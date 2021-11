Nekonečný projekt Star Citizen vydělal už přes 400 milionů dolarů

Sci-fi simulátor Star Citizen je pravděpodobně nejobdivuhodnějším herním projektem v historii. Nejen, že po mnoha letech stále ještě není hotov, komunita fanoušků navíc nepřestává věřit a podporovat a sypat do projektu obrovské peníze. Není to tak dávno, co titul překonal hranici 300 milionů dolarů a nyní tu máme další milník. Jsme na 400 milionech v crowdfundingu.

Pokud si ale myslíte, že takový přísun peněz urychlí vydání očekávaného příběhové kampaně Squadron 42, jste na omylu. Koncem uplynulého roku se jeden ze zakladatelů studia nechal slyšet, že bude singleplayer "hotov až bude hotov" a že nejpodstatnější pro tvůrce je, aby byl titul ve skvělém technickém stavu.

Vývoj Star Citizen má potíže. Peníze mizí a nikdo neví, kdy titul vyjde

Prozatím poslední zářijová aktualizace ujistila fanoušky, že vývoj pokračuje úspěšně kupředu a tým se postaral o velmi důležité integrace umělé inteligence, komunikačních zařízení kokpitu a dalších služeb. Uvidíme tedy, zda se příběhové kampaně vůbec někdy dočkáme.