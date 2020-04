Některé novinky ze zrušené výstavy E3 uvidíme dříve, jiné později

Zrušení letošního herního svátku E3 kvůli pandemii koronaviru rozhodně nepotěšilo spoustu fanoušků. Pořadatelé nás ale ujišťují, že se dočkáme všech podstatných odhalení a novinek, které měly vyskočit na veřejnost v Los Angeles. A některé novinky dorazí dokonce o něco dříve.

Minimálně pořádné představení konzolí nové generace se prý uskuteční podstatně dříve, což poukazuje na květen letošního roku. Informuje o tom analytik Daniel Ahmad z agentury Niko Partners.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.



Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.



The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.