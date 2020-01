Nejočekávanější hry roku 2020: poslední pecky odcházející generace

Půjde o samurajskou akci zasazenou do období feudálního Japonska, která vás pošle do boje s obrovským počtem lidských nepřátel ale také démonů, monster a další orientální chamratě, která se bude snažit vaši cestu udělat co nejobtížnější. Těšit se můžeme také na barvitý grafický styl s unikátní kreslenou grafikou. I v tomto případě by navíc mělo jít o velmi obtížný kousek, který vaše chyby nebude odpouštět. Hra bude ve světě plném mytologických stvoření a obecně připomíná dvourozměrnou obdobu loňské hry roku Sekiro: Shadows Die Twice.

V The Last of Us: Part 2 by měl být jedním z hlavních motivů hon za pomstou a snaha "zabít je všechny". Koho přesně tím ale Ellie myslela zatím netušíme. Kromě obyčejných lidí si ale budete muset proklestit cestu také skrze řadu nepřátel infikovaných houbovou infekcí, která z nich dělá bezhlavé a velmi odolné bestie, s nimiž je nemožné soužít. Ačkoliv tedy nejde o klasickou zombie apokalypsu, můžete se spolehnout na to, že pokud je vám zombie žánr blízký, bude pro vás The Last of Us jako dělané.

Akční thriller, ve kterém se svět vypořádává s apokalyptickým scénářem a společnost, jak ji známe je dávno minulostí, je snem každého fanouška dojemných příběhů a silných momentů, které pořádně podojí vaše slzné váčky. Už první díl se stal jednou z nejvydařenějších her v historii Playstationu a perfektně uzavřel éru Playstationu 3. Totéž se očekává od tohoto dílu a není se čemu divit. Za The Last of Us totiž navíc stojí velezkušení vývojáři z Naughty Dog, kteří mají za sebou i další hity jako je série Uncharted a v dřívější době se proslavili především díky Crashi Bandicootovi. Rozhodně ale nejde o to jediné, co v nabitém portfoliu Naughty Dog najdeme. Studio navíc tvrdí, že jde o jeho doposud nejambicioznější projekt a odsunutí data vydání na květen nás v tomto případě vůbec neděsí. Jenom nás trošku štve.

Unikátním prvkem letošního přírůstku do série má být především to, že dostanete možnost vzít do svojí hackerské partičky opravdu kohokoliv z rozsáhlého Londýna. Bude tak jenom na vás, kdo dostane možnost se s vámi pokusit o přeměnu dystopické společnosti zpět v prosperující demokratickou idylku. Jak se nám ukázalo na E3, může to být třeba i stará babička, od které byste nečekali vůbec nic, nebo dědeček, jehož perkem je náhodné úmrtí. O zábavu bude tedy nepochybně postaráno.

Akční adventura od Ubisoftu je pokračováním úspěšné hackerské série, která nás v minulosti zavedla do Chicaga a San Francisca. Nyní tato akce s otevřeným světem zamíří také mimo zemi za velkou louží. Konkrétně se můžeme těšit na zpracování Londýna, které při svém oznámení zvedlo velkou vlnu diskusí. Nebude to totiž Londýn tak, jak ho známe. Půjde o Británii po brexitu, která rozhodně není vykreslována jako ideální místo k žití. Přitom právě Ubisoft se nepříliš dlouho před oznámením hry vyjadřoval k tomu, že se snaží nedělat politické hry.

Další zombíci na našem seznamu se objevují v Dying Light 2. Tento akční titul z pohledu první osoby přináší unikátní pohled na svůj žánr a má nabízet nejedno komplikované rozhodnutí, jehož následky si můžete nést ještě pěkně dlouho. K tomu se navíc přidává výborná parkurová akce, kterou si mohou fanoušci pamatovat už z prvního dílu a nechybí ani nové prvky jako je možnost stát se sám nemrtvým. Ani tím by navíc hra neměla končit a bude tak zajímavé sledovat, co vám případné pokračování za přeměněnce nabídne.

Návrat úchvatného RPG z dob dávno minulých, který slibuje více než znatelný upgrade nejen grafiky, ale také hratelnosti. Ta bude tentokrát mnohem ačknější a souboje budou probíhat v reálném čase. Nemusíte se ale bát, že by hra nebyla vůbec věrná originálu, který stavěl na tahovém systému. Půjde totiž zřejmě o kombinaci obojího, když budete po bojišti běhat a útočit na vlastní pěst, ale zároveň se setkáte se zastavováním času a vybíráním, co dalšího jeden z vašich hrdinů udělá. Milovníci původní hry budou moci sáhnout i po originálním stylu bojů a soustředit se tak čistě na strategické pokyny bez nutnosti obratně se ohánět svými gamepady. Zajímavým prvkem je také přepínání mezi vašimi charaktery v průběhu soubojů, díky kterému budete muset dbát opravdu pozorně na taktickou stránku hry i v akčním režimu.

Velké diskuse vzbudila především herní podoba Avengers, která předevšim pro filmové fanoušky znamenala dost velký šok. S filmy ovšem hry nemají mít nic společného a je tak pochopitelné, že se hra nedrží předlohy v hereckých tvářích nejúspěšnější série blockbusterů posledních let. Vývojářský tým se soustředí především na to, aby každý z hrdinů přinášel zcela unikátní zážitek a mohli jste si tak opravdu zkusit být každým z nich. Osobně se nejvíce těším na Thora s jeho kladivem. Jedním z důvodů pro to je, že na hře pracuje i jeden z vedoucích vývojářů soubojového systému, který se podílel na vzniku God of War. No a když dokážete dát dohromady Kratovu sekyru Leviathan, musí být boj s Thorem a jeho Mjölnirem opravdová lahůdka. Snad vývojáři hru pořádně doladí a nezklamou nás.

Jestli se na nějakou hru máme na začátku roku těšit, je to určitě březnové vydání Cyberpunku. CD Projekt se tentokrát vydal cestou first person akce a slibuje především perfektně propracované linky úkolů, které vás hrou povedou a budou díky unikátnímu stylu hraní nabízet vždy jiné vedlejší úkoly. Podle slov studia bude prakticky nemožné dosáhnout dvakrát stejného průchodu hrou. Všechny vaše činy totiž budou mít své následky, které pozdější pokračování hry ovlivní.

"Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn,". Tato hláška z úst Keanu Reevese jako Johnyho Silverhanda nadchla na E3 celý svět a stala se jedním z největších momentů loňského veletrhu. Cyberpunk 2077 ale není zdaleka jenom o Keanu Reevesovi. Půjde o další maximálně propracované RPG od vývojářů, kteří stáli i za třetím zaklínačem. CD Projekt Red stejně jako v Zaklínači chystá opravdu detailní svět, v němž se střetávají nejrůznější kultury, společenské vrstvy a gangy.

Ghost of Tsushima

Datum vydání: léto 2020

Platformy: PS4

Ghost of Tsushima je samurajská akce v otevřeném světě, která nás zavede opět do Japonska, tentokrát kolem sedmdesátých let třináctého století. Asi vám to nejen z tohoto seznamu už zní povědomě. Přece jenom na E3 2018 se nám představily rovnou tři samurajské akce a dvě z nich vycházejí právě příští rok. Ostatně samuraje, i když trochu v jiném významu, jsme zmiňovali také u Cyberpunku, takže se vám může zdát, že je už trochu přesamurajováno a Japonska je také hodně. Holt se to tak ale sešlo a můžeme s klidem říct, že i přes množství her s tímto tématem se v nich nejspíše nudit nebudeme.

Ghost of Tsushima bude akční adventura vyvíjená týmem vývojářů ze Sucker Punch, kteří už na svém kontě mají oblíbenou akci se Infamous. Hra by měla přinést unikátní soubojový systém založený na přesné vykrývání nepřátelských útoků a hledání skulinek v jejich obraně. K tomu se přidá široký otevřený svět, ve kterém vás hra moc nebude vodit za ručičku. Souboje by měly být různorodé a nabízet nejen přímou konfrontaci muže proti muži, ale také stealhovou akci, při níž se budete muset pomalu proplížit mezi velkým počtem nepřátel a po jednom se jich zbavovat.