. Letos chystají taktickou 2D plošinovku, ve které budete zachraňovat svět před invazí zlotřilých emzáků v kůži astronauta Haru Kobayashi a jeho kolegů. K tomu by vám měla pomoci i technologie upravování gravitačního pole a ohýbání času. Chybět nebude ani řádná porce zběsilé akce. Na první pohled hra zaujme svým výtvarným zpracováním. Ručně kreslená grafika na obrázcích nadchne hlavně svou bezútěšnou a potemnělou atmosférou. Zajímavě a originálně působí i příběh zasazený do 80. let v Japonsku a tajemná mimozemská hrozba. Více podrobností zatím drží tvůrci pod pokličkou. Snad se brzy dozvíme více. A datum vydání? Opět někdy v roce 2024.

Cold Engines Již loni měli vyjít Cold Engines, které se kutí u našich východních sousedů. Jde o poměrně ambiciózní hru připomínající povedený Frostpunk. Tato RTS je také zasazena do zmrzlého světa, ve kterém není lehké přežít. Krom brutálního počasí proti vám bude stát i soupeř v podobě dalšího hráče (případně AI), ale též různé barbarské kmeny. Na rozdíl od Frostpunku budete muset i bojovat a ovládat své jednotky. Tvůrci přiznávají inspiraci klasickými strategiemi jako Command & Conquer, Dune či Starcraft, zároveň ale chtějí jít vlastní cestou, a proto přidávají dnes tolik oblíbené survival prvky. Těžištěm hry má být hlavně multiplayer, zároveň se ale vývojáři snaží vyprávět i poutavý příběh, který by neměl stavět na klasických a tolikrát recyklovaných klišé typu přežij v nehostinném prostředí a zachraň svět před padouchy. Na hře pracuje jen omezený tým (dva a půl vývojáře)m a to hlavně ve svém volném čase. Přesto by hra měla stihnout vydání v tomto roce.

The Shaft The Shaft ze všeho nejvíce připomene akčnější verzi populární série Amnesie. Jde o hororovou FPS z prostředí temných dolů, ve kterých musíte těžit vzácné suroviny, ale také bojovat proti krvežíznivým příšerám. Vy se ujmete role postradatelného vězně, jež má za úkol v temných důlních šachtách získávat důležité komodity pro federaci. Bojovat zde budete s mnoha typy nepřátel, kdy každá z příšer oplývá jinými schopnostmi a druhy útoků. Důležitý bude také tichý postup, jelikož monstra jsou právě hlukem přitahována. Prostředí by mělo být náhodně generované, což s sebou přináší i vyšší míru znovuhratelnosti. Zajímavým prvkem je i propracovaný systém úprav a nákupu zbraní. Také střeliva nikdy není dost, i proto je konfrontace až tím krajním řešením. Někdy je zkrátka lepší vzít nohy na ramena. Tha Shaft je malou hrou, kterou vytváří jen jeden vývojář. Přesto by mohla překvapit hutnou hororovou atmosférou. Zda tomu tak bude, bychom se měli dozvědět poměrně brzy. Hra by měla v předběžném přístupu vyjít již nyní v lednu.

Kromlech Akčních fantasy adventur není nikdy dost. Kromlech se chce na popularitě tohoto žánru také trochu svézt. Dle popisků nás čeká variace na Dark Souls hry s řadou osudových rozhodnutí. Zdejší nelítostný svět by se měl nacházet na pokraji kolapsu, kterému musíte samozřejmě zabránit. Hra obsahuje „snadno naučitelný, těžko zvládnutelný“ bojový systém, který odměňuje přesnost a zručnost. Mnoho soubojů by mělo být možné ukončit jednou ranou, ale to se týká i vaší postavy, takže ostražitost určitě bude na místě. Úspěšně svedenými souboji se také posouváte na vyšší level. To s sebou nese i vyšší proslulost, což hráčům poskytuje jak výhody, tak nevýhody. Slabší bojovníky snadněji zastrašíte, silnější si však na vás budou více dovolovat, jelikož ohrožujete jejich vlastní pozici. Tvůrci slibují také to, že vaše rozhodnutí a vaše akce (případně nečinnost) budou mít zásadní vliv na fungování celého světa. Má být vaše okolí plné útrap, bolesti a slz? Nebo naopak veselí a radosti? To je jen a jen na vás. Více se snad dozvíme již brzy. Dobré by bylo také vidět hru v pohybu. Z pohledných, ale nic neříkajících obrázků, jež jsou zatím dostupné, se toho totiž příliš nedozvíme. Hra by opět měla vyjít někdy během roku 2024 a to nejprve ve formě předběžného přístupu.

Silence of the Siren Do předběžného přístupu by měla zamířit i další česká hra, tentokráte sci-fi variace na Heroes of Might and Magic 3. Silence of Siren jsme si nedávno mohli vyzkoušet v demoverzi a naše dojmy si tak můžete přečíst zde. Pokud si nechcete pročítat delší text, tak vězte, že Silence of Siren je klasickou tahovkou, ve které se staráte o výstavbu svého města. Zde nakupujete vojska a stavíte nové budovy s nejrůznějšími bonusy. S hrdiny, jež vaše armády vedou, se následně pohybujete po mapě, sbíráte rozličné suroviny a bojujete proti monstrům nebo proti dalším frakcím a to opět v tahovém režimu. Silence si od svého fantasy předobrazu bere to nejlepší a zároveň přidává i nějaké ty svěží prvky. Zároveň se pyšní pohlednou grafikou a atraktivním zasazením do zajímavě vypadajícího sci-fi světa. Plná hra by měla nabídnout 5 unikátních frakcí, kampaň pro většinu z nich a mnoho dalších map pro skirmish. Hru jsem měl možnost osobně vyzkoušet a zážitek si nemohu vynachválit. Snad se kvality ukáží i v předběžném přístupu a hlavně v plné verzi.

Matcho S originální premisou přichází titul Matcho od českého FiolaSoftu. V této adrenalinové akční FPS budete bojovat proti zákeřným robotickým broukům. Ničit je ale nebude jen tak. Brouci totiž mají rozličné barvy a abyste je úspěšně eliminovali, budete muset zasáhnout vždy tři nepřátele stejné barvy za sebou. K ještě efektivnější likvidaci vám poslouží různá komba, zřetězené údery či různé parkourové triky. Čím více destrukce rozpoutáte, tím více bodů získáte. Avšak platí, že nejen akcí živ je dnešní hráč. Matcho tak nabídne i různé hádanky a puzzly, které připomínají např. Portal nebo The Talos Principle. Chybět by neměl ani silný příběh plný humoru a nadsázky. Původně měl Matcho pohánět Unreal Engine čtvrté generace, nakonec se ale vývojářský tým rozhodl přejít na modernější pětku. Sice to značně protáhlo tvorbu, ale na druhou stranu mohou využít pokročilejší technologie, díky kterým Matcho bude vypadat o poznání lépe, což bylo vidět na poslední ukázce z hraní.

ARTIFICIAL Toužíte po hře, jež je plná hádanek a puzzlů? Máte rádi klasiku od Valve Portal? Pak je ARTIFICIAL titulem pro vás! Ocitnete se v kolonii na dalekém asteroidu 2031 XT. Hned od počátku je patrné, že se zde stalo cosi hrozivého a z kdysi prosperující kolonie se stala smrtící past. Během hraní, které by mělo všeho všudy zabrat 3-5 hodin, narazíte na množství hádanek, překážek a pastí, které musíte na cestě za přežitím překonat. Hlavním prvkem hratelnosti budou hrátky s fyzikou. Vaše postava bude běhat, šplhat, ale také se plazit zdejším nehostinným prostředím. Herní předměty budete posouvat, tlačit, otáčet. Zkrátka klasika známá již z Portalu. S hrou by měl vyjít zdarma i její prequel, v němž se dozvíte, co se na asteroidu 2031 XT stalo a kdo za pád této kolonie vlastně může. To je rozhodně zajímavý a originální přístup a chvályhodný marketingový tah. Na rozdíl od samotné základní hry ale bude The Prequel o poznání rychlejší. Vžijete se totiž do role mrštného a vražedného monstra. Na asteroid bychom se měli vydat už v únoru.

Knight's Path Čestnou zmínku bych věnoval i zajímavě vypadajícímu RPG Knight's Path. To jde ve stopách Kingdom Come a přináší nám další středověké dobrodružství v otevřeném světě. Nedávno vyšla na Steamu ochutnávka, jež nám představuje zajímavý a propracovaný soubojový systém. To vše samozřejmě zdarma. Tvůrci se pokouší svůj titul vyvíjet v kooperaci s komunitou k čemuž by mělo vydání této ochutnávky přispět. Následná zpětná vazba by měla vývojářům ukázat, co dělají špatně a co naopak hráče baví. Zároveň jde i o snahu své dílo zviditelnit a případně najít i vhodného vydavatele. Nutno podotknout, že ukázka vypadá velmi dobře. Grafika je poměrně propracovaná a pohledná. Herní mechanismy jsou komplexní a zábavné. I hodnocení na Steamu je zatím dost slušné. Vydání plné verze v roce 2024 je nereálné, ale popřejme týmu kolem Knight's Path alespoň to, aby vydavatele brzy našli a hru jednoho dne i úspěšně dokončili. Já osobně bych si ji totiž rád zahrál.