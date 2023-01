Nejočekávanější hry roku 2023: Pokračování zaběhlých značek i zbrusu nová jména

Máme takové tušení, že ani příští rok se nevyhne velkým odkladům. Proto jsme do našeho výběru zahrnuli hlavně hry, které alespoň mají dané konkrétní datum vydání.

Dead Space Remake Dead Space je klasika mezi sci-fi survival horory a po více než deseti letech se EA vrací k původnímu dílu z roku 2008 a poctí nás jeho remakem. Hra je od základu přestavěna tak, aby nabídla lepší a působivější zážitek než původní dílo. V kůži Isaaca Clarka se ocitneme na těžařské lodi, kde máme za úkol provést opravy. Kdo hrál původní hru, tak ví, že to nakonec tak prosté nebude. Posádka lodi byla vyvražděna a partnerka Nicole se ztratila na palubě lodi. Podívejte se na 8 minut z předělávky Dead Space. Systém intenzity napětí má držet hráče neustále ve střehu Datum vydání je stanoveno na 27. ledna 2023 a hru si budete moci zahrát na PC, PlayStationu 5 a Xbox Series S|X.

Hogwarts Legacy Hra od Avalanche Software nás zavede do kouzelnického světa, konkrétně do Bradavic. Toto akční RPG s otevřeným světem nás láká na kouzelnické souboje, ochočování fantastických zvířat, prozkoumávání známého i neznámého ze světa Harryho Pottera a mnoho dalšího. Budeme moci tvořit spojenectví, upravovat svoji komnatu, učit se nová kouzla, alchymii a stát se kouzelníkem, jakým chceme být. Děj se odehrává v 19. století a my se ocitneme v kůži studenta, který drží klíč k prastarému tajemství, které může roztrhat kouzelnický svět na kusy. Bude pouze na nás, jestli blížící se pohromu dokážeme zastavit. Hogwarts Legacy se na starších konzolích opozdí. Nová ukázka představuje chov fantastických zvířat a další zajímavosti Vývojáři nedávno oznámili, že hra na některých platformách vyjde později, než se předpokládalo. Na PC, PlayStation 5 a Xbox Series vyrazí hráči do Bradavic, tak, jak bylo předpokládáno, a to 10. února 2023. Na starší generaci konzolí se hráči dočkají 4. dubna. Hráči na Switchi si musí počkat až do 25. července.

Star Wars Jedi: Survivor Vývojáři z Respawn, kteří stojí například za hrami jako Titanfall nebo Apex Legends, v roce 2019 představili novou franšízu Star Wars her, a to konkrétně Star Wars Jedi. První hra vypráví příběh Cala Kestise, padavana, který přežil rozkaz 66 a od té doby se ukrýval před Impériem. V novém díle z této série se opět vžijeme do kůže Cala, ale nyní už je mocným rytířem Jedi. Jeho boj proti Impériu je stále nebezpečnější. Vývojáři slibují nové postavy, které nám v boji budou pomáhat. Stejně tak, se můžeme těšit i na nové schopnosti Síly a bojové styly se světelným mečem. K dispozici bude také objevování nových planet, které se v předchozím díle nenacházely. Ze zatím dostupných informací a trailerů je zřejmé, že hra vypadá famózně a je viditelný i posun v grafice hry. To nejlepší z The Game Awards 2022: Death Stranding II, Transformers, Suicide Squad a spousta dalších Do boje proti Impériu budeme moci vyrazit už 17. března 2023, a to na nové generaci konzolí i PC.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Exkluzivita pro Switch, která svým předešlým dílem Breath of the Wild získala pozornost hráčů po celém světě, se vrací. V pokračování Zeldy se podle vývojářů z Nintenda opět podíváme do království Hyrule a v kůži Linka i Zeldy budeme čelit novému nebezpečí v obrovském otevřeném světě. Očekávat můžeme také nové schopnosti v reakci na to, že hra nabídne novou část světa, která se bude vznášet v oblacích. Stejně jako v předchozím díle se bude jednat o akční RPG, kde hlavním mechanismem bude vylepšování postavy pomocí řešení puzzlů a plnění zkoušek. To nejlepší ze zářijového Nintendo Direct. The Legend of Zelda, Fire Emblem, GoldenEye 007 a další Jako exkluzivita pro Nintendo Switch vyjde hra 12. května 2023.

Diablo IV Diablo je dlouholetá série od společnosti Blizzard Entertainment. Vydání prvního dílu sahá až do roku 1997 a zatím poslední díl série byl vydán roku 2012. Po oznámení čtvrtého dílu v roce 2019 uběhlo pár let a hráči se konečně zanedlouho dočkají jeho vydání. Jak už tomu bylo v předchozích dílech, brutální mlácení všech démonů, kteří se vám postaví do cesty, je stavebním kamenem celé hratelnosti. Vývojáři se ale nechali slyšet, že stávající systém se dočká mnohých úprav. Ať už jde o balancování, vylepšení či přímo konkrétní úpravu hratelného povolání. O dějové linii toho zatím mnoho známo není, ale z vydaných trailerů se šíří přesvědčení, že hlavním záporákem se stane Lilith, dcera Mephista. Diablo 4 se přidává ke smršti úniků. Podívejte se na hodinové záběry přímo ze hry Hry se dočkáme 6. června 2023 a to na nové i staré generaci konzolí a PC.

Final Fantasy XVI Šestnáctý díl dlouholeté série od Squere Enix je za dveřmi. Podle trailerů se dá očekávat, že nás čeká akční RPG s rychlým soubojem podobným remaku Final Fantasy VII. Oproti předchozím dílům budeme svědky změny. Společníci, kteří se aktivně zapojovali do soubojů se v novém díle série neobjeví. Respektive je nebudete moci manuálně ovládat. Svět nebude otevřený, bude se skládat z jednotlivých lokací, které podle vývojářů budou působit „ohromně“. Díky tomu budou mít prostor se zaměřit na detaily v jednotlivých biomech, které by se od sebe měly viditelně lišit. Budeme mít možnost chopit se protagonisty Clivea Rosfielda, prvorozeného syna arcivévody země Rosarie. Do kontaktu přijdeme také s mladým princem Joshuou, kterému Clive dělá bodyguarda a je zároveň jeho bratrem. Oba bratři stanou tváří v tvář událostem, které jim změní život. Druhá část remaku Final Fantasy VII vyjde příští rok. Předělávky se dočká také prequel Crisis Core Podle dostupných informací se první dočkají hráči na PlayStationu 5 a to 22. června 2023. Jelikož se jedná o časovou exkluzivitu hráči na ostatních platformách si nezahrají minimálně do 31. prosince 2023.

Street Fighter 6 Bojová hra od Capcomu s pořadovým číslem šest podle vývojářů představuje další evoluční bod. Hra bude obsahovat tři herní módy - World Tour, Fighting Ground a Battle Hub. Hrdinové se dočkali vizuálních i designových změn jejich boje. Samozřejmostí každé bojovky jsou zápasy jeden na jednoho. O to se v případě Street Fighter 6 postará rozhraní Battle Hub. Změna oproti předešlému dílu je, že v rámci World Tour si vytvoříte vlastního avatara, za kterého se záhy fyzicky ocitnete v Battle Hubu. Budete narážet na avatary ostatních hráčů a arkádové automaty. Vyzvat hráče k souboji pak bude možné prostřednictvím vašeho avatara nebo při zasednutí k jednomu z automatů. Bojovka Street Fighter 6 v novém traileru předvádí postavy Kimberly a Juri Vydání je plánováno na 2. června 2023 a hru si užijete jak na staré a nové generaci konzolí, tak i na PC.

Resident Evil 4 Remake Oznámení remaku hráči milovaného titulu Resident Evil 4 přišlo z čista jasna. To ovšem nic nemění na tom, že vývojáři ze studia Capcom slibují zachování původního kouzla, ale i různá vylepšení, která by měla uspokojit a zabavit i skalní fanoušky tohoto survival hororu. Základy příběhu by měly zůstat stejné jako v původní hře. Jakým způsobem vývojáři pozmění děj, se nejspíš dozvíme až s příchodem hry. Co se týče gameplaye, nepředpokládá se, že by došlo k velkým změnám. Změny by měly být inspirovány předchozími remaky a tudíž se znovu budeme potýkat s malým inventářem, nedostatkem nábojů, surovin, vlastně všeho. Budeme plnit různé puzzly, zabíjet nepřátele a v neposlední řadě se budeme bát. Do kůže Leona se dostaneme už 24. března 2023 na PC, PS4, PS5 a Xbox Series S|X.

Forspoken Hra od vývojářů z Luminous Productions přinese magickou pouť otevřeným světem plným vražedné fauny, strmých skal a otrávených lokací. Vžijeme se do kůže Frey Holland, dívky, která za záhadných okolností zmizela z New Yorku a ocitla se ve světě zvaném Athia. Svět dříve vzkvétající pod nadvládou matriarchů je nyní zničen nákazou, která zničila vše, čeho se dotkla. Zvířata se stala bestiemi, lidé netvory a z krajiny se staly čtyři nebezpečné říše, kterým vládnou šílené a zlé čarodějky Tantas. Hra slibuje originální soubojový systém, kdy je na výběr z několika bojových stylů a každý z nich má na výběr ještě další kouzla, takže si můžete vytvořit herní styl vyhovující vašim požadavkům. Dalším velkým lákadlem je pohyb po světe. Frey disponuje možností zvýšené rychlosti běhu, šplhání po skalách, skákání z velkých výšek a tyto možnosti pohybu je možné si i dále vylepšovat. Prohánět se Athií budeme už 24. ledna 2023 na PC a PS5.

Wild Hearts EA se rozhodlo udělat variaci na Monster Hunter. Wild Hearts z dosud dostupných trailerů vypadá krásně. Budeme lovit obrovské přírodní bestie, přizpůsobovat si loviště k obrazu svému, vyrábět si zbraně a vybavení a mnoho dalšího. Hra bude disponovat RPG prvky, a tak každá zabitá bestie přinese vylepšení pro vaši postavu. O herním stylu bude rozhodovat volba zbraně, na výběr bude z osmi druhů na blízko a na dálku. Možnost lovit větší bestie získáte úspěšným skolením té předešlé, z které dostanete materiály na výrobu. Hra se odehrává ve feudálním Japonsku, které pohltila příroda. Lovecké oblasti se ve hře budou nacházet čtyři a liší se podle ročních období. Každý region bude mít vlastní scenérie, ale i nebezpečí. Bestie Kemono ovlivňují přírodní živly nečekaným způsobem, a tak bude každý lov výzva. Wild Hearts ukazují souboj s obřím stromovým divočákem. Konkurence Monster Huntera vypadá slibně Wild Hearts by mělo vyjít 17. února na PC, PS5 a Xbox Series S|X.

Atomic Heart Akce z pohledu první osoby od vývojářů z Mundfish nás zavede do utopického světa, kde lidé žijí v souladu s jejich robotickými společníky. Alespoň do té doby, než nový experiment zrodil zmutované roboty, kteří se vzpírají svým stvořitelům a jenom vy je můžete zastavit. Gameplay má být svižný a zaměřený na totální destrukci nepřátel. K dispozici budete mít experimentální rukavici, která má velkou škálu schopností. Ty pak můžete kombinovat spolu s čepelemi, meči a střelnými zbraněmi tak, abyste přizpůsobili svůj herní styl konkrétnímu nepříteli. Souboj by neměl odpouštět, a tak se můžeme těšit na spoustu potu a slz při zdolávání toho nejtěžšího, co hra nabídne. Nejnovější trailer na Atomic Heart láká na BioShock s východní příchutí Do utopického světa bychom se měli vydat 21. února 2023 na staré i nové generaci konzolí a PC.

Wo Long: Fallen Dynasty Nová soulsovka od studia Team Ninja, kteří stojí například za sérií Nioh, nás postaví do role bezejmenného vojáka, který bojuje o přežití v temné fantazy verzi starověké Číny. Budeme svědky souboje mečem, který vychází z čínských bojových umění, díky kterým budeme schopni porážet nejrůznější příšery, ale i vojáky. Na výběr bude z mnoha druhů zbraní, od kůs po obouruční meče. Bude jen na vás, jakou si zvolíte a s tím i herní styl. Opomenout nejdou ani kouzla, která protagonista bude hojně využívat. Kouzla budou založena na pěti fázích vycházejících z čínské filozofie. Z dostupných trailerů se dá usoudit, že hra vypadá skvěle a souboj rozhodně nebude odpouštět. Wo Long představuje akční souboje. V novince od tvůrců Nioh budeme probouzet naši vnitřní sílu Hry se dočkáme 3. března 2023 a zahrajeme si ji na staré i nové generaci konzolí a PC.

Skull & Bones Pirátská hra od Ubisoftu slibuje propracované ovládání vaší lodi a strhující námořní souboje. Důležitou roli také bude hrát plnění úkolů, díky kterým budete získávat lepší vybavení pro vaši postavu i loď. Pohybovat se budeme i na souši, kde si v pirátských osadách budeme najímat posádku, brát zakázky a dělat i jiné věci pro piráty typické. Jedná se o multiplayerovou PvP akci, tudíž není možné hrát bez ostatních hráčů. Jde o jeden z nejzajímavějších aspektů celé hry. S ostatními se nemusíte jen snažit pozabíjet, ale uzavírat pakty, spolčit se proti jiným hráčům a mnoho dalšího. Vývojáři sdělili, že hrou bude možné proplouvat i jako vlk samotář, nemusíte se tedy bát, pokud neholdujete multiplayerovým hrám. Nutné ovšem bude vypracovat se z ničeho na nejobávanějšího piráta. Začnete z malé lodi bez posádky a plněním zakázek zvýšíte svůj věhlas, příjem i suroviny nutné k postupu vzhůru. Pirátské Skull & Bones schytalo další odklad. Vyjde až v březnu příštího roku Hra vychází 9. března 2023 na PC, PS5, Xbox Series S|X a streamovací službu Amazon Luna.

Dead Island 2 Hra od Dumpster Studios oznámená již v roce 2014 se konečně dostane na naše zařízení. Postapokalyptické RPG s hordami zombie navazuje na předchozí díl. Nyní se ovšem ocitneme v Los Angeles, které je z důvodu karantény odstřižené od zbytku USA. Náš protagonista byl nakažený zombie virem, ale jak už tomu bývá, je imunní. Společně s ostatními imunními jedinci se tedy vydá hledat zdroj nákazy a zachránit tak celý svět. Brutální mlácení, sekání, střílení, kopání všeho, co vám přijde do cesty, se od Dead Islandu čeká. Boj vypadá dynamicky, zábavně, a především velmi krvavě. Na výběr bude z šesti protagonistů, z nichž každý má svoji osobnost a dialogové možnosti. Chybět nebude ani systém skillů, díky kterému si budete moci navolit schopnosti zvolené postavy. Dead Island 2 v nové ukázce nešetří brutalitou a odhaluje sběratelskou edici Na hordy zombíků se vrhneme 28. dubna 2023 na staré i nové generaci konzolí a PC.

Scars Above Sci-fi akční adventura od studia Mad Head Games, která slibuje výzvu, ale zároveň i dobrý pocit při překonání překážky. Naše hlavní hrdinka totiž není voják, ale vědkyně. Je ochotná udělat vše pro to, aby přežila. K dispozici budou zbraně na dálku, na blízko a různá zařízení, která by nám měla pomoct přežít. Když se obrovská mimozemská struktura objeví na oběžné dráze Země, všichni jsou v šoku. Lidstvo ji pojmenuje „The Metahedron“. Naše nebojácná vědkyně spolu s dalšími dostane za úkol tu věc prozkoumat. Jak už tomu bývá, věci nejdou podle plánu a vědci jsou odhozeni na druhou stranu vesmíru. Hra vychází 27. února na starou i novou generaci konzolí a PC.

Crime Boss: Rockay City Hra od českého InGame Studios a 505 Games, která byla představena na letošním Game Awards, vzbudila rozruch z důvodu jejího hvězdného obsazení. Mezi hvězdy patří například Chuck Norris, Michael Rooker a Vanilla Ice, kteří budou nedílnou součástí příběhu. Hratelnost se z dostupných trailerů zdá být podobná jako v Mafii, nebo GTA. Ovšem příběh se už od počátku liší, už jen z důvodu obsazení herců. Jedním z příjemných designerských rozhodnutí se zdá být důraz kladen na postup ve skupině, jak vyplývá z gameplay ukázky traileru. Hra má rozhodně svůj unikátní nádech, ale zároveň s sebou nese i velká očekávání. Crime Boss: Rockay City je nová česká střílečka. Uvidíme v ní tváře známých herců jako je Chuck Norris nebo Danny Trejo Hráči na PC se hry dočkají 28. března 2023, konzoloví hráči si pak budou muset počkat trochu déle.