Nejočekávanější hry pro rok 2024: Těšit se můžeme na S.T.A.L.K.E.R. 2, Final Fantasy 7 Rebirth nebo Star Wars Outlaws

Příští rok je nabitý zajímavými tituly. Některé už mají i přesné datum oznámení a máme se rozhodně na co těšit.

Black Myth: Wukong Datum vydání: 20. srpna 2024

20. srpna 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Black Myth: Wukong je chystané souls-like RPG od čínského studia Games Science. Pozornost si získalo již v roce 2020, kdy vyšel třináctiminutový trailer, který dosáhl deseti milionů zhlédnutí a po třech letech jsme se konečně dočkali i data vydání, oznámeného na letošních The Game Awards. V roli Sun Wukonga, legendární postavy čínského folklóru, se ponoříme do světa inspirovaného knihou Opičí král, který přinese kouzlo čínské mytologie na naše obrazovky. Po stránce hratelnosti se dočkáme souls-like soubojů, takže hra nebude nijak jednoduchá. Náš opičí král bude disponovat svou bojovou holí, kterou se budeme učit lépe používat a vylepšovat. Kromě toho ale také dostaneme přístup k různým kouzlům, vybavení a i jiným zbraním, které budeme moci kombinovat. Z toho, co jsme mohli vidět, hra vypadá naprosto úžasně a vychází 20. srpna 2024 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.

Final Fantasy 7 Rebirth Datum vydání: 29. února 2024

29. února 2024 Platformy: PlayStation 5 Kultovní japonské RPG Final Fantasy 7 dostane v příštím roce pokračování modernizované proměny s podtitulem Rebirth. Opět budeme hrát primárně za žoldáka Clouda Strifa a jeho partu. Souboj by měl zůstat akčnější a měl by nabídnout i některé prvky updatu Intergrade. Mapa bude otevřenější a vybídne k průzkumu. Nepůjde sice o klasický otevřený svět, jak ho známe, ale podle slov vývojářů se bude jednat o rozsáhlou lokaci k průzkumu. Dočkat bychom se měli také nových spojenců, jmenovitě Red 13, mluvící šelma, která se již objevila v prvním díle remaku, se stane novým členem party a bude hratelnou postavou v boji. Další novou spolubojovnicí je Yuffie Kisaragi, kterou jsme již mohli poznat díky rozšíření Intergrade. Vývojáři také slíbili hlubší a bohatší interakci mezi členy naší skupiny. Jak tomu bylo již u první části remaku z roku 2020, i zde můžeme očekávat lehce či více pozměněný narativ. Producent Jošinori Kitase říká, že pokud by se jednalo o reprodukci starého příběhu z původní hry, remake by ztratil smysl. Dle jeho slov máme očekávat nečekané. Hra vychází 29. února 2024 na PlayStation 5.

Like a Dragon: Infinite Wealth Datum vydání: 26. ledna 2024

26. ledna 2024 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Dříve jsme ji znali pod jménem Yakuza, nyní i v našich končinách budou pokračování této série vycházet s názvem Like a Dragon. Stejně jako sedmý díl se i Infinite Wealth odklání od klasické beat'em up rubačky a směřuje do vod RPG s tahovými souboji. V nadcházející hře budete v tahových soubojích ovládat Ičibana, Kazumu a jejich skupinu, kde uvidíte známé tváře i úplné nováčky. Souboje budou přes jejich tahovou náturu obsahovat i real-time prvky, díky kterým budou hlavní postavy ovladatelné napřímo. Členové party mají každý na výběr z několika povolání, které jim umožní používat specifické schopnosti a útoky. Pro sérii jsou typické i její minihry, o které nebudeme ochuzeni ani zde. Příběh Infinite Wealth přímo navazuje na předchozí díly Yakuza: Like a Dragon a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Opět se tedy ocitneme v kůži Ičibana, který se vydá na Havaj pátrat po své ztracené matce. Na scéně by objeví také hráčům známý Kazuma. I tentokrát můžeme očekávat napínavý příběh plný zvratů a nezapomenutelných momentů, kterými je tato série známá. Zároveň se jedná o první díl, který se nebude odehrávat na půdě Japonska. Hra vychází 26. ledna 2024 na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox Series X|S a Xbox One.

Star Wars Outlaws Datum vydání: 2024

2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Chystaná akční adventura ze světa Hvězdných válek od studia Massive Entertainment nás zavede do známého vesmíru, ovšem z trochu jiného úhlu. Vžijeme se do role mladé zlodějky Kay Vess, která se snaží získat možnost žít normální život. V dosažení jejího cíle jí ovšem překáží fakt, že patří mezi nejhledanější osoby ve vesmíru. Na časové ose filmů můžeme Star Wars Outlaws zasadit mezi dění Impérium vrací úder a Návrat Jediho. Po stránce hratelnosti se bude jednat o akční adventuru z pohledu třetí osoby zasazené do otevřeného světa, kde budeme plnit úkoly pro různé zločinecké frakce, což nám buď zvedne nebo sníží s jednotlivými organizacemi reputaci. Dočkáme se jak přestřelek, plížení, tak i prozkoumávání světa. Po celou dobu s námi bude mazlíček Nix, který zvládne úkoly od mačkání tlačítek až po přímý útok na nepřítele. K dispozici nám při pohybu po povrchu planet bude speeder a při cestování mezi planetami zase poslouží plně ovladatelná vesmírná loď. Navštívíme i zcela nové lokace, které se ve filmech či hrách zatím neobjevily. Nebudou chybět ale ani známá místa, jako Tatooine nebo centrála Jabby The Hutta.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Datum vydání: 1. kvartál 2024

1. kvartál 2024 Platformy: PC, Xbox Series S|X Dnes už kultovní série her S.T.A.L.K.E.R. se po dlouhých letech rozroste o další díl s pořadovým číslem 2. V sérii vyšly vyjma něj dohromady tři hry. První z nich je kritiky i hráči ta nejlépe přijatá a právě na ni bude nový S.T.A.L.K.E.R. stavět. S příběhem se podíváme opět do Zóny okolo černobylské jaderné elektrárny, kam se odváží pouze ti nejstatečnější nebo nejšílenější. Prožijeme příběh Skifa, ostříleného stalkera, který se do Zóny vydává za vidinou peněz. Hra by měla nějakým způsobem navazovat na původní díl Shadow of Chernobyl. Důkazem je ale zatím pouze zmínka v jednom z filmečků o náboženské skupině Monolit, která se právě ve starších titulech vyskytovala. Hratelnost se dá předpokládat podobná, jako tomu bylo u Shadow of Chernobyl. S.T.A.L.K.E.R. 2 bude střílečka z pohledu první osoby a nebude šetřit ani survival prvky. Ponoříme se do rozlehlého světa okolo jaderné elektrárny, který už připomíná spíše postapokalyptickou pustinu plnou monster a lidí, které bychom mohli označit stejně. K dispozici nám bude pestrá škála reálných a modovatelných zbraní. Do Černobylu se vydáme někdy v prvním kvartálu roku 2024 a zahrajeme si na PC a Xbox Series X|S.

Prince of Persia: The Lost Crown Datum vydání: 18. ledna 2024

18. ledna 2024 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Prince of Persia se vrací. Z ukázek ze hry můžeme vyčíst, že se opět vydáváme na pole 2D skákaček. Patrné jsou ale i prvky metroidvanie a neminou nás ani hádanky a hrátky s časem. Do boje se pustíme proti nejrůznějším mytologickým příšerám, inspirovaným v perském folklóru. Asi největším otazníkem pro veterány značky je fakt, že nebudeme hrát za samotného prince, nýbrž za Sargona, kterého se chopíme na cestě právě za záchranou titulní postavy. Sargon je členem perské elitní vojenské jednotky s názvem Immortals a vydá se pod naším vedením do pevnosti Mount Qaf, kde bude zachraňovat svého pána Ghassana. Sargon je ale nedlouho po začátku záchranné mise obviněn ze zrady, a tak se k princi bude muset prosekat nejen skrz bájné potvory, musí porazit také své kolegy, kteří po jeho boku bojovali v elitní jednotce. Hra vychází 18. ledna 2024 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One a Nintendo Switch.

Skull and Bones Datum vydání: 16. února 2024

16. února 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Kontroverzní pirátská hra od Ubisoftu se po mnoha odkladech konečně chystá na své vydání. Vyplujeme do Indického oceánu v této akční adventuře zaměřené na námořní bitvy. Budeme drancovat, plnit úkoly a samozřejmě se oddávat klasickým pirátským aktivitám. Hra nebude nabízet herní režim pro jednoho hráče. Svět je vždy sdílený s ostatními a dá se předpokládat, že narazíte na pár přátelských, ale i hostilních hráčů. Víme, že s ostatními budeme moci uzavírat pakty a vytvořit tak zajímavou herní dynamiku a společenství. Hra nebude obsahovat klasickou kampaň. Příběh budeme postupně odkrývat plněním úkolů a prozkoumáváním světa. Je ale důležité zmínit, že všichni začneme od píky. Nikdo nebude hned na začátku ostřílený pirát s nejlepší lodí a neohroženou posádkou. Budeme mít rozpadlou kocábku bez posádky, a navíc budeme švorc. Postupným plněním zakázek si získáme potřebné zlaťáky a věhlas, což pak po vytěžení surovin přetavíme ve vylepšení naší lodi. Hra má dorazit na začátku roku 2024 a zahrajeme si na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.

Suicide Squad: Kill the Justice League Datum vydání: 2. února 2024

2. února 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Další komiksová hra z dílny Rocksteady nás místo za Batmanem vezme na druhou stranu zákona. Hrát budeme totiž za pověstnou Suicide Squad, skládající se z Harley Quinn, Deadshota, Captaina Boomeranga a King Sharka. Půjde o kooperatvní looter-shooter z pohledu třetí osoby. Bude ale možnost si zahrát i bez přátel a celou hrou projít o samotě. Přitom budeme mít možnost volně přepínat mezi postavami, přičemž zbytek týmu bude ovládat umělá inteligence. Každý z dostupných antihrdinů bude disponovat jinými schopnostmi a dovednostmi. Ovšem každý z nich se spoléhá především na střelné zbraně. Těch je dostatek a na výběr budeme mít například pistole, samopaly, brokovnice, útočné pušky, odstřelovačky nebo dokonce i těžký kulomet. Kromě toho každá postava zastává svůj vlastní způsob pohybu jako třeba vystřelovací hák, jetpack, či teleportační bumerang. Jak bylo řečeno, příběh prožijeme v kůži záporáků ze speciální jednotky, kteří jsou posíláni na mise nevhodné pro běžného hrdinu. Vypravíme se do města Metropolis, které je pod mimozemskou invazí Brainiaca. Tomu se podařilo ovládnout mysl Supermana a celého zbytku Justice League. Na nás tedy bude, abychom se nejdříve probojovali přes nejmocnější hrdiny světa, než budeme moci zachránit svět od Brainiacovy invaze. Do světa DC se podíváme už 2. února 2024 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.

Tekken 8 Datum vydání: 26. ledna 2024

26. ledna 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Od vydání posledního dílu s pořadovým číslem 7 uběhla už pěkná řádka let. Teď nás ale čeká nový přírůstek do rodiny. Tekken 8 bude po vzoru svých předchůdců 3D bojovka s mnoha hratelnými postavami. Každá bude disponovat svým vlastním unikátním bojovým stylem a dovednostmi, které se dají přetvořit ve smrtící komba. V rámci hry se také budeme pohybovat v sociálním prostoru nazvaném Arcade Quest. Vytvoříme si svého vlastního avatara, za kterého budeme komunikovat s ostatními hráči a vyzívat je na souboje ve zdejším rozhraní. Vývojáři tím chtějí zprostředkovat dojem z hraní v arkádové herně i těm, kteří tuto éru neměli možnost prožít. Těšit se můžeme také na řadu postav, mezi něž patří například Jin Kazama, Kazuya Mishima nebo Jun Kazama. Tekken 8 dorazí 26. ledna 2024 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.

Banishers: Ghost of New Eden Datum vydání: 13. února 2024

13. února 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Velmi slibná hra a titul, na který se upřímně těším. Banishers: Ghost of New Eden nás zavede do Severní Ameriky 17. století, do kraje protkaného tamními pověstmi, přízraky a duchy. Hrát budeme za dvě hlavní postavy, Red a Antea, kteří v minulosti chránili lidstvo před duchy, ale nyní se sama Antea stala jedním z nich. Red se bude snažit zbavit Anteu prokletí, které z ní udělalo ducha a během toho se budeme v průběhu hraní setkávat s velmi morálně náročnými volbami. Díky možnosti si hru vyzkoušet v předstihu jsem zjistil, že volby jsou opravdu náročné a celou dobu mě proháněli duchové nejen herního světa, ale i moji vlastní. Jde o akční RPG z pohledu třetí osoby a budeme moci libovolně přepínat mezi hlavními postavami, kdy každá z nich má jiný přínos v určitých situacích. K dispozici také bude strom dovedností a různé vybavení, které nalezneme během křižování lokací. Musíme si dávat i pozor, co řekneme, jelikož dialogy mohou značným způsobem ovlivnit rozuzlení misí, a to i ty, které vedeme s Anteou o samotě. Banishers: Ghost of New Eden dorazí 13. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.

Alone in the Dark Datum vydání: 20. března 2024

20. března 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V tomto rebootu populární lovercraftovské hororovky Alone in the Dark se podíváme na zcela nový příběh, který vývojáři nazvali jako „reimaginace a milostný dopis originálu“. Hra tedy bude i přes kompletní předělání obsahovat mnoho prvků z původní hry. Jmenovitě se jedná například o prostředí, kde se příběh odehrává. Hrát budeme za dvě postavy, detektiva Edwarda Carnbyho, kterého ztvární herec David Harbour, a Emily Hartwood v podání Jodie Comer. Obě postavy přináší do pochopení a vyznění příběhu odlišnou perspektivu. Pohybovat se budeme v sídle Derceto, což je psychiatrická léčebna pro bohaté. Naším hlavním úkolem bude hledat informace o Jeremym Hartwoodovi, strýčkovi Emily, který předtím, než záhadně zmizel, poslal Emily podivný dopis. Derceto ale nebude jediné místo, kde se budeme pohybovat. Navštívíme i jiné lokace a dokonce i alternativní dimenze. Po stránce hratelnosti se bude jednat o survival horor z pohledu třetí osoby s důrazem na souboj. K dispozici nám budou jak střelné zbraně, tak i ty na blízko. Jak to ale v tomto žánru chodí, někdy nezbyde jiná možnost než utéct, protože munice i léčiva jsou nedostatkové zboží. Dočkat se máme také puzzlů a nekončící děsivé atmosféry.

Dragon‘s Dogma 2 Datum vydání: 22. března 2024

22. března 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X První díl je již na trhu dlouhých jedenáct let. Capcom ovšem vyslyšel volání fanoušků a přináší nám druhý díl populární značky. Svoji cestu započneme v kůži hrdiny, jemuž bylo srdce ukradeno drakem. Poté se musíme onomu draku postavit a po jeho porážce usednout na trůn. O příběhu toho zatím příliš známo není, ale jisté je, že mezi body, které jsme si zde řekli, se bude nacházet mnoho dalších narativních zvratů a událostí. Jednat se bude o akční RPG z pohledu třetí osoby a k dispozici nám bude rozsáhlý otevřený svět. Jak je již zvykem u RPG, budeme mít také možnost si plně upravit naši postavu a vybrat si preferované povolání. Mezi ně patří, Fighter, Archer, Mage, Magick, Mystic Spearhand a Trickster. Souboj se dá předpokládat podobný jako u prvního dílu a bojovat se bude pomocí ať už klasických mečů a luků, tak i kouzel. Nejzajímavější mechanikou předchozího dílu byla možnost šplhat po obřích nepřátelích, což by nemělo chybět ani zde. K dispozici nám bude také počítačem řízený pomocník, který zvládne nejrůznější útoky. Po grafické stránce by hra měla vypadat také velice slušně. Je vyvíjena ve stejném enginu jako nové remaky Resident Evil, což se dá brát jako záruka kvality.

Avowed Datum vydání: 2024

2024 Platformy: PC, Xbox Series S|X Avowed je chystané RPG zasazené do světa Eora, známého díky hrám Pillars of Eternity. Titul vyvíjí studio Obsidian Entertainment, které vytvořilo úspěšné projekty, jako například Outer World, Grounded, Fallout: New Vegas nebo již jmenované klasické RPG. Chopíme se role vyslance říše Aedyr, který je vyslán do odlehlého koutu země, aby tam vyšetřil neidentifikovatelnou nákazu. Díky tomu, že se pohybujeme v již dříve představeném světě, v průběhu hraní narazíme i na známé postavy z Pillars of Eternity II: Deadfire. Naštěstí ale pro nové hráče znalost zmíněného titulu není dle vývojářů potřeba a hru si užije každý. Hratelně se bude jednat o RPG z pohledu první osoby bojem připomínající Skyrim. Na výběr bude z různých hratelných ras. Důraz má být velmi kladen na rozhovory a vyprávění, takže nepůjde pouze o masakrování nepřátel. K dispozici nám budou klasické středověké zbraně v podobě mečů nebo palcátů, ale i magie a střelné zbraně. Hra by měla vyjít v průběhu roku 2024 na PC a Xbox Series X|S.

Frostpunk 2 Datum vydání: 2024

2024 Platformy: PC První díl udělal doslova díru do světa. Survival prvky v budovatelské strategii se prolínají spolu s morálními rozhodnutími, které nás zpravidla žraly ještě týden. Studio 11-bit si pro nás připravilo Frostpunk 2, který označili za více než jen pouhý sequel. Dění Frostpunku 2 se odehrává třicet let po událostech prvního dílu. Zima už se stala součástí každodenního života a strach z umrznutí vystřídala touha po rozvoji. Opět se staneme vůdcem jedné z přeživších kolonií, ale naopak od prvního dílu se survival prvky přesunou spíše na druhou kolej a hlavní roli bude hrát udržování společnosti. Rychlost hry se také změní. Čas už nebude ubíhat ve dnech, ale v týdnech či měsících. V rámci budování už nemusíme stavět jednotlivé budovy, ale rovnou celé čtvrti rozdělené do kategorií – obytné, logistické a těžební. Jelikož to bude i sociální strategie, lidé budou samovolně vytvářet frakce, které mají vždy odlišný pohled na různé situace. S tím se pojí také přepracované schvalování zákonů. To už nebude čistě na nás, ale právě zmíněné frakce mají také hlasovací právo. Je tedy potřeba si je náležitě naklonit.

Senua‘s Saga Hellblade 2 Datum vydání: 2024

2024 Platformy: PC, Xbox Series S|X Senua v prvním díle představila velmi zajímavý koncept narativu. Mohli jsme nahlédnout do mysli psychicky nemocného člověka a prožívat s ním jeho strasti. Nový díl by měl navázat na děj předchozí hry. I tvůrci sami nazývají titul přímým pokračováním. O samotném příběhu příliš známo není. Můžeme se pouze domnívat a číst v trailerech. Jisté je, že hra se bude odehrávat na Islandu v 9. století. Konec prvního dílu nám řekl, že Senua je již vyrovnaná se ztrátou Dilliona, ale její psychický stav se nezlepšil. Kam nás vývojáři zavedou? Nevíme to přesně, ale je jasné, že celý narativ bude opět příjemně šmrcnutý mytologií a znepokojivými výjevy. V rámci hratelnosti se nechystá žádný znatelný odklon od prvního dílu. Opět půjde o akční adventuru s velkým důrazem na vyprávění. Čekají nás ale akční souboje s monstry i hádankové pasáže. Něco, čím zaujala už první hra, byla rozhodně grafická stránka. Už tehdy vypadala neuvěřitelně a nový díl vypadá ještě neskutečněji. To vše bude podtrženo výbornou prací se zvukem a máme tu atmosféru jak řemen. Senua vychází někdy v roce 2024 na PC a Xbox Series X|S.

Stormgate Datum vydání: 2024

2024 Platformy: PC Stormgate je pocta klasickým real-time strategiím od Blizzardu. Studio Frost Giants, které za touto hrou stojí, sestává z bývalých zaměstnanců této legendární společnosti, kteří pracovali na klasikách jako StarCraft 2 a Warcraft 3. A aby toho nebylo málo, tak jejich novinka bude free-to-play. Příběh nás zavede sto let do budoucnosti, kdy se lidstvo musí vypořádat s neznámou mimozemskou rasou, která provádí invazi na naši planetu. Později se ale vrátili zpět, odkud přišli. Lidé ale zjišťují, že celá situace se má opakovat a snaží se přijít na to, jak tomu zabránit. Na záběrech ze hry je bez debaty vidět, že bývalý vývojáři z Blizzardu s hratelností nijak neexperimentují a drží se toho, co fungovalo v jejich nejúspěšnějších real-time strategiích. Ve hře se dočkáme jak kampaně, která bude plně kooperativní, tak i modů pro více hráčů. Je potvrzený 1v1 a 3v3 kompetitivní herní režim s hodnocenými žebříčky. Hra vyjde někdy v průběhu roku 2024 na PC.

Warhammer 40 000: Space Marine 2 Datum vydání: 9. září 2024

9. září 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Space Marine 2 je pokračování stejnojmenné akční hry z roku 2011. Opět se vžijeme do role kapitána Tita. V herním světě uplynulo velké množství času a my se vydáme na misi proti nechutně vypadajícím hmyzákům. Ti se objevili na jednom z imperiálních světů a kapitán Titus spolu s jeho kolegy z Ultramariňáků se musí jednoduše prosekat řadami mimozemských stvoření. Souboj bude rozhodně tahounem celé hry. Jedná se o hack and slash adventuru z pohledu třetí osoby. Ukázky nám představily ničitelné prostředí i rozmanité druhy nepřátel. K dispozici nám bude také široká škála zbraní, jak palných, tak i těch kontaktních. Hra měla původně vycházet už letos v zimě, ale po nečekaném odkladu, ke kterému jsme ani nedostali pořádně vysvětlený důvod, se do světa Warhammeru vydáme až v druhé polovině roku 2024 a zahrajeme si na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.

Rise of the Ronin Datum vydání: 22. březen

22. březen Platformy: PlayStation 5 Rise of Ronin je chystaná hra od japonského studia Team Ninja, kteří stojí za populárními hrami Nioh. Podíváme se do roku 1863 a budeme hrát za ronina, což je samuraj bez pána. Japonsko se v tomto období potýká s problémy v podobě nekompetentního vladaře, smrtelných nemocí a rozrůstajícím se vlivem západní civilizace. Hra bude nabízet plně otevřený svět a v roli potulného ronina se budeme během nejkritičtější revoluce japonské historie snažit činit ta správná rozhodnutí. Tak to aspoň tvrdí vývojáři. Po stránce hratelnosti nám toho zatím nebylo příliš představeno. Z ukázek se dá, ale předpokládat souboj podobný předchozím titulům studia. Vzhledem k zasazení se nedá pominout ani přirovnání ke Ghost of Tsushima. V trailerech bylo také vidět cestování na hřbetu koně, střelba a létání vzduchem. Jelikož se jedná o RPG, dá se očekávat také určité vylepšování schopností naší postavy pomocí dovednostních stromů či perků. Hra bude exkluzivní pro PlayStation 5.

War Hospital Datum vydání: 11. ledna 2024

11. ledna 2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Ve hře War Hospital od polského studia Brave Lamb se dostaneme do hlubin první světové války, ale ne jako klasický voják v zákopech plných bahna a nebezpečí. Místo toho se ocitnete v kůži majora Henryho Wellse, zkušeného vojenského lékaře, který je opět povolán do služby na francouzské frontě. Naším úkolem bude řídit vojenskou nemocnici, která trpí nedostatkem personálu a vybavení, ale přesto se snaží udělat maximum pro zachraňování životů. V okolí řádí válka, smrt a neustálé nebezpečí a fronta zraněných vojáků, kteří potřebují ošetřit je větší, než jakou dokážeme zvládnout. War Hospital nás postaví do pozice soudce. Bude na nás, o kom uznáme za vhodné, že má ještě cenu se mu věnovat a zachránit mu život. Nelehkost těchto rozhodnutí dodá celému titulu nepěknou zahořklou pachuť, ale tak už to ve válce chodí. War Hospital dorazí 11. ledna 2024 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.

Persona 3 Reload Datum vydání: 2. února 2024

2. února 2024 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Nadcházející remake třetího dílu Persony potěší nejednoho fanouška japonských RPG. Příběh nás vezme do japonského města Iwatodai, kde kvůli podivným experimentům došlo k vytvoření „Dark Hour“. Jedná se o dvacátou pátou hodinu dne, kdy obyvatelé jsou uvězněni v rakvích a „Shadows“ terorizují město. Stejně jako v originálu bude Persona 3 Reload RPG s prvky sociálního simulátoru. Soubojový systém se nese v tahovém stylu, kdy si s nepřítelem postupně vyměňujete útoky. K dispozici nám bude také několik odlišných person, kterými se pyšní nejen náš hlavní hrdina, ale i jeho tým. Každá má unikátní schopnosti a dovednosti. Když zrovna nebudeme zabíjet monstra, musíme se pokusit žít běžný život studenta střední školy. S postavami, které najdeme ve světě, tedy můžeme navazovat vztahy. Musíme se účastnit přednášek a aktivit, které budou rozvíjet našeho hlavního hrdinu.

Helldivers 2 Datum vydání: 8. února 2024

8. února 2024 Platformy: PC, PlayStation 5 Chystané pokračování stejnojmenné hry se oproti prvnímu dílu dočká výrazných změn. Už se nebude jednat o pohled na bojiště z vrchu, ale o akční střílečku z pohledu třetí osoby. Hra nabídne rozmanitou soupisku vybavení a zbraní, kterými budeme likvidovat mimozemské nepřátele. Stejně jako první díl, i Helldrivers 2 se bude odehrávat v budoucnosti, kdy se vžijeme do role elitního vojáka skupiny Helldrivers. Budeme se snažit vymanit galaxii ze stále se zvyšující mimozemské hrozby a ochránit tak Super Zemi. Helldrivers mimo jiné nabídne také možnost kooperace až pro čtyři hráče, přičemž je potřeba klást důraz na obezřetnost v boji. Přítomná bude totiž střelba do vlastních a bezmyšlenkovité pálení kolem sebe nás někdy bude moct stát život spoluhráče. Hra dorazí 8. února 2024 na PC a PlayStation 5.

Mario vs. Donkey Kong Datum vydání: 16. února 2024

16. února 2024 Platformy: Nintendo Switch Oblíbený instalatér a lidoop se opět vrací. Donkey Kong se rozhodl ukrást všechny hračky Mini-Mario a je tedy na nás je v kůži Maria získat zpět a porazit odvěkého rivala. Asi největší změnou oproti původní verzi je viditelně vylepšená grafická stránka a přesun od dvourozměrného světa k trojrozměrnému. Stále se ale bude jednat o logickou skákačku, kde rychlé prsty budou rozhodně potřeba. U Maria je zvykem, že v úrovních se vyskytují pohybující plošiny, bodce, lana, tlačítka, pružiny a mnoho dalšího. Tady tomu nebude jinak a hra tedy otestuje vaši pozornost spolu s rychlostí reakce a dovedností zvládání překážek. Bude potřeba si vše pozorně prohlédnout a vymyslet tu nejlepší možnou strategii, jak úroveň zdolat. Oproti původní hře, bychom se měli dočkat i lokální kooperace pro dva hráče, kde jeden se zhostí Maria a druhý Toada. Souboj instalatéra a gorily si budeme moci zahrát už 16. února na Nintendo Switch.

Pacific Drive Datum vydání: 22. února 2024

22. února 2024 Platformy: PC, PlayStation 5 Pacific Drive je na první pohled originálním projektem, který kloubí prvky simulátoru řízení a rogue-lite. Budeme se snažit porozumět záhadě sužující naše okolí v podobě Olympic Exclusion Zone, která je produktem experimentů organizace ARDA. Její oblast je oddělená od okolního světa tři sta metrů vysokou zdí a obývají ji záhadné anomálie. Hlavním prvkem hratelnosti bude jízda v našem kombíku. Budeme se vydávat na projížďky, během kterých nás bude otravovat mnoho proměnných, od silných bouří až po nepřátelské entity. Budeme bojovat o holý život jak náš, tak našeho vozidla. Narazit bychom měli na několik biomů, kde se bude nacházet množství materiálů k vylepšení našeho auta. To je náš největší spojenec a bude tedy možnost si ho v naší garáži náležitě upravit. Budeme vytvářet, opravovat a kombinovat součástky pro vylepšení v každém směru. Ovladatelnost vozidla by měla být realistická a nestačí tedy jen držet tlačítko pro jízdu vpřed. Bude potřeba nastartovat, řadit a během útěku před nepřáteli se to pomalu jeví jako nemožný úkol, ještě do toho všeho realisticky ovládat vozidlo. Hra dorazí 22. února 2024 na PC a PlayStation 5.

Princess Peach: Showtime Datum vydání: 22. března 2024

22. března 2024 Platformy: Nintendo Switch Princezna Peach konečně jednou získává hlavní roli. V této hře se budeme v její kůži snažit zachránit zpackané představení, které přerušili Grape a Sour Bunch. K dispozici nám bude síla stuhy, kterou Peach dostala od strážkyně Stelly. Hlavním mechanizmem bude střídání obleků. Převlékání do určitých šatů nám totiž umožní spolu s nimi měnit i své schopnosti. Pokud se tedy převlékneme za šermířku, budeme umět šermovat. Když se rozhodneme, že je potřeba situaci pořádně vyšetřit, oblečeme si oblek detektiva a zahrajeme si na Sherlocka Holmese. Hra bude 2.5D skákačka, na kterou budeme nahlížet z boku. Neměly by chybět ale ani pasáže snímané shora. Kooperace se stala pro hry na Nintendo už takovou klasikou. Nicméně princezna Peach se bez ní bude muset obejít, jelikož se jedná čistě o hru pro jednoho hráče, která vychází 22. března na Nintendo Switch.

Ark 2 Datum vydání: 4. kvartál 2024

4. kvartál 2024 Platformy: PC, Xbox Series S|X Ark 2 bude vyprávět o pokračování lidského rodu, který se vyvíjí a adaptuje v primitivních podmínkách dinosauřího věku. Asi nejzajímavější se stává fakt, že hlavní role se zhostil Vin Diesel, který je sám velkým fanouškem předchozí hry. Oproti předchozímu dílu, by měl být ve dvojce kladen větší důraz na příběh a vyprávění. V základu je ale Ark stále survival MMO se sběrem surovin, craftěním vybavení, stavěním základen a nutností uspokojovat fyziologické potřeby. S největší pravděpodobností se vývojáři odkloní od pohledu z první osoby a svět budeme vnímat z pohledu osoby třetí. Soubojový systém by měl také dostat nějakých změn. Měl by být propracovanější a podobat se klidně až souls-like hrám. Bude přítomné blokování, úskoky, speciální útoky, kombinace nebo třeba možnost zamknout kameru na protivníka. Stejně jako u prvního dílu se očekává možnost vybrat si mezi PvE a PvP herním režimem. Hra by měla vyjít v průběhu roku 2024 jako dočasná exkluzivita na PC a Xbox Series X|S, později by ale měla dorazit i na PlayStation 5.

Little Nightmares 3 Datum vydání: 2024

2024 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Little Nightmares 3 nás zavede do podle očekávání opět neskutečně bizarních světů, kde se dětské noční můry mění do podivné a nebezpečné podoby. Tento nadcházející přírůstek do série už nevytváří studio Tarsier, nýbrž Supermassive Games, kteří jsou známí pro svou hororovou sérii The Dark Pictures Anthology. Po stránce hratelnosti bychom se měli ale dočkat toho, co známe. Půjde o atmosférickou adventuru s pohledem z boku a s prvky skákačky. Narazíme na logické puzzly, budeme se schovávat před nestvůrami v podobě brouků nebo z traileru známého obrovského mimina. Hra také poprvé nabídne kooperaci. Každá z našich dvou postav jménem Low a Alone bude disponovat svými jedinečnými předměty, které nám budou pomáhat při překonávání překážek. Alone například nosí francouzský klíč a Low zase luk. Tento strašidelný svět navštívíme někdy v roce 2024 a zahrajeme si na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One, Xbox Series X|S a Nintendo Switch.

Metaphor: ReFantazio Datum vydání: podzim 2024

podzim 2024 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X Za vznikem fantasy RPG Metaphor: ReFantazio stojí kreativní tvůrci, kteří prokázali svůj um ve vývoji oblíbené série japonských RPG Persona. Zatím známe jen tolik, že se staneme němým hrdinou. Ten žije v prostředí plném fantazie, které evokuje atmosféru středověké Evropy, ale zároveň odráží i moderní svět. S našimi společníky a přáteli, které potkáme v průběhu příběhu, se pokusíme zachránit místní království. Naší úlohou bude překonat nejen vnější hrozby, ale i vlastní strach, který může být buď oslabující anebo nám v nečekaných chvílích poskytne neobjevenou sílu. Souboj bude probíhat podobně jako ve hrách ze série Persona. Půjde o tahový soubojový systém, který nám umožní rozdávat pokyny jak našemu hlavnímu hrdinovi, tak i společníkům. Dále budeme také moci vytvářet s naším týmem vztahy, což nám pomůže více vylepšovat jejich schopnosti. Stejně jako Persona, i Metaphor bude obsahovat systém kalendáře, což může nasvědčovat tomu, že i zde se budeme muset například účastnit denních specifických akcí a plnit každodenní povinnosti. Methaphor: ReFantazio vyjde v průběhu roku 2024 na PC, PlayStation 4 a 5 a Xbox Series X|S.

The Plucky Squire Datum vydání: 2024

2024 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Na první pohled barevná a kouzelně vypadající hra nás zavede do pohádkové země Mojo. Ta se nachází na stránkách dětské knížky. Náš hlavní hrdina Jot je z této knihy vyhozen záporákem Humgrumpem, který se snaží ze všech sil zabránit tomu, aby byl v ději knížky poražen v souboji dobra a zla. No evidentně mu to ale stejně nevyjde. Herní zážitek z adventury The Plucky Squire se bude skládat z kombinace různých herních žánrů, kde důležitou roli zaujme prolínání 2D a 3D prostředí s pohybem mezi nimi ve stylu plošinovek. Čeká nás celá řada činností v podobě hádanek, možnosti létání pomocí jetpacku a dokonce neobvyklého boxování s jezevcem. Díky zajímavě vypadajícímu příběhu a vizuálnímu zpracování přitažlivému pro všechny, by se mohlo jednat o skvělou hru pro rodinné večery. To ovšem neznamená, že si ji neužije každý. Hra vychází v průběhu roku 2024 na všechny hlavní platformy.