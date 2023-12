Nejvyhledávanější hry roku 2023 na Googlu. První příčku neobsadilo Baldur's Gate 3 ani GTA VI

Pokud jste sledovali páteční The Game Awards, možná byste na první příčku nejvyhledávanější hry letošního roku odhadovali Baldur's Gate 3 nebo druhého Alana Wakea. Špatný by za nás nebyl ani tip s GTA, které způsobilo poprask vydáním prvního traileru na šestý díl. Mýlili byste se ale v každém případě. Prvenství totiž připadá kouzelnickému RPG Hogwarts Legacy (naše recenze), které vyšlo letos v únoru.

10 nejvyhledávanějších her na Googlu za rok 2023 Hogwarts Legacy

The Last of Us

Connections

Battlegrounds Mobile India

Starfield

Baldur’s Gate 3

Suika Game

Diablo IV

Atomic Heart

Sons of the Forest

V závěsu pak je The Last of Us, kterému jistě velmi pomohl i letošní seriál. Třetí příčka je opravdu nečekaná. Connections není žádná obří novinka. Jde o jednoduchou slovní hru, která je ve stylu Wordle každý den jiná. Mobilní PUBG jako další v žebříčku není až tak překvapivé vzhledem k tomu, jak je tento titul v Indii populární.

Mezi velká jména se prokousal i menší logický titul Suika Game, který najdete zatím jen na Switchi. Spousta jeho mutací se ale objevila už i na Steamu a nedivili bychom se, kdyby se některé z nich dostaly na ostatní platformy. Jako poslední v desítce je pak survival Sons of the Forest, který letos vyšel pouze v rámci předběžného přístupu na Steamu. Vydání jeho plné verze bylo nedávno oznámeno. Do ostrého přežívání se můžete pustit od 22. února.

Zdroj: VGC