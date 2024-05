Největší modderský web podstatně zdraží předplatné. Nexus Mods ale zachová i bezplatnou verzi

Nexus Mods potřetí v historii zdraží účty Premium. Od 17. června 2024 si hráči připlatí více než 40 % za měsíční i roční předplatná. Firma začne využívat novou platební bránu Paddle a rozšíří počet akceptovaných měn. Pro Čechy to znamená přesun od britských liber k eurům. Ale možná, že půjde platit i rovnou v korunách, protože ty Paddle podporuje. Cena se každopádně bude odvíjet od dolaru a k ní se v daných zemích přičte DPH.

Kdo má z dřívějška doživotní účet Lifetime Premium, toho se změna nijak nedotkne. Nexus Mods navíc ponechá i stávající bezplatné účty a nenaznačuje u nich žádná další omezení.

Premium Současná cena Budoucí cena Zdražení měsíc 4,99 £ (144 Kč s DPH) 8,39 € (208 Kč s DPH) 44% rok 49,99 £ (1444 Kč s DPH) 83,99 € (2070 Kč s DPH) 43%

Jaké jsou důvody ke zdražení? Od posledního zdražení před třemi lety došlo k 15% inflaci. Navíc je třeba posílit vývojový tým i infrastrukturu. Nexus nyní zaměstnává přes 30 lidí a stále přibírá. V současnosti mj. připravuje lepší správce modů (zatím nazvaný jako Nexus Mods App), který má nahradit stávající program Vortex Manager. Nově bude dostupný nejen pro Windows, ale též Linux.

A pokud jde o infrastrukturu, Nexus v poslední době navyšoval konektivitu, zvětšil výpočetní i úložnou kapacitu. Stále roste počet uživatelů, her i modů. V dubnu navíc padaly servery poté, co seriál Fallout oslovil hráče, kteří začali stahovat modifikace do stejnojmenné herní série. A tak masivní nárůst aktivních uživatelů služba neustála.

Pomineme-li Workshop na Steamu, Nexus Mods sdružuje největší modderskou komunitu na světě. V současnosti má přes 50 milionů uživatelů, téměř 2900 podporovaných her a 573 tisíc modů, které hry vylepšují či opravují. Na Nexusu působí přes 100 tisíc autorů, kterým už služba poslala skoro 8 milionů dolarů.

Nejvíce podporovanou hrou je mimochodem Skyrim s téměř 70 tisíc mody. Prvních osm nejoblíbenějších her pak tvoří ty ze sérií Fallout nebo The Elder Scrolls, narušuje to pouze indie hit Stardew Valley na šestém místě.

Účty Premium hráčům nenabídnou více obsahu, ale lepší komfort. Mají neomezenou rychlost stahování (u bezplatných platí omezení na 1,5 či 3 MB/s), umožňují stahovat paralelně více modů najednou, mody se stahují ihned bez čekání a Premium nabízí také možnosti stahovat celé kolekce / modpacky. Navíc je web zcela bez reklam.