Několik dílů ze série Battlefield brzy zmizí z prodeje. EA se chystá na vypnutí serverů

Aktualizace: Původní zpráva EA zahrnovala i Mirror's Edge. Později přišla oprava, podle které se odstranění z digitální distribuce týká jen Battlefieldu.

Společnost EA už před koncem minulého roku vydala prohlášení o plánovaném ukončení podpory některých z jejich starších her. Nyní přichází v tomto ohledu další zpráva. Kromě vypnutí online služeb trojice titulů zmizí z nabídek digitálních distribucí. Konkrétně jde o Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company, Battlefield: Bad Company 2. Stane se tak 28. dubna. Servery pak nadobro zavřou své brány 8. prosince.

Pokud některé ze zmíněných her máte v knihovně, nemusíte se bát, že byste o ně přišli. Stále si budete moci zahrát jejich singleplayerové kampaně. Noví hráči už se k nim ale nedostanou. Je to velká škoda obzvlášť u Bad Company, které i po letech baví svojí hratelností a zničitelným prostředím. U EA se tak nějak bohužel stalo zvykem, že své starší hry stahuje z prodeje, ať už je to z jakýchkoliv důvodů. Asi nejvíc zamrzí, že si dnes legálně nemůžete pořídit strategie Battle for Middle-Earth ze světa Pána prstenů.

Do konce dubna tedy stále máte čas, abyste si končící hry pořídili. Ze zmiňovaných Battlefieldů v tomhle obchodě najdete jen Bad Company 2 za 20€. U prvního Bad Company a 1943 je to trochu složitější, protože obě hry vyšly pouze na PlayStation 3 a Xbox 360. Jedinou alternativou je tak v tomhle případě zpětná kompatibilita na Xboxu.

Zdroj: EA